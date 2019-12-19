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 Политика Украины
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Все про:ВР (24210) избирательный закон (193)

 Рада приняла Избирательный кодекс с поправками Зеленского

Верховная Рада согласилась с предложениями президента Украины Владимира Зеленского к Избирательному кодексу.

За соответствующий законопроект №0978 во втором чтении и в целом на заседании в четверг проголосовали 330 народных депутатов, передает Цензор.НЕТ.

Предложения Зеленского доложил представитель президента украины в Верховной Раде Руслан Стефанчук.

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Заместитель председателя Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Алина Загоруйко доложила решение комитета, согласно которому комитет рекомендует принять все предложения Президента Украины и принять Избирательный кодекс в целом.

Источник: https://censor.net.ua/n3166303
 
 
 Топ комментарии
 
Наверное, замечания своего отца о "биомассе" ....
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и шо воно туди вставило?дуже дякую?
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слово *вставило* уже наводит на некоторые мысли)
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Наверное, замечания своего отца о "биомассе" ....
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Гыга, "дякувати" - это вроде ж ваше занятие? Рада приняла Избирательный кодекс с поправками Зеленского - Цензор.НЕТ 9036
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слово *вставило* уже наводит на некоторые мысли)
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Якби було чим, то правильно було б "всадило". А так - "впіхнуло **********" 😁
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🌞ЛютаЯнка ⚔‏ @futoro1996 16 часов назад

Все таки лєдю Лєнку обшиває враг зе-нарота.
Порохобот 80 левел або і вище.
Пісі. Мені одній здається,що Лєнка перевернула на себе каструлю борща?

Рада ухвалила Виборчий кодекс з поправками Зеленського - Цензор.НЕТ 7853
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Ну, сейчас почитаю что опытные, но соевые эксперты расскажут, интересно же.
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Зебилы такие оптимисты. Они считают, что им пригодится их "избирательный кодекс". Учите лучше Уголовный... Рада ухвалила Виборчий кодекс з поправками Зеленського - Цензор.НЕТ 882
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Дійсно. Оно скільки вас на Пороха гавутить, аж вуха закладає.
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Не пойму, при Зеленском ЗА втупление в НАТА о ЕС, как и считающих Россию агрессором, на 10 процентов больше, чем при Порошенке, т.е. понимали, что с мародером туда нас точно не возьму, а сейчас есть шанс
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Избирая Зеленского украинцы в основном голосовали против политики предыдущей власти, но в результате получили продолжение той политики в турборежиме.
Предложил бы депутатам срочно в турборежиме с таким же рвением и поддержкой рассмотреть законопроект Зеленского о борьбе с преступными сообществами. Или они боятся, что принятие этих изменений могут ударить бумерангом по ним же?
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Психолог ДалайЛамы‏ @DarkSoulsFan12 3 часа назад

А вот тут я за. Молодец Вова. Потому шо ****** эти лейтенанты Варшавских дивизий, кекующие из за кордону, не платящие налоги, пока тут их матрешки сидят дома, выковыривают из своих снежаночек и сирьоженек козявки на субсидиях и соцвыплатах и кекуют в физбучиках про злыдни. Хавайте блд.

Рада ухвалила Виборчий кодекс з поправками Зеленського - Цензор.НЕТ 1392
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ашко 25 няв‏ @vono_e_znovu

якось один касап розповів цікаву історію:
дерефня десь у сраці Мордору, за документами живе 200+, реально 20 отримують пенсію і соціалку на усіх, ті 20 мають по дві на кожного і мовчать,
інше забирає місцевий депутат з комуняк +150 тисяч рублів щомісяця, до зарплати депутата
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