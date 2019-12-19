 После встречи в Париже вырос рейтинг удовлетворения от решений Зеленского, - опрос. ИНФОГРАФИКА

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные опроса социологической группы "Рейтинг".

"За последние две недели уровень удовлетворенности работой Президента Зеленского вырос с 53 до 62%, а недовольства - уменьшился с 33 до 25%", - говорится в исследовании.

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"Треть опрошенных украинцев считают, что по итогам года в действиях Президента Зеленского было больше успехов, чем неудач. 41% сказали, что в действиях Главы государства успехов и поражений было поровну. Лишь 14% отметили, что в его работе преобладали неудачи", - добавили социологи.

Также по данным исследования В.Зеленский возглавляет рейтинги доверия украинцев, ему доверяют 67% опрошенных и не доверяют 25%. Далее идет Д.Разумков (28% и 44% соответственно) и С.Вакарчук (28% и 59%). Далее Ю.Бойко (23% и 58%), О.Гончарук (22% и 44%) и Ю.Тимошенко (19% и 74%).

Вместе с тем, 40% опрошенных считают, что страна движется в правильном направлении, 38% - в неправильном, 22% - затруднились оценить. За последние 2 недели произошел рост положительных оценок (с 33 до 40%) и уменьшение негативных (с 48 до 38%). В результаты показатели вернулись к уровню, который фиксировался в октябре. Относительно больше оптимистов по отношению к ситуации в стране среди жителей Юга, младших опрошенных и избирателей партии "Слуга народа".

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Опрос проведен Социологической группой "Рейтинг" в течение 13-17 декабря 2019 г. Аудитория: население Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%.











