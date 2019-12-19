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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Израиль (983) суд (22784) Приватбанк (571)

 ПриватБанк подал иск в суд Израиля на $600 млн против бывших владельцев и других ответчиков

ПриватБанк (Киев) 18 декабря, в третью годовщину национализации, инициировал новое судебное производство в Окружном суде Тель-Авива в Израиле против бывших владельцев банка и других ответчиков, сумма иска составляет $600 млн.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, говорится в заявлении банка без уточнения новой суммы претензий.

"Также по итогам дальнейшего анализа, ПриватБанк увеличил сумму исковых требований в Канцлерском суде штата Делавер в США, подав в суд дополненное исковое заявление", – сказано в заявлении.

Согласно ему, банк также продолжает подготовку к слушанию по сути своего искового заявления против бывших владельцев и прочих лиц на сумму более $3 млрд (включая проценты) в Высоком суде Англии и Уэльса.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "ПриватБанк" планируем продать в течение трех лет, - Маркарова

"Независимый наблюдательный совет и правление банка, согласно закону, обязаны приложить все возможные усилия, чтобы обеспечить возмещение убытков банка теми, кто эти убытки причинил. Мы продолжим действовать в наилучших интересах наших клиентов и других стейкхолдеров", – подчеркивается в заявлении ПриватБанка за подписью главы набсовета Шерона Иски и главы правления Петра Крумханзла.

Напомним, ранее Маркарова заявила, что "ПриватБанк" приватизируют и снова передадут в частные руки.

Источник: https://censor.net.ua/n3166258
 
   
 Топ комментарии
 
Облажили Бенциона со всех сторон. Беня, забери своих бичей с Банковой, - засрали и зассали всю улицу, - пройти нельзя!
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Вітаю і повністю підтримую дії менеджменту державного банку України. Всі кошти, які вкрадені колишніми власниками мають бути повернути в державну казну. І ніякі дубінські та інші мерзоти, що радуються хворобам керівника Приватбанку, не мають стати на заваді.
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тут потрібен індивідуальний підхід.... бєнєкост ПриватБанк подал иск в суд Израиля на $600 млн против бывших владельцев и других ответчиков - Цензор.НЕТ 9237
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Безобразие! Если так пойдет, скоро на Г+Г узнаем, что ЗЕленский мародер и барыга.
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Облажили Бенциона со всех сторон. Беня, забери своих бичей с Банковой, - засрали и зассали всю улицу, - пройти нельзя!
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ісраєль завжди встає на сторону євреїв(згідно талмуду - кошти, вкрадені в гоїв, повертати не можна).... тому, тут нема на що сподіватися
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Ну не так, щоб завжи, але частіше за всеПриватБанк подал иск в суд Израиля на $600 млн против бывших владельцев и других ответчиков - Цензор.НЕТ 3794
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та не дуркуй і не бреши "Приватбанк" подав позов до суду Ізраїлю на $600 млн проти колишніх власників та інших відповідачів - Цензор.НЕТ 7452
1) Ізраіль, навіть не дивлячись на те що є релегійною державой, ПРАВОВА держава і злодюжек крімінальних ПРЕСУЄ аж гай гуде , особливо таких які "образили" їхніього спосора -США
2) В Ізраілі лише 60% євреїв(людей що сповідують юдаізм)різних національностей а інші - мусульмани християни і навіть атеісти "Приватбанк" подав позов до суду Ізраїлю на $600 млн проти колишніх власників та інших відповідачів - Цензор.НЕТ 9234
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так..так... тільки всі українські злодюги шидівського походження тікають туди і ще жодного не екстрадували
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Вітаю і повністю підтримую дії менеджменту державного банку України. Всі кошти, які вкрадені колишніми власниками мають бути повернути в державну казну. І ніякі дубінські та інші мерзоти, що радуються хворобам керівника Приватбанку, не мають стати на заваді.
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надо как Газпрем - подавайте сразу на 40млрд., например, можид чет и дадут - на кофе адвокатам(своим..... за ваш счет). нашли куда подавать ей-право. еще и должны останетесь ПриватБанк подал иск в суд Израиля на $600 млн против бывших владельцев и других ответчиков - Цензор.НЕТ 4852
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Та "Беня" уже й Ізраїлю "поперек горла стоїть" - в них свого "головняку" вистачає... То один чиновник високопоставлений, в корупційному скандалі вплутаний, то інший... А то і під спідниці лізуть... А це ж - "підрив державного авторитету"! А тут ще й "маланець" дніпропетровський свого "гімна" підкладає...
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1 чувак в Антиколорадоса висрав - я в Англії витрачаю 3000 на сигари на рік, а Нетаньяху приписують що там чота на 18000 за десять років сигар типу "хабаря" дали.
типу це все лівацькі срачі.

