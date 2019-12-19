EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Шеремета Рынок земли Нормандские переговоры Газовая война Обирай свідомо
 За рубежом
  3232  72
Все про:интернет (1505) Россия (74589) блокирование (233)

 В России проведут учения по изоляции интернета

Министерство связи России направило операторам связи и ведомствам организационные указания в связи с учениями, предусмотренными законом об изоляции российской части интернета.

Документ о проведении учений подписан министром связи РФ Константином Носковым, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".

Учения по "обеспечению устойчивого, безопасного и целостного функционирования" интернета в России состоятся 23 декабря.

В ходе учений планируют проверить "возможность перехвата абонентского трафика и раскрытия информации об абоненте, блокировки услуг связи для абонентов". Среди других задач – "проверка организации ремонтно-восстановительных работ на единой сети электросвязи России".

Читайте также: Призывал к войне: в Одессе СБУ разоблачила антиукраинского интернет-агитатора

Закон, позволяющий изолировать Рунет, был принят весной 2019 года. Он вступил в силу с 1 ноября. Согласно документу, российские власти могут контролировать все точки передачи данных за границу и маршрутизацию трафика, в том числе с помощью специального оборудования у провайдеров. В сентябре Роскомнадзор объявил о начале монтажа такого оборудования.

Источник: https://censor.net.ua/n3166342
 
   
 Топ комментарии
 
Бажаю їм з того навчання вже не виходити!
 показать весь комментарий
 
Тяжело в учении, легко в чебурнете.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Чтоб они, сатанисты хреновы, себя от Украины изолировали стеной и не вылазили за ее пределы своими свиными рылами.
 показать весь комментарий
 
 
на период учений - количество зебилов на Цензоре рухнет раз в 10-20
 показать весь комментарий
 
 
Не переживай... В 30-е, когда люди умирали от голода, существовали "спецмагазины", откуда жрали "приближённые"... Теперь будут "спецканалы", через которые "лахтинцы", под видом "зебилов, будут "засирать" Интернет...
 показать весь комментарий
 
 
Бажаю їм з того навчання вже не виходити!
 показать весь комментарий
 
 
Как Невзоров говорит - дают для "Эппл" берестяное программное обеспечение....

Эппл конечно, думаю что заказал килограмм таблеток "от смеха", чтобы сотрудники не померли от "исполнений" Машки Захаровой и прочих песковых.
Это фигня - но когда(не "если"!) там начнут .... "приходить в негодность" АЭС-ы, то Меркель и прочие Микроны - сразу начнут помогать. А это значит что "цей дощ надовго".
 показать весь комментарий
 
 
зебанаты вообще практически исчезнут?
 показать весь комментарий
 
 
в ходе учений поломают кучу роутеров, и т.п.))
 показать весь комментарий
 
 
а вот это интересный поворот!!!
я думаю, что эта китайская многоходовочка с концом из Рашки..
КИТАЙСЬКИЙ ПОКУПЕЦЬ УКРАЇНСЬКОЇ «МОТОР СІЧ» - БАНКРУТ

Китайська компанія Beijing Xinwei Technology, що є одним з покупців українського АТ «Мотор Січ», яке виробляє авіадвигуни та газотурбінні установки, поставляючи свою продукцію в понад 100 країн світу, оголосила дефолт.

Відомо, що ще на початку цього року BXT (Beijing Xinwei Technology) оголосила про дефолт маючи борги у $ 300 млн. За підсумками Q1-Q3 2019, чистий збиток склав $ 2.3 млрд.

Варто додати, що у відкритих джерелах про BXT та її голову Ван Цзіня (Wang Jing) є багато неоднозначною та насторожуючої інформації.
Так, з 2012 року BXT накручувало обіг компанії за рахунок кредитів з партнерами, які власне були їх підрозділами. Таким чином компанія вийшла на IPO. Після оприлюднення цієї схеми ЗМІ, з грудня 2016 по липень 2019 торгівля акціями була зупинена. У липні цього року BXT оголосили про завершення реструктуризації та відновили торги (на липень вартість однієї акції - $ 2.02, у грудні - $ 0.22).А у вересні 2019 року на активи акціонера (31%) і голови компанії Ван Цзіня частково накладено арешт на 3 роки через прострочення по виплатах за кредити BXT.

Нагадаємо, китайські компанії Skyrizon Aircraft і Xinwei Technology Group купують понад 50% акцій компанії «Мотор Січ». У разі отримання дозволу Антимонопольного комітету на купівлю, інвестори зобов'язалися надати авіабудівній галузі України грантове фінансування на суму 100 мільйонів доларів. Понад 25% акцій залишалися за «Укроборонпромом».

Голова концерну «Укроборонпром» Айварас Авбромавічус (а також Президент АТ «Мотор Січ» В'ячеслав Богуслаєв) підтвердив, що китайські інвестори купили акції компанії «Мотор Січ», і зараз угоду перевіряє Антимонопольний комітет. Абромавічус також висловив упевненість, що угоди з такими стратегічно важливими підприємствами має контролювати держава.

