 Зеленский должен дать оценку заявлениям Путина об "исконно русском" Причерноморье, - "Евросолидарность"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности".
"Считаем, что эти заявления содержат в себе неприкрытую угрозу по дальнейшему развертыванию военной агрессии против Украины. Требуем от президента и Верховного Главнокомандующего Украины Владимира Зеленского дать публичную оценку таким заявлениям. Напоминаем, что подобные заявления Путина по "исторической принадлежности" Крыма Российской империи предшествовали аннексии и оккупации Крымского полуострова. Поведение Путина в очередной раз доказывает, что с нынешним режимом России нет смысла договариваться. Путину верить нельзя", - подчеркнули в партии.
"Европейская Солидарность" отмечает, что залогом защиты суверенитета является проактивная дипломатическая позиция Украины, направленная на укрепление мировой антипутинской коалиции, на усиление политического и санкционного давления против Кремля, а также дальнейшее укрепление украинской армии, приведение ее к стандартам Североатлантического альянса с последующим приобретением Украиной членства в НАТО.
Напомним, ранее президент России Владимир Путин назвал Причерноморье "исконно русской территорией", с которой надо "разобраться".
Лисиця~Кіцуне @lisitcya 8 часов назад
«Мені зєлєфани нагадують комуняк. Пам'ятаю, там вожді творили, що хотіли, а вони шукали їм виправдання, навіть коли їсти було нічого»
Це мені мама зранку телефоном.
Или так попи...ть.
Ф.И.О.
дата, год рождения
место прописки (реального проживания)
место регистрации брака - область, город, дата (чей родственник (муж, жена), степень родства).
Жду!!
Бо планеты, населенные разумными существами, находятся в другой галактике.
ссыкун наш вовик...
ну,без антибиотиков..
. .
Зараз в української влади ні мозку, ні яєць!
Знающие люди говорят, что разрыв между доходами и расходами уже достигла 70 миллиардов гривен и продолжает расти. А это говорит о том, что новая власть прервала рост экономики, который наблюдался при Порохе, в связи с чем резко упали поступления в бюджет. Это и не удивительно, поскольку по крупнейшим налогоплательщикам был нанесен ряд чувствительных ударов, после чего те остановили свою работу и объявили об уходе из Украины.
Вспомним, как при Порохе мы практически каждую неделю читали новости о том, что в Украину зашла очередная международная корпорация, которая начинает строить собственную инфраструктуру и набирает людей. Теперь таких сообщений нет в принципе, а вот противоположных - вагон и маленькая тележка.
Кроме того, был на полную запущен механизм каких-то диких преференций бородатой бабушке, которая получила скидки по тарифам чуть ли не в половину. А ведь скидки берутся не из воздуха. Это значит, что чтобы дать бабушушке, то надо у кого-то забрать или получать намного более высокие поступления в бюджет, чтобы позволить себе эти скидки. По факту, для бабушки деньги есть, а для других статей расхода - нет. И вот в это время министр стучит ложкой в телевизор и кричит, что ему маловато будет
Не удивительно, что и на всех остальных направлениях государственной деятельности, в частности - в области международной политики, провал сменяется скандалом и все повторяется снова и снова. И ведь тут дело даже не в том, что неудачи идут за неудачами. Такое может случиться у кого угодно. Дело в том, что эта публика даже не осознает, как позорно они ведут свои дела, а это значит, что они не извлекут никаких выводов из собственных ошибок, поскольку считают, что они их не допускают. А если что-то не складывается, то это результат не их тупости, бездарности и чванства, а чьи-то козни.
На сегодняшнем «прямом мосту» Путин фактически высморкался, подтерся и одновременно - плюнул в янелоха и никому даже в голову не приходит, что этот дед еще совсем недавно блеял о том, что он готов договариваться с кем угодно, только не с Порохом. Благодаря экс-президенту Франции Оланду мы знаем, почему так. Именно Порох стал единственным человеком в мире, который оказался способным послать Путина на три буквы и которого Путин реально боялся, поскольку Порох принимал и поднимал ставки, а в случае чего - мог бы и мордобой в Минске устроить.
Следующий вопрос...
мені самому цікаво
Причерноморье может быть единым государством, и не обязательно в составе рашки.
А Бубочка - сглотнет молча и не подавится.
ці державники тільки весь час, коли були при владі , путали свої кишені с державною.
"… и теперь мы с этим разберемся." Это прямая угроза соседнему государству, территориальные претензии. Как минимум на такие слова вождя московии должна последовать:
- нота протеста МЗС Украины
- обращение к странам-партнерам
- обращение к НАТО
- обращение к США как к гаранту по Будапештскому меморандуму
- обращение к Великобритании как к гаранту по Будапештскому меморандуму
- и обращение в Совет безопасности ООН
От наших теперишних врядли такое последует. Но мы должны требовать… Ведь прямое зазихання на половину Украины должно быть пресечено. Иначе дальше будет огромная, огромная война.
С другой наши зелебобы банкротят экономику и преследуют патриотов, убивая армию и снимая ценные кадры и назначая совковых генералов.
Чем это всё закончится сами поймете или вам рассказать?
только кто виноват в том что янелох у руля? правильно, барыга шоколадный )))))
жадность и подлость шоколадного фраера сгубила)))))
Только клован он по делам, а не по фотке, как его не поворачивай, какую сурьезную мину ни строй.