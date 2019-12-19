 Рада приняла в первом чтении законопроект о ворах в законе

За проголосовали 264 народных депутата, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
Законопроектом вносятся изменения в Уголовный кодекс Украины.
Как говорится в пояснительной записке, вносится дополнение, что "преступление признается совершенным преступным сообществом, если оно совершено устойчивым иерархическим объединением нескольких лиц (пять и более), участником, организатором, руководителем и/или координатором которого является вор в законе".
Также предлагается определить понятие "вор в законе". Статью 29 предлагают дополнить частью шестой, устанавливающий правила квалификации деяний, совершенных лицом в составе или в интересах преступной организации или преступного сообщества. Также предлагается установить уголовную ответственность за создание преступного сообщества или руководство таким сообществом или участие в нем, или участие в преступлениях, совершаемых таким сообществом или пребывание лица в статусе "вор в законе".
Спасибо, что живой @rozovoleh
З сьогоднішнього дня, вперше за останні роки, в країні введена картотека.
Держбюджет з'їжджає в червоне і не в змозі виконувати одночасно всі зобов'язання.
У чергу, сучі діти, хто там ДФРР? Це вже технічний дефолт або ще потанцюємо?
Останній раз така хрень була в при Кровосісі з Овочем. Але навіть тоді захищені статті бюджету не чіпали. Решта роками чекали повернення боргів. З ними розрахувалися в 2015 р по курсу долара в 25 гривень. Якщо добре піде, то до суверенного дефолту від технічного місяців 6 або 7.
а беню?
а Богдана?
нужно еще ввести термин "смотрящий" (на зоне, в СИЗО, в камере, и так далее)
"воров", даже тут было - "винтят" за столом, а потом типо выгоняют в Грузию, или куда там.
и вот: \\\\\\\\\который был внесен президентом и определен, как неотложный Источник: https://censor.net.ua/n3166300\\\\\\
это тупо шоу.
Еще посадите Васю за то шо его называют во дворе "Киллер"(хотя у него 5 кошек и 3 собачки).
Аль Капоне тоже не могли усмирить, но таки нашли выход - и закон не пострадал. Так и тут нужно. А то устроили клоунаду. Понятно что "популизм". сперва высрут кучу сводок - мы задержали 100500 "воров", но аккуратно выслали взад.
Это как? Типо задержать как его ... ну, Аль Багдади, но выслать куда он пожелает, или как?
Аваков, нацепи уже маску клоуна, тебе Шапошников ее купит, если у тя нету бабла.
Если закон = выполнять.
А вот "пусть" что-то кто-то сделает, это адвокаты уже наживутся на "заставляющему".
И это правильно, так как по закону - все равны. А то шо у меня "звезды" на плечах или купола, то это не значит что я равней тебя и любого другого, кроме депутатов, министров и прочей дряни, то есть службовцев)
ну так закономерно что "воровайка" возвращается уже не как Гоги, а как Арсэн.
Бо може вийти так, як із "зняттям недотоканності", яку насправді не зняли.
Т.е. почти полтриллиона долларов, которые Беня прокрутил через "Приват", это не "преступное сообщество"? Он, наверное, в одиночку и чемоданами их таскал- аж надорвался, бедный.
Источник: https://censor.net.ua/n3166300