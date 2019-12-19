Верховная Рада во втором чтении приняла законопроект №2288 "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно временного порядка применения статей 470 и 481" об отсрочке штрафов за нарушение ввоза автомобилей на европейских номерах до 31 декабря 2019 года, передает Цензор.НЕТ.
Законопроект поддержали 285 народных депутатов.
"Принятие указанного проекта закона Украины будет способствовать созданию благоприятных условий для таможенного оформления автомобилей с иностранной регистрацией, которые были ввезены на таможенную территорию Украины в период с 1 января 2015 года до дня вступления в силу закона №2612-VIII и находятся в таможенных режимах временного ввоза или транзита, а также для комплексного урегулирования указанного вопроса с учетом интересов всех слоев населения", – говорится в пояснительной записке к закону.
Рада одобрила законопроект об отсрочке штрафов для владельцев евроблях
Законопроект №2288 "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно временного порядка применения статей 470 и 481" предусматривает отсрочку введения штрафов за нарушение сроков таможенного режима автомобилями на иностранной регистрации до 31 декабря 2019 года.
Верховная Рада во втором чтении приняла законопроект №2288 "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно временного порядка применения статей 470 и 481" об отсрочке штрафов за нарушение ввоза автомобилей на европейских номерах до 31 декабря 2019 года, передает Цензор.НЕТ.
другое дело, когда защищают отечественный ХТЗ, чтобы развивать свое, но автопрома то у нас нет уже 30 !!! лет!!!
Что говорить если ЛАЗ, самый большой в СССР завод по производству автобусов продали чуркам прокладке Лукойла, так как те дали на лапу шлюхам в кабмина и местным бандеро-патриотам, которые вместе и уничтожили этот завод. А в начале 2000-ых на завод заходили Рено и Мерсенес, но они а лапу не давали рагулям-предателям, поэтому и не получилось !
В итоге боты и шлюхоблоггеры начали раздувать тему "пчелы против меда" и самое страшное что на это повелись долбо*бы типа моего сотеда на Фиате Долбо "это ж как, я свою тачку новой брал, а теперь продавать ее на б/у рынок дешевле?!"
Только СО и ТО и получай номера, никаких расстаможек!
смеются над ними наверное соседи, те кто не растаможили...
Это Украина...., - вот такую страну построил мудрый и простой нарид...
или расстаможка на все!!???
Сколько стоит растаможка автосэконда 5 до 10 лет?
Хитрожопые предлагали, чтоб за б/у платили в 5 раз больше.