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 Политика Украины
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 Украина уделяет недостаточно внимание вопросу, как избежать концентрации земельных наделов в руках ограниченного круга людей, - посол Франции де Понсен

Посол Франции в Украине Этьен де Понсен считает, что необходимо избежать сосредоточения крупных наделов земли в ограниченного круга лиц после открытия рынка земли.

Об этом посол заявил на пресс-конференции в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Говоря о либерализации продажи земли, я замечу, что на самом деле уместно быть чрезвычайно осторожными, поскольку этот вопрос весьма чувствительный. Мы считаем, что каждый народ имеет суверенное право определить ту модель, организацию этого сектора, которую он считает уместной", - отметил де Понсен.

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В то же время, по его убеждению, открытие рынка земли сможет обеспечить дополнительный экономический рост для Украины.

"По моему убеждению, в Украине возможно слишком сосредотачивается дискуссия на либерализации доступа именно к продаже и приобретению земли, но недостаточно уделяется внимание тому, как избежать чрезмерных земельных владений исключительно в рамках действия рыночных механизмов", - отметил посол.

В частности, он подчеркнул, что важно предотвратить риск образования слишком больших сельскохозяйственных владений - во многих странах Западной Европы придерживались именно такого подхода. По словам посла, французские эксперты приезжали в Украину, чтобы поделиться собственным опытом.

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"Если мы полностью либерализуем земельный рынок, и будет править только рыночный закон, это откроет путь к тенденции бесконечного сосредоточения земельных владений среди ограниченного круга субъектов", - сказал дипломат.

А чрезмерная концентрация земли у ограниченного круга лиц, предостерегает дипломат, приведет к "уменьшению дополнительной стоимости, которая будет производиться в сельской местности и будет приводить к упадку сельских регионов в Украине".

"Именно из этих соображений в странах Западной Европы были выработаны и внедрены механизмы регулирования, которые позволяют предотвратить эти негативные феномены", - подытожил де Понсен.

Источник: https://censor.net.ua/n3166355
 
   
 Топ комментарии
 
уже этих падлюк и европейцы в морду тычут за их гешефты
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Потому, что папе Бене нужно много земельки за Приват отвалить.
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Так у турборежима задача такая.
. Пропихнуть законов нужных Бене и хкйлу. И быстренько шоб опомнится не успели...
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Потому, что папе Бене нужно много земельки за Приват отвалить.
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Перебьётся. Только 2 на полтора. Да и то попозже.
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Уже в Одессе отдали родному почти 7 га в центре города под Одесской киностудией. И это только то,что вылезло наружу. А там земелька "вкусная" - в центре города и на берегу моря. Стоит, однако, хорошо.
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Может вспомним что там мутили в Затоке ещё задолго до нынешних событий и как на это отреагировала Латвия?
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Мне "до фени" разборки между собственниками в Затоке. Это их проблемы и разборки. Мне не "до фени" тупая передача на шару Бене государственной дорогущей земли в центе курортной Одессы на берегу моря. Разделив ее на кусочки под миниотели и рестораны можно накосить хренову кучу бабла. Которое, кстати, тупо своровали со всех наших карманов.
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Не всё ли равно какому урода отдана земля, если это всё происходит мимо госкармана?Хрен редьки как говорится не слаще.
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Нет-уж. Этот хрен имеет вполне конкретное имя - Моника. И он должен нести полную уголовную ответственность за противозаконную передачу ГОСУДАРСТВЕННОЙ земли своему хозяину.
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Я это слышал во времена Порошенко, и на его же счёт. А воз и ныне там...
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Не трынди. Одесскую киностудию отдали Бене уже в октябре 2019 года.
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А я тебе о Затоке. Что ты мне пытаешься доказать, что Коломойский олигарх и зло для Украины?Да, но не большее, чем иные олигархи. Не надо его представлять самым плохим.
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уже этих падлюк и европейцы в морду тычут за их гешефты
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ЕВРЕЙЦИ они такие ...сами не прочь поучаствовать ...
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Это посол знает выражение "вмешательство во внутренние дела суверенного государства"?Развелось советчиков...
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То у клована твоего советчики и кукловоды вроде Бени и *****...
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Ну так вперёд, давай ты иди в советчики. "Кто тут в цари крайний?"
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"банановая" республика это не государство ...
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Поротив Бени рот открыл? Конечно вмешательство Украина уделяет недостаточно внимание вопросу, как избежать концентрации земельных наделов в руках ограниченного круга людей, - посол Франции де Понсен - Цензор.НЕТ 4547
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Они там уже порешали все вопросы с пенсионной реформой в своих Франциях, что лезут сюда?)))
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Нужно просто принять в законе: "Владеть имеет право только тот, кто на ней работает."
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голос з 90х ...ти мамку свою спитай хто "поимел" всі заводи-пароходи в Україні ?
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Мне еще рано "туда", где можно спросить.
Мне самому за 60.
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Тут одне зе#обіще скинуло посилання на статтю правда воно сьогодні без "срібників" залишиться за такий зальот ...але стаття цікава для ознайомлення "нашим" зебобікам
...
http://vasilievaa.narod.ru/12_6_98.htm

