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 Фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир" переводят из психбольницы в СИЗО в оккупированном Крыму, - адвокат

Фигурантов второго симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир" Ремзи Бекирова и Рустема Сейтхалилова переводят из психиатрической больницы, где они проходили обследование, в СИЗО.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крымскую солидарность", об этом сообщил адвокат Эдем Семедляев.

"Сегодня утром я посетил Крымскую Республиканскую Психиатрическую Больницу №1, чтобы попасть на свидание с гражданским журналистом Ремзи Бекировым. Однако меня не пустили, ссылаясь на то, что его и ещё одного фигуранта их уголовного дела - Рустема Сейтхалилова сегодня этапируют из больницы в СИЗО Симферополя. Психиатрическая "экспертиза" завершена", - рассказал Семедляев.

Напомним, что Ремзи Бекиров и Рустем Сейтхалилов являются фигурантами второй Симферопольской группы по "делу Хизб ут- Тахрир", которых арестовали в результате массовых обысков в оккупированном Крыму 27 марта 2019 года. В конце ноября текущего года они были направлены на принудительную психиатрическую экспертизу.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Пятеро фигурантов второго симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир" нуждаются в немедленном лечении, - адвокат Шейхмамбетов

Фигурантов дела Хизб ут-Тахрир переводят из психбольницы в СИЗО в оккупированном Крыму, - адвокат 01

Источник: https://censor.net.ua/n3166263
 
 
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Тахрир ставит целью всех загнать во всемирный джамоат. Это психическое заболевание или преступление?
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переводят из психбольницы в СИЗО... КГБ шные штучки....но для умом непонятной Параши интересно исследовать людей со свободными взглядами и потом после их "восстановления" впускать их общее придурковатное стадо. Фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир" переводят из психбольницы в СИЗО в оккупированном Крыму, - адвокат - Цензор.НЕТ 9637
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"Фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир" переводят из психбольницы в СИЗО в оккупированном Крыму" - когда уже слуг Каломойского по психбольницам разместят? -
В пропрезидентской партии "Слуга народа" есть сумасшедшие и психически больные люди. Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Богдан в интервью ВВС.
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