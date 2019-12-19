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 Политика Украины
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Все про:Порошенко (17953) Евросоюз (12715)

 Парламентский Комитет ассоциации Украины с ЕС четко признал перспективы членства Украины в Евросоюзе, - Порошенко

Парламентский Комитет ассоциации Украины с ЕС в итоговой резолюции очертил четкие перспективы членства Украины в ЕС и однозначно определил действия России как агрессию против суверенной независимой Украины.

Об этом рассказал пятый Президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко во время брифинга по итогам участия в заседании Парламентского Комитета ассоциации Украины с ЕС в Страсбурге.

Парламентский Комитет ассоциации Украины с ЕС четко признал перспективы членства Украины в Евросоюзе, - Порошенко 01

По словам Петра Порошенко, сегодня в Страсбурге происходят чрезвычайно важные для Украины и Европейского Союза события, сообщили в пресс-службе ЕС.
"Только что завершилась сессия Парламентского Комитета ассоциации между Верховной Радой Украины и Европейским парламентом. Была единогласно принята итоговая резолюция, где были учтены почти все позиции, которые подавались "Европейской Солидарностью", - отметил политик.

Он отметил несколько принципиальных положений этого итогового документа

"Прежде всего, о чем ставила вопрос украинская делегация,"Европейская Солидарность", касалось яркой перспективы членства для Украины в Европейском Союзе. Хочу подчеркнуть, что в финальной резолюции была буквально процитирована статья из Конституции Украины, где четко указано, что стратегической целью Украины является полноправное членство в ЕС и НАТО как конечная перспектива", - рассказал пятый Президент Украины.

Петр Порошенко добавил: "Также четко отмечено право Украины претендовать на членство и соответственно обязательства Европейского Союза принять Украину после выполнения всех необходимых требований и критериев".

"Вторая позиция, которая, по моему мнению является принципиальной, мы заинтересованы в увеличении интенсивности сотрудничества и повышении Украины в повестке дня Европейского Союза", - пояснил он.

Пятый Президент Украины сообщил, что по итогам консультаций было принято решение о приглашении и визите вице-президента Еврокомиссии, высокого представителя по внешней политике ЕС, который уже в начале следующего года посетит не только Киев, но и Донбасс.

"Третье - это четкая формулировка, что у нас никакой не конфликт на востоке Украины. Это российская агрессия против суверенной независимой Украины", - подчеркнул Петр Порошенко.

"Это уже стало нормой документов Европейского Союза, мировых документов, свидетельствующих о нарушениях Россией международного права при незаконной аннексии Крыма и во время агрессии против нашего государства", - подчеркнул он.

Источник: https://censor.net.ua/n3166296
 
   
 Топ комментарии
 
Парламентский Комитет ассоциации Украины с ЕС четко признал перспективы членства Украины в Евросоюзе, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8174 Пороху - респект за его плодотворную работу в ЕС и с ЕС. Пока щеля тусуется с лукой и алиевым - тратит бездарно деньги государства. Парламентский Комитет ассоциации Украины с ЕС четко признал перспективы членства Украины в Евросоюзе, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6423
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Гарна звістка.Україна буде в ЄС.Це також велика особиста заслуга Порошенко.Порошенко -Президент України.
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как раз смог...просто нация телевизер кацапский смотрит
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Пороху - респект за его плодотворную работу в ЕС и с ЕС. Пока щеля тусуется с лукой и алиевым - тратит бездарно деньги государства.
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Это ты про того кучерявого, который подорвал борьбу с коррупцией, назначил коррупционаеров на пост Главного прокурора, и в высший совет юстиции?
А ничего что коррупция это причина №1 почему мы еще не в ЕС?!
ПС Зеленский не лучше.
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Гарна звістка.Україна буде в ЄС.Це також велика особиста заслуга Порошенко.Порошенко -Президент України.
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А где об этом в статье? Там только о нашем желании этого закреплённого в конституции.
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"Также четко отмечено право Украины претендовать на членство и соответственно обязательства Европейского Союза принять Украину после выполнения всех необходимых требований и критериев".Источник: https://censor.net.ua/n3166296 и "Україна буде в ЄС" да буквы встречаются одинаковые, но смысл этих двух заявлений совершенно разный. Предположение что возможно Украина будет в ЕС и утверждение что это так будет совершенно разные понятия. Возможно вы полетите на Марс, с определенной вероятностью может иметь место когда то, но утверждение что вы летите на Марс явно ложно, вы просто по клавиатуре стучите. Тем более памятуя Порошенковкое нужноненужно подавать заявку на членство в НАТО.
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"Также четко отмечено право Украины претендовать на членство и соответственно обязательства Европейского Союза принять Украину после выполнения всех необходимых требований и критериев"

