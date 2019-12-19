 С начала текущих суток вражеских обстрелов на Донбассе не зафиксировано, потерь нет, - Минобороны

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"Сегодня, 19 декабря, российско-оккупационные войска огневую активность не проявляли. По состоянию на 12.00, вражеских обстрелов в сторону наших позиций не зафиксировано", - говорится в сообщении.

Напомним, 18 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня: ранен один украинский воин, погиб мирный житель.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": СММ ОБСЕ 17 декабря зафиксировала около 105 взрывов на Донбассе, - отчет