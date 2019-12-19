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 Рада продлила заседание до исчерпания повестки дня

Верховная Рада продлила пленарное заседание до исчерпания повестки дня.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

"За" соответствующее решение проголосовали 229 народных депутата.

Председатель парламента Дмитрий Разумков ставил этот вопрос на рассмотрение дважды. Во время первого голосования за продление проголосовали всего 225 народных депутата, когда нужно 226 голосов для принятися решения.

Вместе с тем, народные депутаты приняли решение о сокращении повестки дня до законопроекта №2468. Сейчас рассмотрели только один законопроект.

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Источник: https://censor.net.ua/n3166291
 
 
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свято наближається, свято пу і бє

Спасибо, что живой‏ @rozovoleh

З сьогоднішнього дня, вперше за останні роки, в країні введена картотека.
Держбюджет з'їжджає в червоне і не в змозі виконувати одночасно всі зобов'язання.
У чергу, сучі діти, хто там ДФРР? Це вже технічний дефолт або ще потанцюємо?

Останній раз така хрень була в при Кровосісі з Овочем. Але навіть тоді захищені статті бюджету не чіпали. Решта роками чекали повернення боргів. З ними розрахувалися в 2015 р по курсу долара в 25 гривень. Якщо добре піде, то до суверенного дефолту від технічного місяців 6 або 7.
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Судячи з такої продуктивності, 60 питань буде вирішено через 30 діб безперервної роботи.
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сьогодні головне це мабуть бурштин і відкриті списки
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так никакого здоровья до окончания каденции не хватит, еще и постоянные покушения, нападения, и т.п. и т.д.
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