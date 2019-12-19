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Все про:ГПУ (9546) дети (3789) насилие (215)

 В Офисе генпрокурора появится отдел по борьбе с насилием в отношении детей

В Офисе Генерального прокурора с нового года заработает специальный отдел по противодействию насилию в отношении детей. Это подразделение будет защищать права несовершеннолетних, ставших жертвами насилия, и детей, которые являются свидетелями или потерпевшими в других уголовных процессах.

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что ежегодно жертвами преступлений становятся более 6 тыс. детей, значительная часть которых страдает от насилия в семье. В течение 2019-го количество случаев насилия со стороны близких достигло 154. Кроме этого, львиную долю занимает сексуальное насилие - совершено 67 преступлений, что на 30% больше, чем в прошлом году, и убийства - 65 преступлений.

"Раньше внимание уделялось несовершеннолетним, которые сами совершили преступление. Но мы видим серьезный пласт работы, касающейся правонарушений, где они являются жертвами, ведь дети - наиболее уязвимые члены общества, поэтому мы и решили выделить следующие категории преступлений из общих производств. И, уверен, результатом будет более качественное следствие и его завершение в разумные сроки, а не как сегодня, когда такие дела расследуются годами", - отмечает заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов.

Перед ювенальными прокурорами нового подразделения также будет стоять задача налаживания психологической работы с жертвами насилия. Как показывает практика, пострадавшие несовершеннолетние без надлежащей психологической реабилитации, как правило, могут копировать агрессивное поведение в будущем.

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Источник: https://censor.net.ua/n3166278
 
 
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Смотрите не переборщите )) Супруги могут отказаться иметь проблемы ))
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Они отдел организовали, а сроки за убийства и насилие над детьми оставили мизерные, педофилам дают 2-3 года, они снова занимаются издевательствами над детьми , только осторожнее. Матерям - убийцам новорожденных дают такой же мизер. А Зеленая плесень заветировала химическую кастрацию педофилов, сразу видно за кого он беспокоится. По действиям нужно судить, а не по словам. Педофилов жалеет, а не детей, тварь.
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и новости на ленте,как на подбор...все о насилии в отношении детей.
а война на донбассе-это не насилие?
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а Детский Омбудсмен Кулеба (ну как придет в себя после ДТП спровоцированным им же) имеет какие-то полномочия на данный момент? не будет ли этот новопридуманный отдел дублировать его функции ? и чем собственно они помогут детям...не теоретически так сказать...
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На черзі створення відділу боротьби з онанізмом в туалетах...
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