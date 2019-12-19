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Все про:реестр (166) Сытник (732) НАПК (792)

 Директор НАБУ Сытник включен в список коррупционеров НАПК. ФОТО

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник оказался в списке лиц, имеющих отношение к коррупции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Согласно данным Единого госреестра Нацагентства по предотвращению коррупции, поводом для этого стало "нарушение установленных законом ограничений относительно получения подарков".

"Наложено административное взыскание в виде штрафа в размере 200 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 3400 гривен с конфискацией подарков в доход государства", - указано в реестре.

Директор НАБУ Сытник включен в список коррупционеров НАПК 01

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Напомним, что 13 декабря Ривненский апелляционный суд не удовлетворил апелляционную жалобу и оставил без изменений постановление Сарненского районного суда Ривненской области от 6 сентября 2019 относительно Сытника о признании его виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 172-5 КУоАП. Речь идет об элитном отдыхе Артема Сытника на охотничьей базе в Ривненской области, за который неоднократно платили другие лица. Согласно Положению о Едином государственном реестре лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения, данные в этот реестр по Сытнику должны были внести в течение 3-х рабочих дней.

Источник: https://censor.net.ua/n3166360
 
 
 Топ комментарии
 
16.10.2019:

Панамская прокуратура проверила сведения и закрыла дело против Петра Порошенко, начатое по заявлению Андрея Портнова, и теперь по жалобе адвокатов пятого президента там начнут расследовать дело уже против экс-замглавы Администрации президента при Януковиче.

...
А ты, зе-тормоз - веруй дальше в "мародеров".
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Когда в этот список внесут главного коррупционера - Зе-Монику-Бубочку?
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Не зря преЗЕдент дал второй шанс этому талантливому "антикоррупционеру".... НАПК внесло Сытника в реестр коррупционеров - Цензор.НЕТ 4501
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Когда в этот список внесут главного коррупционера - Зе-Монику-Бубочку?
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16.10.2019:

Панамская прокуратура проверила сведения и закрыла дело против Петра Порошенко, начатое по заявлению Андрея Портнова, и теперь по жалобе адвокатов пятого президента там начнут расследовать дело уже против экс-замглавы Администрации президента при Януковиче.

...
А ты, зе-тормоз - веруй дальше в "мародеров".
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Зе-тыпил, все вопросы к Портнову!
Раз он на Каймановых островах в суд не подавал - значит, там "дело" еще более гнилое.
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Когда она в последний раз ногами дернет на фонарном столбе.
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ПОСЛЕ ТАКОГО ПОДАЮТ В ОТСТАВКУ В НОРМАЛЬНОЙ СТРАНЕ! ЧЕГО ОН ЖДЕТ? ПОКА ПИНКА ПОД ЗАД ДАДУТ?
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Берет пример с Трубы....ждет указание от руководства ОПы...
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Не зря преЗЕдент дал второй шанс этому талантливому "антикоррупционеру".... НАПК внесло Сытника в реестр коррупционеров - Цензор.НЕТ 4501
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Этого губастика не вносить надо, а закапывать....
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звільнити, без права займати державні посади до кінця життя....цього достатньо
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дивна країна Україна - в ній навіть органи, які мають викривати топ-корупцію очолюють корупціонєри.
подякуємо за цей вдалий вибір комісії на чолі з Чубаровим та Президенту Порошенку за такого Директора НАБУ.
До речі , початок був покладений екскурсією до Лондона, але тоді Посольство захистило..
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Это как-то все по-украински - орган по борьбе с коррупцией возглавляет коррупционер!
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ВСЕ ЭТО ПРОСТО ФИНИШ "ГЛАВНЫЙ БОРЕЦ С КОРРУПЦИЕЙ" ЗЛОСТНЫЙ КОРРУПЦИОННЕР ТАК ПОДЧЕРКНУЛИ ЧТО ВСЕ НАДСТРОЙКИ ПО БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ ЕСТЬ КОРРУПЦИОННЫЕ КОРМУШКИ РАСПИЛА БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ ОТСЮДА НЕХВАТКА БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ И НЕВЫПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ОНИ ТАК БЫСТРО ВОРУЮТ А ПРАВИТЕЛЬСТВО ТАК БЫСТРО РАЗДАЕТ ДЛЯ ВОРОВСТВА БЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА ЧТО НАЛОГИ НЕ УСПЕВАЮТ ДОЙТИ ДО БЮДЖЕТА КАК ИХ УЖЕ УКРАЛИ
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Дивно то що с Ситником боролась вся петина рать, бо они его реально боялись. Его защищали иностранные послы. То что не удалось пете удалось Зеле. Единственный из старой влады это Сытник и больше никого. А припояли ему две услуги на 10 тыс гр и 15 тыс гр на за которые он не смог предоставить чеки. Судьи так решили. Зато кобелев в шоколаде. Против Сытника система борится он для нее чужой.
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