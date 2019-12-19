"Они все втроем взяли меня за горло, - Путин о подписании минских соглашений в 2015 году"

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, такое заявление российский президент сделал в ходе своей ежегодной пресс-конференции.
"Представлявший Украину в Минске, после чего возникли вот эти минские соглашения, бывший президент Порошенко - он настаивал на том, чтобы под этим документом были поставлены подписи руководителей двух этих непризнанных республик. Они просто за горло меня взяли все вместе там втроем, а представители этих непризнанных республик отказывались это делать... Мы их уговорили и они поставили там свои подписи", - заявил Путин.
На пресс-конференции Путин также заявил, что пересмотр Минских соглашений может привести к тупиковой ситуации.
По словам Путина, его насторожило заявление украинского президента Владимира Зеленского о возможном пересмотре "Минска".
Напомним, Минск-2 был согласован 11-12 февраля 2015 года на саммите в Минске руководителями Германии, Франции, Украины и России в формате "нормандской четверки" и подписан Контактной группой по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины. Позднее Минские договоренности были одобрены специальной резолюцией Совета Безопасности ООН.
Может быть Олланд не знал, шо сцарю сказать, позвал советников - а Макрон такой и говорит: - Обязательно надо шоб там там подписи гамадрилов с Лугандона стояли.
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речи школьники начинают клевать носом, он решил сменить монолог на
диалог:
- У кого-нибудь из вас есть ко мне вопросы?
Тут встает Петя Иванов и говорит:
- У меня к вам три вопроса:
1) кто убил Литвиненко?
2) почему люди в стране такие нищие?
3) почему в стране постоянно нарушаются права человека?
Президент чувствует, что его прошибает холодный пот, но тут звенит звонок и
дети стремглав выбегают из класса. В начале следующего урока Путин опять
спрашивает:
- У кого-нибудь еще есть ко мне вопросы?
Вовочка:
- У меня к вам пять вопросов:
1) кто убил Литвиненко?
2) почему люди в стране такие нищие?
3) почему в стране постоянно нарушаются права человека?
4) почему звонок прозвенел на 20 минут раньше?
5) где Петя Иванов?
за горло не брали...не бреши!!! ))))))
може вам зраду уволить и других набрать?
Тільки дурень не розуміє,шо мінськ для донбасу написаний в кремлі,так як і для придністровья та абхазії з осетією,тому що один сценарій
Тяжко вам з вавою.
В мене питання: якщо троє взяли за горло, то чому не додушили?