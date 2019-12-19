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 Политика Украины, Экономика
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Все про:бюджет (4425) расходы (101) Маркарова (108)

 Маркарова о причинах приостановки финансирования: Предновогоднее "осваивание" средств и недовыполнение доходной части бюджета

Ограничение финансирования незащищенных статей бюджета связано с тем, что некоторые государственные органы в конце года просят о "перекидывании" средств из одних программ в другие.

Об этом сообщила министр финансов Украины Оксана Маркарова, передает Цензор.НЕТ.

"До конца года осталось 8 дней. Теоретически, на сегодня большинство важных расходов должны были уже давно быть поданы в казначейство и на них открыто ассигнование, что на самом деле большинство ответственных распорядителей и сделало. Но, как известно, ежегодно именно вторая половина декабря - это время попыток множества "перекидываний" из программы в программу, запросов срочных авансов, подачи хоть каких-то документов в казну и прочих "осваиваний" средств и проведений кассы, на которые почему-то не хватило 11 с половиной месяцев года", - заявила Маркарова.

Она отметила, что сейчас Минфин пытается приостановить такие неплановые "перекидывания" средств, поэтому приняло решение приостановить финансирование всех незащищенных статей расходов. Соответствующее решение связано еще и с тем, что бюджет Украины недовыполнен по доходам.

В то же время, министр добавила, что все защищенные статьи расходов, такие как выплата зарплат, пенсий, субсидий, финансирование строительства "Охматдета", расходы на оборону и т.д., профинансируют в полном объеме.

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Ранее стало известно, что Кабмин приостановил финансирование ряда незащищенных статей бюджета.

Маркарова о причинах приостановки финансирования: Предновогоднее осваивание средств и недовыполнение доходной части бюджета 01
Маркарова о причинах приостановки финансирования: Предновогоднее осваивание средств и недовыполнение доходной части бюджета 02

Источник: https://censor.net.ua/n3166297
 
 
 Топ комментарии
 
Ага. Вот оно оказывается называется, когда новые лица просрали бюджет раньше времени.
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Порохоботка - министр финансов в правительстве узеленских?Ждём заяв от зебилов,что президент Зеленский - тоже порохобот.
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Ага. Вот оно оказывается называется, когда новые лица просрали бюджет раньше времени.
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Да уж, как в песне. "Недолго музыка играла, недолго фраер танцевал....". Бюджет спекся окончательно. Закрыть ноябрь не хватает более 10 млрд. Закрыть декабрь -- недостача уже около 43 млрд. Причем и январский баланс уже тоже тю-тю. Маркарова занимает 10 млрд. на выполнение января. Докерувались зеленые в хлам. При постоянных еженедельных займах через облигации в 300-400 млн.баксов.
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И это ещё Зеленая жаба не начала восстанавливать дамбас !
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Сегодня с утра в казначействе паника. Вчерашним письмом от 17 числа запрещены все выплаты, кроме защищенных статей. Реально введена картотека. !!! Такого не было уже лет 15, даже в самых тяжелых 2014-2015 годах Докерувались бобики зеленые.
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Порохоботка-схематозница все знает.
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Порохоботка - министр финансов в правительстве узеленских?Ждём заяв от зебилов,что президент Зеленский - тоже порохобот.
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Та ні, скоріше Зеленській то є проєкт Порошенка, котрим він познущався над українцями,які голосували проти нього на виборах !
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Она такая-же "порохоботка" как и балерина. Что сверху папа приказал, то и выполняет. Из дерьма конфетку сейчас никак не слепишь.
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Мы остро чувствуем отсутствие гривны в экономике. Стоит ли заливать из бюджета - вопрос весьма спорный
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Валюту нужно было по курсу держбюджета 2019 покупать, и было бы счатье....
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Причина только одна: "новые лица" погуляли ....
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іщо нєт, вот завтра на вєртодромє "Парковий" оні такі погуляют...
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Следите за руками! Шарик один, наперстков три - в оба глаза ты смотри!
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Украинский Сталкер‏ @rylvadim1 1 час назад

Значит, собираются вернуть Приватбанк Бене и обойтись без МВФ.
В таком случае, дефолта и полной жопы следует ожидать ближе к маю следующего года - в аккурат под годовщинку воцарения Клоуна.
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Нет, вместо дефолта они возьмут 100 млрд$ у пуйла - как и анонсировал Коломойский. Плюс дешевый газ. а за это отдадут пуйлу независимость Украины.
Бизнес...
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свято наближається, свято пу і бє

Спасибо, что живой‏ @rozovoleh

З сьогоднішнього дня, вперше за останні роки, в країні введена картотека.
Держбюджет з'їжджає в червоне і не в змозі виконувати одночасно всі зобов'язання.
У чергу, сучі діти, хто там ДФРР? Це вже технічний дефолт або ще потанцюємо?

Останній раз така хрень була в при Кровосісі з Овочем. Але навіть тоді захищені статті бюджету не чіпали. Решта роками чекали повернення боргів. З ними розрахувалися в 2015 р по курсу долара в 25 гривень. Якщо добре піде, то до суверенного дефолту від технічного місяців 6 або 7.
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Колбаса по 2.20‏ @Prostibozenka

Быстро "Юзик и ко" проели 22 лярда на казначейских счетах.
Турборежим, однако
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Денег нету...- Так *****й. За оградкой дергай,х*й !
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Порошенко крал из бюджета, но деньги на социальные объекты были, бюджета на все хватало
Пришла кукла олигархов - денег ни на что не хватает
Как понимает эту ситуацию зебил если ему задать этот вопрос?
Зебил скажет, что бюджетные деньги до сих пор ворует Порошенко.
Специалисты социологи утверждают, что политтехнологами Зеленского применяются технологии аналогичные технологиям применяемым в секте свидетелей Иеговы. Вытащить человека из секты зебилов практически невозможно. В секте свидетелей Иеговы ставят блокировку "если происходит что-то плохое, это от дьявола". У зебилов - "если случается что-то плохое - виноват Порошенко".
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Комунальники у всіх містах стахановськими темпами кинулись по різному освоювати кошти,щоб до НР розтягти.
Зима піднесла падлянку, нема снігу,а скільки можна було списати та вкрасти на чищенні снігу
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Ой а що ж сталось слуги??? Що "боротьба" з контрабандою не дала так очікуваних мільярдів у бюджет чи все розікрали??? Кордон перекритий так що навіть на піших переходах "шманають" а мільярдні ріки так і не потекли в Україну???
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та ну що ви?порохоботи краще знають.гончаренко і пєціни канали вже піною звйшлись
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Sergey Naumovich
28 мин. ·

Новость дня: "Кабмін призупиняє виплати через недовиконання бюджету"
Зато у нас каждый день Яценко продолжает получать фактически на государственных услугах по 1 млн в день.
Зато у нас снова забуксовало создание законопроекта по регулированию игорного бизнеса. А это - миллиарды гривен. Кто теперь вместо Ляжко получает выигрыши в лотерею - покажут декларации, надеюсь.

Куда делся миллиард «на підтримку молодих науковців президентом», заложенный в бюджете-2019, неизвестно.
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