 Украине отдали "исконно русские" земли при создании СССР. Теперь мы с этим разбираемся, - Путин. ВИДЕО

Об этом он заявил на итоговой пресс-конференции в Москве, сообщает Цензор.НЕТ.
"В ходе создания Советского Союза исконно русские территории, которые к Украине вообще не имели никакого отношения, все Причерноморье, западные земли российские были переданы Украине со странной формулировкой: "для повышения процентного соотношения пролетариата в Украине", потому что Украина была сельской территорией", - сказал Путин.
Говоря о "решении Ленина" о создании СССР, Путин назвал его "странноватым" и пообещал разобраться.
"Это несколько странноватое решение, но оно состоялось. Это все наследие государственного строительства Владимира Ильича Ленина и теперь мы с этим разбираемся", - сказал российский президент.
Советский Союз был образован в 1922 году с подписанием соответствующего договора. Владимир Ленин был одним из создателей и первым руководителем СССР. После распада Союза в 1991 году Россия заявила, что считает себя его правопреемницей.
Путин неоднократно называл распад Советского Союза "крупнейшей катастрофой века" и объяснял это "подрывной" деятельностью Ленина - по его мнению, "вождь революции заложил атомную бомбу под здание, которое называется Россией".
По данным прошлогоднего соцопроса, число россиян, сожалеющих о распаде СССР, достигло максимума за 10 лет.
шо апять сєзонноє обострєніє?
С исконно "русским" Кавказом уже разобрались ?
А исконно "русскими" чукчами, якутами и бурятами ?
Они могут позвать братский Китай, и тогда уже Си Цзиньпин разберётся
с ленинским наследием по-своему усмотрению - по самый Урал.
А москалів дійсно завозили на південні українські землі. Хто вчив російську літературу, зокрема Гоголя, зокрема "Мертві душі", то якраз там весь сюжет побудований на явищу переселення москалів у Тавріческую губєрнію. Херсонська, Запоріжська, Миколаївська області.
Хай пуйлу на ніч почитають про Алчевського. І він побачить там більшість українського населенння. Але совок довершив діло царської імперії: люди цуралися свого походження. Бо міста рускоязичні, дитині треба ходити в школу.
І взагалі: частина теперішнього Китаю була під російським прапором. От хай і думає... Статег ***...
Забыл видимо, что Петр 1й придумал Россию в 1721 году и 300 лет еще молодой державе! Когда Киев крестил Русь, Масквы, которую основал киевский князь, кстати, тогда вообще не было!
с этим надо разобраться!
Неужели в кацапии не понимают, что он психически болен?
Там же есть умные люди, или их там ничтожно мало?
А потом выступить "примирителями", возглавив результаты войны.
"Нам объявили
Киев бомбили,
Так началася война...."
к сожалению грядет "Большая война"
а во главе армии - Говнокомандующий
С ****** НАДО ТОЛЬКО ТАК!
ЭТО ПАДЛО ЗАХОТЕЛО ВСЁ ПРИЧЕРНОМОРЬЕ ???
Надо срочно ядерную бомбу где-то украсть . . .
Против своих не гавкаем ?