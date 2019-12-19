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 Политика Украины
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 "В последний момент все договоренности были разрушены представителями Луганска", - Лутковская об обмене

На вчерашних переговорах в Минске стороны согласовали множество деталей и технических нюансов обмена удерживаемыми лицами. Такой обмен до конца года еще возможен.

Об этом заявила на брифинге представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Валерия Лутковская, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"У нас действительно есть возможности встретиться еще в этом году по видеоконференции. Я очень надеюсь, что эта возможность будет использована, а в рамках этой возможности мы дошлифуем все те технические проблемы, которые возникли 18 декабря (во время заседания ТКГ. - Ред.). В данном случае это были определенные технические нюансы, которые мы надеемся решить в ближайшее время", - отметила она.

Лутковская также отметила, что существуют конкретные списки лиц, как гражданских, так и военных, которых планируют обменять с "ЛНР/ДНР", однако она сознательно не называет цифры и другие конкретные данные, чтобы не навредить возможному обмену.

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По словам Лутковской, во время вчерашних переговоров было согласовано множество деталей и технических нюансов обмена.

"Но практически в последний момент все договоренности были разрушены представителями Луганска. Поэтому мне трудно сейчас абсолютно четко сказать, что будет до конца года. Но мы работаем на то, чтобы использовать все возможности для того, чтобы выполнить наш долг перед семьями тех, кто находится сегодня в плену, а во-вторых, чтобы выполнить решения нормандского саммита", - добавила она.

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Представитель Украины также сообщила, что в подгруппе постоянно работают над уточнением и подтверждением имен в списках, ведь согласно формуле обмена "всех подтвержденных на всех подтвержденных" Украина заинтересована в том, чтобы получить как можно больше подтвержденных граждан Украины, которые незаконно содержатся под стражей на территории оккупированного Донбасса.

"Состоится ли обмен до конца года - пока является предметом переговоров, которые еще продолжаются", - добавила она.

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Источник: https://censor.net.ua/n3166363
 
 
 Топ комментарии
 
Дашовыгаварите? "В последний момент все договоренности были разрушены представителями Луганска", - Лутковская об обмене - Цензор.НЕТ 3573 Прям Хуйло с каким вы договаривались здесь непричем? А может вы просто не хотите признать что Хуйло вас лохов в очередной раз вы*бал в сраку?
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"Вот все Вову, ругают за Париж. Всё спрашивают - А чего он добился? Ничего не добился, но он старался...." -- папик четырежды уклониста бубочки. Тут и "порохоботов" не нужно, папик и сам лучше любого "порохобота" сына макнул.

Кстати, заметили, что зелебобики перестали как-то сравнивать Монику с Рейганом? Куда-то все это ушло. А как понты гоняли и щеки надували: "Величайший лидер современности....". И теперь главный итог поездки в Париж -- ну он же не предал. Недонаполеон хренов.
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"Вот все Вову, ругают за Париж. Всё спрашивают - А чего он добился? Ничего не добился, но он старался...." -- папик четырежды уклониста бубочки. Тут и "порохоботов" не нужно, папик и сам лучше любого "порохобота" сына макнул.

Кстати, заметили, что зелебобики перестали как-то сравнивать Монику с Рейганом? Куда-то все это ушло. А как понты гоняли и щеки надували: "Величайший лидер современности....". И теперь главный итог поездки в Париж -- ну он же не предал. Недонаполеон хренов.
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Дашовыгаварите? "В последний момент все договоренности были разрушены представителями Луганска", - Лутковская об обмене - Цензор.НЕТ 3573 Прям ***** с каким вы договаривались здесь непричем? А может вы просто не хотите признать что ***** вас лохов в очередной раз вы*бал в сраку?
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на немецком эта рыгошайка тоже пыталась домовытысь?
лёвочкина в вышиванке с рабиновичем зашлите...
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Тот, кто должен уже давно давать показания, даёт пресс-конференции и брифинги. Глумление над здравым смыслом в особо извращённой форме.
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Что может помешать Ху.лу набрать пару сотен ,удерживаемых лиц' на следующий день после обмена?
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ТА ВАМ НАСРАТИ НА ТИХ ПОЛОНЕНИХ І ЇХНІ СІМ'Ї...
ВАС ТУРБУЄ ТІЛЬКИ ВИКОНАННЯ НАКАЗУ )(УЙЛА
І ЙОГО ЄВРОПЕЙСЬКИХ ДРУЗІВ ПРОСРАТИ УКРАЇНУ В ТУРБОРЕЖИМІ.
ЧИМ ВИ І ЗАЙМАЄТЕСЯ .
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Ну если так ..то закрыть переход КПВВ ,,Станица Луганская",..до завершения обмена!!!Поднимется такой вой ....что сразу передумают.А как по другому? Опять разводить и здавать территории? Только так..по другому не дойдет!!!
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Якими ж жалюгідними виглядають зараз всі потуги наших політиків. Над нами вже відкрито знущаються орки, котрим місце під шконками!
Причому робити вони це почали відверто принизливо, огидно нагло, тому що це ми для них тепер біомусор і орки з такою унтиукраїнською політикою!

Що готується, шановні? Для чого у них раптом приймаються рішення щодо кордонів Дон і Луг областей в межах 2014? Що мало на увазі йухло, коли просторікувало щодо причорноморських "исконно русских" територій?
Де реакція дристайки? Чому мовчить ОП?
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Хватит перед свиньями бисер метать.
Закрыть переход станица Луганская .
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Какие еще "представители Луганска"?? Они что, самостоятельные?
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