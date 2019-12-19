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 Политика Украины, Экономика
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 Все защищенные статьи госбюджета-2019 профинансируются в полном объеме, - Гончарук. ВИДЕО

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что вся информация о провале бюджета, которую сегодня публикуют в СМИ, - фейк.

Об этом он сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ

"Правительство в полном объеме профинансирует все защищенные статьи расходов, в которые входят пенсии, зарплаты и все социальные выплаты. В Государственном бюджете достаточно средств для этого", - подчеркнул Гончарук, отметив, что причин для паники не существует и ситуация под полным контролем правительства.

Читайте также: Маркарова о причинах приостановки финансирования: Предновогоднее "осваивание" средств и недовыполнение доходной части бюджета

Ранее стало известно, что Кабмин приостановил финансирование ряда незащищенных статей бюджета.

Все защищенные статьи госбюджета-2019 профинансируются в полном объеме, - Гончарук 01

Источник: https://censor.net.ua/n3166313
 
 
 Топ комментарии
 
Оксанка‏ @oksanac70969515 2 часа назад

До нового года управились, как и обещали, зєуроды.
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Как жалок шут на троне короля! Как глуп народ, который то позволил!
Все защищенные статьи госбюджета-2019 профинансируются в полном объеме, - Гончарук - Цензор.НЕТ 3701
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Да уж, как в песне. "Недолго музыка играла, недолго фраер танцевал....". Бюджет спекся окончательно. Закрыть ноябрь не хватает более 10 млрд. Закрыть декабрь -- недостача уже около 43 млрд. Причем и январский баланс уже тоже тю-тю. Маркарова занимает 10 млрд. на выполнение января. Докерувались зеленые в хлам. При постоянных еженедельных займах через облигации в 300-400 млн.баксов.
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Тому і чешуться базар землі відкрити, бо нема де брати грошей. Я вже не буду казати хто це зробив разом - бо як горохом об стіну (барига до цих пір краде і краде)
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Почти по классику. "Если долго и спокойно сидеть на берегу реки времени, то рано или поздно мимо тебя проплывет тело твоего знакомого со словами "Да пойми же меня! Я не за него голосовал, я голосовал против барыги!" И трупики плывут все чаще и чаще.
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У нас медики сьогодні бастували. Вийшов голова адміністрації і голосно, чітко заявив що він всіх нас в рот ї....
Коротше, Слуга явно не нашого народу.
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Це він у портнова навчився - ЗЕленого ідеолога!
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Что там Беня говорил? "Дефолт, так дефолт".
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Тот, кто должен уже давать показания, даёт пресс-конференции. Глумление над здравым смыслом в особо извращённой форме.
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Как жалок шут на троне короля! Как глуп народ, который то позволил!
Все защищенные статьи госбюджета-2019 профинансируются в полном объеме, - Гончарук - Цензор.НЕТ 3701
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Директор Антикоррупционного бюро Сытник внесён в реестре коррупционеров))) гыгыгы Все защищенные статьи госбюджета-2019 профинансируются в полном объеме, - Гончарук - Цензор.НЕТ 9585

источник: https://corruptinfo.nazk.gov.ua/

Прізвище на час скоєння правопорушення: Ситник
Ім'я на час скоєння правопорушення: Артем
По батькові на час скоєння правопорушення: Сергійович

Місце роботи на час вчинення корупційного правопорушення: Національне антикорупційне бюро України
Посада на час вчинення корупційного правопорушення: Директор
Склад корупційного правопорушення:
Порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків
Сфера діяльності на час скоєння правопорушення: Державна служба

Cтаття, відповідно до якої особу притягнуто до відповідальності за вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення:
ч. 1 ст. 172-5 КУпАП Порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків
Дата набрання законної сили судовим рішенням про притягнення особи до відповідальності за корупційне правопорушення: 13.12.2019
Номер судової справи: 572/2133/19
Дата судового рішення: 13.12.2019
Номер судового рішення: 86363442
Найменування суду, який ухвалив (постановив) судове рішення про притягнення особи до відповідальності за корупційне правопорушення: Рівненський апеляційний суд
Суть задоволення позовних вимог:
Визнано винним у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 1ст. 172-5 КУпАП. Накладено адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі 200 (двохсот) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 3400 (три тисячі чотириста) грн. 00 коп. з конфіскацією подарунків в дохід держави.
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О, голубок, снизошел к нам. Понять их надо, они же продажей земли занимались, когда им такими мелочами, как бюджет заниматься?
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Что толкового может сказать тело без образования и без диплома? Только очередную лапшу лохторату вешать.
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Кардинал SoF‏ @sofnesk 2 часа назад

Це рекорд. Зауважте - в цих йлопів був жирок у 55 ярдів.
Новий рік вони почнуть з мінусу одразу.
Ж-о-п-а.
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В унисон.
Після того, як після бариги-папередники залишили на казначейському рахунку найбільшу за останнє п`ятиріччя суму і зростаючу 14 кварталів поспіль економіку, у "отців" кінця епохи бідності неочікувано закінчились гроші. Не інакше, як папєнька піаніста особисто вираховував бюджет для біомаси, яка заважає його чаду гратись в президента - криворіжські прохвесори вони такі.
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Захищені ПОКИ ЩО фінансуються.НЕЗАХИЩЕНІ...ну,вибачайте...
"В очередь,сукины дети,в очередь...!"
Все защищенные статьи госбюджета-2019 профинансируются в полном объеме, - Гончарук - Цензор.НЕТ 33

