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 Политика Украины, Общество
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Все про:опрос (1786) СОЦИС (18) Батькивщина (1837) Слуга народа (579) Голос партия (119) Европейская Солидарность (191) Оппозиционная платформа - За життя (22)

 36% украинцев на выборах поддержали бы "Слугу народа", 11% - ЕС, 10% - ОПЗЖ, 5,7% - "Батькивщину", 3,5% - "Голос", - опрос "Социс". ИНФОГРАФИКА

Рейтинг партии "Слуга народа" снизился на 8,1% по сравнению с аналогичным исследованием в конце октября этого года и составляет 35,9%.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в данных исследования "Социс".

Даже при условии снижения поддержки, партия "Слуга народа" занимает первое место среди политических предпочтений населения Украины.

На втором месте закрепилась партия "Европейская солидарность", рейтинг поддержки возрос на 2,4% по сравнению с предыдущим исследованием и составляет 11,1%. Определенный рост наблюдается и в партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" - на 1,7% по сравнению с исследованием конца октября. Рейтинг "Батькивщины" вырос на 0,6%, партия "Голос" уменьшила свою поддержку на 0,8%.

Население показывает достаточно активную позицию по волеизъявлению. Всего около 15% украинцев утверждают, что не взяли бы участие в выборах, если бы они проходили в ближайшее воскресенье. 8,4% респондентов не могли определиться, кому отдать свой голос.

Опрос проводился с 20 по 30 ноября 2019 года.

Социологи опросили 2 тыс. респондентов во всех областях Украины (без учета населения АР Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей). Выборка репрезентативна для населения Украины старше 18 лет по таким показателям как пол, возраст, тип поселения и область проживания. Статистическая погрешность исследования: +/- 2,1% (с вероятностью 0,95)

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36% украинцев на выборах поддержали бы Слугу народа, 11% - ЕС, 10% - ОПЗЖ, 5,7% - Батькивщину, 3,5% - Голос, - опрос Социс 01

Источник: https://censor.net.ua/n3166295
 
 
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Да я вижу как оно страдает, каждое утро на работу иду, даже по тротуару пройти негде-всё машинами уставлено. Такое зубожиння, что жах
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Такое же зубожиння и при Порошенко было. Но напиши я об этом, у тебя же тут припадок бы случился. Правда же, Бобик?
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Ну тогда даже по твоей логике и твоему видению ситуации выходит, что вроде как пока избирателям Зеленского и не в чем в нем разочаровываться. Хуже то не стало. Может у них есть надежда что возможно лучше будет.
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Оооо 0_0... А я то думал, шо нарид выбрал Бубочку, потому шо он , нарид, жил в эпоху бедности, а зелебоба обещал эту эпоху закончить...
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Да нет нарид скорее выбрал Бубочку в виду того, что сивочелый рехворматор всех уже достал. По крайней мрере за Зеленского голос отдало подавляющее большинство во втором туре не потому что голосовали за него, а потому что были против Порошенко. Выбора то другого не было.
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А можете ли вы объяснить почему нарид против. Если крал так труба уж так рыл что нифига не нашел . Восстановил армию ,я служил с 14 по 16 и видел все своими глазами,мандят про мародера тот кто и дня в армии не служил. Украинский язык церковь экономика росла во время войны. Что этот мудрий нарид не устраивало
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да все этот нарид устраивало - но ему 24 часа в день, 31 день в месяц все 5 лет рассказывали по ТВ, как все плохо.

