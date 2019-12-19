 От домашнего насилия в Украине погибает больше людей, чем во время войны на Донбассе, - Минсоцполитики

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минсоцполитики, об этом заявил заместитель Министра социальной политики по вопросам европейской интеграции Сергей Нежинский.

"Ежегодно в Украине от домашнего насилия погибает больше людей, чем во время войны на Донбассе", - сказал Нежинский.

Он подчеркнул, что именно действенная превентивная политика государства должна стать важным инструментом достижения главной цели - уменьшить и свести к нулю толерантность общества к любым проявлениям жестокого обращения с людьми.

В этом контексте замминистра подчеркнул необходимость развития координации работы со стороны всех заинтересованных министерств и ведомств, неправительственных организаций с целью оперативного реагирования на факты насилия и оказания необходимых услуг для пострадавших от насилия.

Среди ближайших шагов Минсоцполитики в этой сфере, которые озвучил Нежинский, - запуск национальной "горячей линии" для пострадавших и свидетелей домашнего насилия, введение единого реестра жертв домашнего насилия.

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