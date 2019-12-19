 Спутниковый мониторинг EOS показал, сколько украинской земли остается в "тени"

Всего полей на незарегистрированных землях около 4,3 млн га. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.
На карте можно увидеть, что площадь посевов рапса в Херсонской области, по данным спутников, составляет 117,8 тыс. га. Это на треть больше информации в кадастре. Или же, на примере Днепропетровской области видно 136,4 тыс. га полей на незарегистрированных в государственном кадастре землях.
Карта использует результаты исследования, которое проводилось EOS вместе с Институтом космических исследований НАН и ГКА Украины в рамках проекта Всемирного Банка Земли. Сейчас результаты исследования используются Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.
Карта EOS Crop Monitoring находится в свободном доступе на сайте.
Напомним, что 21 ноября министр Тимофей Милованов сделал презентацию спутникового мониторинга украинских полей. При этом министр публично не озвучил ни исполнителя, ни источники финансирования этого проекта.
Поэтому все правильно,я так щитаю🤔
Па панятиям.
нашимичиновниками.
Как 31 миллион га может принадлежать 7 000 гражданам Украины,если положено не более 2 га одному гражданину.
Приведите кадастровую карту в соответствие и дайте людям приватизировать свои 2 га,которые вы припрятали.
А потом устраивайте рынки земли.
Почему когда государству нужно что то взять от гражданина Закон четко работает,а когда наоборот то наоборот?
Может быть потому что в стране куча идиотов которые это поддерживают поэтому мы и находимся в жопе.
Неужели тебе не понятно что на этом просто наживется какая то небольшая группа лиц?
Зачем ты рвешь жопу за них?
Мне насрать на то что рынок земли тебе даст.
Вот примерно таким же образом как тебе насрать на то что мне не дали 2 га земли бесплатно и теперь какой то поц их продаст и положит себе деньги на карман.
Понятно абяснил?
Ст.121 Земельного кодекса.
Про роздачу мне не надо рассказывать.
В свободном доступе есть специальная кадастровая карта куда можно зайти и выбрать землю для приватизации.
Так вот свободной земли там практически нет.
Причем с самого ее появления.
Простой математический подсчет дает результат что из 31 млн.земель сх назначения ,которые подлежат приватизации 7 млн заявленных владельцев могут владеть 14 млн.га.
Остальное спрятано.
П.б
А что?
Вот товарищ финансист например даже и не скрывает зачем ему рынок земли.
Продать участок земли доставшийся от деда с бабой и купить дачу.
И таких " фермеров " как грязи.
Ты же не возражаешь.
Все мое имущество и в том числе земля принадлежат мне согласно договора купли продажи,а не приватизации.
Поэтому не смешивай мух и котлет.
Не все вокруг колхозное.
Ты фермер?
Те которые хапнули как раз и ратуют за так называемый рынок.
Им как то надо узаконить припрятанное.
Зачем тебе твои 2 га бесплатно если ты сможешь их купить?
Я так щитаю🤔
У меня есть много знакомых, которым паи достались по наследству. От бабушки, от деда и т.д. Эти люди давно живут в Киеве или в других крупных городах, а паи находятся в глухих селах за 100 и больше километров от места проживания собственника. Эти люди хотели бы продать свои паи и купить себе дачу под городом или кватиру в городе для сына. Но низзя. Газовая
ПроституткаПринцесса запрещает. И Шоколадный Барыга, который отпуск проводит на Мальдивах, запрещают. Получается крепостное право. Человек прикреплен к земле и открепиться от нее не может.
Финансит ратующий за реприватизацию заводов резко выступает за частную собственность на землю.
Что с людьми творят корыстные мотивы.
Голытьба из разваливающейся хрущевки с паем земли за 100 км. от Киева, доставшегося от бабы с дедом в наследство, даже не хочет поднять жопу с дивана что бы найти себе нормальную работу.