Это вообще в уставе ЕС, право претендовать есть хоть у Северный кореи или Никарагуа.
А "обязательство" принять это смешно, просто потому что всегда №1 это уровень коррупции, сам порох развалил антикоррупционные реформы путем их симуляции, римский устав не принял, назначил своих решал на ключевые посты как то Шокин/Луценко.
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Вы как бы понимаете разницу в значении слов приближает и будет? 19.12.2019 14:30
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Суть в тому,що вже КОНКРЕТНО почали писати в резолюції,що Україні потрібно зробити для ВСТУПУ в ЄС.Раніше про це навіть не заікались.Тобто вступ в ЄС це реальна перспектива України.
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"КОНКРЕТНО почали писати в резолюції,що Україні потрібно зробити для ВСТУПУ в ЄС." Где об этом, в этом заявлении пресслужбы Порошенко?
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Будет на подтанцовке теперь. Раз не смог стать провидныком нации. Там ему и место. Иначе наглеет.
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как раз смог...просто нация телевизер кацапский смотрит
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Щеля в сторону Запада и посмотреть боится. К луке и алиеву, поддержать тоталитарные режимы. Парламентский Комитет ассоциации Украины с ЕС четко признал перспективы членства Украины в Евросоюзе, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5344
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Чергове бла-бла-бла бариги ні про що.
Назвав би конкретні вимоги ЄС які має виконати Україна щоб бути прийнятою в цей союз.
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шо тебека,цапа не понравилось? Парламентский Комитет ассоциации Украины с ЕС четко признал перспективы членства Украины в Евросоюзе, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7538
назвав в твоєму другому реченні-то кацапізм...вивчай мову
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А "понравилось" це - "щиро українське" слово? Парламентский Комитет ассоциации Украины с ЕС четко признал перспективы членства Украины в Евросоюзе, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4419
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задля кацапів...перше речення російскою,друге-українською.мені не в впадлу переключити клавішу Парламентский Комитет ассоциации Украины с ЕС четко признал перспективы членства Украины в Евросоюзе, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2515
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та це перемога перемог ... наградить петра

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ты считаешь своего бога-петю свиньёй , я то думал он свиновод , ну окей спорить не буду , вам порохоботам видней
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Петро хорошо овладел принтером! Осталось только научиться делать подписи участников и печать Парламентского Комитета ассоциации!
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он эту писульку , после обеда , использует по назначению в месте где любит поджидать всяких политических деятелей
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Слухала вчора промову Пороха в Страсбурзі. Респект! Ось як президент повинен захищати свою країну та свій народ!
Зелене непорозуміння - не вдасться тобі Україну ху#лу віддати, хоч ти всрись.
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Зеле и Порохоботам посвящается:
Первым пунктом который не дает нам войти в ЕС был есть и будет уровень коррупции.
Именно Порох продавил 2х коррумпировоных генеральных прокуроров.
Именно он внес в высший совет юстиции, ГБР, конституционный суд "своих людей",
именно под его началом коверкалась судебная реформа, реформа полиции, снятие неприкосновенности.
Зеленский Трампу сказал что ГП "его человек", весь мир об этом услышал, про Трубу и его "закрывай это дело" вообще молчу.
Украина вступит в ЕС только когда на улицы выйдут миллионы требуя поставить независимого ГП, судебной реформы, нормального министра МВД. Этого нет и не будет, что говорить если нормальные партии набирают только по паре процентов. А значит ********* сами себе в ногу не будут стрелять.
У страны в ближайшие лет 10 нет будущего если кто сомневается оставаться ли здесь или ехать на Запад работать или цчиться (получать 2е гражданство) - даже не задумывайтесь, мы сейчас болтаемся в хвосте парвой десятки Африканских стран, при том что в Африке есть рост экономики и разрыв будет только увеличиваться.
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Зебіли, мать вашу!!! Що цей Порошенко собі дозволяє?
Хіба в нас немає Нашого ПриЗедента Зелінського, якому нарід довірив кермо? Чому він дозволяє папєрєднікам соватись по закордонам?
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Дитятку вже 42 рочки, пора б і порозумнішати...
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Через несколько лет, большинство украинцев переедут в ЕС. Спасибо петьке за светлое будущее на польских полях.
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Это прото резолюция - то есть бумажка ни о чём...
А порошенко очередной раз ******.
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Чётко, а может ещё и сверхчётко? А в чём эта чёткость выражается поконкретнее, пожалуйста. Определены даты или дорожная карта?
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