і я трохи вірю. обвинувачення виглядають тупо. хоча..... шекель до шекеля - і внуки на яхті)

Сократ був правий на рахунок - знаю шо ніц не знаю. так все забрешуть шо х.з. вже шо і як.
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Борюсик, тобі не набридло, коли я тебе, за твої "глупоразмишлізми", та посилання на "Антиколорадоса", "нах.." посилаю? Знаєш, ти мені нагадуєш Сару з старого "одеського" анекдоту:
"Приходить Сара з Привозу, і каже чоловікові:
- Абгаша, ти уявляєш, мене на Привозі обізвали "бл..дю"!...
- Сарочка, скільки разів я тобі казав - не ходи там, де тебе знають!...
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Ну так я просто саме там таке в коментах прочитав, а я чесний(православний))
+ знаю шо не любиш антиколорадоса(він дуже добрий і агностик)
просто там такі упороті ура-поцріоти, шо бува диву даєшся.
а шо "размишлізми"? ти сам би на посту прем.єра брав би сміховинні "хабарі" і потім 10 років трясся би шоб таки ніхто нічо не розказав, і потерпав би від можливого шантажу?
не думаю.
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Ти - "дурень по жизні", чи таким прикидаєшся? Ти хоч розумієш, що значить поняття "агностик"? Сам пишеш, що "Антиколорадос" - юрист... Так юрист, за визначенням не може буть "агностиком", бо юриспруденція передбачає пізнання невідомого, сумніви і докопування до істини шляхом цього пізнання... А "агностик - людина, що сприймає все "на віру", без доказів... Ну ти й "баранкувате" створіння!!!
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б*же, ти почитай спочатку шо є агностицизм "Приватбанк" подав позов до суду Ізраїлю на $600 млн проти колишніх власників та інших відповідачів - Цензор.НЕТ 4817

вибачатись будем-с?
феєричненько, сер, навіть не знав шо ви зі своїм "розумом" та бібліотекою, можеш так сісти в мокрі штани)) "Приватбанк" подав позов до суду Ізраїлю на $600 млн проти колишніх власників та інших відповідачів - Цензор.НЕТ 7147
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Ну, на, бери, читай:
Агностицизм (грец. α-γνωστικισμός - від гностицизм (див. гнозис)) - філософський погляд, який стверджує, що істинне значення певних тверджень - особливо метафізичних тверджень щодо теології, життя після смерті, або існування Бога, богів, божеств, або навіть об'єктивної дійсності - не осягається або, залежно від форми агностицизму, не може бути в сутності осягнене через природу суб'єктивного досвіду, сприйнятого індивідом.

До речі "розмишлятор", крилатого вислову "сісти в мокрі штани", в сенсі "зганьбиться", не існує... Кажуть - "замочив штани", або "сів у калюжу". Так от, "сидиш в калюжі" саме ти, зі своїм "агностиком"... (І не тільки з ним...)
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Агностицизм (грец. α-γνωστικισμός - від гностицизм (див. гнозис)) - філософський погляд, який стверджує, що істинне значення певних тверджень - особливо метафізичних тверджень щодо теології, життя після смерті, або існування Бога, богів, божеств, або навіть об'єктивної дійсності - не осягається або, залежно від форми агностицизму, не може бути в сутності осягнене через природу суб'єктивного досвіду, сприйнятого індивідом.\\\\\\\\\\\

ну і як це корелюється з твоїм:

\\\\\\\Так юрист, за визначенням не може буть "агностиком", бо юриспруденція передбачає пізнання невідомого, сумніви і докопування до істини шляхом цього пізнання... А "агностик - людина, що сприймає все "на віру", без доказів...\\\\\\\\\\

???

