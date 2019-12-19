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 Ученые объяснили, почему ограничение доступа к электронным сигаретам не способствует сохранению общественного здоровья

Напомним, в Украине сейчас электронные сигареты никак не регулируются.

Употребление никотина в виде электронных сигарет хотя и не лишено вреда, но является более безопасной альтернативой обычным сигаретам для курильщиков, которые не намерены или не могут бросить курить. Об этом говорится в исследовании авторитетных ученых, опубликованном во влиятельном научном издании Science. Ученые отмечают, что сейчас в центре внимания две эпидемиологические закономерности, связанные с использованием электронных сигарет ("вейпингом"): рост популярности вейпинга среди молодежи и внезапная вспышка острых повреждений легких и смертельных случаев в США, в значительной степени ассоциированных с вдыханием тетрагидроканнабинола (ТГК), основного психоактивного соединения в каннабисе, пишет УНИАН.

"Однако при обсуждении вейпинга часто не учитывается разница между никотином и ТГК, между взрослыми и молодежью, между продукцией, приобретаемой в розничной сети и на черном рынке", - подчеркивают исследователи. И предупреждают, что при решении этих проблем возникает угроза, что "совершенно справедливые опасения приведут к алармистскому подходу – досконального исследования всех существующих данных без соблюдения необходимых формальностей, с привлечением внимания к самым страшным результатам, таким образом, растет вероятность принятия контрпродуктивной политики".

Авторы статьи отмечают, что ограничение доступа к менее вредным электронным сигаретам и снижение их привлекательности по соображениям крайней осторожности не способствует сохранению общественного здоровья, пока на рынке остаются смертельно опасные традиционные сигареты. Это создает угрозу свести на нет тенденцию к отказу от сигарет, способных забрать миллиард жизней в этом веке. "Горючие табачные изделия как наиболее вредные из никотиносодержащей продукции, следует регулировать значительно жестче и строже, чем менее вредные негорючие изделия с никотином. Политические меры, которые не учитывают необходимость такого разграничения, не приведут к улучшению здоровья населения", - утверждают авторитетные ученые.

Напомним, в Украине сейчас электронные сигареты никак не регулируются. Украина в рамках имплементации Соглашения об ассоциации с ЕС должна выполнить ряд обязательств, в том числе имплементировать европейские подходы в регулировании альтернативных продуктов. В частности, речь идет о директиве №40, которой предусмотрено различное регулирование для электронных сигарет.


Источник: https://censor.net.ua/n3166307
 
 
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долпайопы не учитывают даже вариант, что можно вейпить вообще БЕЗ никотина. так что регулировать могут только свою задницу или ингаляторы астматические )
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А сейчас в Украине хоть что то регулируется? Ученые объяснили, почему ограничение доступа к электронным сигаретам не способствует сохранению общественного здоровья - Цензор.НЕТ 1120
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