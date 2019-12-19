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Все про:Газ (9232) Россия (74589) Транзит газа (126)

 Транзит газа через Украину сохранится, это удобный маршрут, - Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что транзит российского газа через территорию Украины сохранится, но не уточнил, на какой срок.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом он заявил во время пресс-конференции.

По его словам, Россия не желает обострять ситуацию в энергетике.

"Будем сохранять транзит через Украину. Вопрос в объемах и сроках, на которые можно заключить контракт. При этом, мы не собираемся заключать на какой-то срок, чтобы потом прекратить. Нет. Это удобный маршрут, мы готовы его сохранять. Я думаю, что мы договоримся. Мы на пути к этим договоренностям. У нас нет желания обострять ситуацию в энергетике", - сказал Путин.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский по итогам газовых переговоров с Путиным сообщил, что новый контракт о транзите газа будет не на один год, как того ранее требовала Россия.

Накануне опубликовали исследование, в котором подсчитали, что потери России в результате прекращения транзита газа через Украину, будут в 7 раз больше, чем потери Украины.

По словам исполнительного директора Нафтогаза Юрия Витренко, который присутствовал при обсуждении газового вопроса между Зеленским и Путиным, на этих переговорах стороны договорились продолжать договариваться.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сегодня в Берлине пройдут трехсторонние переговоры по газу между Украиной, Россией и ЕС

Источник: https://censor.net.ua/n3166271
 
 
 Топ комментарии
 
Он таким добрым становится )) Когда на оба его яйца наступить ))
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Немецкие экологи сказали,что он может мешать миграции птиц ))
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Да куда же вы без транзита денетесь, ватники вы полоумные. Ведь вы же без него завтра уже начнете жрать друг друга!
Транзит газа через Украину сохранится, это удобный маршрут, - Путин - Цензор.НЕТ 3047
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Он таким добрым становится )) Когда на оба его яйца наступить ))
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Ага. Он таким добрым становится чтобы подойти поближе держа нож за спиной. Если поверить ***** то в Украине и нет войны и росийских войск.
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А зачем его подпускать ? - Держать на расстоянии вытянутой руки с кочережкой ))
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*Хохлы* туповатый и очень доверчивый народ. Они на любой комплимент даже от врага сразу сами лезут обниматься. Почитать коментарии даже на етом сайте аж тошнит сколько готовы опять поверить *****. А ведь они даже не подозревают какие ***** выдвинет условия для транзита газа и что они будут не выгодны самой Украине. например отказ от притензий к Газпрому и подачу воды в окупированный крым и подачу етого же газа на окупированный дамбас. Из жизненного опыта знаю что лучше с такими разорвать отношения чем опять лечь с ними в постель.
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Если наши керовники подпишут договор по транзиту взамен чего-то, это будет капитуляция пере @уйлом.
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А як же новий паток недобудований? Чи санкції перешкоджають?
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Немецкие экологи сказали,что он может мешать миграции птиц ))
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пінгвіни оголосили голодування протесту
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ГТС это не просто труба, это целая система природных газовых хранилищ Транзит газа через Украину сохранится, это удобный маршрут, - Путин - Цензор.НЕТ 4286 равных которым как в Карпатах нет
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Общих объемов подземных газовых хранилищ в Европе больше чем в Карпатах в 2-3 раза. Половина из них принадлежит Газпрому. Вы сильно отстали от жизни...
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"Половина из них принадлежит Газпрому. "

