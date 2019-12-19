 36% украинцев на выборах поддержали бы "Слугу народа", 11% - ЕС, 10% - ОПЗЖ, 5,7% - "Батькивщину", 3,5% - "Голос", - опрос "Социс". ИНФОГРАФИКА

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в данных исследования "Социс".

Даже при условии снижения поддержки, партия "Слуга народа" занимает первое место среди политических предпочтений населения Украины.

На втором месте закрепилась партия "Европейская солидарность", рейтинг поддержки возрос на 2,4% по сравнению с предыдущим исследованием и составляет 11,1%. Определенный рост наблюдается и в партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" - на 1,7% по сравнению с исследованием конца октября. Рейтинг "Батькивщины" вырос на 0,6%, партия "Голос" уменьшила свою поддержку на 0,8%.

Население показывает достаточно активную позицию по волеизъявлению. Всего около 15% украинцев утверждают, что не взяли бы участие в выборах, если бы они проходили в ближайшее воскресенье. 8,4% респондентов не могли определиться, кому отдать свой голос.

Опрос проводился с 20 по 30 ноября 2019 года.

Социологи опросили 2 тыс. респондентов во всех областях Украины (без учета населения АР Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей). Выборка репрезентативна для населения Украины старше 18 лет по таким показателям как пол, возраст, тип поселения и область проживания. Статистическая погрешность исследования: +/- 2,1% (с вероятностью 0,95)

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