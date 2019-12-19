EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Шеремета Рынок земли Нормандские переговоры Газовая война Обирай свідомо
 Общество
  1472  26
Все про:насилие (215) Донбасс (20257) Министерство социальной политики (667)

 От домашнего насилия в Украине погибает больше людей, чем во время войны на Донбассе, - Минсоцполитики

За 9 месяцев текущего года в результате домашнего насилия погибло 777 человек, 305 из которых - дети.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минсоцполитики, об этом заявил заместитель Министра социальной политики по вопросам европейской интеграции Сергей Нежинский.

"Ежегодно в Украине от домашнего насилия погибает больше людей, чем во время войны на Донбассе", - сказал Нежинский.

Он подчеркнул, что именно действенная превентивная политика государства должна стать важным инструментом достижения главной цели - уменьшить и свести к нулю толерантность общества к любым проявлениям жестокого обращения с людьми.

В этом контексте замминистра подчеркнул необходимость развития координации работы со стороны всех заинтересованных министерств и ведомств, неправительственных организаций с целью оперативного реагирования на факты насилия и оказания необходимых услуг для пострадавших от насилия.

Среди ближайших шагов Минсоцполитики в этой сфере, которые озвучил Нежинский, - запуск национальной "горячей линии" для пострадавших и свидетелей домашнего насилия, введение единого реестра жертв домашнего насилия.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Фонд возмещения пострадавшим от насильственных преступлений может начать работу в 2021 году, - замглавы Минюста Банчук

Источник: https://censor.net.ua/n3166274
 
 
 Топ комментарии
 
- Алло, милиция?
- Полиция.
- Помогите, меня мочат.
- Не "мочат", а "затапливают".
- Ну хорошо, меня муж затапливает.
- Фигасе у вас БДСМ.
- (звуки ударов ножа по трупу)
- Ну так когда затопит, тогда и подходите, а не названивайте тут.
 показать весь комментарий
 
Просто они бронежилеты не покупали. И каски . Техника безопасности превыше всего ))
 показать весь комментарий
 
От преступности погибает действительно огромное количество людей. Наша украинская власть этим не озабочена и более того поддерживает эту преступность и наращивает своими сатанинскими законами, по которым убийцам дают 2-3 года и отпускают по закону Савченко. Из тюрем просто выпихивают зэков всяких категорий и мастей. Вся Украина утопает в преступности, но никакой реакции со стороны наших властей, им пох, у них охрана и ноль сопереживания и сочувствия к украинцам. Ганьба! Геть таких ублюдков из Рады. Они живут на деньги народа и плюют на народ, служат преступности и олигархату.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Просто они бронежилеты не покупали. И каски . Техника безопасности превыше всего ))
 показать весь комментарий
 
 
Зеб, это, наверно, только тебе под силу носить круглые сутки бронежилет высшего класса защиты весом 16 кг и оружие с боеприпасами, помимо этого, правда, только... языком.
 показать весь комментарий
 
Зеб, а я сразу не догадался, если бы ты добавил Вальцман или Лолита, то я бы сразу понял: это - шутка.
 показать весь комментарий
 
От преступности погибает действительно огромное количество людей. Наша украинская власть этим не озабочена и более того поддерживает эту преступность и наращивает своими сатанинскими законами, по которым убийцам дают 2-3 года и отпускают по закону Савченко. Из тюрем просто выпихивают зэков всяких категорий и мастей. Вся Украина утопает в преступности, но никакой реакции со стороны наших властей, им пох, у них охрана и ноль сопереживания и сочувствия к украинцам. Ганьба! Геть таких ублюдков из Рады. Они живут на деньги народа и плюют на народ, служат преступности и олигархату.
 показать весь комментарий
 
 
наращивает своими сатанинскими законами\\\\\\\

1) вы не читала "законов Моисея"
2) вы не знаешь сколько миллионов убил Яхве и сколько единиц(пальцы двух рук) - "сотона". От домашнего насилия в Украине погибает больше людей, чем во время войны на Донбассе, - Минсоцполитики - Цензор.НЕТ 1380
 показать весь комментарий
 
