 Сознательно не заметили нарушений в е-декларациях, тендер на закупку оборудования и вмешательство в реестр, - Новак подала в ГПУ три представления о возможных правонарушениях в НАПК

"Мною, как временно исполняющей обязанности НАПК, было подано в Генеральную прокуратуру три представления касаемо возможного осуществления криминальных правонарушений. Первое касается, когда работники НАПК, возможно, сознательно не заметили нарушений в декларациях определенных лиц. Второе представление было касаемо проведенного тендера на закупку оборудования… И третье представление было касаемо возможного вмешательства в сам реестр с целью получения персональных данных декларантов", - сказала она на пресс-конференции в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

По словам Новак, во время проверки было установлено, что НАПК не было независимой структурой и в какой-то мере было подконтрольно администрации президента Украины и другим органам.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Скандалы в НАПК привели к тому, что от Агентства отвернулись международные организации-доноры, - Новак

"Мы сделали вывод, что все-таки НАПК не было независимой структурой, НАПК было в какой-то мере подконтрольным администрации президента, другим органам, когда сознательно заказывали определенных людей, кого надо проверить, кто есть в оппозиции, и проверить очень внимательно, возможно, что-то найти", - отметила Новак.

Она объяснила, что система отбора деклараций НАПК "Логический арифметический контроль" давала очень широкие возможности для проверки, поскольку проверяла не лиц, автоматически отобранных системой, а "их выбирали так, как хотелось членам НАПК или если кто-то извне просил членов НАПК проверить определенных государственных служащих", - пояснила она.

Новак подчеркнула, что подписала приказ об ограничении доступа к реестру деклараций.

"И теперь каждый, кому необходимо войти в декларацию, по особому приказу, поручению получает такое право войти в реестр деклараций. Это может быть обращение суда, обращения следователей, обращения самих декларантов для внесения уточнений в декларацию", - сообщила она.

Кроме того, завила Новак, подписано распоряжение о переходе на электронный документооборот в НАПК, и, по ее словам, он будет запущен с 1 января.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Счетная палата проведет повторный аудит НАПК, - Новак

Она обратила внимание на то, что во время ее работы в НАПК было возобновлено международное сотрудничество, поскольку с 2017 года международные организации прекратили сотрудничество с агентством, "потому что они поняли, что это не тот орган, который бы они хотели видеть в Украине, что это коррумпированный орган, по крайней мере, связанный со внешним вмешательством".

Касаемо нового председателя НАПК Александра Новикова она отметила, что у нее "нет оснований считать, что конкурс состоялся нечестно".

"Думаю, что НАПК будет возглавлять достойный человек", - сказала Новак.

Как сообщалось, в понедельник комиссия по отбору кандидатов на должность главы НАПК определила победителем конкурса прокурора департамента надзора за соблюдением законов Генеральной прокуратуры Украины Александра Новикова.