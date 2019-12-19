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Все про:ВР (24210) избирательный закон (193) открытые списки (16) Айвазовская Ольга (96)

 В Избирательном кодексе списки партий не приоткрыли, а дозакрыли, - Айвазовская

Координатор избирательных программ сети "Опора" Ольга Айвазовская заявила, что проголосованный сегодня в Верховной Раде Избирательный кодекс не предусматривает открытые избирательные списки.

Об этом она сказала журналистам в кулуарах парламента, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"По нашему мнению, списки, к сожалению, дозакрыли, а не приоткрыли, как этого требовал президент в своем вето, в последних консультациях между всеми парламентскими фракциями, каждая из которых считала необходимым сохранить определенную часть списка, в которой не имеет возможности влиять гражданин-избиратель", - рассказала Айвазовская.

Она отметила, что в списке партия будет иметь 9 гарантированных мест, за которые граждане не будут голосовать индивидуально.

"Второй недостаток, который привел к закрытию списков, - это введение так называемой 25%-ной квоты - количества голосов от веса мандата. Если мы говорим о последних выборах 2019 - это 25,5 тыс. голосов, и каждый кандидат должен индивидуально набрать не менее 25% от веса полного мандата для того, чтобы продвинуться в рейтинге регионального списка хотя бы на одну позицию вверх. После второго чтения в июле этот процент был один. Сейчас это 25%. На этом, например, настаивала ОПЗЖ и три политические партии, такие как ЕС, ОПЗЖ и Батькивщина - требовали сохранения жесткой части списка", - рассказала Айвазовская.

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И третье, что дозакрывает эту избирательную систему, по ее мнению, на парламентских выборах - это избирательный бюллетень.

"Потому что граждане будут видеть фамилии всех кандидатов, кто в избирательном списке. Ставить галочки напротив политической партии, а затем они в конце бюллетеня, где будут искать квадратик, в который внесут номер кандидата регионального списка, которому в первую очередь отдают свой голос. То есть граждане по традиции будут голосовать за партию, и забывать, по сути, вносить номер фамилии в конце бюллетеня. Таким образом мы будем иметь вполне закрытые списки", - говорит Айвазовская.

Источник: https://censor.net.ua/n3166319
 
 
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уже ничему не удивляешься....
Летим дальше.... - совсем скоро бетонная стена...
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ЕС, ОПЗЖ и Батькивщина требовали?Спасибо, это всё, что можно сказать об этой "оппозиции".
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неположено КАЗЛАМ знать своих "слуг" до венчания ...
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Зеленые продолжают системно выполнять не выполнять предвыборные обещания.
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И что? У зеленых монокоалиция, более 250 голосов.
Могут принять что угодно, что и делали по другим вопросам в турборежиме.
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В Избирательном кодексе списки партий не приоткрыли, а дозакрыли, - Айвазовская - Цензор.НЕТ 1140

и с неприкосновенностью та же муйня!
вроде да...но нет!!! ))))
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Хотіли як краще, а вийшло ,як завжди.
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Питання не в депутатах, а в тому наскільки народ готовий створювати свої реальні партії замість існуючих політпроектів.
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Олигархи открыто насмехаются над народом. Шмаркля оказался ещё более послушным марионеткой чем барыга, или хряк.
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Эй-эй-эй, ольгинцы, вам что, больше заняться нечем, кроме как гадить на этом форуме? Что, уже Каталонию смогли отделить или Шотландию? Или ЛеПен к власти привели? Или ЕС развалили? Или Наваросию построили?
А-ну вперёд, работать!
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