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 Завтра попробуем провести скайп-конференцию. Сделать все, чтобы освободить к Новому году хотя бы часть удерживаемых на Донбассе заложников, - Кучма

Переговоры по вопросу освобождения заложников в рамках Трехсторонней контактной группы продолжаются, в пятницу 20 декабря стороны попытаются провести скайп-конференцию.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма в комментарии о ходе переговоров по освобождению удерживаемых лиц, обнародованном его пресс-секретарем Даркой Олифер в Facebook.

"Накануне была очень длительная встреча. Нам бы хотелось иметь лучшие результаты, чем есть. Но, с учетом встречи лидеров Франции, Германии, РФ и Президента Зеленского в Париже, среди всех проблем ситуации на Донбассе вчера на первом месте для нас были вопросы безопасности и проблема освобождения незаконно задержанных лиц. Нам не удалось достичь того, чего хотелось. Не буду вдаваться в подробности и не хочу бросать на кого-то обвинения - переговорный процесс продолжается", - сказал Кучма.

Он отметил, что сегодня состоялась встреча у Президента, был разговор о результатах. Также он сообщил, что переговорил и с Грызловым.

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"Надо все-таки попробовать завтра, не откладывая, провести скайп-конференцию по этому вопросу. Сделать все, чтобы до Нового года освободить людей, хотя бы какую-то часть. Удастся или нет - неизвестно. Но Президент ставит этот вопрос на первое место, у него колоссальное желание добиться результата. И вся наша группа приложит все усилия, чтобы люди встречали Новый год дома", - добавил Кучма.

Как сообщалось, на встрече ТКГ в Минске 18 декабря не удалось прийти к соглашению касательно освобождения удерживаемых лиц. Украинская сторона, согласно достигнутой в рамках саммита "нормандской четверки" договоренности, настаивает на обмене всех на всех, однако во время встречи ТКГ не удалось согласовать списки удерживаемых лиц.

Завтра попробуем провести скайп-конференцию. Сделать все, чтобы освободить к Новому году хотя бы часть удерживаемых на Донбассе заложников, - Кучма 01

Источник: https://censor.net.ua/n3166301
 
 
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Ты зубы не заговаривай ! Отвечай прямо,мразь.- Зять присягу кгб давал ? - В глаза смотреть !
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Эти ордынские ублюдки хотят, чтобы в группу включили медведчука, тогда, говорят, будет обмен.
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Угу. Обмен будет только когда Мертвечука и его команду включат в обменный фонд и никак иначе.
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ах ты***** на**** не пошел бы?
оно еще отсвечивает, вместо прописаться в монастыре и замаливать перед Аполлоном грешки, или кто там щас круче всех аллахов то?
хотя, оно не дурак - в писанину пускай верит стадо, а пацановатый дедок - в бабло.
и правильно делает, "респект"(кусает пятки от радости за Кчуму))
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Как уже часть? Завтра попробуем провести скайп-конференцию. Сделать все, чтобы освободить к Новому году хотя бы часть удерживаемых на Донбассе заложников, - Кучма - Цензор.НЕТ 8628 Вы же договорились всех на всех к новому году? Украина даже в турборежиме выполнила новые домашние задания от *****. Опять *хохлов* *******.
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