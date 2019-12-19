 Парламентский Комитет ассоциации Украины с ЕС четко признал перспективы членства Украины в Евросоюзе, - Порошенко

Об этом рассказал пятый Президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко во время брифинга по итогам участия в заседании Парламентского Комитета ассоциации Украины с ЕС в Страсбурге.





По словам Петра Порошенко, сегодня в Страсбурге происходят чрезвычайно важные для Украины и Европейского Союза события, сообщили в пресс-службе ЕС.

"Только что завершилась сессия Парламентского Комитета ассоциации между Верховной Радой Украины и Европейским парламентом. Была единогласно принята итоговая резолюция, где были учтены почти все позиции, которые подавались "Европейской Солидарностью", - отметил политик.



Он отметил несколько принципиальных положений этого итогового документа



"Прежде всего, о чем ставила вопрос украинская делегация,"Европейская Солидарность", касалось яркой перспективы членства для Украины в Европейском Союзе. Хочу подчеркнуть, что в финальной резолюции была буквально процитирована статья из Конституции Украины, где четко указано, что стратегической целью Украины является полноправное членство в ЕС и НАТО как конечная перспектива", - рассказал пятый Президент Украины.



Петр Порошенко добавил: "Также четко отмечено право Украины претендовать на членство и соответственно обязательства Европейского Союза принять Украину после выполнения всех необходимых требований и критериев".



"Вторая позиция, которая, по моему мнению является принципиальной, мы заинтересованы в увеличении интенсивности сотрудничества и повышении Украины в повестке дня Европейского Союза", - пояснил он.



Пятый Президент Украины сообщил, что по итогам консультаций было принято решение о приглашении и визите вице-президента Еврокомиссии, высокого представителя по внешней политике ЕС, который уже в начале следующего года посетит не только Киев, но и Донбасс.



"Третье - это четкая формулировка, что у нас никакой не конфликт на востоке Украины. Это российская агрессия против суверенной независимой Украины", - подчеркнул Петр Порошенко.



"Это уже стало нормой документов Европейского Союза, мировых документов, свидетельствующих о нарушениях Россией международного права при незаконной аннексии Крыма и во время агрессии против нашего государства", - подчеркнул он.