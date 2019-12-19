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 Политика Украины
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Все про:ВР (24210) игорный бизнес (303)

 Рада провалила голосование за законопроект о легализации игорного бизнеса

Верховная Рада во время голосования в первом чтении провалила голосование за законопроект №2285-Д "О государственном регулировании деятельности в сфере организации и проведения азартных игр".

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

"За" проголосовали всего 213 народных депутатов.

Председатель парламента Дмитрий Разумков после этого предложил направить пакет законов об игорном бизнесе на доработку в комитет для повторного рассмотрения в первом чтении.

За проголосовали 243 нардепа.

Читайте также: Качура от "СН" о легализации игорного бизнеса: Буду настаивать, чтобы игровые автоматы были только в гостиницах, а не торговых центрах

Источник: https://censor.net.ua/n3166357
 
 
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Идиоты. Это ж источник налогов в казну.
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конечно! лучше в чёрную обелечивать космолоты!
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***, так ребята же могут и законопроект о легализации проституции провалить! А Бодя то хочет!
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Лол. Невже вважаєш, що депутати з монобільшості голосують самостійно? Була веазівка- провалити. Отже той, хто тримає нелегальний гральний бізнес в Україні має або великий вплив на керівництво слуг, або має багато грошей, для оплати слуг.
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тобто рідшають ряди слуг хитрого народу...
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И шо теперь? Вечновыигрывавший ляшкин так и останется нелегалом?
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без новогодних покрященний бешеный принтер работать в турборежиме не обязан
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конечно! лучше в чёрную обелечивать космолоты!
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Отправили на доработку, не беда.
Вчера с соседом пообщался, кассиром тот на игровых автоматах, ох там и трэш творится.
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"насущный хлеб" и первоочередные необходимые законы для народа Украины.ужо баблом народ обеспечили ,пора и в украинских "зевегасах " монету оставлять...
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Однозначно потрібно легалізувати гральний бізнес. Був в деяких країнах ЄС, а саме в Польщі, Німеччині, Словаччині, Чехії, і там повністю легалізований гральний бізнес. Там ви не знайдете на кожній вулиці чи під"їзді заклади типу космолота, а все тому, що там держави контролюють жорстко цей бізнес. Організатори грального бізнесу платять налоги, неповнолітніх в тих закладах немає. Казино і автомати в готелях або спецзонах. Букмекерів не більше 20 на місто. Лотереї є в супермаркетах.
Це зараз у нас на кожному кроці повно гральних автоматів і різних казино, де грають неповнолітні і залежні люди. Якраз законопроект передбачає гральні автомати в 3* готелях, а казино в 5* готелях. Букмекерських пунктів у нас в Україні близько 10 тисяч, а буде лише 800 пунктів на всю країну. Крім того, у всіх гральних закладах буде верифікація гравця, а також система самовиключення. Тобто залежна людина сама зможе внести себе в список залежних, або родичі можуть це зробити за гравця. Тоді жоден легальний заклад не пустить таку людину грати.

Не розумію чому не підтримали з першої спроби.
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"Рада провалила голосование за законопроект о легализации игорного бизнеса" - шо, уже есть замазанные, или СН ультра-демократы, шо хотят, то и делают.
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А враховуючи те, що монобільшість голосує за вказівкою Разумкова, то робимо висновок- легалізація не на часі.
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это там тимошенко воду варит, а вообще надо принять такой закон, чтобы было всем хорошо. И такое возможно. Как можно в их комитет написать, может знает кто?
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