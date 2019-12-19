 Рада приняла Избирательный кодекс с поправками Зеленского

За соответствующий законопроект №0978 во втором чтении и в целом на заседании в четверг проголосовали 330 народных депутатов, передает Цензор.НЕТ.
Предложения Зеленского доложил представитель президента украины в Верховной Раде Руслан Стефанчук.
Заместитель председателя Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Алина Загоруйко доложила решение комитета, согласно которому комитет рекомендует принять все предложения Президента Украины и принять Избирательный кодекс в целом.
Все таки лєдю Лєнку обшиває враг зе-нарота.
Порохобот 80 левел або і вище.
Пісі. Мені одній здається,що Лєнка перевернула на себе каструлю борща?
Предложил бы депутатам срочно в турборежиме с таким же рвением и поддержкой рассмотреть законопроект Зеленского о борьбе с преступными сообществами. Или они боятся, что принятие этих изменений могут ударить бумерангом по ним же?
А вот тут я за. Молодец Вова. Потому шо ****** эти лейтенанты Варшавских дивизий, кекующие из за кордону, не платящие налоги, пока тут их матрешки сидят дома, выковыривают из своих снежаночек и сирьоженек козявки на субсидиях и соцвыплатах и кекуют в физбучиках про злыдни. Хавайте блд.
якось один касап розповів цікаву історію:
дерефня десь у сраці Мордору, за документами живе 200+, реально 20 отримують пенсію і соціалку на усіх, ті 20 мають по дві на кожного і мовчать,
інше забирає місцевий депутат з комуняк +150 тисяч рублів щомісяця, до зарплати депутата