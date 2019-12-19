 Рада провалила голосование за законопроект о легализации игорного бизнеса

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

"За" проголосовали всего 213 народных депутатов.

Председатель парламента Дмитрий Разумков после этого предложил направить пакет законов об игорном бизнесе на доработку в комитет для повторного рассмотрения в первом чтении.

За проголосовали 243 нардепа.

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