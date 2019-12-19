 На начало января у нас запланирована встреча с госсекретарем Помпео: после этого будет больше ясности с визитом Зеленского в США, - Ермак

"На начало января у нас запланирована встреча с госсекретарем США Майком Помпео. Думаю, что после этой встречи будет больше ясности и с возможным будущим визитом президента Зеленского в США", - сказал Ермак в интервью "Интерфакс-Украина", отвечая на вопрос, можно ли ожидать официального визита Зеленского в США в следующем году, передает Цензор.НЕТ.
Кроме того, по его словам, планируется также визит Зеленского в Великобританию. "Потом я думаю, будет также обращено внимание на Восток", - рассказал Ермак.
По его словам, в американском обществе "есть устойчивое уважение к президенту Зеленскому, который в сложной ситуации занял очень принципиальную, честную, достойную позицию". Помощник главы Украинского государства отметил, что такое отношение ощущается со стороны "представителей обеих партий" США.
В то же время он отметил, что в медиапростанстве США "каждый день происходят какие-то вещи, но всем уже понятно, что новая команда и президент Зеленский точно не имеют никакого отношения ко всему этому". "Происходящее можно поделить на всё, что было до нас, и всё, что происходит после того, как пришли мы. И вот то, что происходит после, - достойно", - подчеркнул Ермак.
не "визит", а концерт.
ето безотказный, провереный вариант - Билл в курсе.
Ну штош. Кононенко проиграл мажоритарку Дубинскому. К Дубинскому нет вопросов. Какие могут быть вопросы к идиоту? Дубинский не токсичный. Просто всратый во всех местах. Воняет. Но нарид вон терпит, многим даже нравится.
А место Кононенко в рядах решал новоизбранной власти занял российский мафиози Сэм Кислин.
Когда Зеленский уже преЗедентом ездил в Штаты первый раз, они встречались с Кислиным. На встрече присутствовал, кто бы вы думали? Правильно. Андрей Богдан. Куда ж на такую встречу и без адвоката?
После этой встречи Кислину был разрешён въезд в Украину и, видимо, выдано приглашение, как журналистам "звИзды". И уже тут, по месту, крёстный отец воронежского разлива встречался с новым генпрокурором и руководителем СБУ. Норм так, да? И вопросов нет.
А что же он тут делает, этот человек с неоднозначной репутацией? Спросите вы. Наверное.
А вот что.
Портнов же чего такой злой? Потому что его не только отправили в изгнание на велосипеде без сидения, а ещё и денег не дали отсудить. Облажался "юрЫст" Андрюша на полутора миллиардах баксов семьи Януковича. Деньги конфисковали.
За спасение этой кругленькой суммы взялся российский мафиози в США Сэм Кислин. Более того, Сэм неоднократно утверждал, что бабос этот его собственный. Окей. Не все, а доля малая.
-Хотя чего это я такой скромный? Пусть будут все. Время прошло, кто там шо помнит… Да и проценты накапали.
Схема припрятывания этого сладкого куска, откушенного от Украины Януковичами, действительно предполагала смену череды юрисдикций и по итогу покупку ОВГЗ на подставные юрлица. Но в своё время, когда у нас Президент был человек порядочный и знал 6 языков, весь путь денег был отслежен и разоблачён в суде.
Большая часть украденных Януковичами денег (7,5 миллиардов) была вложена в евробонды - наши ценные бумаги. И их не могли арестовать, потому что это сразу означало бы дефолт страны. Погашение этих евробондов было сильно заторможено при Порошенко. Но вот уже при Зеленском по этим бумагам начались выплаты.
Не исключено, что и Кислину его полтора ярда вернут. Кислину. Или ему с Януковичем - уже не суть важно.
Так шо я хотела таки сказать.
Вот Кононенко - он был решала, токсичный, и к нему было много вопросов. Страшный был человек. Правда, конкретнее никто ничего сказать мне так и не смог. Просто страшный и всё.
А Зеленский и его компания - не страшные. Они весёлые и смешные. И Янукович уже не страшный. Он же там где-то. В Ростове. И беркута у него уже нет…
И Кислин не страшный. Кто это вообще?
В общем, все классные. Обхохочемся. - https://tverezo.info/post/108743
Так к Семе Кислину есть вопросы у американской фемиды, так же и его подельникам-Фруману и Парнасу - Соратник личного адвоката президента США Дональда Трампа Руди Джулиани Лев Парнас получил от украинского олигарха Дмитрия Фирташа выплату в размере 1 млн доллар
В самое выяснение отношений!
Самое подходящее время туда влезть - дипламаты дубоголовые!