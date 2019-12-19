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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Порошенко (17953) Путин (25299) минские соглашения (2718)

 Они все втроем взяли меня за горло, - Путин о подписании минских соглашений в 2015 году

Президент РФ Владимир Путин заявил, что пятый президент Петр Порошенко, президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель якобы "настояли" на том, чтобы под вторыми минскими соглашениями стояли подписи главарей боевиков ОРДЛО.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, такое заявление российский президент сделал в ходе своей ежегодной пресс-конференции.

"Представлявший Украину в Минске, после чего возникли вот эти минские соглашения, бывший президент Порошенко - он настаивал на том, чтобы под этим документом были поставлены подписи руководителей двух этих непризнанных республик. Они просто за горло меня взяли все вместе там втроем, а представители этих непризнанных республик отказывались это делать... Мы их уговорили и они поставили там свои подписи", - заявил Путин.

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На пресс-конференции Путин также заявил, что пересмотр Минских соглашений может привести к тупиковой ситуации.

По словам Путина, его насторожило заявление украинского президента Владимира Зеленского о возможном пересмотре "Минска".

Напомним, Минск-2 был согласован 11-12 февраля 2015 года на саммите в Минске руководителями Германии, Франции, Украины и России в формате "нормандской четверки" и подписан Контактной группой по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины. Позднее Минские договоренности были одобрены специальной резолюцией Совета Безопасности ООН.

Источник: https://censor.net.ua/n3166287
 
 
 Топ комментарии
 
В школе на уроке мира перед детьми выступает президент. Видя, что от его
речи школьники начинают клевать носом, он решил сменить монолог на
диалог:
- У кого-нибудь из вас есть ко мне вопросы?
Тут встает Петя Иванов и говорит:
- У меня к вам три вопроса:
1) кто убил Литвиненко?
2) почему люди в стране такие нищие?
3) почему в стране постоянно нарушаются права человека?
Президент чувствует, что его прошибает холодный пот, но тут звенит звонок и
дети стремглав выбегают из класса. В начале следующего урока Путин опять
спрашивает:
- У кого-нибудь еще есть ко мне вопросы?
Вовочка:
- У меня к вам пять вопросов:
1) кто убил Литвиненко?
2) почему люди в стране такие нищие?
3) почему в стране постоянно нарушаются права человека?
4) почему звонок прозвенел на 20 минут раньше?
5) где Петя Иванов?
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а дє горло у ху*ла, нє подскажетє..?
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Даже глаз не дернулся.... профессионал.
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а дє горло у ху*ла, нє подскажетє..?
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Так это не его слова, он только Порошенко упомянул, это журналисты так "грамотно" другие фамилии прописали.
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Макрон тогда работал у Олланда министром экономики и финансов.
Может быть Олланд не знал, шо сцарю сказать, позвал советников - а Макрон такой и говорит: - Обязательно надо шоб там там подписи гамадрилов с Лугандона стояли.
.
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В школе на уроке мира перед детьми выступает президент. Видя, что от его
речи школьники начинают клевать носом, он решил сменить монолог на
диалог:
- У кого-нибудь из вас есть ко мне вопросы?
Тут встает Петя Иванов и говорит:
- У меня к вам три вопроса:
1) кто убил Литвиненко?
2) почему люди в стране такие нищие?
3) почему в стране постоянно нарушаются права человека?
Президент чувствует, что его прошибает холодный пот, но тут звенит звонок и
дети стремглав выбегают из класса. В начале следующего урока Путин опять
спрашивает:
- У кого-нибудь еще есть ко мне вопросы?
Вовочка:
- У меня к вам пять вопросов:
1) кто убил Литвиненко?
2) почему люди в стране такие нищие?
3) почему в стране постоянно нарушаются права человека?
4) почему звонок прозвенел на 20 минут раньше?
5) где Петя Иванов?
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А где у *уя горло? Или он в смысле - потягать гуся за шею. Вот же старый пошляк
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Скорее бы на горле плешивой твари верёвка затянулась.
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Судя по твоему походу в сортир с охранником, по ссыковатости, по нитке на запястье, то "шутка" про органы дедушек и бабушек - отражение реальности, шо взяли тя не только и не столько "за горло", ублюдок плешивый....
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Нужно отдать должное *****, умеет он п***ть и вести переговоры. Не то что наши лохи которые на каждых переговорах что то новое просирают.
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Ну дурня включать много ума не надо, запредельной наглости достаточно!
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Главный козырь Украины,чтобы похерить кацапские мечты - это голосование переселенце с Донбасса.Не обязательно в самой дыре. Под наблюдением ОБСЕ и в самой Украине. А их(переселенцев) - в двое больше чем в самой дыре. К тому же,процентов 40 даже там ,будут против существования днр. - Они уже всех задолбали.
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Переселенцы с Донбасса в Рашку нивелируют этот козырь.
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ой,а шо такое?таки вовочка невыгодніе условия подписывал?а тут зрада четыре года про наоборот говорила...шо то порох махаря дал.
може вам зраду уволить и других набрать? Они все втроем взяли меня за горло, - Путин о подписании минских соглашений в 2015 году - Цензор.НЕТ 7951
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Старіє валотька,оптом здав своїх маріонеток.
Тільки дурень не розуміє,шо мінськ для донбасу написаний в кремлі,так як і для придністровья та абхазії з осетією,тому що один сценарій
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слабенько как-то подержались... непродуктивно...
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та тебя, казла, хорошей веревкой за горло надо взять и копота шо б чуть выше над землей.
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рашистское куйло должно рассказать мировому сообществу чем и как ,он взял за горло фрицовскую шмаркель .французского жабоеда-оланда и италянскую секретутку грязьпрома могоричини. которые навязали Украине и Порошенку на территории суверенной Украины.нарезку линий ,который оно куйло нарисовало и эти лини и создали ордло,как инструмент войны с Украиной...?
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До чого тут макрон якщо він став президентом у 2017р. Бреше ***** як сивий мерен.
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Ще один страждалець *** його мать.
Тяжко вам з вавою.
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"Взяли за горло", шо аж пещеристые тела передавили...
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І тестікули на щоках поморщились. Они все втроем взяли меня за горло, - Путин о подписании минских соглашений в 2015 году - Цензор.НЕТ 313
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То, что Порошенко сам написал минские угоды, в которых все хотелки Путина, типа сначала выборы, потом, может быть, граница, так это сам Порошенко хвастается. А теперь оказывается, он и террористов туда всунул, как договаривающуюся сторону. Почему Порошенко до сих пор не в тюрьме, а продолжает подрывать страну изнутри
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А рассказ о том, что взяла Моника в 2019 цензура не пропустила.
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У вас тоже создается впечатление, что ***** стало много на Цензоре?
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Главшпан Цензора бабло косит - бабло вне политики!!!
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"Они все втроем взяли меня за горло, - Путин о подписании минских соглашений в 2015 году"

В мене питання: якщо троє взяли за горло, то чому не додушили?
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Отож - хтось за горло держав а хтось рукожопопожатіє 100 раз.
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Бреше як дихає. Якби його "просто за горло взяли", то по ньому вже давно б лебедине озеро відіграло
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