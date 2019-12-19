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Все про:ВР (24210) штраф (877) евробляхи (159)

 Рада одобрила законопроект об отсрочке штрафов для владельцев евроблях

Законопроект №2288 "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно временного порядка применения статей 470 и 481" предусматривает отсрочку введения штрафов за нарушение сроков таможенного режима автомобилями на иностранной регистрации до 31 декабря 2019 года.

Верховная Рада во втором чтении приняла законопроект №2288 "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно временного порядка применения статей 470 и 481" об отсрочке штрафов за нарушение ввоза автомобилей на европейских номерах до 31 декабря 2019 года, передает Цензор.НЕТ.

Законопроект поддержали 285 народных депутатов.

"Принятие указанного проекта закона Украины будет способствовать созданию благоприятных условий для таможенного оформления автомобилей с иностранной регистрацией, которые были ввезены на таможенную территорию Украины в период с 1 января 2015 года до дня вступления в силу закона №2612-VIII и находятся в таможенных режимах временного ввоза или транзита, а также для комплексного урегулирования указанного вопроса с учетом интересов всех слоев населения", – говорится в пояснительной записке к закону.

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Источник: https://censor.net.ua/n3166310
 
 
 Топ комментарии
 
Ну нет в украине своего автопрома и не будет. И из за классного инвестклимата автогиганты предпочитают строить свои заводы где угодно, но не в Украине. Так какого ж рожна эти все накрутки на растаможку ради "захисту вітчизняного автовиробника"?
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Укробляхи чего тогда не пишите?Есть владельцы Евроблях и Укроблях))))
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Как только ботам перестали платить за комменты - сразу стало меньше засира в теме по бляхам. Считаю что на раздувании этой темы совершили преступление по разжиганию вражды. Жаль что не найдется желающих требувать криминализацию ботоферм.
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Пора совсем отменять т.н. растаможку для европейских и американских автомобилей и вводить неподъемные сборы для торговцев россияшкинскими и китаезовскими автомобилями,хватит брать взятки у потроха.
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Ага, евробляхеры, таможня, табачники, ФОПы, Укрспирт и т.д. и т.п., а потом еще "зелень" удивляется, почему такое катастрофические невыполнение бюджета. А не нужно принимать бестолковые законы ради тупого популизма и набивания собственных карманов и карманов своего папы Бени. Тогда и деньги в бюджете будут.
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Укробляхи чего тогда не пишите?Есть владельцы Евроблях и Укроблях))))
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Всі будуть Бляхери, Шухери і Махери.🤪
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Ну нет в украине своего автопрома и не будет. И из за классного инвестклимата автогиганты предпочитают строить свои заводы где угодно, но не в Украине. Так какого ж рожна эти все накрутки на растаможку ради "захисту вітчизняного автовиробника"?
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Дебиленок ты от бюджета уже на евробляхи перешел? А слышал про такое понятие как пенсионный фонд?
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так может им женскую цыцьку дать в пенсионный фонд?
другое дело, когда защищают отечественный ХТЗ, чтобы развивать свое, но автопрома то у нас нет уже 30 !!! лет!!!
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Ты обезъяна дурная каким хером пенсионный сбор относится к акцизам и пошлинам.Есть отдельный платёж в пенсионный фонд при поставке авто на учёт.Тебя дурака послушать так люди и анализы в пенсионный фонд нести должны.В какой юрте образование получал?Или в ШДП?Школа дефективных подростков если так тогда ясно.
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Согласен, даже в рАбсии, которая под санкциями много европейских автомобильных заводов.
Что говорить если ЛАЗ, самый большой в СССР завод по производству автобусов продали чуркам прокладке Лукойла, так как те дали на лапу шлюхам в кабмина и местным бандеро-патриотам, которые вместе и уничтожили этот завод. А в начале 2000-ых на завод заходили Рено и Мерсенес, но они а лапу не давали рагулям-предателям, поэтому и не получилось !
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Получается что это карыто кроме упырей типа Вассадзе интересно еще и ********** всяким пилящим бюджет.
В итоге боты и шлюхоблоггеры начали раздувать тему "пчелы против меда" и самое страшное что на это повелись долбо*бы типа моего сотеда на Фиате Долбо "это ж как, я свою тачку новой брал, а теперь продавать ее на б/у рынок дешевле?!"
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это черножопый Васадзе для себя выторговал в конце 90-х.. Мол, дайте на ноги стать, я вам сделаю народный автомобиль. И сделал Ланос за 10 000 у.е, !!! У меня тогда была з/п 100 у.е.
Только СО и ТО и получай номера, никаких расстаможек!
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Видать много евробляхеров среди слуг!
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Как только ботам перестали платить за комменты - сразу стало меньше засира в теме по бляхам. Считаю что на раздувании этой темы совершили преступление по разжиганию вражды. Жаль что не найдется желающих требувать криминализацию ботоферм.
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Акції євробляхерів були потужнішими за сьогодняшні акції за захист землі від спекулянтів -загарбників
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Конечно потеря реального холявного дохода без налогов.
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Идиотизм крепчает.Мне просто интересно как эта болотная свора думает собирать налоги и убеждать,что их вообще надо платить?После того,как законопослушных граждан,которые растаможили авто,зеленкины,выставили ЛОХАМИ,а аферистов и жуликов поощряют к дальнейшим нарушениям,то можно ожидать усиления НЕПЛАТЕЖЕЙ во всех сферах и прежде всего в коммуналке,где дела и так плачевны.
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те кто растаможили оказались лохами..., это да....
смеются над ними наверное соседи, те кто не растаможили...
Это Украина...., - вот такую страну построил мудрый и простой нарид... Рада схвалила законопроєкт про відтермінування штрафів для власників євроблях - Цензор.НЕТ 8432
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а у нас в банановой стране, есть хоть что-то СВОЕ, что не нужно расстамаживать?
или расстаможка на все!!???
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От "слуги" исполняют, Южанкина там от злости себе волосся на пи зде себе рвет
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Я не зрозумів, у серпні зелені на 3 місяці відтермінували штрафи, бо обіцяли за цей час прийняти новий закон про розмитнення автомобілів. Так де закон? Навіть законопроекту від зе-команди ще немає!
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Мені цікаво хто заробляє на цих бляхах? В бюджеті дира 40 млрд, а вони все преференції холявщикам продовжують.
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Сколько стоит растаможка нового авто при ввозе в Украину?
Сколько стоит растаможка автосэконда 5 до 10 лет?
Хитрожопые предлагали, чтоб за б/у платили в 5 раз больше.
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В стране технический дефолт со стойким запахом суверенного,а зелепопулисты все отСРАЧивают растаможку евроблях
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Тоесть вместо отменить акцизы и сделать нормальную растаможу для всех которые Зелупа обещал перед выборами, не поленились принимать целый закон чтобы всего на 2 недели продлить езду на *евробляхах*?
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эвроафролюмпены еректорат ЗЕплесени...их нужно беречь ...
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