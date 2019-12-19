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 Политика Украины
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 Возможность проведения местных выборов в ОРДЛО прояснится после следующего "нормандского саммита", - Ермак

Вопрос возможности проведения в октябре 2020 года местных выборов по всей территории Украины, включая оккупированные отдельные районы Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО), может проясниться на следующей встрече лидеров стран "нормандского формата" (Украина, Германия, Франция, РФ), запланированной на апрель 2020 года, считает помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак.

"Думаю, да", - сказал Ермак в интервью "Интерфакс-Украина", отвечая на соответствующий вопрос, передает Цензор.НЕТ.

"Потому что есть определенные сроки. За 90 дней до выборов должны быть выведены все иностранные вооруженные формирования, разоружены незаконные вооруженные формирования. Это время", - пояснил он.

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В этом контексте помощник президента напомнил, что продолжительность линии соприкосновения составляет 426 км. "То есть это не один день. И это должна быть ежедневная работа, забыв о выходных и праздниках. У нас такое желание есть. Если будет такое желание и с той стороны, то мы готовы. Проведение выборов на всей территории Украины - это было бы очень символично", - сказал Ермак.

Источник: https://censor.net.ua/n3166331
 
 
 Топ комментарии
 
Порошенко це НЕ ВИКОНУВАВ, І НЕ ЗБИРАВСЯ ВИКОНУВАТИ.


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Этот бостууга - кацапский мудак Возможность проведения местных выборов в ОРДЛО прояснится после следующего "нормандского саммита", - Ермак - Цензор.НЕТ 1750
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Ермак, а может быть, сначала )(уйла заставить покинуть территорию ордло, затем вернуть переселенцев (1,6 млн), закрыть границу, а потом блеять про выборы
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Прописал выборы в клоаке ОРДЛО Святой сывочолый гэтьман Порошенко. но виноват Зеленский!
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Порошенко це НЕ ВИКОНУВАВ, І НЕ ЗБИРАВСЯ ВИКОНУВАТИ.


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Он ето знаєт.
Ето знаніє, пріносіт єму страданіє.

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Ермак -это вообще идиот, только воровать может, скотина. Что ему прояснится? Не должно быть выборов, если граница не наша на Донбассе. Какие, блин, выборы? С кем выборы? Среди сепаров? Среди головорезов? Среди убийц? И кого они выберут и кто туда нормальный поедет из наших политиков? Уже одному в 14 году живот вспороли,так рептилии хотят повторения?
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поэтому после возвращения территорий еще лет 5 как минимум - никаких выборов в ОРДЛО
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ох, і не згадуйте - в Україні Моісея би б звинуватала у зраді
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А нині вже проводять вибори в клоаці ОРДЛО?
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Не рассказывай сказки. Порошенко протолкнул закон об ОРДЛО, и хотел протолкнуть путинские изменения в Конституцию, но народ не дал
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а шо,в Конституции неясно сказано,нормандец парашенский?
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"Потому что есть определенные сроки. За 90 дней до выборов должны быть выведены все иностранные вооруженные формирования, разоружены незаконные вооруженные формирования. Это время", - пояснил он. Источник: https://censor.net.ua/n3166331»

Оппа, а гдє ето так напісано?
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В стенограмме тел. разговоров двух вовок.
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Це з тим Вованом, що бойфренд Лєксуса ?
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Ермак, а может быть, сначала )(уйла заставить покинуть территорию ордло, затем вернуть переселенцев (1,6 млн), закрыть границу, а потом блеять про выборы
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Какие выборы могут быть под военной администрацией?
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Щось мені здається що саміту більше не буде, хіба наші прогнуться уже повністю.
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Да Да.... Бла бла бла....
Слышали уже от брехуна зели, что если нормандия завершится ничем - будем "строить стену" с лугандой!!!!
Завершилась ничем..... Где стена? И шоб Кролик Сеня там и близко не стояло!!!!
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Почему этим Ермаком не занимается СБУ???
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по той же причине, что и моникиными продажами.. не занимается )))))
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Вскрывается вся подлость Порошенко для Украины
==="Что касается Минских соглашений и расформирования органов управления в непризнанных "республиках". Первое - представлявший Украину в Минске Порошенко Петр Алексеевич настаивал на том, чтобы под этим документом были подписи руководителей двух непризнанных "республик". Они просто за горло меня взяли все. А представители отказывались это делать. Вот я вскрою подноготную переговоров. Но все-таки мы их уговорили", - сказал президент РФ.
"Так Украина сама признала, что такая власть существует. Там проведены выборы были. Люди пришли и проголосовали. И это очень демократический способ организации органов власти. В самих Минских соглашениях есть указание того, что является правом "Л/ДНР". Там все написано: про язык, местную милицию"===
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да у тебя пукин непререкаемый авторитет... на основании "ихтамнетов""???)))))))))))))
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Дятел, Путин порошенковское творчество зачитывает вслух, и его надо выполнять
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оно и про интамнетов зачитывает вслух
пукин пять лет блуждает в лабиринте минска..
ты хочешь помочь ему закабалить украину?.. вперде..))))
но начни с удаления интамнетов... это можно лепить лет 15-ть ))) не спеша )))
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Порохоботство = идиотизм. Твой Порошенко УЖЕ закабалил Украину. Через Минские угоды, через ОВГЗ, через типа реструктуризацию
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вшивый пропагандонишко... ты за зарплатой опоздаешь...
тебе срочно в ОПУ надо бежать ))))
вы выиграли битву в информвойне, но не далеко не войну.....
на фонарях вам еще висеть ..)))
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ссылаться на ху*йло как источник может только полный долбоё*б или парашинский пропагандон. поэтому, не старайся вьігладеть большим добоё*бом, чем ты есть на самом деле.
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***** ніколи- НІКОЛИ не погодиться на вибори в ордло, коли Україна буде контролювати расійсько-український кордон. Приднестров*я навіки, доки ця падаль не здохне, або не вб*ють
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"Возможность проведения местных выборов в ОРДЛО прояснится после следующего "нормандского саммита""
АпИчатка.... "НеВозможность.....еще лет 10ть )))"
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Люди Суркова открытым текстом говорят, что реинтеграции Донбасса в Украину не будет и обещают продолжение войны.
В Луганске Бородай перед ЛНРовцами: "Нам прийдется идти на запад и дойти до Киева! И это мы сделаем вместе".
https://www.youtube.com/watch?v=RmOZpeKHj14&feature=youtu.be с 1:45
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Один треп у этой команды! Зеленский уже обещал: «Я ему (Путину) скажу: ну, наконец-то вы вернули наши территории. Сколько готовы еще компенсировать денег за то, что вы отобрали наши территории?» - поделился своими мечтами Зеленский
И что имеем, уже компенсировали? о Крыме вообще ни одного слова не сказал!
Команда брехунов!!! обстерелы каждый день на разведенных участках, люди гибнут, воины гибнут, а Бубочка молчит! БРЕХУН!
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что Вы хотите от марионетки он озвучивает то что ему дают как он может самостояьельно что то делать он ширма
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