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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Ленин (537) Путин (25299) СССР (703)

 Украине отдали "исконно русские" земли при создании СССР. Теперь мы с этим разбираемся, - Путин. ВИДЕО

Президент России Владимир Путин назвал Причерноморье "исконно русской территорией", с которой надо "разобраться".

Об этом он заявил на итоговой пресс-конференции в Москве, сообщает Цензор.НЕТ.

"В ходе создания Советского Союза исконно русские территории, которые к Украине вообще не имели никакого отношения, все Причерноморье, западные земли российские были переданы Украине со странной формулировкой: "для повышения процентного соотношения пролетариата в Украине", потому что Украина была сельской территорией", - сказал Путин.

Говоря о "решении Ленина" о создании СССР, Путин назвал его "странноватым" и пообещал разобраться.

"Это несколько странноватое решение, но оно состоялось. Это все наследие государственного строительства Владимира Ильича Ленина и теперь мы с этим разбираемся", - сказал российский президент.

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Советский Союз был образован в 1922 году с подписанием соответствующего договора. Владимир Ленин был одним из создателей и первым руководителем СССР. После распада Союза в 1991 году Россия заявила, что считает себя его правопреемницей.

Путин неоднократно называл распад Советского Союза "крупнейшей катастрофой века" и объяснял это "подрывной" деятельностью Ленина - по его мнению, "вождь революции заложил атомную бомбу под здание, которое называется Россией".

По данным прошлогоднего соцопроса, число россиян, сожалеющих о распаде СССР, достигло максимума за 10 лет.

Источник: https://censor.net.ua/n3166314
 
 
 Топ комментарии
 
Исконно урюские земли это один-два болота возе Вологды. С остальным нужно разбираться.
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Цікаво чи він бачив карту УНР 1917-1918-1918 років, ще до утворення сирисири? То хто там у кого землі "ісконні" відібрав?
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выкрутимся,не дрейфь....не первое уже столетие противостояния
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И всётаки не зря украинцы наазвали его ****** и папа у него тоже был ***** и дед
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Завидно Путину что лучшую землю украинскую за копейки заберет Сорос и масоны, а не он со своей братвой, про государственность тут речь и не идет, нет никаких государств на территории бывшего СССР, есть только коммерческие фирмы по управлению территорией.
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Исконно "русская земля" - это московская область. Откуда и пошло отсталое Московское царство, иначе Московия, которую петруха 1 хлебнув боярышника решил переименовать в так называемую рассию. Все остальные земли - это история захватов и геноцидов, которые мокши снова хлебнув боярышника назвали - "воссоединением".
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посоветуйте ***** объявить Аляску "исконно русской" землей - поглядим куда закатятся ху@ловские яйца))))))))))))))))))))))
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ну яп тваю мєть, млять.
шо апять сєзонноє обострєніє?
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Пора бы немцам подумать за возвращение Кёнигсберга, а финнам - за Виипури. Что бы тогда старый, плешивый поц говорил?
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Путін це росія! Росія це путін! Росія ворог №1.
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Не, ну не Овощ, конечно: тот у прохожих шапки крал, а этот - у Мономаха.
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россиянам всегда не хватало мозгов и "земель"...
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Товаріщ Сталін! Ви бальшой учьоний! Товаріщ Сталін знав толк в язикознаньї. А цей товаріщ вирішив пізнати толк в історії. Класна штука гуманітарка. Будь яку маячню можна проголосити істиною. І плебс аплодуватиме.
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Не нравится наследие - иди разбирайся с Лениным, можешь кусочек отрезать.
С исконно "русским" Кавказом уже разобрались ?
А исконно "русскими" чукчами, якутами и бурятами ?
Они могут позвать братский Китай, и тогда уже Си Цзиньпин разберётся
с ленинским наследием по-своему усмотрению - по самый Урал.
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Я не буду називати матюкливими словами як то Нємцов оте пуйло. Воно певно мало того що хворе на голову, воно ще й малограмотне. У причорноморьї жили царські скіфи, потом кочували половці. половина з них, хто не втік до Угорщини, стали українцями. Явні половецькі призвіща Боня, Коба, Кошуля ( хан Боняк, хан Кобяк) носять мої земляки, родичі чи однокласники. Світле волосся, трохи кругле лице, акуратний аж до (лише до) кирпатості ніс - спільна ознака носіїв таких призвіщ. Потім прийшли татари. У московію теж прийшли татари. Але то - різні татарські племена. І от частина татар теж стала українцями ( відоме від Білінського імя хана Козій). Я знаю Козіїв із Вінничини.
А москалів дійсно завозили на південні українські землі. Хто вчив російську літературу, зокрема Гоголя, зокрема "Мертві душі", то якраз там весь сюжет побудований на явищу переселення москалів у Тавріческую губєрнію. Херсонська, Запоріжська, Миколаївська області.
Хай пуйлу на ніч почитають про Алчевського. І він побачить там більшість українського населенння. Але совок довершив діло царської імперії: люди цуралися свого походження. Бо міста рускоязичні, дитині треба ходити в школу.
І взагалі: частина теперішнього Китаю була під російським прапором. От хай і думає... Статег ***...
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Ему в первую очередь нужно выяснить и разобраться со "странноватостями" при продаже как бы российской Аляски Америке и успеть сделать предъяву США пока там ещё импичмент не сделали Трампу. А японцы, например, уже давно пытаются выяснить и разобраться со "странноватостями" в том, почему Курильские острова, которые являются продолжением Японских островов, сегодня принадлежат России хотя до этого принадлежали СССР? Ничего не мешает и вернуться вопросу с Порт-Артуром. Но более рациональным и полезным Путину стоило бы разобраться со "странноватостями" - почему сегодня почти половину России фактически принадлежит Китаю и это происходит при его царствовании? Вместо этого у него видно происходит сдвиг по фазе, если он вдруг начал возвращаться в ревизии таких исторических фактов. Но это же без крови не происходит. Не без его указаний пару дней назад керивники ОРДЛР заявили свои планы и претензии на всю Донецкую и Луганскую области. Однако вернемся к истории:

