 Директор НАБУ Сытник включен в список коррупционеров НАПК. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Согласно данным Единого госреестра Нацагентства по предотвращению коррупции, поводом для этого стало "нарушение установленных законом ограничений относительно получения подарков".

"Наложено административное взыскание в виде штрафа в размере 200 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 3400 гривен с конфискацией подарков в доход государства", - указано в реестре.

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Напомним, что 13 декабря Ривненский апелляционный суд не удовлетворил апелляционную жалобу и оставил без изменений постановление Сарненского районного суда Ривненской области от 6 сентября 2019 относительно Сытника о признании его виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 172-5 КУоАП. Речь идет об элитном отдыхе Артема Сытника на охотничьей базе в Ривненской области, за который неоднократно платили другие лица. Согласно Положению о Едином государственном реестре лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения, данные в этот реестр по Сытнику должны были внести в течение 3-х рабочих дней.