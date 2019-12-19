 Парламентский Комитет ассоциации Украины с ЕС четко признал перспективы членства Украины в Евросоюзе, - Порошенко

Об этом рассказал пятый Президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко во время брифинга по итогам участия в заседании Парламентского Комитета ассоциации Украины с ЕС в Страсбурге.
По словам Петра Порошенко, сегодня в Страсбурге происходят чрезвычайно важные для Украины и Европейского Союза события, сообщили в пресс-службе ЕС.
"Только что завершилась сессия Парламентского Комитета ассоциации между Верховной Радой Украины и Европейским парламентом. Была единогласно принята итоговая резолюция, где были учтены почти все позиции, которые подавались "Европейской Солидарностью", - отметил политик.
Он отметил несколько принципиальных положений этого итогового документа
"Прежде всего, о чем ставила вопрос украинская делегация,"Европейская Солидарность", касалось яркой перспективы членства для Украины в Европейском Союзе. Хочу подчеркнуть, что в финальной резолюции была буквально процитирована статья из Конституции Украины, где четко указано, что стратегической целью Украины является полноправное членство в ЕС и НАТО как конечная перспектива", - рассказал пятый Президент Украины.
Петр Порошенко добавил: "Также четко отмечено право Украины претендовать на членство и соответственно обязательства Европейского Союза принять Украину после выполнения всех необходимых требований и критериев".
"Вторая позиция, которая, по моему мнению является принципиальной, мы заинтересованы в увеличении интенсивности сотрудничества и повышении Украины в повестке дня Европейского Союза", - пояснил он.
Пятый Президент Украины сообщил, что по итогам консультаций было принято решение о приглашении и визите вице-президента Еврокомиссии, высокого представителя по внешней политике ЕС, который уже в начале следующего года посетит не только Киев, но и Донбасс.
"Третье - это четкая формулировка, что у нас никакой не конфликт на востоке Украины. Это российская агрессия против суверенной независимой Украины", - подчеркнул Петр Порошенко.
"Это уже стало нормой документов Европейского Союза, мировых документов, свидетельствующих о нарушениях Россией международного права при незаконной аннексии Крыма и во время агрессии против нашего государства", - подчеркнул он.
А ничего что коррупция это причина №1 почему мы еще не в ЕС?!
ПС Зеленский не лучше.
Это вообще в уставе ЕС, право претендовать есть хоть у Северный кореи или Никарагуа.
А "обязательство" принять это смешно, просто потому что всегда №1 это уровень коррупции, сам порох развалил антикоррупционные реформы путем их симуляции, римский устав не принял, назначил своих решал на ключевые посты как то Шокин/Луценко.
Назвав би конкретні вимоги ЄС які має виконати Україна щоб бути прийнятою в цей союз.
назвав в твоєму другому реченні-то кацапізм...вивчай мову
Зелене непорозуміння - не вдасться тобі Україну ху#лу віддати, хоч ти всрись.
Первым пунктом который не дает нам войти в ЕС был есть и будет уровень коррупции.
Именно Порох продавил 2х коррумпировоных генеральных прокуроров.
Именно он внес в высший совет юстиции, ГБР, конституционный суд "своих людей",
именно под его началом коверкалась судебная реформа, реформа полиции, снятие неприкосновенности.
Зеленский Трампу сказал что ГП "его человек", весь мир об этом услышал, про Трубу и его "закрывай это дело" вообще молчу.
Украина вступит в ЕС только когда на улицы выйдут миллионы требуя поставить независимого ГП, судебной реформы, нормального министра МВД. Этого нет и не будет, что говорить если нормальные партии набирают только по паре процентов. А значит ********* сами себе в ногу не будут стрелять.
У страны в ближайшие лет 10 нет будущего если кто сомневается оставаться ли здесь или ехать на Запад работать или цчиться (получать 2е гражданство) - даже не задумывайтесь, мы сейчас болтаемся в хвосте парвой десятки Африканских стран, при том что в Африке есть рост экономики и разрыв будет только увеличиваться.
Хіба в нас немає Нашого ПриЗедента Зелінського, якому нарід довірив кермо? Чому він дозволяє папєрєднікам соватись по закордонам?
А порошенко очередной раз ******.