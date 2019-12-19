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Все про:визит (2341) США (15933) Помпео (185) Ермак Андрей (63)

 На начало января у нас запланирована встреча с госсекретарем Помпео: после этого будет больше ясности с визитом Зеленского в США, - Ермак

Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак сообщил о запланированной на начало января 2020 года встрече главы Украинского государства с государственным секретарем США Майклом Помпео.

"На начало января у нас запланирована встреча с госсекретарем США Майком Помпео. Думаю, что после этой встречи будет больше ясности и с возможным будущим визитом президента Зеленского в США", - сказал Ермак в интервью "Интерфакс-Украина", отвечая на вопрос, можно ли ожидать официального визита Зеленского в США в следующем году, передает Цензор.НЕТ.

Кроме того, по его словам, планируется также визит Зеленского в Великобританию. "Потом я думаю, будет также обращено внимание на Восток", - рассказал Ермак.

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По его словам, в американском обществе "есть устойчивое уважение к президенту Зеленскому, который в сложной ситуации занял очень принципиальную, честную, достойную позицию". Помощник главы Украинского государства отметил, что такое отношение ощущается со стороны "представителей обеих партий" США.

В то же время он отметил, что в медиапростанстве США "каждый день происходят какие-то вещи, но всем уже понятно, что новая команда и президент Зеленский точно не имеют никакого отношения ко всему этому". "Происходящее можно поделить на всё, что было до нас, и всё, что происходит после того, как пришли мы. И вот то, что происходит после, - достойно", - подчеркнул Ермак.

Источник: https://censor.net.ua/n3166315
 
 
 Топ комментарии
 
єрмак сєбє уж дирку под ордєн "хєрой расссіі" прокрутіл...?
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"после этого будет больше ясности с визитом Зеленского в США" ))))))))))

не "визит", а концерт.
На начало января у нас запланирована встреча с госсекретарем Помпео: после этого будет больше ясности с визитом Зеленского в США, - Ермак - Цензор.НЕТ 3423
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єрмак сєбє уж дирку под ордєн "хєрой расссіі" прокрутіл...?
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"после этого будет больше ясности с визитом Зеленского в США" ))))))))))

