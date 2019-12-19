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 Политика Украины
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Все про:вор в законе (215) ВР (24210)

 Рада приняла в первом чтении законопроект о ворах в законе

Верховная Рада приняла за основу законопроект №2513 "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно ответственности за преступления, совершенные преступной сообществом", который был внесен президентом и определен как неотложный.

За проголосовали 264 народных депутата, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

Законопроектом вносятся изменения в Уголовный кодекс Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За статус "вор в законе" 7-10 лет лишения свободы, за участие в сходке - от 3 до 5, - МВД подготовило законопроект о криминальных авторитетах. ВИДЕО

Как говорится в пояснительной записке, вносится дополнение, что "преступление признается совершенным преступным сообществом, если оно совершено устойчивым иерархическим объединением нескольких лиц (пять и более), участником, организатором, руководителем и/или координатором которого является вор в законе".

Также предлагается определить понятие "вор в законе". Статью 29 предлагают дополнить частью шестой, устанавливающий правила квалификации деяний, совершенных лицом в составе или в интересах преступной организации или преступного сообщества. Также предлагается установить уголовную ответственность за создание преступного сообщества или руководство таким сообществом или участие в нем, или участие в преступлениях, совершаемых таким сообществом или пребывание лица в статусе "вор в законе".

Источник: https://censor.net.ua/n3166300
 
   
 Топ комментарии
 
однозначно хороший законопроект..
нужно еще ввести термин "смотрящий" (на зоне, в СИЗО, в камере, и так далее)
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Шо ж делать теперь с Аваковым??? Разкороновать???
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Зебилоид вы уже неприкосновенность сняли... смотри что бы теперь "воры в законе" не стали главнее депутатов!
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свято наближається, свято пу і бє

Спасибо, что живой‏ @rozovoleh

З сьогоднішнього дня, вперше за останні роки, в країні введена картотека.
Держбюджет з'їжджає в червоне і не в змозі виконувати одночасно всі зобов'язання.
У чергу, сучі діти, хто там ДФРР? Це вже технічний дефолт або ще потанцюємо?

Останній раз така хрень була в при Кровосісі з Овочем. Але навіть тоді захищені статті бюджету не чіпали. Решта роками чекали повернення боргів. З ними розрахувалися в 2015 р по курсу долара в 25 гривень. Якщо добре піде, то до суверенного дефолту від технічного місяців 6 або 7.
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А чи не підкаже добродій, хто курс до 25 завалив?
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Зебилоид вы уже неприкосновенность сняли... смотри что бы теперь "воры в законе" не стали главнее депутатов!
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Зебилоид, так це зрада і капітуляція, что теперь только за одно звание "вор в законе" будут єто поголовье в тюрьму определять?Рада приняла в первом чтении законопроект о ворах в законе - Цензор.НЕТ 2135
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"Мальчікі в трусіках" під загрозою! ЗРАДАААААААА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!))))))))))))))))))))))))
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Шо ж делать теперь с Аваковым??? Разкороновать???
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При Порошенко такого не было! Рада приняла в первом чтении законопроект о ворах в законе - Цензор.НЕТ 8685
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Теперь любого предпринимателя с четырьмя сотрудниками можно под статью о "воре в законе" подвести?

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бубачку в перечень внесли?
а беню?
а Богдана?
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однозначно хороший законопроект..
нужно еще ввести термин "смотрящий" (на зоне, в СИЗО, в камере, и так далее)
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приравняли к депутатам всех мастей?
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Надо бы ещё в конституции прописать понятие "вор в законе", а то ни хрена не понятно. Рада приняла в первом чтении законопроект о ворах в законе - Цензор.НЕТ 2459
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"вор в законе" это просто статус, без какого-либо документа.

"воров", даже тут было - "винтят" за столом, а потом типо выгоняют в Грузию, или куда там.

и вот: \\\\\\\\\который был внесен президентом и определен, как неотложный Источник: https://censor.net.ua/n3166300\\\\\\

это тупо шоу.

Еще посадите Васю за то шо его называют во дворе "Киллер"(хотя у него 5 кошек и 3 собачки).
Аль Капоне тоже не могли усмирить, но таки нашли выход - и закон не пострадал. Так и тут нужно. А то устроили клоунаду. Понятно что "популизм". сперва высрут кучу сводок - мы задержали 100500 "воров", но аккуратно выслали взад.
Это как? Типо задержать как его ... ну, Аль Багдади, но выслать куда он пожелает, или как?
Аваков, нацепи уже маску клоуна, тебе Шапошников ее купит, если у тя нету бабла.
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"вор в законе" это просто статус, без какого-либо документа"_______________вот и отлично! пусть тогда он это все скажет на видео, мол никакой он не "вор в законе" а простой гражданин в тюбитейке - для остальных пациков на "зоне"!
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А вот ты заставь меня, или дядь Колю сказать что-то против нашей воли на камеру? Это будет уже статья.
Если закон = выполнять.
А вот "пусть" что-то кто-то сделает, это адвокаты уже наживутся на "заставляющему".
И это правильно, так как по закону - все равны. А то шо у меня "звезды" на плечах или купола, то это не значит что я равней тебя и любого другого, кроме депутатов, министров и прочей дряни, то есть службовцев)
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"клин клином вышибают". народная мудрость. иш как про "адвокатов" заговорил и про "равенство" вспомнил. поедь в Грузию и найди мне там хоть одного "вора в законе" на свободе? я такое у себя дома, в Украине хочу!
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а че их не садят то? или они тут "налаживают контроль", а их просто легонько отправляют взад?
ну так закономерно что "воровайка" возвращается уже не как Гоги, а как Арсэн.
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а не "садят" потому что типа "не за что". а вот с появлением закона - будет "за что"!
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товарищи "воры в законе", добро пожаловать в ...ад)))))))))))))))))))))))
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Радіти будемо тоді, коли по цьому закону хоч когось посадять.
Бо може вийти так, як із "зняттям недотоканності", яку насправді не зняли.
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Багато проголосувало аж 264 ,тобто решта і є ті злодії, якщо відмовились підтримувати. Рада приняла в первом чтении законопроект о ворах в законе - Цензор.НЕТ 8871
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"преступления, совершенные преступным сообществом...".
Т.е. почти полтриллиона долларов, которые Беня прокрутил через "Приват", это не "преступное сообщество"? Он, наверное, в одиночку и чемоданами их таскал- аж надорвался, бедный. Рада приняла в первом чтении законопроект о ворах в законе - Цензор.НЕТ 8323
Источник: https://censor.net.ua/n3166300
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