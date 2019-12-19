 Украина уделяет недостаточно внимание вопросу, как избежать концентрации земельных наделов в руках ограниченного круга людей, - посол Франции де Понсен

Об этом посол заявил на пресс-конференции в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Говоря о либерализации продажи земли, я замечу, что на самом деле уместно быть чрезвычайно осторожными, поскольку этот вопрос весьма чувствительный. Мы считаем, что каждый народ имеет суверенное право определить ту модель, организацию этого сектора, которую он считает уместной", - отметил де Понсен.
В то же время, по его убеждению, открытие рынка земли сможет обеспечить дополнительный экономический рост для Украины.
"По моему убеждению, в Украине возможно слишком сосредотачивается дискуссия на либерализации доступа именно к продаже и приобретению земли, но недостаточно уделяется внимание тому, как избежать чрезмерных земельных владений исключительно в рамках действия рыночных механизмов", - отметил посол.
В частности, он подчеркнул, что важно предотвратить риск образования слишком больших сельскохозяйственных владений - во многих странах Западной Европы придерживались именно такого подхода. По словам посла, французские эксперты приезжали в Украину, чтобы поделиться собственным опытом.
"Если мы полностью либерализуем земельный рынок, и будет править только рыночный закон, это откроет путь к тенденции бесконечного сосредоточения земельных владений среди ограниченного круга субъектов", - сказал дипломат.
А чрезмерная концентрация земли у ограниченного круга лиц, предостерегает дипломат, приведет к "уменьшению дополнительной стоимости, которая будет производиться в сельской местности и будет приводить к упадку сельских регионов в Украине".
"Именно из этих соображений в странах Западной Европы были выработаны и внедрены механизмы регулирования, которые позволяют предотвратить эти негативные феномены", - подытожил де Понсен.
Мне самому за 60.
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http://vasilievaa.narod.ru/12_6_98.htm
Рынок земли Китая в новых экономических условиях
ХАНЬ ЛИНЬФЭЙ
докторант Института народнохозяйственного прогнозирования РАН• На рынке земли объектом торговли является право принадлежности земли, т.е. либо право собственности на нее, либо право пользования ею, либо то и другое вместе взятое
• Когда в Китае говорят о рынке земли, то речь идет главным образом о переходе права пользования землей
• Правительство Китая прилагает большие усилия, чтобы сократить или вообще ликвидировать скрытые формы рынка земли
На рынке земли объектом торговли является право принадлежности земли, т.е. либо право собственности на нее, либо право пользования ею, либо то и другое вместе взятое. В континентальном Китае земля не может быть объектом купли-продажи, следовательно, нет рынка собственности на нее, а право собственности может возникнуть как непостоянное, переходное. Однако в качестве объекта рынка (сделки) может выступить право пользования. Поэтому когда в Китае говорят о рынке земли, то речь идет главным образом о переходе права пользования землей.
Право пользования имеет очень широкий смысл, включая реальное право пользования, право аренды и право залога. В абсолютном большинстве случаев в Китае на рынке приобретается право пользования землей, находящейся в государственной собственности ...
і далі
В большинстве стран земля продается, но под продажей подразумевается аренда на 99 лет.
Рынок земли нужен! Но земля должна принадлежать украинцам!
. Пропихнуть законов нужных Бене и хкйлу. И быстренько шоб опомнится не успели...
а зюзя в курсе?
Паламар подчеркнула - если власть не прислушается к протестующим, то аграрии могут заблокировать всю страну. В первую очередь это нужно услышать господину Сольскому, возглавляющему парламентский комитет по вопросам аграрной политики. На заседании этого комитета народным избранникам раздали бумаги, в которых уже проставлены отметки возле поправок. Иными словами, депутатам «объяснили», какие поправки нужно поддержать.
По мнению Паламар, Украина сегодня находится под внешним управлением. Нынешней власти диктуют свои условия транснациональные корпорации. Эти люди служат вовсе не украинскому народу. Они обслуживают интересы Всемирного банка и Международного валютного фонда.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/347521-agrarii_zablokirujut_vsju_stranu_palamar_zajavila_chto_ukrainskaja_vlastj_rabotaet_v_interesah_transnatsionaljnyh_korpor
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Все просто. Вся украинская "стабильность", полученная в наследство от Порошенко-Яценюка, зиждется на финансовых вливаниях основной мировой спекулятивной финансовой структуры МВФ. А спекулятивным финансам нужен ресурс для наращивания долгов. Так как у "процветающих" экономик уже все перезаложено по несколько раз, то для этих целей очень подходит украинская земля.
Я не знаю, в результате станут украинцы иметь большие доходы или нет, но государственность потеряют окончательно.
це в українського фермера є такі гроші щоб купити стільки землі? україна бідна через те що більшість дурнів тупо вірять шахраям.
http://www.valnet.ru/m7-114.phtml
Нам тут олигархи-латифундисты все бубнят что 7 миллионов фермеров не могут продать свою землю. Но у нас нет 7 миллионов фермеров. Есть всего 40,000. Все остальные - обычные рантье, сдающие паи в аренду. Получили участок только потому что на момент расформирования колхоза они в нем числились. А кто в колхозе пробатрачил 40 лет, но ушел из него на пенсию за неделю до даты «раздачи слонов» тот пай не получил. Но если все эти «фермеры» совсем не занимаются фермерством, то что мешает нам всем остальным 40 млн. горожан стать такими же рантье? Где мой пай?
Для того чтобы избежать такой халявы нужно ввести лицензию на фермерство, чтоб с землей работали только те кто фермерством живет. Лицензия на фермерство также позволит избавится от сегодняшних латифундий потому как позволит регулировать размер обрабатываемой земли.
1-ая проблема - миллионы бабок-рантье, которые готовы продать землю за любые деньги. Легко пришло - легко ушло.
2-ая проблема - очень мало фермеров. За 28 лет государство им ничем не помогло. У нас всего лишь 40,000 фермеров, а должно быть 1 миллион.
Что должно сделать государство: сначала выкупить землю у бабок, а потом отдать его в долгосрочную аренду существующим и новым фермерам, чтобы те смогли наростить свои участки до 200 га. Вот и вся земельная реформа на ближайшие 10 лет, пока крупнейшими землеобработчиками в Украине не станут кооперативы, вместо сегодняшних латифундий.