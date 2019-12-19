EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Шеремета Рынок земли Нормандские переговоры Газовая война Обирай свідомо
 Политика Украины
  1379  16
Материалы по теме:
Все про:Россия (74589) санкции (7556) Евросоюз (12715)

 ЕС продлил на полгода санкции против РФ (обновлено)

Совет ЕС принял решение о продлении секторальных экономических санкций в отношении России на очередные шесть месяцев.

Об этом сообщила в четверг пресс-служба Совета, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Сегодня Совет ЕС продлил санкции в отношении определенных секторов российской экономики до 31 июля 2020 года", - говорится в сообщении, распространенном в Брюсселе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Комитет Сената США одобрил законопроект DASKA с новыми "адскими санкциями" против РФ, - СМИ

Это юридическое оформление политического решения глав государств и правительств Евросоюза, принятого 12 декабря на саммите ЕС на основе сообщений европейских лидеров канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эмманюэля Макрона о выполнении минских соглашений по итогу четырехсторонней встречи Украины, Германии, Франции и РФ в "нормандском формате" в Париже 9 декабря 2019 года.

Продление вступит в силу после публикации постановления Совета ЕС в "Официальном журнале" Евросоюза.

В последний раз Совет ЕС продлевал эти санкции 27 июня 2019 года, и они действуют до 31 января 2020 года.

Экономические санкции включают:

- ограничение доступа на первичный и вторичный рынок капитала ЕС для пяти российских финансовых учреждений с мажоритарной долей государства в уставном капитале и их дочерних подразделений, в которых эти организации имеют мажоритарную долю и которые учреждены за пределами ЕС, а также для трех крупных российских энергетических компаний и трех оборонных компаний;

- экспортный и импортный запрет на торговлю оружием;

- введение запрета на экспорт в Россию товаров двойного назначения для военных нужд или для российской армии;

- ограничение доступа России к отдельным, имеющим стратегическое значение, технологиям и услугам, которые могут использоваться для разработки и добычи нефти.

Экономические санкции были изначально введены 31 июля 2014 года сроком на год в ответ на "действия России, дестабилизирующие ситуацию на Украине". Потом эти меры были усилены в сентябре 2014 года.

На своем заседании 19 марта 2015 года Европейский совет принял решение связать сроки действия экономических санкций с полной реализацией минских соглашений, которая в то время была предусмотрена на 31 декабря 2015 года.

Помимо экономических санкций, в отношении России действуют другие ограничительные меры ЕС: индивидуальные меры против физических и юридических лиц и меры в связи с незаконной аннексией Крыма и Севастополя.

Источник: https://censor.net.ua/n3166326
 
   
 Топ комментарии
 
Хуйлостану от них только "лучше".
Больше санкций - хороших и разных!
 показать весь комментарий
 
И что в этом плохого? Та хоть каждый день пускай продляют. ЄС продовжив на пів року санкції проти РФ - Цензор.НЕТ 1170
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Они что там каждую неделю продляют на пол года санкции? Чуть ли не через день на протяжении 5 лет ета новость.
 показать весь комментарий
 
А что, щеля разве не улучшил твою жизнь. Вон рейтинг, растет каждый день. Жри, не обляпайся
 показать весь комментарий
 
 
И что в этом плохого? Та хоть каждый день пускай продляют.
 показать весь комментарий
 
 
********** от них только "лучше".
Больше санкций - хороших и разных!
 показать весь комментарий
 
 
Уже даже новостью считать нельзя, мне кажется...
 показать весь комментарий
 
и правильно!
хуже было бы если б по-тихохоньку стали их снимать...
 показать весь комментарий
 
 
Можно считать что это заслуга Мародера
 показать весь комментарий
 
Це вже не йогог ЗЕслуга, хоч він і пнеться у "заслужені"...
 показать весь комментарий
 
Хороший подарок мокшам подогнал Св.Николай! ЄС продовжив на пів року санкції проти РФ - Цензор.НЕТ 8881
 показать весь комментарий
 
 
при хозяине в стране санкции только на пользу
обходятся своими силами /без бананов плохо но
можно жить /
пример наша молочка /обошлась Россия /
и так во многом другом
посмотрите на другое тоже ЕС вкладывает деньги в
Россию
самое главное не надеяться на ,,санкции,,
а развивать свою страну
пять последних лет ,,увеличили добычу природного газа,,
зато прокладок рынку газа увеличилось до 80
 показать весь комментарий
 
А чого на пів року, а не на 4 місяці?! Чи вони думають, що через пів року все стане чьотко!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх