 Возможность проведения местных выборов в ОРДЛО прояснится после следующего "нормандского саммита", - Ермак

"Думаю, да", - сказал Ермак в интервью "Интерфакс-Украина", отвечая на соответствующий вопрос, передает Цензор.НЕТ.

"Потому что есть определенные сроки. За 90 дней до выборов должны быть выведены все иностранные вооруженные формирования, разоружены незаконные вооруженные формирования. Это время", - пояснил он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Путин никогда не уйдет с Донбасса, - Елисеев. ВИДЕО

В этом контексте помощник президента напомнил, что продолжительность линии соприкосновения составляет 426 км. "То есть это не один день. И это должна быть ежедневная работа, забыв о выходных и праздниках. У нас такое желание есть. Если будет такое желание и с той стороны, то мы готовы. Проведение выборов на всей территории Украины - это было бы очень символично", - сказал Ермак.