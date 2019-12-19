 В России проведут учения по изоляции интернета

Документ о проведении учений подписан министром связи РФ Константином Носковым, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".

Учения по "обеспечению устойчивого, безопасного и целостного функционирования" интернета в России состоятся 23 декабря.

В ходе учений планируют проверить "возможность перехвата абонентского трафика и раскрытия информации об абоненте, блокировки услуг связи для абонентов". Среди других задач – "проверка организации ремонтно-восстановительных работ на единой сети электросвязи России".

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Закон, позволяющий изолировать Рунет, был принят весной 2019 года. Он вступил в силу с 1 ноября. Согласно документу, российские власти могут контролировать все точки передачи данных за границу и маршрутизацию трафика, в том числе с помощью специального оборудования у провайдеров. В сентябре Роскомнадзор объявил о начале монтажа такого оборудования.