Варто відзначити, що за повідомленнями ЗМІ, Ван Цзінь придбав акції «Мотор Січі» з кредитних коштів, узятих у China Development Bank. І якщо у Цзіня не буде грошей, щоб віддати борг, акції перейдуть у власність банку, який зможе розпродати їх по частинах кому завгодно, наприклад, росіянам, або продати назад державі Україна. Або ж банк створить дочірню структуру, яка буде керувати підприємством.
 показать весь комментарий
 
 
Ну я надеюсь, хоть єто у них получится)))
Пожелаем им творческих успехов)))
Хоть меньше ватного гавна будет в инете.
 показать весь комментарий
 
 
На лахту це не пошириться - тролі всіх мастей будуть продовжувати срати Україні, для цього їм спецканал виділять.
 показать весь комментарий
 
от ето дело - самоизолируются, а там даст бог, и самоистребутся...
 показать весь комментарий
 
 
Подивимось, хто перестане на ЦН заходити))) хоча лахтоботам напевно окрему лінію виділять...
 показать весь комментарий
 
 
Коли 5років тому на Цензорі були козлорилі, то було веселіше - було кого послати, обматюкати, почитати їх тупу пропоганду...
 показать весь комментарий
 
 
Та й зараз є... Проте вони так грубо працюють, що одразу в деактив улітають.
 показать весь комментарий
 
 
А как им в Гугле будет искать "как сплести лапти из подручных материалов"?
 показать весь комментарий
 
 
Там же где и «как правильно вышивать рубашку»
 показать весь комментарий
 
 
Они передавали эти знания из поколения в поколение)))
 показать весь комментарий
 
 
«В области пенсионного обеспечения все решения приняты, никакой новой пенсионной реформы не готовится и не обсуждается», - заверил Путин.
Ранее в декабре Путин подписал закон, который еще на год - до 2022 года - продлевает заморозку накопительной части пенсии. Заморозку накопительной части пенсии впервые ввели в 2014 году. Изначально предполагалось, что этот период должен был закончиться в 2020 году.»

У пєнсов дєнєг хватіт !
За Крим, Кримскій мост і Лугандон, заплатят.»
А шо?

Русскіє пєнсіі ОГОГО !

 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
В Украине сделают намного проще. Просто в 20 раз повысят цену на интернет и никто не сможет им пользоваться кроме казнокрадов.
 показать весь комментарий
 
 
Не тебе проститутке работающей на панели в Европе мне указывать как работать.
 показать весь комментарий
 
Ну звичайно, ольгинському тролю вказувати має право тільки його ФСБ-шний куратор.
 показать весь комментарий
 
Камінь з серця впав би, якби вони з тих навчань в простір Інтернету більше і не повернулись, падлюки.
 показать весь комментарий
 
 
Козлорилі фесбешна ботоферма всерівно сратиме по всьому світу...
 показать весь комментарий
 
А чего их жалеть?Их ограждают от порнушки, синих китов и кавказ-центра. Зато вместо этого будет молитва, ягель и полицейские дубинки. По-моему православненько.
 показать весь комментарий
 
 
ДАВНО ПОРА!ЭТИ КАЦАПО-ФАШИСТКИХ ГНИД ИЗОЛИРОВАТЬ ОТ НОРМАЛЬНОГО МИРА!
 показать весь комментарий
 
 
Внимание, знатоки, это правильный ответ!
 показать весь комментарий
 
Речь конечно не о изоляции, а о возможности автономной работы. Теперь противники в случае чего не смогут лишить рашку интернет-связи.
 показать весь комментарий
 
Да-да, ты, русский, верь свому фюреру. И будет тебе светлое будущее
 показать весь комментарий
 
 
Дело не в лишить рашку интернета а в...."".Согласно документу, российские власти могут контролировать все точки передачи данных за границу и маршрутизацию трафика, в том числе""
 показать весь комментарий
 
 
Зв'язок буде - але тільки в межах засрашкі- ви там взяли на озброєння північнокорейський досвід, дерзайте - прапор ваш колорадський вам в дупу.
 показать весь комментарий
 
 
Может для начала провести репетицию ядерной зимы, например, в Воронеже?
 показать весь комментарий
 
 
не трогай Воронеж - единственный город воюющий против паРаши...!
ты думаешь там\на паРаше...\ просто так что-то тонет, падает и взрывается...?
 показать весь комментарий
 
Відмінна ідея з Воронежем - мені подобається.
 показать весь комментарий
 
 
ну фсё .теперь кремлеботам надо будет официально региться в кгб В России проведут учения по изоляции интернета - Цензор.НЕТ 5426.напоролись на то,за что боролись,идиоты ватные
 показать весь комментарий
 
 
Слова х#йла о причерноморье, разберемся... И сразу учения по "лебединому озеру" для всех обитателей *********.. Не к добру..
 показать весь комментарий
 
 
Это они после скандала с Кембридж Аналитикой так пересрали??? Думают, что спецслужбы США начнут контент россиянам подкидывать подбурюющий к митингам и перевороту.
 показать весь комментарий
 
Треба розуміти - бензоколонка доки є на ній бензин закриватись не буде, це ж прораховані європейці і американці, їм грошики кишеню гріють В России проведут учения по изоляции интернета - Цензор.НЕТ 5183
 показать весь комментарий
 
 
матюгальники на стовбах як при дідах...вставай срана агромная і всє дєла...всєм піндосам лаптєм жопу падатрьом!
 показать весь комментарий
 
 
Забор строить, не пробовали? Бетоном, уж, мы зальём сами, когда "беснование" начнёт "перехлёстывать"...
 показать весь комментарий
 
Быстрее бы чебурнет. Зебилов поменьше на форуме станет
 показать весь комментарий
 
Кто про что, а дебилоиды соевые - о свой свинье,)) Зоофилы херовы.
 показать весь комментарий
 
Ну ось вам відповідь чергового лахтинського троля, вас сук не знищити, як тарганів.
 показать весь комментарий
 
Ооо.. а вот енто уже скрепами папахивает.
Духовность. Ісконность. Вооцерковленность.
Горжусь Россией! В России проведут учения по изоляции интернета - Цензор.НЕТ 4398
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом
 
 
 
 
 
 вверх