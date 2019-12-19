 Маркарова о причинах приостановки финансирования: Предновогоднее "осваивание" средств и недовыполнение доходной части бюджета

Об этом сообщила министр финансов Украины Оксана Маркарова, передает Цензор.НЕТ.
"До конца года осталось 8 дней. Теоретически, на сегодня большинство важных расходов должны были уже давно быть поданы в казначейство и на них открыто ассигнование, что на самом деле большинство ответственных распорядителей и сделало. Но, как известно, ежегодно именно вторая половина декабря - это время попыток множества "перекидываний" из программы в программу, запросов срочных авансов, подачи хоть каких-то документов в казну и прочих "осваиваний" средств и проведений кассы, на которые почему-то не хватило 11 с половиной месяцев года", - заявила Маркарова.
Она отметила, что сейчас Минфин пытается приостановить такие неплановые "перекидывания" средств, поэтому приняло решение приостановить финансирование всех незащищенных статей расходов. Соответствующее решение связано еще и с тем, что бюджет Украины недовыполнен по доходам.
В то же время, министр добавила, что все защищенные статьи расходов, такие как выплата зарплат, пенсий, субсидий, финансирование строительства "Охматдета", расходы на оборону и т.д., профинансируют в полном объеме.
Ранее стало известно, что Кабмин приостановил финансирование ряда незащищенных статей бюджета.
Значит, собираются вернуть Приватбанк Бене и обойтись без МВФ.
В таком случае, дефолта и полной жопы следует ожидать ближе к маю следующего года - в аккурат под годовщинку воцарения Клоуна.
Бизнес...
Спасибо, что живой @rozovoleh
З сьогоднішнього дня, вперше за останні роки, в країні введена картотека.
Держбюджет з'їжджає в червоне і не в змозі виконувати одночасно всі зобов'язання.
У чергу, сучі діти, хто там ДФРР? Це вже технічний дефолт або ще потанцюємо?
Останній раз така хрень була в при Кровосісі з Овочем. Але навіть тоді захищені статті бюджету не чіпали. Решта роками чекали повернення боргів. З ними розрахувалися в 2015 р по курсу долара в 25 гривень. Якщо добре піде, то до суверенного дефолту від технічного місяців 6 або 7.
Быстро "Юзик и ко" проели 22 лярда на казначейских счетах.
Турборежим, однако
Пришла кукла олигархов - денег ни на что не хватает
Как понимает эту ситуацию зебил если ему задать этот вопрос?
Зебил скажет, что бюджетные деньги до сих пор ворует Порошенко.
Специалисты социологи утверждают, что политтехнологами Зеленского применяются технологии аналогичные технологиям применяемым в секте свидетелей Иеговы. Вытащить человека из секты зебилов практически невозможно. В секте свидетелей Иеговы ставят блокировку "если происходит что-то плохое, это от дьявола". У зебилов - "если случается что-то плохое - виноват Порошенко".
Зима піднесла падлянку, нема снігу,а скільки можна було списати та вкрасти на чищенні снігу
Sergey Naumovich
28 мин. ·
Новость дня: "Кабмін призупиняє виплати через недовиконання бюджету"
Зато у нас каждый день Яценко продолжает получать фактически на государственных услугах по 1 млн в день.
Зато у нас снова забуксовало создание законопроекта по регулированию игорного бизнеса. А это - миллиарды гривен. Кто теперь вместо Ляжко получает выигрыши в лотерею - покажут декларации, надеюсь.
Куда делся миллиард «на підтримку молодих науковців президентом», заложенный в бюджете-2019, неизвестно.