Україні віддали "споконвічно російські" землі під час створенні СРСР. Тепер ми з цим розбираємося, - Путін - Цензор.НЕТ 7850
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Та вся Східна Україна всіяна царськими Курганами часів Великої Скитії і встелина Козацькими Хрестами і Курганами Запорозьких Полководців, а воно знов свою шарманку заводить про якогось там члєніна.
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И помог тебе разобраться с этим твой торговый партнер пытро падлошенко отдав вам кацапам исконно украинский донбасс
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Так вот этот пролетариат и тянет нас на дно постоянно 2-4 области
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Правда к россии эти земли тоже никакого отношения не имели - это татарские земли были. А вот гнилые человечки, напиханные сссром туда - да, российские
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Все не однозначно, на историю можно смотреть с разных сторон. С какой кому выгодно, с той и смотрят
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Как то интересно получается..Все народы и страны, вырвавшиеся из совдепии, совка, вдруг начинают интенсивно развиваться..Обрели независимость Польша и Финляндия, стали процветающими европейскими странами. Вошли в ЕС. Избавились от рассейского ярма прибалты-вошли в ЕС и НАТО. Україні віддали "споконвічно російські" землі під час створенні СРСР. Тепер ми з цим розбираємося, - Путін - Цензор.НЕТ 5488
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Уйло Владимирович решил если врать, так врать про исконность, а воровать, так воровать чужую историю и земли! Україні віддали "споконвічно російські" землі під час створенні СРСР. Тепер ми з цим розбираємося, - Путін - Цензор.НЕТ 2285
Забыл видимо, что Петр 1й придумал Россию в 1721 году и 300 лет еще молодой державе! Когда Киев крестил Русь, Масквы, которую основал киевский князь, кстати, тогда вообще не было!
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согласен! московия,когда стала улусом Золотой Орды, оттяпала у Киевской Руси-Украины земли севернее Чернигова !
с этим надо разобраться! Україні віддали "споконвічно російські" землі під час створенні СРСР. Тепер ми з цим розбираємося, - Путін - Цензор.НЕТ 7268
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а жид *********-ШЕЛОМов віддасть всі землі, які вкрали в України криваві комуняки???? ДАВАЙ, РІШАЙ!!! ВІДДАВАЙ ВСІ ВКРАДЕНІ УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ НАЗАД у власність українців!!!!!
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Какой он епанутый. Что совок животворящий делает!
Неужели в кацапии не понимают, что он психически болен?
Там же есть умные люди, или их там ничтожно мало?
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Ев реям надо стравить в войне московитов и украинцев.
А потом выступить "примирителями", возглавив результаты войны.
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Та прямо: кацапи на хохлів, а хохли - на кацапів. У нас же є своя національна ідея, озвучена Подеревянським: "Відїбіться від нас" (с). Тобто, нахєра нам та расєя, нас і тут непогано годують. А от кацапам голодно і холодно, тому і зазіхають на чуже. Але в приципі ти правий - на цих територіях повинен бути один великий Ізраїль. До речі, під отим гаслом "Не продамо українську землю іноземцям" треба розуміти "Не продамо землю...", ну, отим, які мають ізраїльські паспорти. Чи вони не іноземціУкраїні віддали "споконвічно російські" землі під час створенні СРСР. Тепер ми з цим розбираємося, - Путін - Цензор.НЕТ 1433
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В Украине сейчас при власти как раз та команда, что как раз подходящее время в этом разобраться. При прежней команде ему бы такое и в голову не пришло.
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незабаром:

