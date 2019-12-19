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Все про:зарплата (1952) опрос (1786) пенсия (1872) социология (430) Донбасс (20257) СОЦИС (18)

 Более 50% украинцев считают войну на Донбассе, низкий уровень зарплат и пенсий главными проблемами населения, - опрос "Социс". ИНФОГРАФИКА

Наиболее актуальными проблемами для большинства украинцев по-прежнему остаются война на Востоке Украины (51,0%) и социально-экономические проблемы: низкий уровень зарплат или пенсий (50,9%), повышение коммунальных тарифов (30,8%), рост цен на основные товары и инфляция (27,5%).

Об этом говорится в данных исследования "Социс", информирует Цензор.НЕТ.

В течение последних нескольких месяцев более отчетливыми становятся основные две группы проблем (направления), которые со значительным отрывом занимают первые два места по актуальности. Это, прежде всего, война на Востоке Украины и экономические проблемы населения (уровень жизни и уровень экономического обеспечения людей).

Значительная часть населения отнесла к самым актуальным проблемам невозможность получения качественной медицинской помощи (21,5%), безработицу (20,1%), взяточничество и коррупцию в органах центральной власти (18,1%) и коррупцию в судах, полиции, прокуратуре (17 0%).

Наименее значимыми проблемами украинцы считают недоступность качественного образования (5,9%) и недостаток свободы слова и демократии (3,4%).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 36% украинцев на выборах поддержали бы "Слугу народа", 11% -ЕС, 10% - ОПЗЖ, 5,7% - "Батькивщину", 3,5% - "Голос", - опрос "Социс". ИНФОГРАФИКА

Более 50% украинцев считают войну на Донбассе, низкий уровень зарплат и пенсий главными проблемами населения, - опрос Социс 01

Источник: https://censor.net.ua/n3166299
 
 
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даже не смешно - взяточничество и коррупцию в органах центральной власти (18,1%) и коррупцию в судах, полиции, прокуратуре (17 0%).

засуньте свои соцопросы сами знаете куда.
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карррупция ісцєзла в апрєлє, вся.
карррупция здєсь болє нє живьот.
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Черговий опус соціольогів за викликом.
Виходить, що майже поливну українців не турбує ні війна, ні рівень доходів.
Здоров'я у них добре, на ціни вони уваги не звертають, та й робота їх не цікавить.
На Мальдивах опитування проводоли? Более 50% украинцев считают войну на Донбассе, низкий уровень зарплат и пенсий главными проблемами населения, - опрос "Социс" - Цензор.НЕТ 7863
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Так шахтеры те Шо сейчас воюют до войны получали по 2000$. Это была очень хорошая зарплата по сравнению с остальной частью Украины... Ну теперь пусть сидят на 50 долларов...
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і не однієї проблеми про мову та віру..не правильний народ.. Более 50% украинцев считают войну на Донбассе, низкий уровень зарплат и пенсий главными проблемами населения, - опрос "Социс" - Цензор.НЕТ 5728

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Потому, что для совковых нищебродов все это чуждо. Им нужно жрать, срать и ржать.
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Главная проблема - Порошенко на свободе, он сознательно ослабляет страну изнутри
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«Российские СМИ растиражировали, что я назвал Путина сволочью. Я был в чересчур эмоциональном состоянии и даже не помню какими «эпитетами» я пользовался», - отметил отец Зеленского в комментарии
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Головна проблема дебіли при владі.При владі сидять кацапи,вірмени,евреї, болгари даже сірі в яблоко є.А українці або на заробітках,або гнуть спину на це бидло.Українці тоді будуть жити добре,коли ця бидлота буде свиней пасти, або чоботи українцям чистити.
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Чем мешает война тем, кто нифига не сделал для победы и всячески от нее петлял?

В чем проблема зарабатывать больше?

Третий вопрос проистекает из второго - если ты жил тупым нездебным нищебродом, не способным изменить свою жизнь к лучшему, то и помрешь таким же.
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