 Спутниковый мониторинг EOS показал, сколько украинской земли остается в "тени"

Всего полей на незарегистрированных землях около 4,3 млн га. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

На карте можно увидеть, что площадь посевов рапса в Херсонской области, по данным спутников, составляет 117,8 тыс. га. Это на треть больше информации в кадастре. Или же, на примере Днепропетровской области видно 136,4 тыс. га полей на незарегистрированных в государственном кадастре землях.

Карта использует результаты исследования, которое проводилось EOS вместе с Институтом космических исследований НАН и ГКА Украины в рамках проекта Всемирного Банка Земли. Сейчас результаты исследования используются Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Карта EOS Crop Monitoring находится в свободном доступе на сайте.

Напомним, что 21 ноября министр Тимофей Милованов сделал презентацию спутникового мониторинга украинских полей. При этом министр публично не озвучил ни исполнителя, ни источники финансирования этого проекта.