Это работает.
Это еще при Гитлере и Сталине установили - и используют полным ходом.
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Який він мудрий, тупе бидло невідомо, що бажаюче, толі міру,толі зрєліщ...
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интересно, почему ж это "тротуары, забитые машинами" так всех при Порохе достали?
Если все сейчас так хорошо, то при Порохе было еще и получше.
Но тогда это всех "доставало", а сейчас не достает.
Чего ж так?
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Бо про це ящик з утра до ночі показував, а зараз фсьо хокєй.
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во-во.
и это единственная причина.
тупой нарид поверил не своим глазам, а телевизору.
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Так объявили ж, мол эпоха зубожиння всьо, вот и понакупали люди, страдающие под гнётом зелёной шмаркли. А по Порохе не, не-не-не, такого ж ведь не было, правда же?
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Тю. Я думал, что порохоботы понравится про зелёную шмарклю. Вашим фиг угодишь, непостоянные вы какие-то, ветреные))
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порохоботы любят фотографии очередей в супермаркетах ))
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О, у песиков уже 11% против вчерашнего результата в 8,9%. Мне страшно, а вдруг до 12% даже смогут дойти..
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Дурко, давай срочно выкладывай твою картинку с 99,9% поддержки ПЭСа!36% украинцев на выборах поддержали бы "Слугу народа", 11% - ЕС, 10% - ОПЗЖ, 5,7% - "Батькивщину", 3,5% - "Голос", - опрос "Социс" - Цензор.НЕТ 8310
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Злые сегодня все какие-то, недобрые, ну нельзя же ТАК над ними издеваться, это просто негуманно в конце концов))
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Чого б це? Навпаки.
«Рейтинг партии "Слуга народа" снизился на 8,1% ..и составляет 35,9%.

"Европейская солидарность", рейтинг поддержки возрос на 2,4% и составляет 11,1%. Источник: https://censor.net.ua/n3166295
Тренд: У Бубочькі падаєт а у Пороха подимаєтся.
36% украинцев на выборах поддержали бы "Слугу народа", 11% - ЕС, 10% - ОПЗЖ, 5,7% - "Батькивщину", 3,5% - "Голос", - опрос "Социс" - Цензор.НЕТ 6056
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Фууух, ну вы прямо меня успокоили, значит демократия снова в безопасности, гарантировано 11,1% поддержки партии ЕС. Я сегодня хоть спокойно засну)))
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это сейчас 11,1, а там будет и 15, и 20, и 50, и 60.
главное, чтоб бубачка продолжал в том же духе - у него все получится!
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Ну, дай бог, дай бог, пойду успокою колежанку, она всё время твердит последние месяцы что вот-вот газ будет по 12 за куб, сейчас пойду объясню что будет её царствие небесное (на самом деле нет).
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Токо рукі поверх одєяла дєржі.
Нє бєрі прімєр с нєкоторих дєпутатов драочунов.
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Этот вообще из дурки выпущен был, не наш человек от слова совсем.
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8% украинцев-тупая срань
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А сколько ходок а папани Петра знаеш?...я тебе скажу, аж целых три, но ты можеш со мной поспорить
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Пруф в студію. Можу закластися, що ця брехня зі СруВєсни.
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Було. Там якісь партійні розборки. Пришили його батьку каністру спирту, моток дроту і «приписки до матеріалів соцсорєвнованія».
Але що б він був осуджений ТРИ рази?
Це напевне з передвиборчих рассказов української Скабєєвої, по «Г+Г», з серії, про те як Порошенко вбив свого брата.
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Рід Порошенків документально фіксується в Саф'янах Ізмаїльського повіту Бесарабської губернії вже в переписі 1835 року, де Порошенки записані міщанами малоросійської громади[1].
Олексій Іванович народився у селі Саф'яни Ізмаїльського жудеця Королівства Румунія в родині румунського громадянина Івана Євдокимовича Порошенка. Закінчив 7-річну школу в Саф'янах і середню школу в Ізмаїлі, вступив до Львівського сільськогосподарського інституту. У період навчання одружився 1956 з Євгенією Сергіївною Григорчук (після заміжжя - Порошенко) (1937-2004), наступного року 28 серпня народився старший син Михайло (1957-1997).
Закінчив інститут 1959, здобувши фах інженера-механіка механізації трудомістких процесів у сільському господарстві. Після завершення навчання поїхав на малу батьківщину в Болград Одеської області інженером Держтехнагляду. 1962 став головним інженером Болградського районного об'єднання сільгосптехніки. У Болграді народився другий син Петро Порошенко - майбутній Президент України.
1974 переїхав з Болграда до Бендер Молдавської РСР на Бендерський дослідницький експериментально-ремонтний завод. Від 26 вересня 1974 до 1 грудня 1983 - директор заводу, за його директорства були збудовані заводська поліклініка і багатоквартирний будинок для працівників заводу.
З 1983 працював у Тирасполі начальником спеціалізованої пересувної механізованої колони (СПМК-7) тресту «Молдсільгоспмонтаж».
1992, після здобуття незалежності України і у зв'язку з війною у Придністров'ї, емігрував до Києва, де навчався в аспірантурі Київського державного університету імені Шевченка молодший син Петро. Того ж року став заступником генерального директора АТ «Біржовий дім "Україна"» (генеральний директором був Петро Порошенко), 1993 - заступником генерального директора ЗАТ «Український промислово-інвестиційний концерн» (генеральний директор Петро Порошенко). Після того, як Петро 1998 обраний депутатом Верховної Ради України, Олексій Порошенко став гендиректором концерну Укрпромінвест.
З 2005 року - керівник ПАТ ЗНКІФ «Прайм Ессетс Кепітал».

