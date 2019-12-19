 В России проведут учения по изоляции интернета

Документ о проведении учений подписан министром связи РФ Константином Носковым, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".
Учения по "обеспечению устойчивого, безопасного и целостного функционирования" интернета в России состоятся 23 декабря.
В ходе учений планируют проверить "возможность перехвата абонентского трафика и раскрытия информации об абоненте, блокировки услуг связи для абонентов". Среди других задач – "проверка организации ремонтно-восстановительных работ на единой сети электросвязи России".
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Закон, позволяющий изолировать Рунет, был принят весной 2019 года. Он вступил в силу с 1 ноября. Согласно документу, российские власти могут контролировать все точки передачи данных за границу и маршрутизацию трафика, в том числе с помощью специального оборудования у провайдеров. В сентябре Роскомнадзор объявил о начале монтажа такого оборудования.
Эппл конечно, думаю что заказал килограмм таблеток "от смеха", чтобы сотрудники не померли от "исполнений" Машки Захаровой и прочих песковых.
Это фигня - но когда(не "если"!) там начнут .... "приходить в негодность" АЭС-ы, то Меркель и прочие Микроны - сразу начнут помогать. А это значит что "цей дощ надовго".
я думаю, что эта китайская многоходовочка с концом из Рашки..
КИТАЙСЬКИЙ ПОКУПЕЦЬ УКРАЇНСЬКОЇ «МОТОР СІЧ» - БАНКРУТ
Китайська компанія Beijing Xinwei Technology, що є одним з покупців українського АТ «Мотор Січ», яке виробляє авіадвигуни та газотурбінні установки, поставляючи свою продукцію в понад 100 країн світу, оголосила дефолт.
Відомо, що ще на початку цього року BXT (Beijing Xinwei Technology) оголосила про дефолт маючи борги у $ 300 млн. За підсумками Q1-Q3 2019, чистий збиток склав $ 2.3 млрд.
Варто додати, що у відкритих джерелах про BXT та її голову Ван Цзіня (Wang Jing) є багато неоднозначною та насторожуючої інформації.
Так, з 2012 року BXT накручувало обіг компанії за рахунок кредитів з партнерами, які власне були їх підрозділами. Таким чином компанія вийшла на IPO. Після оприлюднення цієї схеми ЗМІ, з грудня 2016 по липень 2019 торгівля акціями була зупинена. У липні цього року BXT оголосили про завершення реструктуризації та відновили торги (на липень вартість однієї акції - $ 2.02, у грудні - $ 0.22).А у вересні 2019 року на активи акціонера (31%) і голови компанії Ван Цзіня частково накладено арешт на 3 роки через прострочення по виплатах за кредити BXT.
Нагадаємо, китайські компанії Skyrizon Aircraft і Xinwei Technology Group купують понад 50% акцій компанії «Мотор Січ». У разі отримання дозволу Антимонопольного комітету на купівлю, інвестори зобов'язалися надати авіабудівній галузі України грантове фінансування на суму 100 мільйонів доларів. Понад 25% акцій залишалися за «Укроборонпромом».
Голова концерну «Укроборонпром» Айварас Авбромавічус (а також Президент АТ «Мотор Січ» В'ячеслав Богуслаєв) підтвердив, що китайські інвестори купили акції компанії «Мотор Січ», і зараз угоду перевіряє Антимонопольний комітет. Абромавічус також висловив упевненість, що угоди з такими стратегічно важливими підприємствами має контролювати держава.
Варто відзначити, що за повідомленнями ЗМІ, Ван Цзінь придбав акції «Мотор Січі» з кредитних коштів, узятих у China Development Bank. І якщо у Цзіня не буде грошей, щоб віддати борг, акції перейдуть у власність банку, який зможе розпродати їх по частинах кому завгодно, наприклад, росіянам, або продати назад державі Україна. Або ж банк створить дочірню структуру, яка буде керувати підприємством.
Пожелаем им творческих успехов)))
Хоть меньше ватного гавна будет в инете.
Ранее в декабре Путин подписал закон, который еще на год - до 2022 года - продлевает заморозку накопительной части пенсии. Заморозку накопительной части пенсии впервые ввели в 2014 году. Изначально предполагалось, что этот период должен был закончиться в 2020 году.»
У пєнсов дєнєг хватіт !
За Крим, Кримскій мост і Лугандон, заплатят.»
А шо?
Русскіє пєнсіі ОГОГО !
ты думаешь там\на паРаше...\ просто так что-то тонет, падает и взрывается...?
😁
Духовность. Ісконность. Вооцерковленность.
Горжусь Россией!