вялічіє в методичці роздулось, ЄС дякує що не всі сховища кремльгаз "віджав" Транзит газу через Україну збережеться, це зручний маршрут, - Путін - Цензор.НЕТ 2017
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Морква біля дупи то є потужний мотиватор!)))
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сохраняется пока выгодно путину и европе а найдут лучшие и наложат и европа и путин
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Ооо ******-ко нас облагоденствовало Транзит газа через Украину сохранится, это удобный маршрут, - Путин - Цензор.НЕТ 4785 в жопах ха-с носить не пробовали?
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потери России в 7 раз больше, чем потери Украины - прэлестно
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Да куда же вы без транзита денетесь, ватники вы полоумные. Ведь вы же без него завтра уже начнете жрать друг друга!
Транзит газа через Украину сохранится, это удобный маршрут, - Путин - Цензор.НЕТ 3047
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Картина Рєпіна "Транзит поліпів в Германщину"
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Какой ты остроумный *******! Как удачно шутишь! Просто эталонный дебил!
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Приходьте ще, приносьте інші фоточки з вашого кулінарного шоу "абирвалг"
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А де "шалена бджілка" довше зберігається - на Мальдівах чи в Панамі?
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Будкарі, схоже, не справляються, якщо витягли в каменти таку нафталінову запаску як ти Транзит газу через Україну збережеться, це зручний маршрут, - Путін - Цензор.НЕТ 9245
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А де раніше був, дружним соєвим колективом шатали газову трубу щоб на рашці не купувати і перевтомились?
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ты не перепутал газовую трубу с трубой ДБР?
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тепер ясно чого порохняві проти сєвпотока нічого не вдіяли - на дно не втонете
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Видать северный поток-2 ещё та халепа.)) Раз Володька версии 2.0 так запел))
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если ху*ло так сказало - значит всё будет с точностью наоборот! он сказочный со стажем.......
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Чого не повірити, капітанить же. Скільки по часу та об'ємам не уточнює.
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На кожну хитру дубу знайдеться гвинт з лівою різьбою,і ***** в цьому не виключення,коли побачив останні санкції штатів.
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Свежо предание.. Да хоть в 70 раз пусть будут большие потери засрашки от прекращения транзита. У кремлядских маньяков идея-фикс это насолить Украине.
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Без Украинских хранилищ,нифуя не выйдет.Хоть пусть 10 будет северных потоков.
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ДыкЪ!!!

СП-2 умер не родившись, как и было предсказано. Такша ***** надо в обратку теперь играть.
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мягко стелет... добрый дедушка...или это тройник "Добряк"? ))))
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неужели включил заднюю . вот, что делают тиски животворящие.
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Вони ще з початку переговорів навесні обіцяли, що зберігатиметься. Раз Меркель вимагає це обіцяти, то кремльгаз не проти це обіцяти, не убуде...
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Сказки для баранов прежде чем их зарезать чтобы мясо не было жосткое. Дайте ***** достроить только СП-2 и увидите как он вас нах. всех пошлет. Как минимум Украине выдвинет минимальный пакет газа для транспортировки который не покроет убытки на содержание газовой трубы. Или транзит будут осуществлять за счет самих украинцев подняв цену газа для них же.
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Успокаивающая...Как для клиентов. которые нервные..
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Путя облажався з "північним потоком 2 " і тепер заговорив про транзит через Україну.


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Транзит сохранится, но далеко не в текущих объемах. Первая нитка Турецкого потока запускается с января, это уже минус около 15 миллиардов кубов транзита через Украину. Газпром не пойдет на заключение контракта с оговоренным объемом транзита, ссылаясь на невыполнение Украиной условий с оговоренным объемом закупки газа в прошлом. Контракт заключат, если объемы оговорены не будут, или с пунктом пересмотра объемов каждый год. Соответственно транзит через Украину будет сокращаться по мере достройки потоков - СП-2 и второй нитки турецкого. Будут в итоге качать через Украину кубов 15-20 млрд - что нужно самой Украине по реверсу, для Словакии и Чехии, да и все.