Нє, це звичайно "брехня", тут "все куплено", але свої висери ти хоч чимось можеш підтвердити?
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А цікаво б таку родословну Зеленського.
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Ніззя, там табірні вертухаї засвітяться! 36% українців на виборах підтримали б "Слугу народу", 11% - ЄС, 10% - ОПЗЖ, 5,7% - "Батьківщину", 3,5% - "Голос", - опитування "Социс" - Цензор.НЕТ 3910
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Ну... Він може й чесний, а от шобла, що кругом нього зовсім іншої думки... 36% украинцев на выборах поддержали бы "Слугу народа", 11% - ЕС, 10% - ОПЗЖ, 5,7% - "Батькивщину", 3,5% - "Голос", - опрос "Социс" - Цензор.НЕТ 6508
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«Российские СМИ растиражировали, что я назвал Путина сволочью. Я был в чересчур эмоциональном состоянии и даже не помню какими «эпитетами» я пользовался», - отметил отец Зеленского в комментарии
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Кстати говорили что Зеля по маме еврей. Присмотритесь к его лицу, по моему типичная еврейская физиономия. Поэтому и говорит что украинцы, то есть гои, это биомаса. Обыкновенный еврейский нацист.
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Это СОЦИС. Кудесники социологии, любители сладенького.) Пытаются работать красиво. Много не набрасывают. +2% ЕС и -2% ОПЗЖ. На выходе картина маслом- вроде сильно и не намахлевали, но ЕС вторая политсила в стране. ))
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Согласен. Я даже не говорю, мол вчерашнее от Рейтинга или как их там, было правильнее или честнее)))На выборах посмотрим, пока что что для песиков-неутешительно.
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А ты чем недоволен, вон даже смеющийся смайл вставил в соо?))))
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А, як ,ти, оцінив слова папіка? Про біомасу?Подобається коротка характеристика виборців зелі?
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Деньги вчера кончились.
Но оплатить "опрос" 36% украинцев на выборах поддержали бы "Слугу народа", 11% -ЕС, 10% - ОПЗЖ, 5,7% - "Батькивщину", 3,5% - "Голос", - опрос "Социс" - Цензор.НЕТ 807 "Рейтинга" еще успели.

