 36% украинцев на выборах поддержали бы "Слугу народа", 11% - ЕС, 10% - ОПЗЖ, 5,7% - "Батькивщину", 3,5% - "Голос", - опрос "Социс". ИНФОГРАФИКА

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в данных исследования "Социс".
Даже при условии снижения поддержки, партия "Слуга народа" занимает первое место среди политических предпочтений населения Украины.
На втором месте закрепилась партия "Европейская солидарность", рейтинг поддержки возрос на 2,4% по сравнению с предыдущим исследованием и составляет 11,1%. Определенный рост наблюдается и в партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" - на 1,7% по сравнению с исследованием конца октября. Рейтинг "Батькивщины" вырос на 0,6%, партия "Голос" уменьшила свою поддержку на 0,8%.
Население показывает достаточно активную позицию по волеизъявлению. Всего около 15% украинцев утверждают, что не взяли бы участие в выборах, если бы они проходили в ближайшее воскресенье. 8,4% респондентов не могли определиться, кому отдать свой голос.
Опрос проводился с 20 по 30 ноября 2019 года.
Социологи опросили 2 тыс. респондентов во всех областях Украины (без учета населения АР Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей). Выборка репрезентативна для населения Украины старше 18 лет по таким показателям как пол, возраст, тип поселения и область проживания. Статистическая погрешность исследования: +/- 2,1% (с вероятностью 0,95)
Это работает.
Это еще при Гитлере и Сталине установили - и используют полным ходом.
Если все сейчас так хорошо, то при Порохе было еще и получше.
Но тогда это всех "доставало", а сейчас не достает.
Чего ж так?
и это единственная причина.
тупой нарид поверил не своим глазам, а телевизору.
«Рейтинг партии "Слуга народа" снизился на 8,1% ..и составляет 35,9%.
"Европейская солидарность", рейтинг поддержки возрос на 2,4% и составляет 11,1%. Источник: https://censor.net.ua/n3166295
Тренд: У Бубочькі падаєт а у Пороха подимаєтся.
главное, чтоб бубачка продолжал в том же духе - у него все получится!
Нє бєрі прімєр с нєкоторих дєпутатов др
аочунов.
Але що б він був осуджений ТРИ рази?
Це напевне з передвиборчих рассказов української Скабєєвої, по «Г+Г», з серії, про те як Порошенко вбив свого брата.
Олексій Іванович народився у селі Саф'яни Ізмаїльського жудеця Королівства Румунія в родині румунського громадянина Івана Євдокимовича Порошенка. Закінчив 7-річну школу в Саф'янах і середню школу в Ізмаїлі, вступив до Львівського сільськогосподарського інституту. У період навчання одружився 1956 з Євгенією Сергіївною Григорчук (після заміжжя - Порошенко) (1937-2004), наступного року 28 серпня народився старший син Михайло (1957-1997).
Закінчив інститут 1959, здобувши фах інженера-механіка механізації трудомістких процесів у сільському господарстві. Після завершення навчання поїхав на малу батьківщину в Болград Одеської області інженером Держтехнагляду. 1962 став головним інженером Болградського районного об'єднання сільгосптехніки. У Болграді народився другий син Петро Порошенко - майбутній Президент України.
1974 переїхав з Болграда до Бендер Молдавської РСР на Бендерський дослідницький експериментально-ремонтний завод. Від 26 вересня 1974 до 1 грудня 1983 - директор заводу, за його директорства були збудовані заводська поліклініка і багатоквартирний будинок для працівників заводу.
З 1983 працював у Тирасполі начальником спеціалізованої пересувної механізованої колони (СПМК-7) тресту «Молдсільгоспмонтаж».
1992, після здобуття незалежності України і у зв'язку з війною у Придністров'ї, емігрував до Києва, де навчався в аспірантурі Київського державного університету імені Шевченка молодший син Петро. Того ж року став заступником генерального директора АТ «Біржовий дім "Україна"» (генеральний директором був Петро Порошенко), 1993 - заступником генерального директора ЗАТ «Український промислово-інвестиційний концерн» (генеральний директор Петро Порошенко). Після того, як Петро 1998 обраний депутатом Верховної Ради України, Олексій Порошенко став гендиректором концерну Укрпромінвест.
З 2005 року - керівник ПАТ ЗНКІФ «Прайм Ессетс Кепітал».
Нє, це звичайно "брехня", тут "все куплено", але свої висери ти хоч чимось можеш підтвердити?
Но оплатить "опрос" "Рейтинга" еще успели.
Интересно, а на новый сериал про-голобородька деньги найдут?
Крім того Притула на гачку. Після Шеремата серйозні гроші зависли і Притула за них судиться. Гроші на стільки серйозні, що у чорної вдови був реальний мотив замовити співмешканця.
Хорошо идем
думаю, бубачка справится!
При таком плебесе - выбирающем между новыми вато ворами, старыми вышивато ворами, рыгами и бабой Юлей невозможно говорить о ЕС, Еврозоне, НАТО, победе или возврате Крыма. В том что мы на уровне выше среднего по Африке виноваты мы сами.
Я как-то научился выбирать не по принципу "миллионы мух не могут ошибаться", проблема та же что Сократ описываль больше 2х тысяч лет тому назад -
"Демократии п*да, потомучто большинство это быдло и долбо*бы, которые думают сракой" (с) Сократ. А еще при нем у Рабов и плебеев и женщин не было права голоса, поэтому всё ещё хуже. В стране нужно ограничивать право голоса по образованию и возрасту.
там если процентов 20 навскидку осталось самых упоротых это хорошо