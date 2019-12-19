 С начала текущих суток вражеских обстрелов на Донбассе не зафиксировано, потерь нет, - Минобороны

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
"Сегодня, 19 декабря, российско-оккупационные войска огневую активность не проявляли. По состоянию на 12.00, вражеских обстрелов в сторону наших позиций не зафиксировано", - говорится в сообщении.
Напомним, 18 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня: ранен один украинский воин, погиб мирный житель.
правда Хомчака там нет - не видел и не слышал - значит не было.
Это же какой прогресс то - с 80-ти обстрелов ВНЕЗАПНО скатились на 0.
З Днем Святого Миколаю
Від душі вас всії вітаю,
МИРУ, радості, достатку
Всій родині побажаю.
Принесе нехай він нині
Торбу вам велику щастя,
І прожене хай з України
Всі проблеми та напасті.