 Рада одобрила законопроект об отсрочке штрафов для владельцев евроблях

Верховная Рада во втором чтении приняла законопроект №2288 "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно временного порядка применения статей 470 и 481" об отсрочке штрафов за нарушение ввоза автомобилей на европейских номерах до 31 декабря 2019 года, передает Цензор.НЕТ.



Законопроект поддержали 285 народных депутатов.



"Принятие указанного проекта закона Украины будет способствовать созданию благоприятных условий для таможенного оформления автомобилей с иностранной регистрацией, которые были ввезены на таможенную территорию Украины в период с 1 января 2015 года до дня вступления в силу закона №2612-VIII и находятся в таможенных режимах временного ввоза или транзита, а также для комплексного урегулирования указанного вопроса с учетом интересов всех слоев населения", – говорится в пояснительной записке к закону.

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