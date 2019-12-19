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 Рада приняла законопроект о приведении деятельности НКРЭКУ в соответствие с требованиями Конституции

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект 2490-1, направленный на приведение деятельности Нацкомиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) в соответствие с требованиями Конституции Украины.

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

За проголосовали 265 народных депутатов.

Согласно тексту законопроекта, обнародованном на парламентском сайте, НКРЭКУ является постоянно действующим центральным органом исполнительной власти, имеет специальный статус, его образует Кабинет Министров. Сейчас регулятор является независимым органом.

Законопроект предусматривает, что членов и руководителя комиссии назначают согласно распоряжениям правительства (в отличие от действующего закона, согласно которому председателя и членов комиссии назначают указами президента) по результатам конкурсного отбора. Конкурсная комиссия создается при Кабмине в составе пяти человек. В комиссию входят три человека по представлению профильного парламентского комитета, по одному человеку - по представлению профильного министерства и министерства, отвечающего за региональное развитие и ЖКХ.

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Источник: https://censor.net.ua/n3166286
 
   
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свято наближається, свято пу і бє

Спасибо, что живой‏ @rozovoleh

З сьогоднішнього дня, вперше за останні роки, в країні введена картотека.
Держбюджет з'їжджає в червоне і не в змозі виконувати одночасно всі зобов'язання.
У чергу, сучі діти, хто там ДФРР? Це вже технічний дефолт або ще потанцюємо?

Останній раз така хрень була в при Кровосісі з Овочем. Але навіть тоді захищені статті бюджету не чіпали. Решта роками чекали повернення боргів. З ними розрахувалися в 2015 р по курсу долара в 25 гривень. Якщо добре піде, то до суверенного дефолту від технічного місяців 6 або 7.
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Где-то сейчас стало очень тоскливо бывшему главе этой конторы, Вовку, кстати объявленному в розыск
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До сраки. Є факт-знищення енергетики України в інтересах окупанта.й нікому це не цікаво.
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А Бєнє !...........
Головне Беня.
А з Україною Компроміс?
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