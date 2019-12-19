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 С начала текущих суток вражеских обстрелов на Донбассе не зафиксировано, потерь нет, - Минобороны

С начала текущих суток на Донбассе не было зафиксировано нарушений режима прекращения огня со стороны российских оккупационных войск.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"Сегодня, 19 декабря, российско-оккупационные войска огневую активность не проявляли. По состоянию на 12.00, вражеских обстрелов в сторону наших позиций не зафиксировано", - говорится в сообщении.

Напомним, 18 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня: ранен один украинский воин, погиб мирный житель.

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Источник: https://censor.net.ua/n3166279
 
 
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вот и хорошо, слово Хомчаку!
правда Хомчака там нет - не видел и не слышал - значит не было.

Это же какой прогресс то - с 80-ти обстрелов ВНЕЗАПНО скатились на 0.
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С начала суток может и нет. Они же ночью херачат изподтишка.
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С начала текущих суток вражеских обстрелов на Донбассе не зафиксировано, потерь нет, - Минобороны - Цензор.НЕТ 3228

З Днем Святого Миколаю
Від душі вас всії вітаю,
МИРУ, радості, достатку
Всій родині побажаю.
Принесе нехай він нині
Торбу вам велику щастя,
І прожене хай з України
Всі проблеми та напасті.
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