Структура продаж российского газа в 2018 год в Европу:
Германия - 58,5 миллиардов кубов
Турция - 23,96 млрд
Италия - 22,77 млрд
Великобритания - 14,26 млрд
Франция - 12,92 млрд
Австрия - 12,31 млрд
Польша - 9,86 млрд
Нидерланды - 7,88 млрд
Венгрия - 7,41 млрд
Чехия - 6,49 млрд
Словакия - 5,08 млрд
Греция - 3,29 млрд
Болгария - 3,17 млрд
Финляндия - 2,62 млрд
Сербия - 2,15 млрд
Хорватия - 2,04
Бельгия - 1,77 млрд
Дания - 1,72 млрд
Румыния - 1,32 млрд
Словения - 0,46
Швейцария - 0,38 млрд
Босния - 0,24 млрд
Сев.Македония - 0,16 млрд
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Путь транзита газа по дну Балтийского моря, Черного моря значительно длиннее чем через Украину и затраты на транзит значительно больше чем через Украину. Транзит газа через Украину самый короткий путь и цена транзита самая дешевая.
Но любые переговоры с Россией, Украина будет начинать с вопроса о Крыме и Донбасса. Пока часть территории Украины оккупирована, оккупант-Россия будет значительно переплачивать. Кроме того, американские санкции тоже сильно ударят по экономике России.
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До этого следует добавить, что российский газ это российский элемент шантажа, угроз, вероятность отключения в самый тяжелый период для любой страны. Так вот, Украина соскочила с этой российской газовой зависимости. Более того, Россия потеряла Украину, как рынок сбыта газа, а это 55 миллиардов кубов. Россия потеряла Украину, как кормильца. Еще Ленин писал, что Россия не может жить без дешевого украинского хлеба, продуктов питания. Потери России от агрессии очень большие, а экономика на грани развала.
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Извините за неточность, это сказал Троцкий: "Без украинского угля, железа, руды, хлеба, соли, Черного моря Россия существовать не может, она задохнется". Так, что ждем, когда Россия задохнется.
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Троцкий сейсас там, где скоро будет Россия, на свалке истории
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Одним з яскравих показників занепаду московії являється відсутність власівських прапорів на цьому сайті.
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Это все вопросы к цензору, почему он боится флага УССР.
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Нужно учитывать реалии времени. Например, Союз бы не вытянул войну с немцами без бакинской нефти, просто потому что Баку тогда был центром нефтедобычи СССР, сегодня же России бакинская нефть не нужна - своей в избытке.
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Россия ничего не потеряла. Тот газ, который Украина покупает не в России, на рынок Европы поставляет именно Россия. Простая статистика - в 2015 году Россия поставила в Европу 160 млрд. кубов, а в 2018 - 200 млрд. А что касается элемента шантажа, то вопрос в самой покупке российского газа, а не в направлении. Направление - это заработок транзитеров, кто заработает - Украина или Германия, Словакия или Австрия. Россия с транзита деньги не получает, она получает с продажи газа, и будет получать что через Украину, что через Турцию, что через Северные потоки.
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Длинней смотря для кого. Для немцев точно нет. Длина Северного потока - 1200 км и газ в Германии, а труба через Украину только украинский участок - 1100 км, плюс каждая страна берет плату за транзит. Для немцев направление через море намного выгодней, поэтому они его продвигают.
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Да так "вигідніше", що кількість країн-транзитерів на маршруті Ямал-Баумгартен виросте на 1шт.
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Балтика является самым коротким экспортным маршрутом в Северо-Западную Европу. Маршрут с Ямала на 1885 км короче, чем через газотранспортную систему Украины. Основная часть «экономии» маршрута приходится на российскую территорию - 1010 км.

Стоимость доставки газа до Германии по маршруту с Ямала через «Северный поток - 2» в 1,6-2 раза ниже, чем через украинскую ГТС.

Словакия, Чехия не основные покупатели газа, поэтому транзит в через них в Германию гораздо затратнее.
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По-перше, найкоротший маршрут з Ямала до Берліна - сухопутний через Польщу, а головне - СП-2 призначений для поставок переважно не в Пн.Зах. Європу, а для обходу УкрГТС (довшим шляхом!) в доставці до Баумгартена (Австрія), і це в основному об'єми для Італії.
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На хрена платить Беларуси и Польше за транзит??? К тому же Польша не желает газ из РФ. А в Австрию и Италию пойдет газ по южному потоку через Турцию и Грецию. Им две нитки по 30 млрд.кубов в год за глаза хватит.
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А на хріна платити за транзит морем, Німеччиною та Чехією, та ще й протягом наступних 10 років за зарезервовані словацькі потужності, які пустуватимуть? Плюс СП-2 буде лише наполовину заповнюватись. Вері гуд бізнес. Транзит газу через Україну збережеться, це зручний маршрут, - Путін - Цензор.НЕТ 5033

