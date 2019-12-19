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 Зеленский должен дать оценку заявлениям Путина об "исконно русском" Причерноморье, - "Евросолидарность"

Партия "Европейская Солидарность" возмущена циничными заявлениями Путина о том, что часть территории Украины как суверенного государства может рассматриваться как "русские земли".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности".

"Считаем, что эти заявления содержат в себе неприкрытую угрозу по дальнейшему развертыванию военной агрессии против Украины. Требуем от президента и Верховного Главнокомандующего Украины Владимира Зеленского дать публичную оценку таким заявлениям. Напоминаем, что подобные заявления Путина по "исторической принадлежности" Крыма Российской империи предшествовали аннексии и оккупации Крымского полуострова. Поведение Путина в очередной раз доказывает, что с нынешним режимом России нет смысла договариваться. Путину верить нельзя", - подчеркнули в партии.

"Европейская Солидарность" отмечает, что залогом защиты суверенитета является проактивная дипломатическая позиция Украины, направленная на укрепление мировой антипутинской коалиции, на усиление политического и санкционного давления против Кремля, а также дальнейшее укрепление украинской армии, приведение ее к стандартам Североатлантического альянса с последующим приобретением Украиной членства в НАТО.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин назвал Причерноморье "исконно русской территорией", с которой надо "разобраться".

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Источник: https://censor.net.ua/n3166358
 
   
 Топ комментарии
 
У Путина совсем с головой не все в порядке. Прекратите вести любые переговоры, в том числе о транзите газа с РФ. Пора уже ввести визовый режим, национализировать все российское на территории Украины, всякие активы, банки, бизнес. Полное торговое эмбарго. Россия извечный враг Украины.
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...просто це четверте покоління із тих, що вижили під тими, що їх зі світу зживали...

Лисиця~Кіцуне‏ @lisitcya 8 часов назад

«Мені зєлєфани нагадують комуняк. Пам'ятаю, там вожді творили, що хотіли, а вони шукали їм виправдання, навіть коли їсти було нічого»
Це мені мама зранку телефоном.
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Воно відповідає -"Нада просто престать стрелять!"
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А у псов нет недовольства по поводу невладения украинским языком сыновьями потроха и его питерских сватов.
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А позвольте от Вас получить установочные данные про сватов из ст.Питербурга?
Или так попи...ть.
Ф.И.О.
дата, год рождения
место прописки (реального проживания)
место регистрации брака - область, город, дата (чей родственник (муж, жена), степень родства).
Жду!!
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ДегУ, тобі хвостик не заважає? Це можна легко виправити. Посидь у спамі, гризун.
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ПЕСы гавкают, караван идет
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свинособаки, вроде тебя, тут гавкают, а Украина идёт дальше
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поддерживаешь заявы пукина, или куда ваш караван идет
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да клоуну похер по моему, он не замечает такие тонкости
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"исконно русское Причерноморье" - це та ж сама новоотсосія зразка 2014 року.. Тоді не вийшло у ***** нічого , зараз не вийде тим паче..
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У Путина совсем с головой не все в порядке. Прекратите вести любые переговоры, в том числе о транзите газа с РФ. Пора уже ввести визовый режим, национализировать все российское на территории Украины, всякие активы, банки, бизнес. Полное торговое эмбарго. Россия извечный враг Украины.
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Закончить то, что практически сделал пэтюнька, гыы
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Да ты что, вот только без покупки энергоносителей а особенно ядерного топлива Украине трындец.
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Ога. И купить-то больше негде. Только в твоей любимой Роисе-матушке.

Бо планеты, населенные разумными существами, находятся в другой галактике.
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Андрюшка некоторые станцие уже полностью перешли на американское топливо некоторые ещё частично,газ у лаптей не покупали 4 года так что херню не городи а шахты и на западе Украины есть. Просто донецких гондонов подняли как гавно на вилах так они Украине отблагодарили.
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полностью согласен, но как быть с военнопленными? Зеленський повинен дати оцінку заявам Путіна про "споконвічно російське" Причорномор'я, - "Євросолідарність" - Цензор.НЕТ 7723
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вовик на такое пойти не может....
ссыкун наш вовик... Зеленский должен дать оценку заявлениям Путина об "исконно русском" Причерноморье, - "Евросолидарность" - Цензор.НЕТ 4496
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Проблемы у тебя с твоим вовиком, шо ж не лечил то?
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может,сам пройдёт..
ну,без антибиотиков.. Зеленський повинен дати оцінку заявам Путіна про "споконвічно російське" Причорномор'я, - "Євросолідарність" - Цензор.НЕТ 1752
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Пєрєпєлітса - і тєбя сюда пазвалі? Как лідєра апшьчєствєннава мнєнійа? Що, на цій гілці форуму недостатньо хвалять твого соєвого роботодавця? Аналітики з піар-відділу кандидата на #другийтермін #водинтур підняли по тривозі професійного вальцманобота.
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Это должен комментировать специалист по психиатрии, а не президент Украины.
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Зеленский? Оценку? Это чмо может только колено локтевую позу принять перед ******.
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По состоянию на сегодня уже можно четко говорить о том, что братва, выбранная весной 73%, уже расписалась в своей бездарности буквально во всем, кроме личных ништяков. О чем можно говорить, если с разницей в неделю публикуются заявления одного из министров, который говорит, что ему явно не хватает денег и он требует повышения зарплаты, а следом, что казначейство приостанавливает платежи по целому ряду позиций, в связи с отсутствием денег.

