 От домашнего насилия в Украине погибает больше людей, чем во время войны на Донбассе, - Минсоцполитики

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минсоцполитики, об этом заявил заместитель Министра социальной политики по вопросам европейской интеграции Сергей Нежинский.
"Ежегодно в Украине от домашнего насилия погибает больше людей, чем во время войны на Донбассе", - сказал Нежинский.
Он подчеркнул, что именно действенная превентивная политика государства должна стать важным инструментом достижения главной цели - уменьшить и свести к нулю толерантность общества к любым проявлениям жестокого обращения с людьми.
В этом контексте замминистра подчеркнул необходимость развития координации работы со стороны всех заинтересованных министерств и ведомств, неправительственных организаций с целью оперативного реагирования на факты насилия и оказания необходимых услуг для пострадавших от насилия.
Среди ближайших шагов Минсоцполитики в этой сфере, которые озвучил Нежинский, - запуск национальной "горячей линии" для пострадавших и свидетелей домашнего насилия, введение единого реестра жертв домашнего насилия.
1) вы не читала "законов Моисея"
2) вы не знаешь сколько миллионов убил Яхве и сколько единиц(пальцы двух рук) - "сотона".
чувак, или иди спать, или не пиши глупости, ок?
или уроки делай...тЕ
- Полиция.
- Помогите, меня мочат.
- Не "мочат", а "затапливают".
- Ну хорошо, меня муж затапливает.
- Фигасе у вас БДСМ.
- (звуки ударов ножа по трупу)
- Ну так когда затопит, тогда и подходите, а не названивайте тут.
В течение 2019-го количество случаев насилия со стороны близких достигло 154. Кроме этого, львиную долю занимает сексуальное насилие - совершено 67 преступлений, что на 30% больше, чем в прошлом году, и убийства - 65 преступлений.Источник: https://censor.net.ua/n3166278
Так проверь и доложи тут мне. Или ты бы на месте министров и замов - не выбивал бы се финансирование?
дайте разбивку по областям......