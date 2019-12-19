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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (4060) рейтинг (1271) социология (430)

 После встречи в Париже вырос рейтинг удовлетворения от решений Зеленского, - опрос. ИНФОГРАФИКА

62% украинцев удовлетворены работой Президента Владимира Зеленского.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные опроса социологической группы "Рейтинг".

"За последние две недели уровень удовлетворенности работой Президента Зеленского вырос с 53 до 62%, а недовольства - уменьшился с 33 до 25%", - говорится в исследовании.

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"Треть опрошенных украинцев считают, что по итогам года в действиях Президента Зеленского было больше успехов, чем неудач. 41% сказали, что в действиях Главы государства успехов и поражений было поровну. Лишь 14% отметили, что в его работе преобладали неудачи", - добавили социологи.

Также по данным исследования В.Зеленский возглавляет рейтинги доверия украинцев, ему доверяют 67% опрошенных и не доверяют 25%. Далее идет Д.Разумков (28% и 44% соответственно) и С.Вакарчук (28% и 59%). Далее Ю.Бойко (23% и 58%), О.Гончарук (22% и 44%) и Ю.Тимошенко (19% и 74%).

Вместе с тем, 40% опрошенных считают, что страна движется в правильном направлении, 38% - в неправильном, 22% - затруднились оценить. За последние 2 недели произошел рост положительных оценок (с 33 до 40%) и уменьшение негативных (с 48 до 38%). В результаты показатели вернулись к уровню, который фиксировался в октябре. Относительно больше оптимистов по отношению к ситуации в стране среди жителей Юга, младших опрошенных и избирателей партии "Слуга народа".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 48% украинцев поддерживают "Слугу народа", 11,4% - ОПЗЖ, 9% - ЕС, 7,8% - "Батькивщину", 4,4% - "Голос", - "Рейтинг" опубликовал электоральные симпатии населения. ИНФОГРАФИКА

Опрос проведен Социологической группой "Рейтинг" в течение 13-17 декабря 2019 г. Аудитория: население Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%.

После встречи в Париже вырос рейтинг удовлетворения от решений Зеленского, - опрос 01
После встречи в Париже вырос рейтинг удовлетворения от решений Зеленского, - опрос 02
После встречи в Париже вырос рейтинг удовлетворения от решений Зеленского, - опрос 03
После встречи в Париже вырос рейтинг удовлетворения от решений Зеленского, - опрос 04
После встречи в Париже вырос рейтинг удовлетворения от решений Зеленского, - опрос 05
После встречи в Париже вырос рейтинг удовлетворения от решений Зеленского, - опрос 06

Источник: https://censor.net.ua/n3166320
 
   
 Топ комментарии
 
а вот если начинать расстреливать патриотов то будет 185%
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а если войти в состав росии, то и все 500% наберётся ..
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Повна маячня!! Після цього візити, тільки повна огида може взяти.
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після низки катастрофічних помилок рейтинг Зе виріс! Ось як буває. Бідненький швиденько накрутив собі рейтинг.
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Троли Мальдивско-Панамского Прохвоста и Газовой Проститутки Принцессы со злости грызут ногти на ногах. Расслабьтесь, дурики шоколадные и газовые. Будет у нас и рынок земли и фондовый рынок. Все будет как у людей. И Зеленского в 2024 не отпустим. Пойдет он и на второй срок.
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А, ты, парниша, уверен, что ты "финансист". Да, ты, конченый Ананист - дрочишь вместе с Кивой и в грезы впадаешь. Пойдет твой Клоун на зону, а не на второй срок, конечно, если не успеет с награбленным в Израиль сбежать.
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Ну и брехня! Переплюнул даже Яныка Зеленский своими выходками!
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я за зеленского не голосовал, но нужно признать, что первые пол года у него прошли хорошо
точнее даже гораздо лучше, чем думалось сразу после выборов
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Просто представляю, как эти "обличители" порохоботов дрочат, предвкушая удовлетворение... Р**ята, обвиняющее всех и вся в порохоботстве, Вы на самом деле такие **..нутые, или прикидываетесь? ПАрашенко конечно гандон, но Ваша постоянная истерия, невольно навевает мысль, что у Вас вместо мозга дерьмо.
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А, опрос кто проводил?
Наверное мальчики с 95 квартала в подворотнях бомжей опрашивали за бутылку пива, а Беня это пиво финансировал.
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Блдь! Нельзя так киздеть тупо!!! Вован съездил, пофотался, магниты привез. Удовлетворение от чего??) Ска!!! Надо же меру знать в киздеже!!
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В слове "удовлетворения" явно пропущена приставка "само".
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