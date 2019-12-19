 В Минобороны анонсировали введение электронного военного билета и электронных рапортов

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом он заявил в ходе презентации "Программы трансформации Министерства обороны и Вооруженных Сил Украины" в четверг в Киеве.
"В первую очередь мы будем переводить в электронный вид те документы, которые являются базовыми для военнослужащего. Речь идет об электронном военном билете и автоматизации системы управления карьерой военнослужащего. Это должно быть стандартом; стыдно, что это не сделано до сих пор", - отметил Марценюк.
Также в приоритете Минобороны по электронному документообороту введение оформления компенсаций за аренду жилья без использования бумажных документов, а также онлайн-очередь на квартиры.
Кроме того, предусматривается введение электронных рапортов.
Вы невнимательно читали статью.
А иначе бы рррраз, вбили бы запрос в электронную систему учета электронных военных билетов и управления карьерой военнослужащего, и получили бы все доказательства-документы...
... Известному шоумену, создателю студии "Квартал-95" Владимиру Зеленскому пришла повестка в армию. Об этом стало известно во время пресс-конфереции "квартала" в связи с презентацией нового шоу на " 1+1 "Сыграй в ящик". Зеленскому позвонила обеспокоенная мама и сообщила, что ему в Кривом Роге (родной город артиста) пришла повестка в военкомат "Ну а что делать, я военнообязанный. Если надо - пойду воевать", - прокомментировал ситуацию Зеленский .....
Во время презентации нового шоу "Студии Квартал-95" позвонила мама Зеленского и сообщила сыну о повестке из военкомата.
Множие журналисты подумали, что это либо очередная шутка, либо розыгрыш. Поэтому подробности мы узнали у самого Владимира.
- Да какие тут шутки, - говорит Зеленский. - Мне действительно позвонила мама, которая живет в Кривом Роге, и сказала, что на наш домашний адрес принесли повестку.
И мама говорила, и папа.
Александр Зеленский, заведующий кафедрой информатики и информационных технологий Криворожского экономического института:
- Мы были весьма удивлены, получив повестку. Я уж думал, что меня зовут, ведь Вова у нас даже не прописан. Поэтому не восприняли ее всерьез.
Вероятно, это какая-то ошибка военкомата. Может, у них устаревшие данные?
Мы рассказали сыну, все вместе посмеялись, но он уверил нас, что со всем сам разберется.
Знаете, меня мой отец буквально заставил идти в армию после института. Но я - не он.
Я бы не хотел, чтобы мой сын шел в армию, поскольку понимаю, что это большой риск.
Зеленский тоже утверждает, что повестка таки пришла.
https://mediananny.com/novosti/2304146
Муж надувной жени із сексшопа.
Осталась ще ввести електронну ковбасу і електронний хліб...
А фулє, електронні ж цигарки є?
Так же, молодиє дєпутати, поколєніє смартфонів?
Ти мариш.
Все эти электронные права, военные билеиты, документооборот МО и других министерств может прямиком сливаться на сервера врага в режиме он лайн.