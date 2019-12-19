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 Организаторы интернет-магазина по продаже наркотиков задержаны в Киеве, изъято "товара" на 100 тыс. грн,- Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве правоохранители задержали лиц, организовавших деятельность интернет-магазина по продаже наркотиков. У них изъяли психотропы на сумму более 100 тыс. гривен.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полции.

"Сначала мы задержали девушку с запрещенными веществами. Далее, работая с полученной информации, мы разоблачили еще одного участника группы сбытчиков в момент, когда он собирался делать так называемые "закладки". Впоследствии в квартире подозреваемых, мы провели обыск и задержали еще двух человек, у которых изъяли психотропы на сумму более 100 тыс. гривен ", - рассказали в полиции.

Организаторы интернет-магазина по продаже наркотиков задержаны в Киеве, изъято товара на 100 тыс. грн,- Нацполиция 01

Пакеты с психотропами организатор "бизнеса" реализовывал через интернет-магазин и отправлял запрещенные вещества под видом торгового бренда с логотипами магазина.

Организаторы интернет-магазина по продаже наркотиков задержаны в Киеве, изъято товара на 100 тыс. грн,- Нацполиция 02

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Организаторы интернет-магазина по продаже наркотиков задержаны в Киеве, изъято товара на 100 тыс. грн,- Нацполиция 03

"Наркодельца", 1996 года рождения, а также сообщников задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Им оказался киевлянин, ранее не привлекался к уголовной ответственности.

Организаторы интернет-магазина по продаже наркотиков задержаны в Киеве, изъято товара на 100 тыс. грн,- Нацполиция 04

Фигурантам сообщено о подозрении и решается вопрос об избрании им меры пресечения. Им грозит до десяти лет лишения свободы.

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Источник: https://censor.net.ua/n3166362
 
 
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потрібно у нас в Україні посилювати кримінальну відповідальність!
І за наркотики особливо
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один раз в жизни пробовал "экстази" в Бельгии - если честно очень понравилось, ефект поразительный,настроение ка буд-то на вершине мира, к сожалению ето было заграницей у нас покупать таблетки стремно, вопервых не знаешь действительно ли екстази, да и под такую облаву можно попасть и менты крайним сделают. А вообще вещь крутая, говорю обьективно, сам не курю и не пью, веду здоровый образ жизни.
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