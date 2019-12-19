 Более 50% украинцев считают войну на Донбассе, низкий уровень зарплат и пенсий главными проблемами населения, - опрос "Социс". ИНФОГРАФИКА

Об этом говорится в данных исследования "Социс", информирует Цензор.НЕТ.
В течение последних нескольких месяцев более отчетливыми становятся основные две группы проблем (направления), которые со значительным отрывом занимают первые два места по актуальности. Это, прежде всего, война на Востоке Украины и экономические проблемы населения (уровень жизни и уровень экономического обеспечения людей).
Значительная часть населения отнесла к самым актуальным проблемам невозможность получения качественной медицинской помощи (21,5%), безработицу (20,1%), взяточничество и коррупцию в органах центральной власти (18,1%) и коррупцию в судах, полиции, прокуратуре (17 0%).
Наименее значимыми проблемами украинцы считают недоступность качественного образования (5,9%) и недостаток свободы слова и демократии (3,4%).
засуньте свои соцопросы сами знаете куда.
карррупция здєсь болє нє живьот.
Виходить, що майже поливну українців не турбує ні війна, ні рівень доходів.
Здоров'я у них добре, на ціни вони уваги не звертають, та й робота їх не цікавить.
На Мальдивах опитування проводоли?
В чем проблема зарабатывать больше?
Третий вопрос проистекает из второго - если ты жил тупым нездебным нищебродом, не способным изменить свою жизнь к лучшему, то и помрешь таким же.