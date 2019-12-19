 Рада приняла законопроект о приведении деятельности НКРЭКУ в соответствие с требованиями Конституции

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

За проголосовали 265 народных депутатов.

Согласно тексту законопроекта, обнародованном на парламентском сайте, НКРЭКУ является постоянно действующим центральным органом исполнительной власти, имеет специальный статус, его образует Кабинет Министров. Сейчас регулятор является независимым органом.

Законопроект предусматривает, что членов и руководителя комиссии назначают согласно распоряжениям правительства (в отличие от действующего закона, согласно которому председателя и членов комиссии назначают указами президента) по результатам конкурсного отбора. Конкурсная комиссия создается при Кабмине в составе пяти человек. В комиссию входят три человека по представлению профильного парламентского комитета, по одному человеку - по представлению профильного министерства и министерства, отвечающего за региональное развитие и ЖКХ.

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