я теж достовірно тобы не скажу про Боба, але якщо віруни стверджують шо Землі 7000 років і на нєбє дєдушка, то саме вони мають це довести, а з цим у них - "Приватбанк" подав позов до суду Ізраїлю на $600 млн проти колишніх власників та інших відповідачів - Цензор.НЕТ 8760

Ти ж написав прямо шо агностики - сприймають все "на віру", а потім процитував що це не так(правильно). Ну і хто тут "світ двері м.яч"?
Вибачишся сам, або накладу анафему, а Зевс дуже злий, так що
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"Йди к бісу!" Ідіот ти, і не лікуєшся... Агностик - людина, що визнає все на віру, без доказів, бо об"єктивний світ неможливо пізнать... А "гностик" - той, що пізнає незвідане, використовуючи ЗНАННЯ !!! Перекладаю з давньогрецької: ""гносис" - "знання". Префікс "А" означає заперечення... Тобто "агностик", буквально - той, що заперечує знання!!!
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Агностик - людина, що визнає все на віру, без доказів\\\\\\\\\

Тобто "агностик", буквально - той, що заперечує знання!!!\\\\\\\\\\\

Запросіть, шан пан, свою тещу до клавіатури, я у неї запитаю рецепт того чим вона вас поїть щоб ви несли таку хуртовину)

Так агностики якраз і кажуть - не знаю, може є Боб, а може й нема(є)

а ти шо пишеш? - агностики типу все на "віру" сприймають? Навпаки, вони плюють на попів - доведи мені існування Боба. Нє? Ну так закрийте бороду, піп та йдіть махати кадилом.

А ти шо написав? За промовчанням - Боба нема. Хто довести хоче шо є? Той хто стверджує, а з аргументами у нього - "швах"(шито?)

Так що атеїзм тут кращий - нема це просто за промовчанням. А агностики кажуть - а може є, а може нема.
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та здох пєрдовській і місто наше називається ДНІПРО і бєня такий же самий "наш" як і "ваш "Приватбанк" подав позов до суду Ізраїлю на $600 млн проти колишніх власників та інших відповідачів - Цензор.НЕТ 8477 "
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"Беня" - саме "дніпропетровський"... Він у Дніпрі, з часу його перейменування, мабуть і не був ні разу... А "дніпропетровський" - не від назви міста. Цей вислів існує навіть не з 90-х, і означає клан вихідців з Дніпропетровська. Спочатку це були партійні діячі, характерним представником яких був Брєжнєв, потім - Кучма... Потім "дніпропетровськими" стали іменувать мафіозний клан, яких представляв Коломойський...
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Бене пора ехать на Банковую указания раздавать.
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Цікава думка компетентних юристів, які спеціалізуються на подібних справах щодо результатів ізраїльського суду ПриватБанк подал иск в суд Израиля на $600 млн против бывших владельцев и других ответчиков - Цензор.НЕТ 1527
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Я так розумію, "на Банковій" зараз "пожежа в "публічному домі", під час повені, викликаної землетрусом"? Чи це "показуха", створена "блазенятами", щоб відтягнуть увагу від "ділов", що творяться у Верховній Раді? Так це не допоможе... Та й сказать - "мы пашутили", ні американському, ні ізраїльському суду, не вийде - за такі "шутки" боляче б"ють... Як кажуть кацапи, "За "нечаянно" бьют отчаянно...".
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Нажаль зараз для зедебілів стало зрозумілим, що бюджет 2019 р. не буде виконаний. Зупиняється будівництво та багато інших робіт. Далі нас чекають мітинги та Майдан ПриватБанк подал иск в суд Израиля на $600 млн против бывших владельцев и других ответчиков - Цензор.НЕТ 2497
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Дівчатка, я вам більше скажу- пан Зеленський вам ще й у штані наклав!)))
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Дівчатка? Ви помилилися. Тому вас у спам.
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Невже то ти сам наклав? Ну вибач!)
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нет срань липецкая , это не "пожежа" а ИСК В СУД , учись читать дибиленок ботанутый
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Не переймайся, йому все одно божа роса буде, звичай такий!)
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"Жменя з гімном лахтинським", не тобі мені розповідать, що означає "позов до суду"... Я їх, за все життя, подавав більше, ніж ти "тарелок со щами" з"їв...
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гавно лахтинское это твоя девичья фамилия, контрацептив остывший, твоя липецкая фабрика грез ничем не отличается от лахты
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ясно всім, що "согласно закону, обязаны приложить все возможные усилия"
от і подивимось, що там за банером "суд Ізраіля"
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хочу судится взаграницей
чем мы хуже приватской шарашки?
надоели наши муды и прокуВоры - детище свинарей ))
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Что же теперь голобородька будет делать. когда его хозяина обложили со всех сторон?
Ах да! - Оба возьмут 100 млрд$ у Пуйла.. И газ..
А "через несколько лет украинцы забудут обиды и кровь" = Коломойский
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