Все защищенные статьи госбюджета-2019 профинансируются в полном объеме, - Гончарук - Цензор.НЕТ 1615
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- Предприятия Коломойского продолжают закупать электроэнергию государственных ТЭС по заниженной цене, что приводит к миллиардным бюджетным потерям.
- Закупка Украиной французских патрульных катеров производилась вне общепринятых норм международных закупок вооружения и без проведения экспертной оценки контракта. В таком случае ее финансирование из государственного бюджета является недостаточно обоснованным.
А денежки то тут!
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Volodymyr Ariev

Так виглядає провал. Якщо коротко, маємо наступне. Цього року через ОВДП уряд позичив майже 200 млрд гривень, 4 млрд доларів і 200 млн євро. Тобто, загалом понад 300 мільярдів гривень. ‼️
Це суттєво укріпило гривню, що, до речі, зробило щасливими невігласів і вжахнуло фінансистів, які розуміють наслідки цього курсу для українських виробників-експортерів та економіки в цілому.
Отже, при цих неймовірних позиках - талановито примудрилися утворити діру в бюджеті у 40 мільярдів гривень. ‼️ І, як наслідок, зупинили платежі, крім захищених. Нема грошей. І нема слів.
А найгірше - провал молодого уряду, який так і не спромігся спутитися з небес на грішну землю і замість повітряних замків будувати реформи в реальних умовах, призведе до призначення наступного уряду настільки «міцних господарників», що часи Януковича-Азарова доведеться згадувати щодня.
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Я думаю, що це все із-за діджіталізації. Не була врахована бітність оцифровки, та й взагалі Котельніков - лох. Все защищенные статьи госбюджета-2019 профинансируются в полном объеме, - Гончарук - Цензор.НЕТ 9639
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Гройсману повинно бути соромно, що не передбачив, що самокатчики просруть все так швидко...
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Не зря говорят, что потому так и спешили, с продажей земли, до Нового года. Чтобы потом убрать "правительство Гончарука" и свалить на него все просчеты по земельному вопросу.
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Все защищенные статьи госбюджета-2019 профинансируются в полном объеме, - Гончарук - Цензор.НЕТ 1518ну шо ,зебанаты,пора вам не икрой,а дерьмом подавиться
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Якщо зебіли починають щось підозрювати їм прокрутять відосік в теслі і це їх підбадьорить. А знаєте чому? Тому що F73 - Умственная отсталость глубокая.
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этому типажу свойственны галюцинации в обостренной форме
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ЗеРада, [14.12.19 19:55]
Удивительные вещи творятся в Мин образования. Бывшая министр - Лилия Гриневич регулярно посещает действующего министра Анну Новосад. 2 раза в неделю бывший министр приезжает в МОН, заходит в свой бывший кабинет и даёт указания 29 летней министерше в основном в виде крика на весь 2-й этаж здания. Вдумайтесь, бывший министр ставит задачи действующему. После таких внушений Аня, по словам коллег, собирает совещания и много пищит, требуя воплощать то или иное решение Гриневич. В МОНе нам подтвердили, что Аня мало что вообще понимает в образовании. Это мы и так знаем, помните как она сделала десяток ошибок в паре абзацев, сразу после назначения.
В общем, пока ОПУ заняты Минском в некоторых министерствах продолжают рулить старые кадры.
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Пусть Гончарук наберет номер ощадбанка 0 800 210 800
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Успокоил!!!
Бабушки не увидят самоката рядом и побегут всю пенсию снимать и спички с солью в ближайшем магазине выкупать)
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Горенко, Грищук, Гончаренко... всё время забываю фамилию этого чувака. Уже за один этот факт, Зеле +1.
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свято наближається, свято пу і бє

Спасибо, что живой‏ @rozovoleh

З сьогоднішнього дня, вперше за останні роки, в країні введена картотека.
Держбюджет з'їжджає в червоне і не в змозі виконувати одночасно всі зобов'язання.
У чергу, сучі діти, хто там ДФРР? Це вже технічний дефолт або ще потанцюємо?

Останній раз така хрень була в при Кровосісі з Овочем. Але навіть тоді захищені статті бюджету не чіпали. Решта роками чекали повернення боргів. З ними розрахувалися в 2015 р по курсу долара в 25 гривень. Якщо добре піде, то до суверенного дефолту від технічного місяців 6 або 7.
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Увольняйся по собственному желанию.
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Главное это супербрехуны и им похер. Сегодня зеленский божится что конституцию менять не будет, через три дня мы ж все хотим изменить конституцию, меня народ просит. Должен же быть механизм который бы заставил их отвечать за слова.
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Да и самое смешно какой рефрейминг ему говорят что бюджет сократили, он называет это феком и говорит тут же что бюджет сократили.
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