Знающие люди говорят, что разрыв между доходами и расходами уже достигла 70 миллиардов гривен и продолжает расти. А это говорит о том, что новая власть прервала рост экономики, который наблюдался при Порохе, в связи с чем резко упали поступления в бюджет. Это и не удивительно, поскольку по крупнейшим налогоплательщикам был нанесен ряд чувствительных ударов, после чего те остановили свою работу и объявили об уходе из Украины.
Вспомним, как при Порохе мы практически каждую неделю читали новости о том, что в Украину зашла очередная международная корпорация, которая начинает строить собственную инфраструктуру и набирает людей. Теперь таких сообщений нет в принципе, а вот противоположных - вагон и маленькая тележка.
Кроме того, был на полную запущен механизм каких-то диких преференций бородатой бабушке, которая получила скидки по тарифам чуть ли не в половину. А ведь скидки берутся не из воздуха. Это значит, что чтобы дать бабушушке, то надо у кого-то забрать или получать намного более высокие поступления в бюджет, чтобы позволить себе эти скидки. По факту, для бабушки деньги есть, а для других статей расхода - нет. И вот в это время министр стучит ложкой в телевизор и кричит, что ему маловато будет
Не удивительно, что и на всех остальных направлениях государственной деятельности, в частности - в области международной политики, провал сменяется скандалом и все повторяется снова и снова. И ведь тут дело даже не в том, что неудачи идут за неудачами. Такое может случиться у кого угодно. Дело в том, что эта публика даже не осознает, как позорно они ведут свои дела, а это значит, что они не извлекут никаких выводов из собственных ошибок, поскольку считают, что они их не допускают. А если что-то не складывается, то это результат не их тупости, бездарности и чванства, а чьи-то козни.
На сегодняшнем «прямом мосту» Путин фактически высморкался, подтерся и одновременно - плюнул в янелоха и никому даже в голову не приходит, что этот дед еще совсем недавно блеял о том, что он готов договариваться с кем угодно, только не с Порохом. Благодаря экс-президенту Франции Оланду мы знаем, почему так. Именно Порох стал единственным человеком в мире, который оказался способным послать Путина на три буквы и которого Путин реально боялся, поскольку Порох принимал и поднимал ставки, а в случае чего - мог бы и мордобой в Минске устроить.
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Кокс накурился и балаболит!
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Ну это было предсказуемо. Реванш всех тех, кого Порошенко отодвинул от кормушки и они снова могут порешать и нажраться на госхарчах. Они же голодные за пять лет зубожиння. Вот и жрут как в старые добрые времена.
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Неудачная фотка президента! Очень уж похож на Ляшко. Далее в принципе всё ок. Путен- *****. Порошенко- брехло.
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Жора, а ти, када с любімим прєзідєнтом общаєшся, губой трясьош?
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У меня твой любимый президент не вызывает ничего, кроме омерзения. Личный контакт с ним имел лишь однажды, летом 2008г. Когда он ещё не был твоим любимым президентом. Мерзкий, высокомерный тип, с больным эго и комплексом неполноценности. Так что тряси губой на его счёт как-то самостоятельно или используй одну из губ своей супруги, если вообще нашлась такая идиотка.)
Следующий вопрос...
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хай розкаже, як через голову України Крим та Причерномор'я стали "ісконна рускімі"?
мені самому цікаво
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А Петро Олексійович дати такої оцінки не може? Зеленский должен дать оценку заявлениям Путина об "исконно русском" Причерноморье, - "Евросолидарность" - Цензор.НЕТ 2625
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Он не президент. У него нет такого дипломатического веса.
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да але воно поки ще і не сидить!
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Я не знаю к чему это. Может вам платят за это.
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ліпецька мануфактура і торгові партнери заважають.

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А территорию Руси это придурок не хочет?
Причерноморье может быть единым государством, и не обязательно в составе рашки.
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И если кто-то думал, что раздел Донбасса произошел по языковому, политическому или проукраинско-пророссийскому принципу, ошибается. Люди разделились просто. На Людей и Нелюдей. И всё. Если кто-то думал, что идет война за Донбасс, он ошибался. Идет война даже не за Украину. Идет война за мир. Между прошлым и будущим. Между Людьми и Нелюдями. Это даже не война. Это гибель совковой империи, совкового Содома и Гоморры.
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чому панамський мародер не в тюрмі?
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Никто не должен давать некому не нужные оценки всему бреду что несет Куйло.
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Привет дебилы! Все вопросы к папе, он вам все расскажет на понятном языке...
Зеленский должен дать оценку заявлениям Путина об "исконно русском" Причерноморье, - "Евросолидарность" - Цензор.НЕТ 5075
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Так это же Президент должен!....
А Бубочка - сглотнет молча и не подавится.

