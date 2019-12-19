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Все про:Минобороны (6176) диджитализация (23)

 В Минобороны анонсировали введение электронного военного билета и электронных рапортов

Заместитель министра обороны Алексей Марценюк анонсировал введение в Украине электронного военного билета.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом он заявил в ходе презентации "Программы трансформации Министерства обороны и Вооруженных Сил Украины" в четверг в Киеве.

"В первую очередь мы будем переводить в электронный вид те документы, которые являются базовыми для военнослужащего. Речь идет об электронном военном билете и автоматизации системы управления карьерой военнослужащего. Это должно быть стандартом; стыдно, что это не сделано до сих пор", - отметил Марценюк.

Также в приоритете Минобороны по электронному документообороту введение оформления компенсаций за аренду жилья без использования бумажных документов, а также онлайн-очередь на квартиры.

Кроме того, предусматривается введение электронных рапортов.

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Источник: https://censor.net.ua/n3166328
 
   
 Топ комментарии
 
И что теперь год отыгравший в танчики считается отслужившим в армии?
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а елєктронний трібунал када будєт..?
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В отсталых штатах в армии в каждом взводе есть пишущая машинка. Когда начинают стрелять нет ни вай фая ни розеток. 😀
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а елєктронний трібунал када будєт..?
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Будет электронная служба в ВСУ по выбору: World of tanks, world of warships, world of airplane...
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А что вы хотите от заслуженного четырежды уклониста от повесток и его таких-же самых "слуг".? Главное прокукврекать, как с электронными РРО.
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где документы подтверждающие что уклонист? документы предоставь или ты брехло-балабол
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Ну, так сам Марценюк именно об этом и сказал: "Речь идет об электронном военном билете и автоматизации системы управления карьерой военнослужащего. Это должно быть стандартом; стыдно, что это не сделано до сих пор"
Вы невнимательно читали статью.
А иначе бы рррраз, вбили бы запрос в электронную систему учета электронных военных билетов и управления карьерой военнослужащего, и получили бы все доказательства-документы...
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А папе с мамой бубочки веришь или как? А официальному ответу МО?


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1+1 ТСН Гламур 20 марта 2014, 08:46 Владимиру Зеленскому пришла повестка в армию. Артист сказал, что если будет нужно, то пойдет воевать.

... Известному шоумену, создателю студии "Квартал-95" Владимиру Зеленскому пришла повестка в армию. Об этом стало известно во время пресс-конфереции "квартала" в связи с презентацией нового шоу на " 1+1 "Сыграй в ящик". Зеленскому позвонила обеспокоенная мама и сообщила, что ему в Кривом Роге (родной город артиста) пришла повестка в военкомат "Ну а что делать, я военнообязанный. Если надо - пойду воевать", - прокомментировал ситуацию Зеленский .....

Во время презентации нового шоу "Студии Квартал-95" позвонила мама Зеленского и сообщила сыну о повестке из военкомата.
Множие журналисты подумали, что это либо очередная шутка, либо розыгрыш. Поэтому подробности мы узнали у самого Владимира.

- Да какие тут шутки, - говорит Зеленский. - Мне действительно позвонила мама, которая живет в Кривом Роге, и сказала, что на наш домашний адрес принесли повестку.

И мама говорила, и папа.

Александр Зеленский, заведующий кафедрой информатики и информационных технологий Криворожского экономического института:

- Мы были весьма удивлены, получив повестку. Я уж думал, что меня зовут, ведь Вова у нас даже не прописан. Поэтому не восприняли ее всерьез.
Вероятно, это какая-то ошибка военкомата. Может, у них устаревшие данные?
Мы рассказали сыну, все вместе посмеялись, но он уверил нас, что со всем сам разберется.
Знаете, меня мой отец буквально заставил идти в армию после института. Но я - не он.

Я бы не хотел, чтобы мой сын шел в армию, поскольку понимаю, что это большой риск.
Зеленский тоже утверждает, что повестка таки пришла.
https://mediananny.com/novosti/2304146
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И что теперь год отыгравший в танчики считается отслужившим в армии?
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отыгравший в самолеты считается оператором дронов .
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Ну, чо.

Осталась ще ввести електронну ковбасу і електронний хліб...
А фулє, електронні ж цигарки є?
Так же, молодиє дєпутати, поколєніє смартфонів?
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порохомордым вообще надо все отключить и чтоб за газ платили 12грн за куб..как грося хотел с осени сделать
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ну,теперь мамаримма не отвартится от повестки В Минобороны анонсировали введение электронного военного билета и электронных рапортов - Цензор.НЕТ 2872
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В отсталых штатах в армии в каждом взводе есть пишущая машинка. Когда начинают стрелять нет ни вай фая ни розеток. 😀
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пару лет назад была новость что фсб на тендере закупало пару сот механических печатных машинок. Это все что надо знать про секретность.

Все эти электронные права, военные билеиты, документооборот МО и других министерств может прямиком сливаться на сервера врага в режиме он лайн.
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осталось токо и того, шо создать-оформить електроного бийца............ В Минобороны анонсировали введение электронного военного билета и электронных рапортов - Цензор.НЕТ 3315
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.. И ПО УНТЕРНЕТУ ОТПРАВИТЬ ИГО В ато-оосу.......................
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