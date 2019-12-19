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 Страны-участницы нормандского формата советуются относительно отсутствия договоренностей в Минске по обмену пленными, - посол Франции де Понсен

Страны-участницы нормандской четверки проводят переговоры по выходу из ситуации, которая возникла из-за отсутствия договоренностей на вчерашнем заседании ТКГ в Минске по выполнению парижского коммюнике от 9 декабря.

Об этом заявил посол Франции в Украине Этьен де Понсен на пресс конференции в четверг, 19 декабря, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В любом случае замораживание конфликта не соответствует нашим желаниям и нашим намерениям. Мы настроены на реализацию всех обязательств, взятых в рамках нормандского саммита. И неудача, постигшая переговоры в Трехсторонней контактной группе, имела место лишь вчера. Мы, конечно, делаем соответствующие выводы и сегодня происходит соответствующая работа на уровне наших столиц, чтобы совместно решать, каким образом выходить из этой ситуации, какие меры могут быть приняты", - сказал де Понсен.

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В этом контексте он отметил, что подобные ситуации в переговорном процессе в рамках ТКГ случаются не впервые, поэтому не стоит терять оптимизма.

Источник: https://censor.net.ua/n3166283
 
   
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это раньше были озабочены-озабочены, а теперь советуются-советуются надо же иногда менять риторику! Что впрочем не меняет сути....
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та никакая мера не спасет,пока ***** не окочурится,и пока рашка не развалится на новые,перспективные государства... Страны-участницы нормандского формата советуются относительно отсутствия договоренностей в Минске по обмену пленными, - посол Франции де Понсен - Цензор.НЕТ 2505.история неумолима.
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НАДЕЯЛИСЬ НА ЧУДО А ОНО ОПЯТЬ НЕ ПРОИЗОШЛО, И ТАК 6 ЛЕТ УЖЕ. НУ НЕТ НА ЗАПАДЕ ПОЛИТИКОВ С ЯЙЦАМИ, ВСЕ ЛЕБЕЗЯТ ПЕРЕД ПУЙЛОМ И ЛИЦЕМЕРЯТ
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Це прогнозовано. Кожна притомна людина розуміє, що путін і не збирався нічого змінювати.
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