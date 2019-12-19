 Все защищенные статьи госбюджета-2019 профинансируются в полном объеме, - Гончарук. ВИДЕО

Об этом он сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Правительство в полном объеме профинансирует все защищенные статьи расходов, в которые входят пенсии, зарплаты и все социальные выплаты. В Государственном бюджете достаточно средств для этого", - подчеркнул Гончарук, отметив, что причин для паники не существует и ситуация под полным контролем правительства.

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Ранее стало известно, что Кабмин приостановил финансирование ряда незащищенных статей бюджета.