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Петя,сядь в машину времени,слетай в 15-ый год и дай оценку захвату дебальцево сразу после минских-2,а то мы за 4 года так и не дождались...И вообще прекрати заниматься галимым пиаром...
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Офшорний державник бреше, як дихає.
ці державники тільки весь час, коли були при владі , путали свої кишені с державною.
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Речь не в отсутствии знаний у ху@ла. Все он знает. Это пробный шар. Будет смотреть на реакцию теперешнего "рукойводства" Украины. Если реакции не последует он приступит к "исправлению ленинских ошибок".
"… и теперь мы с этим разберемся." Это прямая угроза соседнему государству, территориальные претензии. Как минимум на такие слова вождя московии должна последовать:
- нота протеста МЗС Украины
- обращение к странам-партнерам
- обращение к НАТО
- обращение к США как к гаранту по Будапештскому меморандуму
- обращение к Великобритании как к гаранту по Будапештскому меморандуму
- и обращение в Совет безопасности ООН
От наших теперишних врядли такое последует. Но мы должны требовать… Ведь прямое зазихання на половину Украины должно быть пресечено. Иначе дальше будет огромная, огромная война.
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А у псов нет недовольства по поводу невладения украинским языком сыновьями потроха и его питерских сватов.
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Пойми, придурок, тема Пороха уже не работает, ваше постоянное сползание к теме Пороха уже делает вас смешными недотёпами.
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Тот факт, что Путин охамел снова показывает, что он понял что Зеленский это не тот с кем будут проблемы у него.
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С одной стороны Россия подтягивает войска, переоборудывает армию, начинает снимать с себя санкции. Заявляет о будущих операциях.
С другой наши зелебобы банкротят экономику и преследуют патриотов, убивая армию и снимая ценные кадры и назначая совковых генералов.

Чем это всё закончится сами поймете или вам рассказать?
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Ти вже пооцінював, виродок соєвий, разом зі своїми подільниками мародерами. Тепер від цієї клоаки під назвою "Еурейська солідарність" один сморід, вологі мрії та зітхання щикалядного "опозиціонЭра" про "каковапрєзідєнтапрасралі"
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і нє гаварі,скарєй бі ужє в рассію,правда жє ?
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Упасібоже. Страна-аґрєссар, по сумісництву торговий партнер, ринок збуту товарів і послуг патріотичного мародера та янелоха-малороса
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ДА НЕ ДОЖДЕТЕСЬ ТОЛЬКО ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В ЧЕТВЕРГ РЕАКЦИЯ ЭТОЙ ВЛАСТИ ПРОСТО ПОРАЖАЕТ ТО ЛИ ОНИ ТУГОДУМЫ ТО ЛИ НЕ ЗНАЮТ КОМУ ЛИЗНУТ А МОЖЕТ НИКАК ШОУ НОМЕР НЕ СОГЛАЧУЮТ С ПРОДЮССЕРОМ
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янелох на крутого презика не тянет)))))
только кто виноват в том что янелох у руля? правильно, барыга шоколадный )))))
жадность и подлость шоколадного фраера сгубила)))))
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Цікаво поговорити про споконвічні українські землі - Воронезька, Курська, Білгородська, Ростовська області та Кубань. І нафіга ми цю Москву заснували?
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Интересно с какого дубля фотку с клована сделали.
Только клован он по делам, а не по фотке, как его не поворачивай, какую сурьезную мину ни строй.
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вообще то рузькавыми можно считать только засранные портку у русни драные лапти и горлышко бутылки на котором сидит кацапня.
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Зеля даст оценку- отведёт войска за линию трассы Винница-Кропивницкий. Для начала. Зеленський повинен дати оцінку заявам Путіна про "споконвічно російське" Причорномор'я, - "Євросолідарність" - Цензор.НЕТ 51
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Зеля скажет примерно следующее-"Вийди звідси,розбійник...Ой,извините,это я не вам,владимир владимирович. И рамзану ахматовичу привет передавайте".
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Ого, быстро Петр Алексеевич подкинулся... еще даже прессуха не окончилась
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Вот был бы Порошенко, он бы дал прикурить кацапам.
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Причерноморье не исконно русское и не исконно украинское. Может татарское, киммерийское? Но кто победил в войнах тот и прав! Аксиома! Имперская Россия навешала тюлей Порте и принимай территории, развивай, убеждай и т.д. Но все заканчивается т.д, теде!
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