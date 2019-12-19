 Рада приняла в первом чтении законопроект о ворах в законе

За проголосовали 264 народных депутата, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

Законопроектом вносятся изменения в Уголовный кодекс Украины.

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Как говорится в пояснительной записке, вносится дополнение, что "преступление признается совершенным преступным сообществом, если оно совершено устойчивым иерархическим объединением нескольких лиц (пять и более), участником, организатором, руководителем и/или координатором которого является вор в законе".

Также предлагается определить понятие "вор в законе". Статью 29 предлагают дополнить частью шестой, устанавливающий правила квалификации деяний, совершенных лицом в составе или в интересах преступной организации или преступного сообщества. Также предлагается установить уголовную ответственность за создание преступного сообщества или руководство таким сообществом или участие в нем, или участие в преступлениях, совершаемых таким сообществом или пребывание лица в статусе "вор в законе".