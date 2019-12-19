 Депутаты Европарламента предостерегают новую власть Украины от политических преследований оппонентов, - Климпуш-Цинцадзе

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности", об этом заявила нардеп Иванна Климпуш-Цинцадзе.
Позиция европейских партнеров о недопустимости политических преследований зафиксирована в итоговой резолюции парламентского Комитета ассоциации Украины с ЕС, который принят по итогам заседания комитета в Страсбурге.
"Нас предостерегают от политически мотивированных преследований. И я надеюсь, что мы все в Украине примем во внимание эти конкретные наработки Парламентского Комитета ассоциации Украины с ЕС", - отметила Климпуш-Цинцадзе.
Она также сообщила, что европейские партнеры недовольны так называемой "Судебной реформой Зеленского", и эта позиция тоже зафиксирована в итоговом документе Парламентского Комитета.
"Мы видели недовольство наших коллег европейских парламентариев и их обеспокоенность ходом так называемой судебной реформы в Украине. Четко была отмечена взволнованность коллег из разных стран Европейского Союза относительно уменьшения судей Верховного Суда. Это также находит отражение в итоговом документе", - рассказала Климпуш-Цинцадзе.
Брешешь точно так как брешет твой чоко0патрон...
Запомни , корявка, будет Петя-параша сидеть, и не по-беспределу, а по приговору суда за вполне конкретные свои преступления.
Порошенко потрапив у гучний скандал -впіймали на гарячому.
https://youtu.be/ENYQ3N6tNnE
🤗
Барига саме відкрило "ящик Пандори" в цьому плані. Тепер нехай жере не обляпається.
==="Что касается Минских соглашений и расформирования органов управления в непризнанных "республиках". Первое - представлявший Украину в Минске Порошенко Петр Алексеевич настаивал на том, чтобы под этим документом были подписи руководителей двух непризнанных "республик". Они просто за горло меня взяли все. А представители отказывались это делать. Вот я вскрою подноготную переговоров. Но все-таки мы их уговорили", - сказал президент РФ.
"Так Украина сама признала, что такая власть существует. Там проведены выборы были. Люди пришли и проголосовали. И это очень демократический способ организации органов власти. В самих Минских соглашениях есть указание того, что является правом "Л/ДНР". Там все написано: про язык, местную милицию"===