не "визит", а концерт.
На начало января у нас запланирована встреча с госсекретарем Помпео: после этого будет больше ясности с визитом Зеленского в США, - Ермак - Цензор.НЕТ 3423
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Ермак (Тимофеич) - это тот, который Сибирь завоевывал и оказывал дружескую помощь братским энкам с эвенками, касогам с хазарами и прочими от ненавистных узкоглазых с юга! Ну, а наш Ермак - фантазерища необъятная, решил, что Зеля покорил Мелани с дочкой и самого Старика вдобавок! И хоть всего две, но большие американские партии! А МИД США Помпео, может и согласится на встречу с нашим ермаком, после того, как пройдут успешные новогодние корпоративы в Украине! Кстати, ЮВТ уже приглашала на новогодний корпоратив самого нашего президента! А это - много значит! После такого и американцы будут сговорчивей!
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Мои друзья казахи говорят, что Сибирь это их северный улус. А один из любимых актеров говорит, что он не русский, а сибиряк
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Казахи правильно говорят о Западной Сибири, а китайцы делают в Восточной Сибири, может и на Дальнем Востоке тоже!
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Це нащадок саме того Єрмака, що Сибір здобував для івана грозного(яку х-ло просирає).
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ето на случай, если импичмент не пройдет, тогда рыжему вариант 2 - Монику?
ето безотказный, провереный вариант - Билл в курсе.
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А помните страшные истории про ужасного и токсичного Кононенко? Сколько было "вопросов" и визгу из-за его присутствия в партийных списках БПП.
Ну штош. Кононенко проиграл мажоритарку Дубинскому. К Дубинскому нет вопросов. Какие могут быть вопросы к идиоту? Дубинский не токсичный. Просто всратый во всех местах. Воняет. Но нарид вон терпит, многим даже нравится.
А место Кононенко в рядах решал новоизбранной власти занял российский мафиози Сэм Кислин.
Когда Зеленский уже преЗедентом ездил в Штаты первый раз, они встречались с Кислиным. На встрече присутствовал, кто бы вы думали? Правильно. Андрей Богдан. Куда ж на такую встречу и без адвоката?
После этой встречи Кислину был разрешён въезд в Украину и, видимо, выдано приглашение, как журналистам "звИзды". И уже тут, по месту, крёстный отец воронежского разлива встречался с новым генпрокурором и руководителем СБУ. Норм так, да? И вопросов нет.
А что же он тут делает, этот человек с неоднозначной репутацией? Спросите вы. Наверное.
А вот что.
Портнов же чего такой злой? Потому что его не только отправили в изгнание на велосипеде без сидения, а ещё и денег не дали отсудить. Облажался "юрЫст" Андрюша на полутора миллиардах баксов семьи Януковича. Деньги конфисковали.
За спасение этой кругленькой суммы взялся российский мафиози в США Сэм Кислин. Более того, Сэм неоднократно утверждал, что бабос этот его собственный. Окей. Не все, а доля малая.
-Хотя чего это я такой скромный? Пусть будут все. Время прошло, кто там шо помнит… Да и проценты накапали.
Схема припрятывания этого сладкого куска, откушенного от Украины Януковичами, действительно предполагала смену череды юрисдикций и по итогу покупку ОВГЗ на подставные юрлица. Но в своё время, когда у нас Президент был человек порядочный и знал 6 языков, весь путь денег был отслежен и разоблачён в суде.
Большая часть украденных Януковичами денег (7,5 миллиардов) была вложена в евробонды - наши ценные бумаги. И их не могли арестовать, потому что это сразу означало бы дефолт страны. Погашение этих евробондов было сильно заторможено при Порошенко. Но вот уже при Зеленском по этим бумагам начались выплаты.
Не исключено, что и Кислину его полтора ярда вернут. Кислину. Или ему с Януковичем - уже не суть важно.
Так шо я хотела таки сказать.
Вот Кононенко - он был решала, токсичный, и к нему было много вопросов. Страшный был человек. Правда, конкретнее никто ничего сказать мне так и не смог. Просто страшный и всё.
А Зеленский и его компания - не страшные. Они весёлые и смешные. И Янукович уже не страшный. Он же там где-то. В Ростове. И беркута у него уже нет…
И Кислин не страшный. Кто это вообще?
В общем, все классные. Обхохочемся. - https://tverezo.info/post/108743На начало января у нас запланирована встреча с госсекретарем Помпео: после этого будет больше ясности с визитом Зеленского в США, - Ермак - Цензор.НЕТ 7699
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Сергей Дорожный 24,45%+‏ @angelys667 18 дек.

Так к Семе Кислину есть вопросы у американской фемиды, так же и его подельникам-Фруману и Парнасу - Соратник личного адвоката президента США Дональда Трампа Руди Джулиани Лев Парнас получил от украинского олигарха Дмитрия Фирташа выплату в размере 1 млн доллар
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Тут такие идут дела ,что США не США а вот на Ростов билет надо будет иметь ... На начало января у нас запланирована встреча с госсекретарем Помпео: после этого будет больше ясности с визитом Зеленского в США, - Ермак - Цензор.НЕТ 6073
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На схід, бажано, без зворотнього квитка, звісно якщо це не про Японію, Південну Корею чи Китай На начало января у нас запланирована встреча с госсекретарем Помпео: после этого будет больше ясности с визитом Зеленского в США, - Ермак - Цензор.НЕТ 546
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Предки Єрмака знали дорогу на Схід. Єрмак вже допомагає ЗЄ.
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В самый, млять, импичмент!
В самое выяснение отношений!
Самое подходящее время туда влезть - дипламаты дубоголовые!
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