 "Побочный эффект" игромании может перечеркнуть все положительные от легализации, - Тополя

Об этом на своей странице в Facebook заявил консультант Комитета Верховной Рады Украины по правам человека, молодежный посол UNICEF Ukraine в Украине Тарас Тополя.



"По статистике, подавляющее большинство посетителей игровых залов в Украине - мужчины с невысоким месячным доходом, которые играют системно. Нередки случаи, когда в азарте игроки отдают в залог собственное и семейное имущество. Несут вещи в ломбарды, берут кредиты на десятки-сотни тысяч гривен . и ... все проигрывают. Нужно ли объяснять, в какие беды для близких и родных превращаются такие поступки? Разрушаются семьи, страдают взрослые и дети ... Насколько мне известно, после обработки десяти документов, вчера на профильном комитете был поддержан довольно сомнительный вариант законопроекта. Сегодня парламент будет голосовать закон в первом чтении. В Украину скоро вернутся легальные игровые автоматы и казино ... Конечно, это большие поступления в бюджет, однако "побочный эффект" игромании может перечеркнуть все!!! ", - заявляет эксперт.



По его мнению, в документе обязательно должны быть отражены следующие вопросы:



1. В будущем законе в первую очередь должен быть прописан механизм жесткого финансового мониторинга, контроля за процессом выдачи лицензий. Сразу, а не через два-три года!

2. Государство должно создать обязательные государственные реестры, в которых будет указываться вся информация, начиная от идентификации игрока, суммы ставок, количества игровых автоматов, кредитных обязательствах и т.д.

3. Должны быть установлены четкие ограничения по размещению казино и игровых автоматов. Лучше всего - отдельные игровые зоны в отдельных гостиницах, курортных местах, за пределами населенных пунктов.

4. Обсуждение финальной версии закона необходимо вынести за пределы парламента. Привлечь к разработке соответствующего законопроекта общественность, в том числе юристов семейного права.

5. Обязать компании указывать конечных бенефициаров бизнеса. Путем публичной дискуссии прийти к решению могут ли быть конечными бенефициарами граждане и компании Российской Федерации.