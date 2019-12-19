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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Европарламент (1452) Евросоюз (12715) Климпуш-Цинцадзе (353) Европейская Солидарность (191)

 Депутаты Европарламента предостерегают новую власть Украины от политических преследований оппонентов, - Климпуш-Цинцадзе

Депутаты Европейского парламента предостерегают новую украинскую власть от политически мотивированных преследований в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности", об этом заявила нардеп Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Позиция европейских партнеров о недопустимости политических преследований зафиксирована в итоговой резолюции парламентского Комитета ассоциации Украины с ЕС, который принят по итогам заседания комитета в Страсбурге.

"Нас предостерегают от политически мотивированных преследований. И я надеюсь, что мы все в Украине примем во внимание эти конкретные наработки Парламентского Комитета ассоциации Украины с ЕС", - отметила Климпуш-Цинцадзе.

Она также сообщила, что европейские партнеры недовольны так называемой "Судебной реформой Зеленского", и эта позиция тоже зафиксирована в итоговом документе Парламентского Комитета.

"Мы видели недовольство наших коллег европейских парламентариев и их обеспокоенность ходом так называемой судебной реформы в Украине. Четко была отмечена взволнованность коллег из разных стран Европейского Союза относительно уменьшения судей Верховного Суда. Это также находит отражение в итоговом документе", - рассказала Климпуш-Цинцадзе.

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Источник: https://censor.net.ua/n3166330
 
   
 Топ комментарии
 
Песиковская Цинцадзе говорит от имени евродепутатов?Или чья она?
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Підгоряє в "потужних реформаторів".. Недарма , видно, петя в такому панічному поспіху переписує нажите за майже чверть століття перебування на державній службі майно, на "мінометника" альошу.. Відсутність жирного черева петі на нарах у Лук'янівському СІЗО - велике недоопрацювання Володимира..
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Если сядет главсвин, то вся партия ЕС через месяц просто банально перестанет существовать, как и Наша Украина Ющенко и ПР. Здорово же их там трясёт со страху.
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Песиковская Цинцадзе говорит от имени евродепутатов?Или чья она?
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куди ти захочеш туди і добіжиш, гав це ми кажемо, ви говорите бєєєєєєєє!
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евродепутаты сегодня резолюцию подписали,где все это указанно,зебанат)
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Ой, как страшно. А когда йульку посадили, напомнить как политимпотентный запад выражал озабоченность, хотя это не мешало ей продолжать сидеть?)))
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так и шмаркля сцыкливая не овощ)так что с Порохом зебанаты пролетают,а мы выгнали зека - шмарклю тем более повесим
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Овощ был настолько "смелым", что в своё время сбежал под крылышко под дружбану Вовочке)))так чем ты там гордишься, что труса выгнала, который куриного яйца испугался?)))А насчёт пороси подожди, всякое бывает, зря эти евродепутаны озабоченность заранее не высказывают))
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об зад шмаркли прилюдно бенины подельники труться и рот ему вечно закрывают,а зек свой кабмин даже бил...и вообще,зебоба обещался при начале Майдана сам уйти сразу - так что если не уйдет ,то повесим)а за Пороха - зебанаты даже Кононенко посадить не смогли
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Так Потрох же то же пролетел на выборах, осталось со Шмакрклей разобраться. Депутаты Европарламента предостерегают новую власть Украины от политических преследований оппонентов, - Климпуш-Цинцадзе - Цензор.НЕТ 3056 Его добьёт дефолт, кот. уже может случится в январе-феврале.
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Вот-вот, правда? Начиная с июня. И всё никак!
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Немытая брехливая шмонька, пойди прими душ, ты утомила своей брехнёй.
Брешешь точно так как брешет твой чоко0патрон...
Запомни , корявка, будет Петя-параша сидеть, и не по-беспределу, а по приговору суда за вполне конкретные свои преступления.
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Чоколатерийные квакеры, это для вас...

Порошенко потрапив у гучний скандал -впіймали на гарячому.
https://youtu.be/ENYQ3N6tNnE
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А яка нахєр різниця опонент чи ні, представник влади чи опозиції. Є за що - в суд. Ато виходить що опозиціонерів не можна чіпати, БО ВОНИ ОПОЗИЦІОЕРИ - АБСУРД.
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Підгоряє в "потужних реформаторів".. Недарма , видно, петя в такому панічному поспіху переписує нажите за майже чверть століття перебування на державній службі майно, на "мінометника" альошу.. Відсутність жирного черева петі на нарах у Лук'янівському СІЗО - велике недоопрацювання Володимира..
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Если сядет главсвин, то вся партия ЕС через месяц просто банально перестанет существовать, как и Наша Украина Ющенко и ПР. Здорово же их там трясёт со страху.
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Прикольно, але Петро був і в ПР, НАШІЙ УКРАЇНІ, ПЄС, СОЛІДАРНІСТЬ. Від правих проєвропейських, до прокозлорилих -і завжди при владі, завжди заробляв, і совість не мучила і , думаю, не мучить...
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Самое смешное, что песики упорно не хотят понять ответа на один очень простой вопрос: какое государство может строить человек, находящийся последние два десятка лет во власти либо около власти
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не, такого совесть не замучит - 100%%%! Потому что её у пэ нет! Отсутствует.
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А почему бы тогда евродепутатам не нести ответственность за своих протеже. То-есть доказано в суде кража или ущерб от тех кого они защищают то ЕС возмещает эту сумму в бюджет Украины в 100 кратном размере.
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Не понимаю о чём она верещит? еврей же никого так и не посадил из евреев-воров предыдущей власти мародёров. Это она о ком так раздухарилась? Может Вальцмана всё таки посадят?
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та ладно , судят каталонских сепаров , разве это не по политическим мотивам ...если есть за что , то судят в Европе ни на кого не глядя ..так что эти петины спасите помогите , ему не помогут
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Ента КлимаксЦелканадзе тоже пааалитическая???
🤗
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эх,зебанатиков закапывают в дермище со всех сторон - веселуха)))
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Шимус, ти знову із запою вийшов чи з бану? Депутаты Европарламента предостерегают новую власть Украины от политических преследований оппонентов, - Климпуш-Цинцадзе - Цензор.НЕТ 682
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А банят тут очень быстро и без предупреждения. Админы озверели или стали меньше зарабатывать. Депутаты Европарламента предостерегают новую власть Украины от политических преследований оппонентов, - Климпуш-Цинцадзе - Цензор.НЕТ 7811
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...от политических преследований оппонентов.... Валерия Гонтарева оказалась самая прозорливая оппонентка, смоталась с корабля задолго перед президентскими выбрами , еще не зная результат . Почему ? Дар ? , - просто испугалась от сумм украденного вместе со своим протеже .
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Она много знает. А за это роги ломают быстро и втыкают в землю.
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Тобто тих хто не саджав корупціонерів, вбивць на майдані і зрадників переслідувати не можна. Депутаты Европарламента предостерегают новую власть Украины от политических преследований оппонентов, - Климпуш-Цинцадзе - Цензор.НЕТ 4727
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А чому ніхто не застерігав баригу з підбарижниками від політичного переслідквання "папірєдніків"? Депутаты Европарламента предостерегают новую власть Украины от политических преследований оппонентов, - Климпуш-Цинцадзе - Цензор.НЕТ 1168
Барига саме відкрило "ящик Пандори" в цьому плані. Тепер нехай жере не обляпається.
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Та "ящик той" не барига відкривав. Ліксєіч просто гріб з уже відкритого пєрєдпапєрєднікамі. Однак, про те, щоб якийсь Європарламент застерігав його від переслідувань Медведчука, чи Бойка раніше чути не доводилося. Депутаты Европарламента предостерегают новую власть Украины от политических преследований оппонентов, - Климпуш-Цинцадзе - Цензор.НЕТ 1278
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А чому про це заявляє якась клімкуша, що до Європарламенту не має жодного стосунку? Депутаты Европарламента предостерегают новую власть Украины от политических преследований оппонентов, - Климпуш-Цинцадзе - Цензор.НЕТ 958
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Так его не за политику посадят, а за уголовные и экономические преступления, там и измена Родине просматривается, когда добробаты в котел завел
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Вскрывается вся подлость Порошенко для Украины
==="Что касается Минских соглашений и расформирования органов управления в непризнанных "республиках". Первое - представлявший Украину в Минске Порошенко Петр Алексеевич настаивал на том, чтобы под этим документом были подписи руководителей двух непризнанных "республик". Они просто за горло меня взяли все. А представители отказывались это делать. Вот я вскрою подноготную переговоров. Но все-таки мы их уговорили", - сказал президент РФ.
"Так Украина сама признала, что такая власть существует. Там проведены выборы были. Люди пришли и проголосовали. И это очень демократический способ организации органов власти. В самих Минских соглашениях есть указание того, что является правом "Л/ДНР". Там все написано: про язык, местную милицию"===
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Хахахахаха. Сидят такие в Европе, за мородёра переживают. Нет, конечно там есть люди которых порох сдаст после посадки, такие люди даже есть в Сша в виде демпартии, которые организовали самую крупную афёру по свержению Трампа, все они в круговой поруки. И всем им скоро придёт звезда.
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Украл 100 гр. криминал ,украл 1 000 000 000 баксов -политическое преследование.
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ПНХ, СОЕВАЯ ПОДСТИЛКА ЦИЦКАДЗЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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