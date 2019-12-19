 Страны-участницы нормандского формата советуются относительно отсутствия договоренностей в Минске по обмену пленными, - посол Франции де Понсен

Об этом заявил посол Франции в Украине Этьен де Понсен на пресс конференции в четверг, 19 декабря, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В любом случае замораживание конфликта не соответствует нашим желаниям и нашим намерениям. Мы настроены на реализацию всех обязательств, взятых в рамках нормандского саммита. И неудача, постигшая переговоры в Трехсторонней контактной группе, имела место лишь вчера. Мы, конечно, делаем соответствующие выводы и сегодня происходит соответствующая работа на уровне наших столиц, чтобы совместно решать, каким образом выходить из этой ситуации, какие меры могут быть приняты", - сказал де Понсен.

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В этом контексте он отметил, что подобные ситуации в переговорном процессе в рамках ТКГ случаются не впервые, поэтому не стоит терять оптимизма.