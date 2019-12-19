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Все про:Беларусь (2929) Путин (25299) Россия (74589)

 Путин об интеграции России и Беларуси: "не реализовано 90% пунктов"

90% пунктов договора относительно создания Союзного государства до сих пор не исполнены, однако "политическая воля есть", и переговоры продолжаются.

Об этом заявил на пресс-конференции президент России Владимир Путин, информирует Цензор.НЕТ.

"Я считаю, что решения о создании Союзного государства были правильные. Русский и белорусский народ - это, по-моему, то же самое, что и украинский и русский. Это почти одно и то же - этнически и с точки зрения нашей истории, духовных начал. Поэтому то, что у нас с Белоруссией происходит такое сближение, я этому очень рад", - сказал Путин.

Он добавил, что основные решения, которые были приняты в отношении строительства Союзного государства, в целом не реализованы.

"Решение по строительству Союзного государства на 90% не выполнено. Минску выделено семь миллиардов долларов кредитов. Россия поддерживает Беларусь по многим каналам. У нас идет спокойная уравновешенная работа", - заявил Путин.

Смотрите на Цензор.НЕТ: "Бандеровцы! То же, что и на Украине будет! Польско-жидовская сволочь!", - словесная перепалка на акции протеста в Минске против интеграции РФ и Беларуси. ВИДЕО

"Это огромная работа. Ее можно выполнить только в том случае, если есть желание. У российской стороны оно есть", - добавил он.

Напомним, 7 декабря Путин и Лукашенко обсуждали интеграцию двух стран в резиденции президента РФ в Сочи. Переговоры продлились около 5,5 часов, но никаких документов по их результатам подписано не было.

В этот же день в Минске состоялись несанкционированные акции протеста против объединения Беларуси с Россией. Их участники разорвали портреты Путина.

Следующий раунд переговоров Лукашенко и Путина, посвященных созданию союзного государства РФ и РБ, намечен на 20 декабря в Санкт-Петербурге.

Также на Цензор.НЕТ: Лукашенко - Путину: мы не просим дешевые газ и нефть, мы просим равные условия. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3166336
 
   
 Топ комментарии
 
Став таки вкрадений український «Жидобандерівець Кузя»

поперед горлянки, москалям їппучім.
Путин об интеграции России и Беларуси: "не реализовано 90% пунктов" - Цензор.НЕТ 1092
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сам сёдня угорал )) как бэ изначально на весь его ремонт требовалось 65 млрд деревянных ))) теперь только на устранение последствий пужарю надо 95 млрд из того же валежника )) сварщик нанёс незначительный урон )))
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)(уйло навоняло так, что невозможно не обратить внимание. А ты нюхай, нюхай, вдыхай глубже. Путин об интеграции России и Беларуси: "не реализовано 90% пунктов" - Цензор.НЕТ 5615
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сам сёдня угорал )) как бэ изначально на весь его ремонт требовалось 65 млрд деревянных ))) теперь только на устранение последствий пужарю надо 95 млрд из того же валежника )) сварщик нанёс незначительный урон )))
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Став таки вкрадений український «Жидобандерівець Кузя»

поперед горлянки, москалям їппучім.

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Надо в Украине открыть памятник нашему Кузе !!!
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На "кузе" в результате пожара произошел перегрев металлических конструкций, т.е. неконтролируемый пережог. Теоретически это приводит к короблению, трещинам, снижению прочности конструкции, вследствии чего она может деформироваться даже под собственным весом. А поскольку там сверху палубы и надстройки, то кузе - капец навсегда, с чем пацаков и поздравляю. Краденое до добра не доводит. Бумеранг (огромный и свирепый) за крысм и дамбац, как говорят, попереду
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Анексія Криму теж "нє хіло" тягне економіку параші на дно(наш "непотопляємий" авіаносець.
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Все происшествия на "Кузнецове" с 1985 года.
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" был включен в состав флота в январе 1991 года и за 29 лет эксплуатации не раз упоминался в прессе из-за различных происшествий - всего их было 13, включая 5 крупных возгораний и потерю 5 самолетов.
На крейсере погибло 6 человек + 1 числится пропавшим без вести.

Путін про інтеграцію Росії та Білорусі: "Не реалізовано 90% пунктів" - Цензор.НЕТ 7836
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За то реализованы 10 процентов,газотранспортная система сдана кацапии,расположение кацапских войск в бульбашии на неопределенное то-есть на постоянно.А остальное вам будльбаши х"й от *****.И не рыпайтесть бульбаши так ткак вы на референдуме проголосовали ЗА присоединение к кацапии.
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Тоесть 10% уже реализовано. Так же как и в Украине 10% территории уже захвачено Рашкой. Но еще предстоит работы нормально и ***** уверен в своих методах.
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«Так єго Сара !» Путин об интеграции России и Беларуси: "не реализовано 90% пунктов" - Цензор.НЕТ 1486

Лахтинське, ви там всі такі?
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вопрос императорства , ввиду не согласия другого императора , пока затягивается
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Вопрос оставшихся и жалких 90% решается элементарно--надо Луке нос намазать Новичком и заставить чихнуть, подав отравленный платочек.
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Ага, в Игре Престолов был похожий эпизод
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А з ким саме був цей епізод? Мабуть ви мали на увазі поцілунок? Доречі, а ху#ло з циганом цілуються при зустрічі? Якщо так, то циган ризикує.
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Вот был не путин, а брежнев- сто пудов бы прокатило, и никто бы ничего не заподозрил
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А циган крутить цим ху#лом, як циган сонцем.
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А циган крутить цим ******, як циган ******.

...
fixed
(вийшло у стилі "кто не курит и не пьёт, тот непьющий некурун" )
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палити кинув, а не пити не получається, без води горлянку дере
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Так это ж с 1994 года "реализовывают Беларусь России", по предоплате в виде нефти и газа... И все никак "не реализуют"! А они "Минск" от нас требуют "Реализовать" за пару лет...
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Все йде по плану. До 2250 року решта жителів західних улусів отримає право вільного переміщення на всій території Великого Китаю.
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