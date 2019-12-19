 Транзит газа через Украину сохранится, это удобный маршрут, - Путин

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом он заявил во время пресс-конференции.
По его словам, Россия не желает обострять ситуацию в энергетике.
"Будем сохранять транзит через Украину. Вопрос в объемах и сроках, на которые можно заключить контракт. При этом, мы не собираемся заключать на какой-то срок, чтобы потом прекратить. Нет. Это удобный маршрут, мы готовы его сохранять. Я думаю, что мы договоримся. Мы на пути к этим договоренностям. У нас нет желания обострять ситуацию в энергетике", - сказал Путин.
Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский по итогам газовых переговоров с Путиным сообщил, что новый контракт о транзите газа будет не на один год, как того ранее требовала Россия.
Накануне опубликовали исследование, в котором подсчитали, что потери России в результате прекращения транзита газа через Украину, будут в 7 раз больше, чем потери Украины.
По словам исполнительного директора Нафтогаза Юрия Витренко, который присутствовал при обсуждении газового вопроса между Зеленским и Путиным, на этих переговорах стороны договорились продолжать договариваться.
вялічіє в методичці роздулось, ЄС дякує що не всі сховища кремльгаз "віджав"
СП-2 умер не родившись, как и было предсказано. Такша ***** надо в обратку теперь играть.
Структура продаж российского газа в 2018 год в Европу:
Германия - 58,5 миллиардов кубов
Турция - 23,96 млрд
Италия - 22,77 млрд
Великобритания - 14,26 млрд
Франция - 12,92 млрд
Австрия - 12,31 млрд
Польша - 9,86 млрд
Нидерланды - 7,88 млрд
Венгрия - 7,41 млрд
Чехия - 6,49 млрд
Словакия - 5,08 млрд
Греция - 3,29 млрд
Болгария - 3,17 млрд
Финляндия - 2,62 млрд
Сербия - 2,15 млрд
Хорватия - 2,04
Бельгия - 1,77 млрд
Дания - 1,72 млрд
Румыния - 1,32 млрд
Словения - 0,46
Швейцария - 0,38 млрд
Босния - 0,24 млрд
Сев.Македония - 0,16 млрд
Но любые переговоры с Россией, Украина будет начинать с вопроса о Крыме и Донбасса. Пока часть территории Украины оккупирована, оккупант-Россия будет значительно переплачивать. Кроме того, американские санкции тоже сильно ударят по экономике России.
Стоимость доставки газа до Германии по маршруту с Ямала через «Северный поток - 2» в 1,6-2 раза ниже, чем через украинскую ГТС.
Словакия, Чехия не основные покупатели газа, поэтому транзит в через них в Германию гораздо затратнее.
"30 млрд.кубов в год за глаза хватит."
Дебільчик лахтінський, одна Італія імпортує за рік 20-30 млрд м3 газу з рашки З турецпотока ще треба обійти УкрГТС для поставок не лише в Грецію та Туреччину, а й на Балкани - для всіх цих країн не вистачить потужностей, враховуючи обмеження Третього енергопакета на виводах в ЄС.
"Италию обязали закупать у РФ не более 50% потребностей"
Хто? Пруф?
"Италию обязали закупать у РФ не более 50% потребностей" - так Еврокомиссия борется с монополиями, типа Газпрома. Поэтому на север Италии газ приходит из Голландии.
"Тариф на транспортировку 1 тысячи кубометров газа по «Северному потоку» при нормальной загрузке системы составляет около 1,7 евро, или 20,7 евро за весь маршрут от России до Германии. Через Украину, по данным «Нафтогаза», «Газпром» платит $3,1 за тысячу кубометров на 100 км, или около 28,7 евро за тысячу кубометров от границы России до Словакии. Далее стоимость транспортировки по Словакии и Чехии до Waidhaus, по данным операторов систем в этих странах - Eustream и Net4Gas, - 17,4 евро за тысячу кубометров. Итого чуть более 46 евро за весь маршрут от российской границы до Waidhaus.
"А за транзит по морскому дну, к примеру Финляндия получает всего...180 млн. евро в год! Столько же и Швеция. По сравнению с платой Украине это копейки."
А вони якусь транспортну роботу при цьому виконують? Кацап, ти тупе!
Труба изготовлены в РФ, так что деньги и остались в РФ на зарплаты производителям труб. И труба идет напрямую в Германию, а не через несколько стран. Так что ваши порохоботские методички давно устарели.