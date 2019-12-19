 Возможность проведения местных выборов в ОРДЛО прояснится после следующего "нормандского саммита", - Ермак

"Думаю, да", - сказал Ермак в интервью "Интерфакс-Украина", отвечая на соответствующий вопрос, передает Цензор.НЕТ.
"Потому что есть определенные сроки. За 90 дней до выборов должны быть выведены все иностранные вооруженные формирования, разоружены незаконные вооруженные формирования. Это время", - пояснил он.
В этом контексте помощник президента напомнил, что продолжительность линии соприкосновения составляет 426 км. "То есть это не один день. И это должна быть ежедневная работа, забыв о выходных и праздниках. У нас такое желание есть. Если будет такое желание и с той стороны, то мы готовы. Проведение выборов на всей территории Украины - это было бы очень символично", - сказал Ермак.
Ето знаніє, пріносіт єму страданіє.
Оппа, а гдє ето так напісано?
Слышали уже от брехуна зели, что если нормандия завершится ничем - будем "строить стену" с лугандой!!!!
Завершилась ничем..... Где стена? И шоб Кролик Сеня там и близко не стояло!!!!
==="Что касается Минских соглашений и расформирования органов управления в непризнанных "республиках". Первое - представлявший Украину в Минске Порошенко Петр Алексеевич настаивал на том, чтобы под этим документом были подписи руководителей двух непризнанных "республик". Они просто за горло меня взяли все. А представители отказывались это делать. Вот я вскрою подноготную переговоров. Но все-таки мы их уговорили", - сказал президент РФ.
"Так Украина сама признала, что такая власть существует. Там проведены выборы были. Люди пришли и проголосовали. И это очень демократический способ организации органов власти. В самих Минских соглашениях есть указание того, что является правом "Л/ДНР". Там все написано: про язык, местную милицию"===
пукин пять лет блуждает в лабиринте минска..
ты хочешь помочь ему закабалить украину?.. вперде..))))
но начни с удаления интамнетов... это можно лепить лет 15-ть ))) не спеша )))
тебе срочно в ОПУ надо бежать ))))
вы выиграли битву в информвойне, но не далеко не войну.....
на фонарях вам еще висеть ..)))
АпИчатка.... "НеВозможность.....еще лет 10ть )))"
В Луганске Бородай перед ЛНРовцами: "Нам прийдется идти на запад и дойти до Киева! И это мы сделаем вместе".
https://www.youtube.com/watch?v=RmOZpeKHj14&feature=youtu.be с 1:45
И что имеем, уже компенсировали? о Крыме вообще ни одного слова не сказал!
Команда брехунов!!! обстерелы каждый день на разведенных участках, люди гибнут, воины гибнут, а Бубочка молчит! БРЕХУН!