Рынок земли Китая в новых экономических условиях
ХАНЬ ЛИНЬФЭЙ
докторант Института народнохозяйственного прогнозирования РАН• На рынке земли объектом торговли является право принадлежности земли, т.е. либо право собственности на нее, либо право пользования ею, либо то и другое вместе взятое
• Когда в Китае говорят о рынке земли, то речь идет главным образом о переходе права пользования землей
• Правительство Китая прилагает большие усилия, чтобы сократить или вообще ликвидировать скрытые формы рынка земли
На рынке земли объектом торговли является право принадлежности земли, т.е. либо право собственности на нее, либо право пользования ею, либо то и другое вместе взятое. В континентальном Китае земля не может быть объектом купли-продажи, следовательно, нет рынка собственности на нее, а право собственности может возникнуть как непостоянное, переходное. Однако в качестве объекта рынка (сделки) может выступить право пользования. Поэтому когда в Китае говорят о рынке земли, то речь идет главным образом о переходе права пользования землей.
Право пользования имеет очень широкий смысл, включая реальное право пользования, право аренды и право залога. В абсолютном большинстве случаев в Китае на рынке приобретается право пользования землей, находящейся в государственной собственности ...

і далі
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Китайцы молодцы. И не только в Китае умные законы.
В большинстве стран земля продается, но под продажей подразумевается аренда на 99 лет.
Рынок земли нужен! Но земля должна принадлежать украинцам!
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а якщо ще до цього додати ЗЕМЛЕОХОРОННЕ ЗАКОНОДАВСТВО хоча б таке як у Німеччині то Україна перестане бути такою бажаною для спекулянтів саросятини "рантьє та іншої падла
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PS: ...а з землею має бути ще жосткіше ...заборона передачі орендованої землі у суборенду (не працюєш то найух з пляжу) порушення умов оренди теж саме зі штрафними санкціяти ...обмеження по кількості орендованої землі ...і тд
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Так у турборежима задача такая.
. Пропихнуть законов нужных Бене и хкйлу. И быстренько шоб опомнится не успели...
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Насчёт Украины не знаю, но у госклерков, которые прикрываются её именем, прямо противоположная задача...)
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тобто не весь дипкорпус в Украине фанатеет от кошерной пищи?
а зюзя в курсе?
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жабо#оби ...йдіть найух (у францію) зі своїм "ринком ...
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...«Аграрии заблокируют всю страну»: Паламар заявила, что украинская власть работает в интересах транснациональных корпораций, и пригрозила масштабными протестамиИрина Паламар, выступая в эфире телеканала ZIK, прокомментировала массовые протесты, которые устраивают украинские аграрии, недовольные земельной реформой, готовящейся властью. Председатель Ассоциации животноводов напомнила, что ранее активисты заблокировали пункт пропуска на границе с Молдовой, поскольку они хотят быть услышанными.
Паламар подчеркнула - если власть не прислушается к протестующим, то аграрии могут заблокировать всю страну. В первую очередь это нужно услышать господину Сольскому, возглавляющему парламентский комитет по вопросам аграрной политики. На заседании этого комитета народным избранникам раздали бумаги, в которых уже проставлены отметки возле поправок. Иными словами, депутатам «объяснили», какие поправки нужно поддержать.
По мнению Паламар, Украина сегодня находится под внешним управлением. Нынешней власти диктуют свои условия транснациональные корпорации. Эти люди служат вовсе не украинскому народу. Они обслуживают интересы Всемирного банка и Международного валютного фонда.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/347521-agrarii_zablokirujut_vsju_stranu_palamar_zajavila_chto_ukrainskaja_vlastj_rabotaet_v_interesah_transnatsionaljnyh_korpor
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Французи вибудували найкращу модель сільськогосподарського виробництва, яка ідеально вписалась б в Україну. Дрібні і середні фермерські господарства. Про це фахові науковці писали ще 15 років тому. Тільки хто ж їх досвідом скористається?
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Даже французам ясно, что это за "Панама"! Раньше хоть "Берег турецкий, да Африка" была не нужна... А тут - Родина...
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К сожалению Зеленского и его команду такие рассуждения не колышат.
Все просто. Вся украинская "стабильность", полученная в наследство от Порошенко-Яценюка, зиждется на финансовых вливаниях основной мировой спекулятивной финансовой структуры МВФ. А спекулятивным финансам нужен ресурс для наращивания долгов. Так как у "процветающих" экономик уже все перезаложено по несколько раз, то для этих целей очень подходит украинская земля.
Я не знаю, в результате станут украинцы иметь большие доходы или нет, но государственность потеряют окончательно.
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зеленський привів за собою свою зграю бариг яким байдуже якісь там аргументи чи доводи. вони будуть розказувати про американську модель ринку земель, про середніх фермерів і іншу туфту. 10 тис га це навіть якщо за смішну по європейським міркам ціну 1500$ за 1га - це 15 млн $.