"Нам объявили
Киев бомбили,
Так началася война...." Україні віддали "споконвічно російські" землі під час створенні СРСР. Тепер ми з цим розбираємося, - Путін - Цензор.НЕТ 4487

к сожалению грядет "Большая война"

а во главе армии - Говнокомандующий
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к сожалению, если это чучело вовремя не сдохнет, это с высокой вероятностью возможно. по-моему, это ясно как белый день из его слов. яснее уже некуда.
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Циновер-Шоломов с Трампом хотят переплюнуть Джугашвили с Гитлером.
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Аппетит приходит во время еды, особенно, когда с оккупантом заигрывают...
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Блин,он кроме того что *****,оказывается еще и дебил,короче *****дебил,как-то так!
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а ***** больше ничего не осталось, кроме как блеять о "исконно руSSких землях". ну еще можно включить заднюю, но тогда его вата не поймет и может задуматься, почему у нее, ваты, сортир на улице и холодный, а у ***** на яхте за миллиард и теплый.
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ИСКОННА РУСЬКИЕ ЗЕМЛИ - ЦЕ ЖИЖА ПІД ОЧКОМ РУССЬКОГО ТУАЛЕТА. ЗНАЙ СВОЙО МЕСТО *УЙЛО. АЖ СМІШНО, ЧЕС СЛОВО.
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ВСЁ ПРИЧЕРНОМОРЬЕ ???
ЭТО ПАДЛО ЗАХОТЕЛО ВСЁ ПРИЧЕРНОМОРЬЕ ???

