 Путин о военной технике на Донбассе: Могут брать у симпатизирующих стран

Об этом он сказал на пресс-конференции в Москве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Что касается вывода иностранных войск - там нет иностранных войск, там есть местные силы самообороны - они состоят из местных жителей", - отметил Путин.
"Мне все время задают вопрос: откуда у них танки, тяжелая артиллерия? Послушайте, во многих горячих точках мира происходят различного рода конфликты и боевые действия, причём с применением танков, артиллерии и так далее. Откуда это? Видимо, от тех структур и государств, которые им симпатизируют, но это их техника, а не иностранная. Хочу обратить на то вообще внимание", - подчеркнул Путин.
При этом он отметил, что на Донбассе есть иностранные наемники.
По словам Путина, французы и немцы воюют на одной и другой стороне.
При этом президент РФ отметил, что иностранцы не составляют основу вооруженных формирований.
З кінця ще Немцов пояснив. Разом з Меркель
Х-лом воно стало, коли на Україну напало.
Ну і титул сцарь воно отримало, коли його орли масово підміняли аналізи у спортсменів. Що в кінці кінців закінчилось ганебною забороною виступати під рашистським прапором на змаганнях по всьому світу
И ведь оно когда лжет(рот открывает) - ну оно же видно что моргает, почесывается, покашливает....
жалкое ничтожество - нитка на запястье клешни, бугай-охранник в сортире с ним вместе..... "мужыг" чо. оно же так и ракеты запустит - как на Валааме, или где там валдаи эти - высрал про "они подохнут, а скрепные чепушилы - "в рай"". он поехавший
КРЫСИННОЕ ЦАРСТВО ПУЙЛА.
t.me/joinchat/AAAAAEWY7RxfvePZPn9m2A
Главное подгоревшим пердаком на Порошенко по темнику высраться🤔🤔🤔
t.me/joinchat/AAAAAEWY7RxfvePZPn9m2A
Піднатужся.
внимательно слушаем куплет номер три про ихтамнет)))
Я думаю, кроме заинтересованных профессионалов, его бредни слушает только совсем уж ассимилированное с баранами стадо.
Газ,купленный у газмяс - все равно расейский! А расейская техника,завезенная из рашкостана - уже не расейская!
В целом же дело в том, что президент России - немолодой, старомодный, испорченный безграничной властью и, главное, плохо информированный человек. Газет не читает, Интернетом не владеет, даже зомбоящик не смотрит. Ну и где ему взять информацию? Только в своих знаменитых папках и из бесед с друзьями, которые тоже не шибко информированы. Понятно, что источники информации, которую получает президент, не вполне надежны: приятные ему факты и версии в них есть всегда, а неприятные - далеко не всегда.
Доложили ему, например, что с олимпийской мочой все теперь в полном порядке, или что где-то в Америке копы «оперативно» застрелили женщину, нарушившую их ПДД. Или, наконец, что один престарелый еще советский правозащитник ведет с японцами «переговоры» о сдаче Курил, но за воду и электричество, мерзавец, не платит. А он, бедный, всему верит.
Одним словом, хватит цепляться к президенту России, он ведь совсем как тот пианист, который играет как умеет. И лепит горбатого только в силу острой служебной необходимости и некоторых индивидуальных особенностей характера. Куда продуктивнее обратить внимание на то, что с годами он все чаще повторяется, сильно смахивая на одного белого контрразведчика из популярного советского телесериала." Текст стоит того, чтобы его полностью… почитать https://echo.msk.ru/blog/kunadze/2555283-echo/?...