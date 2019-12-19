 В Офисе генпрокурора появится отдел по борьбе с насилием в отношении детей

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что ежегодно жертвами преступлений становятся более 6 тыс. детей, значительная часть которых страдает от насилия в семье. В течение 2019-го количество случаев насилия со стороны близких достигло 154. Кроме этого, львиную долю занимает сексуальное насилие - совершено 67 преступлений, что на 30% больше, чем в прошлом году, и убийства - 65 преступлений.

"Раньше внимание уделялось несовершеннолетним, которые сами совершили преступление. Но мы видим серьезный пласт работы, касающейся правонарушений, где они являются жертвами, ведь дети - наиболее уязвимые члены общества, поэтому мы и решили выделить следующие категории преступлений из общих производств. И, уверен, результатом будет более качественное следствие и его завершение в разумные сроки, а не как сегодня, когда такие дела расследуются годами", - отмечает заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов.

Перед ювенальными прокурорами нового подразделения также будет стоять задача налаживания психологической работы с жертвами насилия. Как показывает практика, пострадавшие несовершеннолетние без надлежащей психологической реабилитации, как правило, могут копировать агрессивное поведение в будущем.

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