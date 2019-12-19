 Рада продлила заседание до исчерпания повестки дня

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

"За" соответствующее решение проголосовали 229 народных депутата.

Председатель парламента Дмитрий Разумков ставил этот вопрос на рассмотрение дважды. Во время первого голосования за продление проголосовали всего 225 народных депутата, когда нужно 226 голосов для принятися решения.

Вместе с тем, народные депутаты приняли решение о сокращении повестки дня до законопроекта №2468. Сейчас рассмотрели только один законопроект.

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