"30 млрд.кубов в год за глаза хватит."
Дебільчик лахтінський, одна Італія імпортує за рік 20-30 млрд м3 газу з рашки Транзит газу через Україну збережеться, це зручний маршрут, - Путін - Цензор.НЕТ 7349 З турецпотока ще треба обійти УкрГТС для поставок не лише в Грецію та Туреччину, а й на Балкани - для всіх цих країн не вистачить потужностей, враховуючи обмеження Третього енергопакета на виводах в ЄС.
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Греция закупает всего 3-4 млрд. газа в год. Италию обязали закупать у РФ не более 50% потребностей. Поэтому Италия вынуждена закупать газ в Катаре, Ливии..Болгария закупает 3 млрд, столько и Молдова. Румыния 1-1,5 млрд, так как у них своя добыча есть. Этим странам хватает и азербайджанского 10 млрд. газа, тем более Азербайджан больше выдать газу не может.
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Коли азери витіснять третину поставок розгазу в регіоні, тоді й святкуватиме (ні) хазпром переможний обхід УкрГТС на більше значення. Транзит газу через Україну збережеться, це зручний маршрут, - Путін - Цензор.НЕТ 955

"Италию обязали закупать у РФ не более 50% потребностей"

Хто? Пруф?
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Азербайджан сейчас поставляет 16 млрд. кубов по ТАНАПу, из них 6 млрд. забирает Турция. И это предел Азербайджана, так как им уже самим не хватает газа.
"Италию обязали закупать у РФ не более 50% потребностей" - так Еврокомиссия борется с монополиями, типа Газпрома. Поэтому на север Италии газ приходит из Голландии.
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А за транзит по морскому дну, к примеру Финляндия получает всего...180 млн. евро в год! Столько же и Швеция. По сравнению с платой Украине это копейки.
"Тариф на транспортировку 1 тысячи кубометров газа по «Северному потоку» при нормальной загрузке системы составляет около 1,7 евро, или 20,7 евро за весь маршрут от России до Германии. Через Украину, по данным «Нафтогаза», «Газпром» платит $3,1 за тысячу кубометров на 100 км, или около 28,7 евро за тысячу кубометров от границы России до Словакии. Далее стоимость транспортировки по Словакии и Чехии до Waidhaus, по данным операторов систем в этих странах - Eustream и Net4Gas, - 17,4 евро за тысячу кубометров. Итого чуть более 46 евро за весь маршрут от российской границы до Waidhaus.
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І знов ти дебільну лахтінську методичку копіпастиш. По-перше треба враховувати вартість доставки від родовищ до кордонів рашки. У випадку прокачки через УкрГТС вона йде совєцкими газопроводами, а до Балтики новими від Ямала, збудуваними втридорога корєшами путєна. По-друге, з Сєвпотока газ йде і по NEL, але по OPAL весь газ поступає до тієї ж Чехії, а далі Чехією транзит до Баварії для споживання півдня Німеччини та заходу Австрії, і твої хазяї ці останні ділянки шляху "забули" згадати в "калькуляції".


"А за транзит по морскому дну, к примеру Финляндия получает всего...180 млн. евро в год! Столько же и Швеция. По сравнению с платой Украине это копейки."

А вони якусь транспортну роботу при цьому виконують? Кацап, ти тупе!
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Финские доходы состоят в том числе из выплат за хранение труб газопровода и обеспечение их покрытием в Коверхаре на острове Ханко и порту Муссало в Котке, которые стали логистическими центрами строительства в Финляндии.

Труба изготовлены в РФ, так что деньги и остались в РФ на зарплаты производителям труб. И труба идет напрямую в Германию, а не через несколько стран. Так что ваши порохоботские методички давно устарели. Транзит газу через Україну збережеться, це зручний маршрут, - Путін - Цензор.НЕТ 4086
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Самий коротший це з Норвегії плюс к 2025 планують 450 млрд постачати через СПГ, знову московіти всрались.
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Послушайте внимательно что говорит *****. А он говорит что транзит будет но суть вопроса в каких обьемах. А обьемы будут предложены *****м такие от которых Украина сама откажется так как ето будет не рентабельно. Так что лохи не радуйтесь.
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Украина может закупать газ в Европе и сама продавать его в РФ, демпингуя цены Газпрома. Транзит газу через Україну збережеться, це зручний маршрут, - Путін - Цензор.НЕТ 7354
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Цены такие захотел Нафтогаз, потому как за транзит кубометра газа он получал процент ... с цены этого газа.
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Україна купляла 50 млрд газу, а московські шавки пишуть що тепер ми курляємо той самий газ у Словаччини, хоча Словаччина купляє в мордви всього 5.
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Это ответ е"банатам которые думают .что Россия дружит с Украиной ,они дальше готовы убивать нас и говорить о том ,что им выгодно транспортировать газ через Украину . А где же наша гордость человеческая...
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