це в українського фермера є такі гроші щоб купити стільки землі? україна бідна через те що більшість дурнів тупо вірять шахраям.
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Повторяюсь. Само понятие "продажа земли" есть шулерское. Что продается - только плодородный слой для сельхоз производства или условный конус от центра земли до границ участка со всеми полезными ископаемыми, что туда попали? На самом деле это замаскированная продажа территории государства, которая является, согласно конституции, общенародной собственностью. То есть будущие поколения будут полностью зависеть от прихоти сомнительных "собственников" преступно раздерибаненной территории государства, которых сейчас хотят узаконить в виде хозяев земли и которые появились в результате неграмотных и популистских законов, принятых во времена кучмы.
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Добротный, действительно научный, а не заказной, анализ земельных отношений в мире. Особенно полезно изучить срочно позеленевшим.
http://www.valnet.ru/m7-114.phtml
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7 миллионов рантье? Где мой пай?

Нам тут олигархи-латифундисты все бубнят что 7 миллионов фермеров не могут продать свою землю. Но у нас нет 7 миллионов фермеров. Есть всего 40,000. Все остальные - обычные рантье, сдающие паи в аренду. Получили участок только потому что на момент расформирования колхоза они в нем числились. А кто в колхозе пробатрачил 40 лет, но ушел из него на пенсию за неделю до даты «раздачи слонов» тот пай не получил. Но если все эти «фермеры» совсем не занимаются фермерством, то что мешает нам всем остальным 40 млн. горожан стать такими же рантье? Где мой пай?

Для того чтобы избежать такой халявы нужно ввести лицензию на фермерство, чтоб с землей работали только те кто фермерством живет. Лицензия на фермерство также позволит избавится от сегодняшних латифундий потому как позволит регулировать размер обрабатываемой земли.
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2 нерешенных проблемы села

1-ая проблема - миллионы бабок-рантье, которые готовы продать землю за любые деньги. Легко пришло - легко ушло.

2-ая проблема - очень мало фермеров. За 28 лет государство им ничем не помогло. У нас всего лишь 40,000 фермеров, а должно быть 1 миллион.

Что должно сделать государство: сначала выкупить землю у бабок, а потом отдать его в долгосрочную аренду существующим и новым фермерам, чтобы те смогли наростить свои участки до 200 га. Вот и вся земельная реформа на ближайшие 10 лет, пока крупнейшими землеобработчиками в Украине не станут кооперативы, вместо сегодняшних латифундий.
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