Надо срочно ядерную бомбу где-то украсть . . .
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Ну и где дипломатический кипеш, поднятый маланцем Дрыстайком ?
Против своих не гавкаем ?
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Я представляю как этот идиот присел на уши Зе, в кулуарах глазу на глаз во Франции . Рассказывая этот бред что давным давно жил царь . Зе , понял это тупик .Мы знаем нас учили с умным можно договорится с идиотом нет
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Що ж сталося з російським народом, що навіть фашизм на його фоні виглядає привабливо?
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А как же быть с "Елисейскими полями" в Париже??Тоже "исконно русские? Печальна судьба РАШКИ: до Урала - всё Прибалтика, за Уралом - всё Китай!
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пУТИН ГОНДОН ще той.****** йому. Хай подумає за нашу Кубань
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Де Кравчук,де Кучма,де ті,що голосували у свій час не за патріотичних лідерів Украіни,як Чорновіл,Удовенко,Лукяненко і інших? Тепер,від вас суки позорні, ми хлібаємо все нинішнє лайно від цих ублюдків із РФ за вашу гнилу і недалекоглядну срану " політику" ,коли ми знищили ядерний потенціал, стратегічний повітряний флот, наземно-повітряні засоби локацій і знищили сильний наземний військовий потенціал, утворили безперспективну та диряву Конституцію,посадили на відповідальні посади практично ворогів Украіни. Говорилось ще у 92-93 роках, що відсутність сильного Стовпа Державності приведе до ворожого вторгнення В Украіну. Це говорили лідер Чорновіл, міністр оборони Морозов,десіденти Сахаров,Бродський і всі ті,кого не ******* зомбовані ватники.На той момент Стовпом був ЯДЕРНИЙ ПОТЕНЦІАЛ. Тепер ми з укожним днем втрачаємо Державу,бо державність на місцях вже рушиться у нас на очах.
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От є в паРаші дебіл, якого понад чверть століття називають президентом Рассєї. Я хочу запитати у цього дебіла, якими споконвічними "російськими землями" володіла дуже не споконвічна Московія, особливо до отримання від Золотої Орди дозвіл (ярлик) на князівство, щоб збирати з земель поневоленої монголами Русі данину бусурманам? І не здохе ж ця бусурманська потвора від своєї брехні. Споконвічні землі твої, тварюка, гадючі й комарині болота без людей і тварин де жили мокші без роду і племені. Ось це і є ваша родослівна. І це правдісінька правда, яка стерчить, як деревина у вашому злому оці. Ось цією правдою і живіть, а чужого не торкайтесь, бо руки повідрубаємо, нелюди москальські.
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О уже потроху почали включатися мізки. Правильне запитання. При чому тут, якісь споконвічні та ще й "русские" землі до споконвічних земель Русі? Русь і Московія це різні напрямки історичного розвитку, які зустрілись на шляху поневолення земель Русі монголо-татарською навалою, яка трансформувалась з Золотої Орди в Московію з усіма найтрагічними наслідками для Русі аж до сьогоднішнього дня.
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На місцях уже ідуть "перегони" по знищенню державності з рішеннями сепаратиських рад та мовчазному тупленню очей структурами безпеки держави. В Одесі ліквідовано аеродром стратегічний,де одна злітна полоса коштує майже 100 млн. І ніхто не крякне проти,навіть, ************ Зю.
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пусть вонючка пукин отдаст неруские земли - финнам - Карелию, японцам - Куриллы, Германии - Калининград, Сибирь - Китаю..
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Этой тварюке Крыма мало,он еще придет весь Юг Украины захватывать.
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Пока вы не назоветесь своим исконным именем- Русы и не назовете вашу страну- Русью, всякое улусское , московитское дерьмо будет рассказывать сказки " руського мира", своему нерумскому населению.
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Назватися назвою Русь вони не можуть бо це історична назва іншої країни, яку поглинула своєю експансією Московія (Московське князівство), яка була створена Золотою Ордою, щоб, через свого "намісника" керувати від свого імені землями Русі.
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Учитывая скорость, с которой пытаются побить горшки с западными странами и полной бездарностью внешней политики, никто даже вмешиваться не станет, когда ***** свои хотелки в жизнь воплощать начнет.
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Не дочекаєтесь. Європа і Захід не такі дурні, як вам мальвали ваші батьки, які все життя мріяли жити, як живуть люди в Європі і на Заході. Малювальники, блін((
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І все ж таки. Мені дуже цікаво, про які такі "споконвічно російські землі" почало марити оце недолуге нещастя паРаші під назвою ху"ло?
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