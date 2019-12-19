 Все защищенные статьи госбюджета-2019 профинансируются в полном объеме, - Гончарук. ВИДЕО

Об этом он сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.
"Правительство в полном объеме профинансирует все защищенные статьи расходов, в которые входят пенсии, зарплаты и все социальные выплаты. В Государственном бюджете достаточно средств для этого", - подчеркнул Гончарук, отметив, что причин для паники не существует и ситуация под полным контролем правительства.
Ранее стало известно, что Кабмин приостановил финансирование ряда незащищенных статей бюджета.
До нового года управились, как и обещали, зєуроды.
Коротше, Слуга явно не нашого народу.
источник: https://corruptinfo.nazk.gov.ua/
Прізвище на час скоєння правопорушення: Ситник
Ім'я на час скоєння правопорушення: Артем
По батькові на час скоєння правопорушення: Сергійович
Місце роботи на час вчинення корупційного правопорушення: Національне антикорупційне бюро України
Посада на час вчинення корупційного правопорушення: Директор
Склад корупційного правопорушення:
Порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків
Сфера діяльності на час скоєння правопорушення: Державна служба
Cтаття, відповідно до якої особу притягнуто до відповідальності за вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення:
ч. 1 ст. 172-5 КУпАП Порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків
Дата набрання законної сили судовим рішенням про притягнення особи до відповідальності за корупційне правопорушення: 13.12.2019
Номер судової справи: 572/2133/19
Дата судового рішення: 13.12.2019
Номер судового рішення: 86363442
Найменування суду, який ухвалив (постановив) судове рішення про притягнення особи до відповідальності за корупційне правопорушення: Рівненський апеляційний суд
Суть задоволення позовних вимог:
Визнано винним у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 1ст. 172-5 КУпАП. Накладено адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі 200 (двохсот) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 3400 (три тисячі чотириста) грн. 00 коп. з конфіскацією подарунків в дохід держави.
Це рекорд. Зауважте - в цих йлопів був жирок у 55 ярдів.
Новий рік вони почнуть з мінусу одразу.
Ж-о-п-а.
Після того, як після бариги-папередники залишили на казначейському рахунку найбільшу за останнє п`ятиріччя суму і зростаючу 14 кварталів поспіль економіку, у "отців" кінця епохи бідності неочікувано закінчились гроші. Не інакше, як папєнька піаніста особисто вираховував бюджет для біомаси, яка заважає його чаду гратись в президента - криворіжські прохвесори вони такі.
"В очередь,сукины дети,в очередь...!"
- Закупка Украиной французских патрульных катеров производилась вне общепринятых норм международных закупок вооружения и без проведения экспертной оценки контракта. В таком случае ее финансирование из государственного бюджета является недостаточно обоснованным.
А денежки то тут!
Так виглядає провал. Якщо коротко, маємо наступне. Цього року через ОВДП уряд позичив майже 200 млрд гривень, 4 млрд доларів і 200 млн євро. Тобто, загалом понад 300 мільярдів гривень. ‼️
Це суттєво укріпило гривню, що, до речі, зробило щасливими невігласів і вжахнуло фінансистів, які розуміють наслідки цього курсу для українських виробників-експортерів та економіки в цілому.
Отже, при цих неймовірних позиках - талановито примудрилися утворити діру в бюджеті у 40 мільярдів гривень. ‼️ І, як наслідок, зупинили платежі, крім захищених. Нема грошей. І нема слів.
А найгірше - провал молодого уряду, який так і не спромігся спутитися з небес на грішну землю і замість повітряних замків будувати реформи в реальних умовах, призведе до призначення наступного уряду настільки «міцних господарників», що часи Януковича-Азарова доведеться згадувати щодня.
Удивительные вещи творятся в Мин образования. Бывшая министр - Лилия Гриневич регулярно посещает действующего министра Анну Новосад. 2 раза в неделю бывший министр приезжает в МОН, заходит в свой бывший кабинет и даёт указания 29 летней министерше в основном в виде крика на весь 2-й этаж здания. Вдумайтесь, бывший министр ставит задачи действующему. После таких внушений Аня, по словам коллег, собирает совещания и много пищит, требуя воплощать то или иное решение Гриневич. В МОНе нам подтвердили, что Аня мало что вообще понимает в образовании. Это мы и так знаем, помните как она сделала десяток ошибок в паре абзацев, сразу после назначения.
В общем, пока ОПУ заняты Минском в некоторых министерствах продолжают рулить старые кадры.
Бабушки не увидят самоката рядом и побегут всю пенсию снимать и спички с солью в ближайшем магазине выкупать)
Спасибо, что живой @rozovoleh
З сьогоднішнього дня, вперше за останні роки, в країні введена картотека.
Держбюджет з'їжджає в червоне і не в змозі виконувати одночасно всі зобов'язання.
У чергу, сучі діти, хто там ДФРР? Це вже технічний дефолт або ще потанцюємо?
Останній раз така хрень була в при Кровосісі з Овочем. Але навіть тоді захищені статті бюджету не чіпали. Решта роками чекали повернення боргів. З ними розрахувалися в 2015 р по курсу долара в 25 гривень. Якщо добре піде, то до суверенного дефолту від технічного місяців 6 або 7.