Интересно, а на новый сериал про-голобородька деньги найдут?
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А вот если бы у слуги народа было бы в составе ещё больше педофилов, любителей заказать проститутку прямо на рабочем месте и прочей швали, то рейтинг был бы ещё выше. Инфа сотка.
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Отлично, моника зеленски приближается к своим реальным рейтингам - януковским
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На "Украинской правде" написали, что рейтинг зеленых соплей "вырос", но цифры прошлого месяца не указали. А по остальным - типа, вниз у всех!
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Это придворный "реитинг" манипулирует, отрабатывает бабло
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Це філія Г+Г.
Крім того Притула на гачку. Після Шеремата серйозні гроші зависли і Притула за них судиться. Гроші на стільки серйозні, що у чорної вдови був реальний мотив замовити співмешканця.
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Скорость падения рейтинга зекоманды - 8 % в месяц
Хорошо идем 36% украинцев на выборах поддержали бы "Слугу народа", 11% -ЕС, 10% - ОПЗЖ, 5,7% - "Батькивщину", 3,5% - "Голос", - опрос "Социс" - Цензор.НЕТ 8948
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надо еще поднажать.
думаю, бубачка справится!
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Два придурка которые делают вид что не читали рейтинг доверия дуйте в Петин писюн и ваше желание сбудится!
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она похожа на фурмулу расчета пенсий.Только тут коэффициенты у всех разные.
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Это диагноз. Этой стране п*зда, Смерть головного мозга.
При таком плебесе - выбирающем между новыми вато ворами, старыми вышивато ворами, рыгами и бабой Юлей невозможно говорить о ЕС, Еврозоне, НАТО, победе или возврате Крыма. В том что мы на уровне выше среднего по Африке виноваты мы сами.
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А з кого обирати,ти, всю лінійку насєлєнія перелічив? Може з інших Галактик нарід взяти?
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На 2х последних выборах я голосовал за партии у которых было всего пару представителей в Раде, но они всегда ходили на заседания, активно работали и голосовали за то за что голосовал бы я.
Я как-то научился выбирать не по принципу "миллионы мух не могут ошибаться", проблема та же что Сократ описываль больше 2х тысяч лет тому назад -
"Демократии п*да, потомучто большинство это быдло и долбо*бы, которые думают сракой" (с) Сократ. А еще при нем у Рабов и плебеев и женщин не было права голоса, поэтому всё ещё хуже. В стране нужно ограничивать право голоса по образованию и возрасту.
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Ну вот, от Сявка отвалилась группа сочувствующих Петру и примкнула к секте свидетелей патужных риформ
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Шо так , скоро зебилом будет быть позор .
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Це для 24,45% позор, що допустили ось таке...
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На жаль, 25% громадян, не можуть вживити свої мізки, 73% бидла.
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Та ну, сильно до фига.
там если процентов 20 навскидку осталось самых упоротых это хорошо
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Соціс Гриніва накрутив ПЕСу 10%,це треба ділити рівно наполовину
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Я представляю, какой там реальный результат... 36% украинцев на выборах поддержали бы "Слугу народа", 11% - ЕС, 10% - ОПЗЖ, 5,7% - "Батькивщину", 3,5% - "Голос", - опрос "Социс" - Цензор.НЕТ 3975
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Дык эта...За шо боролись - на то и напоролись. ЗЕдебилы никому не интересны. Включая главного ЗЕдебила. Думали, будет иначе? Ню-ню...
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та видно, що такій ТП нравіцца, коли її порють...
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73% превратилось в 37%? Просто чудненько....😆 Надеемся на другие чудные превращения, например в 3,7 %... Кстати, когда Беня деньги вернет стране, а то *новые лица* казну доедают, денег в бюджете уже нет...
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рейтинг зеленых упырей летит на дно
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За месяц минус 18% от числа сторонников Голобородька.
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Думаю, що Вова й не думав, що його виберуть... Так приколовся, а воно бач як вийшло... 36% українців на виборах підтримали б "Слугу народу", 11% - ЄС, 10% - ОПЗЖ, 5,7% - "Батьківщину", 3,5% - "Голос", - опитування "Социс" - Цензор.НЕТ 2923
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А йон (п........ец), всегда приходит незаметно...
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Думаю он жалеет уже об этом... Талантливый комик, теперь на сцену ему уже не вернуться...
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2-3 роки тому 100% не думав, навідь назвав глядачів в залі, тіпа хворими, але потім зрозумів,що це працює і ось має геморой.
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...бл., еще Отара 73 не поняла, как ее имеет и всю Украину заодно,зеленая шобла из подворотен?....да шо ж за дебилы то такие, бараны эти стриженные наполовину уже и овцы подоенные хрен только знает в каких кошарах....что еще случиться должно, чтобы дошло до ваших бошок тупых!? ...вас танцуют как последних (шлю.)..лохов, хотел другое слово, да ладно и так понятно...
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«Российские СМИ растиражировали, что я назвал Путина сволочью. Я был в чересчур эмоциональном состоянии и даже не помню какими «эпитетами» я пользовался», - отметил отец Зеленского в комментарии
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