так вот таких преступников и убил, чтобы нормальные люди нормально жили - правильно сделал
 показать весь комментарий
 
а Сталина.... Від домашнього насильства в Україні гине більше людей, ніж під час війни на Донбасі, - Мінсоцполітики - Цензор.НЕТ 3800
чувак, или иди спать, или не пиши глупости, ок?
или уроки делай...тЕ
 показать весь комментарий
 
Сведя домашнее насилие и автоаварии к минимуму - создадим паритет рождаемости и смертности.
 показать весь комментарий
 
- Алло, милиция?
- Полиция.
- Помогите, меня мочат.
- Не "мочат", а "затапливают".
- Ну хорошо, меня муж затапливает.
- Фигасе у вас БДСМ.
- (звуки ударов ножа по трупу)
- Ну так когда затопит, тогда и подходите, а не названивайте тут.
 показать весь комментарий
 
 
Ого!!! Ну тоді і тут потрібно РАЗВАДІТЬ..... А ще на пожежах, дорогах, воді там взагалі тільки прививками можна виправити ситуацію.
 показать весь комментарий
 
Смертность в два раза выше рождаемости. Минсоцгеноцид. Жиды против украинцев. Коломойские, Таруты, Зеленские, Гройсманы и прочие *********.
 показать весь комментарий
 
 
Сложно не согласиться с замминистра. Но вот статистику я бы проверил. Похоже они бытовые убийства или сексуальные как в Одесской области когда девочку 11 лет убил сосед-маньяк записывает в домашнее насилие. Иначе откуда за 9 месяцев 305 умертвеленных детей? больше чем по одному каждый день, даже если это не домашнее насилие все равно очень много, СМИ уже били бы в набат. Похоже с цифрами не дружит замминистра.
 показать весь комментарий
 
 
Да разные могут быть причины от банальной ошибки, до желания пробить доп. бюджет на новые программы.
 показать весь комментарий
 
 
А воот и доказетльстов что замминистра гонит чушь причем свежайшее:
В течение 2019-го количество случаев насилия со стороны близких достигло 154. Кроме этого, львиную долю занимает сексуальное насилие - совершено 67 преступлений, что на 30% больше, чем в прошлом году, и убийства - 65 преступлений.Источник: https://censor.net.ua/n3166278
 показать весь комментарий
 
 
учись Бориска работать с информацией. А то пишешь много, а читаешь так себе.
 показать весь комментарий
 
так ты же сам написал - надо проверить?

Так проверь и доложи тут мне. Или ты бы на месте министров и замов - не выбивал бы се финансирование?
 показать весь комментарий
 
Нужно вводить урок этики для детей с самого детства, чтобы воспитать детей добродетельными!
 показать весь комментарий
 
 
большенство малоросов наследует принцип - бъет значит любит.... у нормальных людей - бъет значит идёт на ......й
дайте разбивку по областям......
 показать весь комментарий
 
 
Это всё от злости, а злость от того что Дед Мороз и Святой Николай в которых они верят так к ним и не приходят! Нужна хотя бы Юлина тысача!
 показать весь комментарий
 
 
Даешь миротворцев ООН в каждую проблемную семью...Чтобы неповадно было красные линии пересекать..
 показать весь комментарий
 
Пересварили людей,переколошкали,розділили різмаїтими "армія-мова-віра",поставили їх в скотинячі умови в побуті,роботі,транспорті,створили колосальну різницю між бідними і багатими - і хочете щоб не було насилля ?..Ось тільки воно не завжди буде "домашнім"...Є картинка в Бідструпа,називається "круг замкнувся"...Ото все колись вернеться і до вас,панове міністри,нардепи і філософи...
 показать весь комментарий
 
не нужно всё в кучу! Уберите из статистики людей которые лазят по ганделыкам, игровым залам, прочих инфантилов и не о чем будет говорить!
 показать весь комментарий
 
Развели с этим домашним насилием, можно подумать победят домашнее насилие, и ломонутся со всего мира бедные дамочки в поисках богатых мужей в Украину. Тупо закон о защите ментов от неинтересных им вызовов, теперь в случае выезда "на квартиру" по-любому хоть "домашнее насилие" можно оформить.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх