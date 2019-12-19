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 Политика Украины, За рубежом
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 Путин о военной технике на Донбассе: Могут брать у симпатизирующих стран

Президент России Владимир Путин заявил, что российские боевики на Донбассе получают военную технику из стран, которые "им симпатизируют".

Об этом он сказал на пресс-конференции в Москве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Что касается вывода иностранных войск - там нет иностранных войск, там есть местные силы самообороны - они состоят из местных жителей", - отметил Путин.

"Мне все время задают вопрос: откуда у них танки, тяжелая артиллерия? Послушайте, во многих горячих точках мира происходят различного рода конфликты и боевые действия, причём с применением танков, артиллерии и так далее. Откуда это? Видимо, от тех структур и государств, которые им симпатизируют, но это их техника, а не иностранная. Хочу обратить на то вообще внимание", - подчеркнул Путин.

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При этом он отметил, что на Донбассе есть иностранные наемники.

По словам Путина, французы и немцы воюют на одной и другой стороне.

При этом президент РФ отметил, что иностранцы не составляют основу вооруженных формирований. 

Источник: https://censor.net.ua/n3166280
 
 
 Топ комментарии
 
Святий Миколаю.
Я Тебе благаю.
Забери в нас ворога.
Поверни нам Пороха.
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Воно вже давно того. Навіть з титулом: Сцарь х-ло ..бнутий
З кінця ще Немцов пояснив. Разом з Меркель
Х-лом воно стало, коли на Україну напало.
Ну і титул сцарь воно отримало, коли його орли масово підміняли аналізи у спортсменів. Що в кінці кінців закінчилось ганебною забороною виступати під рашистським прапором на змаганнях по всьому світу
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Путиным мона восхищаться(всяким уродам) - с такой легкостью у него - то в Крыму местные обпочленцы, то уже "это наши силы".
И ведь оно когда лжет(рот открывает) - ну оно же видно что моргает, почесывается, покашливает....
жалкое ничтожество - нитка на запястье клешни, бугай-охранник в сортире с ним вместе..... "мужыг" чо. оно же так и ракеты запустит - как на Валааме, или где там валдаи эти - высрал про "они подохнут, а скрепные чепушилы - "в рай"". он поехавший
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удивительнейшее свойство подтверждать своё прозвище на каждом шагу, БРАВО ХАРЬКОВЧАНЕ - В САМУЮ ТОЧЕЧККУ, ЛА-ЛА-ЛА-ЛА-ЛА-ЛА-ЛА-ЛА
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Не те питання задавав Цимбалюк. Треба було не про техніку питати (відповідь хйла прогнозована), а, наприклад, спитати, чому жодного із "дабравольцев" по поверненню в рашці не судли за участь у незаконних воєнних формуваннях? За кацапськими законами вони вчинили злочин? Вчинили! От тут треба було б подивитися, як хйло викручувалося б!
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Как же хочеться разбить ботоксное ****
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Ну понятно, техника есть, оружие есть, боеприпасы есть, солдаты есть, офицеры есть, а вот войск - нет. Такой вот ******** парадокс
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А доставляют оружие через Белоруссию? Путин о военной технике на Донбассе: Могут брать у симпатизирующих стран - Цензор.НЕТ 6431
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Всякая кацапская свинья должна понять и на уровне генов передать:там,где начинается Украина,там уродам не место!
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мировое сообщество должно подумать как казнить эту мразь, а не северные потоки с ним мутить
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Овва!!! А що таке?!... "Поклади" військової техніки, зброї та ***********, у шахтах Донбасу, почали закінчуваться?!...
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на этот раз путен даже не наврал. Действительно, ведь расиюшка что есть силы "симпатизирует" обдроченцам. И техника соотв-но от нее
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Сидит и шестой год втирает дичь. Уму непостижимы размеры деградации этого существа и его подельников.
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Ось вам і позиція по війні. Яку кількість військ раша не заведе на територію окупованого Донбасу все це ваші люди - украінські буряти, українські якути, різна українська мордва та кацапня, навіть українські кадировці. Годуйте, ведіть до Києва, садіть у Раду, відавайте їм ріднесеньким останнє. Бо вони такіж як ви - ДУРНІ.
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А ***** не сказал, как попадает техника в лугандон? С какими странами соседствует лугандония*
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Який же брехливий і цинічний фашист. Скоро перевершить гітлера і сталіна в ненависті до інших народів Яле він не хоче думати, про кінцевий результат цих тиранів.
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Покопался в статистике... Средняя продолжительность жизни в россии 73 года. 65 лет у мужчин и 76 у женщин. Путену 67. Говорят он всегда опаздывает. Уже на 2 года опозал. Черти в прписподней такое не прощают!
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Санкції ще не ввели за озброєння терористів?
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Мальчики, залетаем в мой телеграмм канzал там очеzzzнь горячо!
t.me/joinchat/AAAAAEWY7RxfvePZPn9m2A
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То, что Пороха принудили к Минску, Минску 2 и он остановил массовые смерти украинцев, воинов ВСУ дальнейшее продвижение рашистов вглубь Украины,- *****@ей и ************* ботов конечно же не волнует☝️☝️☝️
Главное подгоревшим пердаком на Порошенко по темнику высраться🤔🤔🤔
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Это еще раз доказывает, что Россия спонсор терроризма. Так, как через ее границу проходит в ЛуганДонию тяжелое вооружение.
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Тю. почитай англичан. Они уверены, что евреи - первые законодатели моды терроризма. А путин - чей друх?
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Да и на F35 хватит на мацкву летать - нехай искандерчики смеются.
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Пора тебе уже ху...ло к Лужкому и Кобзону.... Заждались они тебя в Аду
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Мальчики, залетаем в мой телеграмм канал там очеzzzнь горячо!
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Совсем членоликий плох-уже и горбатого перестал лепить,просто дрищет
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США выделят Украине $680млн военн. помощи. А это 150 страйкеров с джевелином на каждом. Хватит расфигачить армию алкашей дыры и сделать прорыв на Кубань могилы дидов проведать
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Цей головКокомандувач наказу на застосування тих танків і джавелінів не дасть.
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ну, это только если ты пойдешь санитаркой в первом эшелоне проверяющих.
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Откуда инфа про страйкеры? И главное - ну нафига они нам?
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дурка не выключается у старика кабаева,
внимательно слушаем куплет номер три про ихтамнет)))
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Россию нужно признать страной спонсором терроризма!!!
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Актуальний старий жарт - не так страшні геї з Заходу, як п.дараси зі сходу
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А была ли тогда отечественная война? Может то силы местной самообороны и дружественные страны?
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Сдаёт старичок - годы берут своё. Но кровушки нашей он ещё много выпьет.
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Пуйло всегда был и навсегда останется пуйлом. Каждое второе слово из его гнилой пасти-ложь.
Я думаю, кроме заинтересованных профессионалов, его бредни слушает только совсем уж ассимилированное с баранами стадо.
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А В ДОНБАС ОНИ ПОПАДАЮТ КУДОЮ НАВЕРНОЕ ЧЕРЕЗ МОНГОЛИЮ ПОТОМ В КАЗАХСТАН А ОТТУДА В ДОНБАС А РАШКА **** ЗДЕСЬ НЕ ПРИЧЕМ ЭТОТ УРОД ВСЕХ ДЕРЖИТ ЗА ДУРАКОВ А ОНО ЧМО УМНОЕ
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Ну расеяне,что возьмеш!
Газ,купленный у газмяс - все равно расейский! А расейская техника,завезенная из рашкостана - уже не расейская!
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Тоесть откровенный маразм про танки в шахтах уже не канает? Ага, техника значит от "симпатизирующих стран". А кто там у нам симпатизирует? Конечно же это не россия через 400км общего кордона танки переправляет, это Венесуэла по воздуху, или Абхазия по морю - но тогда вопрос, как их москали через Керченский пропустили?
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Святий Миколаю!!! Забери у нас 6 -того президента( куди хочеш) . Дай Сьомого!!!!
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а поставляю военную технику методом телепортации прямо в шахту ?
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"Президент России действительно говорит неправду. Или, если повезет, полуправду. Скажем, встречался он на днях с членами своего Совета по правам человека, так там эта самая неправда в каждой второй высочайшей фразе присутствовала. Однако, злой умысел ощущался не всегда. Попадалась, наверное, и добрая старая «ложь во спасение» советского образца. Советские люди, помнится, только ею и жили.
В целом же дело в том, что президент России - немолодой, старомодный, испорченный безграничной властью и, главное, плохо информированный человек. Газет не читает, Интернетом не владеет, даже зомбоящик не смотрит. Ну и где ему взять информацию? Только в своих знаменитых папках и из бесед с друзьями, которые тоже не шибко информированы. Понятно, что источники информации, которую получает президент, не вполне надежны: приятные ему факты и версии в них есть всегда, а неприятные - далеко не всегда.
Доложили ему, например, что с олимпийской мочой все теперь в полном порядке, или что где-то в Америке копы «оперативно» застрелили женщину, нарушившую их ПДД. Или, наконец, что один престарелый еще советский правозащитник ведет с японцами «переговоры» о сдаче Курил, но за воду и электричество, мерзавец, не платит. А он, бедный, всему верит.
Одним словом, хватит цепляться к президенту России, он ведь совсем как тот пианист, который играет как умеет. И лепит горбатого только в силу острой служебной необходимости и некоторых индивидуальных особенностей характера. Куда продуктивнее обратить внимание на то, что с годами он все чаще повторяется, сильно смахивая на одного белого контрразведчика из популярного советского телесериала." Текст стоит того, чтобы его полностью… почитать https://echo.msk.ru/blog/kunadze/2555283-echo/?...
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