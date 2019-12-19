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 Идет очень сложный переговорный процесс, но говорить о том, что в Минске что-то было сорвано, нет оснований, - Резников

Представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию на Донбассе Алексей Резников сообщил, что во время заседания ТКГ в среду происходил нормальный переговорный процесс и нет оснований говорить о том, что что-то произошло не так.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил на пресс-брифинге в Офисе президента Украины в Киеве в четверг по итогам заседания Трехсторонней контактной группы в Минске.

"Я бы хотел отметить, что много сегодня было каких-то утечек информации о том, что вроде бы, что-то нет так происходило, кто-то что-то срывал… Это нормальный переговорный процесс, он очень сложный, имеет много нюансов, технических деталей и говорить о том, что что-то сорвано, что-то не произошло, сегодня нет таких оснований", - сказал Резников.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На "нормандской встрече" ни один документ Украиной не был подписан, - Резников

Накануне в Минске стороны не согласовали дату обмена удерживаемыми, не определили дату нового перемирия, заявив о приверженности установления "режима тишины", который был объявлен в июле 2019 года.

Как сообщалось ранее, по данным СБУ в плену у оккупантов на Донбассе находятся 250 человек.

Источник: https://censor.net.ua/n3166308
 
 
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Бла-бла-бла. А что ему ещё и говорить? Идет очень сложный переговорный процесс, но говорить о том, что в Минске что-то было сорвано, нет оснований, - Резников - Цензор.НЕТ 3509
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необходимо трехстороннюю группу разместить за стол переговоров на линии раграничения, так сказать между двух огней, думаю переговорный процесс сразу наладится, и перестанут гибнуть люди, а там где не слышен гул канонады, в теплом люксовом номере все немного оторвано от реальности.
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Сколько не говори халва,во рту слаще не станет.А может хватит заниматься самообманом и признать,что ордло оккупированная роССией территория,со всеми вытекающими последствиями - прекращение финансирования боевиков со стороны Украины,ужесточения пересечения КПВВ и т.д?
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