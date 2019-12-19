 ПриватБанк подал иск в суд Израиля на $600 млн против бывших владельцев и других ответчиков

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, говорится в заявлении банка без уточнения новой суммы претензий.
"Также по итогам дальнейшего анализа, ПриватБанк увеличил сумму исковых требований в Канцлерском суде штата Делавер в США, подав в суд дополненное исковое заявление", – сказано в заявлении.
Согласно ему, банк также продолжает подготовку к слушанию по сути своего искового заявления против бывших владельцев и прочих лиц на сумму более $3 млрд (включая проценты) в Высоком суде Англии и Уэльса.
"Независимый наблюдательный совет и правление банка, согласно закону, обязаны приложить все возможные усилия, чтобы обеспечить возмещение убытков банка теми, кто эти убытки причинил. Мы продолжим действовать в наилучших интересах наших клиентов и других стейкхолдеров", – подчеркивается в заявлении ПриватБанка за подписью главы набсовета Шерона Иски и главы правления Петра Крумханзла.
Напомним, ранее Маркарова заявила, что "ПриватБанк" приватизируют и снова передадут в частные руки.
1) Ізраіль, навіть не дивлячись на те що є релегійною державой, ПРАВОВА держава і злодюжек крімінальних ПРЕСУЄ аж гай гуде , особливо таких які "образили" їхніього спосора -США
2) В Ізраілі лише 60% євреїв(людей що сповідують юдаізм)різних національностей а інші - мусульмани християни і навіть атеісти
типу це все лівацькі срачі.
і я трохи вірю. обвинувачення виглядають тупо. хоча..... шекель до шекеля - і внуки на яхті)
Сократ був правий на рахунок - знаю шо ніц не знаю. так все забрешуть шо х.з. вже шо і як.
"Приходить Сара з Привозу, і каже чоловікові:
- Абгаша, ти уявляєш, мене на Привозі обізвали "бл..дю"!...
- Сарочка, скільки разів я тобі казав - не ходи там, де тебе знають!...
+ знаю шо не любиш антиколорадоса(він дуже добрий і агностик)
просто там такі упороті ура-поцріоти, шо бува диву даєшся.
а шо "размишлізми"? ти сам би на посту прем.єра брав би сміховинні "хабарі" і потім 10 років трясся би шоб таки ніхто нічо не розказав, і потерпав би від можливого шантажу?
не думаю.
вибачатись будем-с?
феєричненько, сер, навіть не знав шо ви зі своїм "розумом" та бібліотекою, можеш так сісти в мокрі штани))
Агностицизм (грец. α-γνωστικισμός - від гностицизм (див. гнозис)) - філософський погляд, який стверджує, що істинне значення певних тверджень - особливо метафізичних тверджень щодо теології, життя після смерті, або існування Бога, богів, божеств, або навіть об'єктивної дійсності - не осягається або, залежно від форми агностицизму, не може бути в сутності осягнене через природу суб'єктивного досвіду, сприйнятого індивідом.
До речі "розмишлятор", крилатого вислову "сісти в мокрі штани", в сенсі "зганьбиться", не існує... Кажуть - "замочив штани", або "сів у калюжу". Так от, "сидиш в калюжі" саме ти, зі своїм "агностиком"... (І не тільки з ним...)
ну і як це корелюється з твоїм:
\\\\\\\Так юрист, за визначенням не може буть "агностиком", бо юриспруденція передбачає пізнання невідомого, сумніви і докопування до істини шляхом цього пізнання... А "агностик - людина, що сприймає все "на віру", без доказів...\\\\\\\\\\
???
я теж достовірно тобы не скажу про Боба, але якщо віруни стверджують шо Землі 7000 років і на нєбє дєдушка, то саме вони мають це довести, а з цим у них -
Ти ж написав прямо шо агностики - сприймають все "на віру", а потім процитував що це не так(правильно). Ну і хто тут "світ двері м.яч"?
Вибачишся сам, або накладу анафему, а Зевс дуже злий, так що
Тобто "агностик", буквально - той, що заперечує знання!!!\\\\\\\\\\\
Запросіть, шан пан, свою тещу до клавіатури, я у неї запитаю рецепт того чим вона вас поїть щоб ви несли таку хуртовину)
Так агностики якраз і кажуть - не знаю, може є Боб, а може й нема(є)
а ти шо пишеш? - агностики типу все на "віру" сприймають? Навпаки, вони плюють на попів - доведи мені існування Боба. Нє? Ну так закрийте бороду, піп та йдіть махати кадилом.
А ти шо написав? За промовчанням - Боба нема. Хто довести хоче шо є? Той хто стверджує, а з аргументами у нього - "швах"(шито?)
Так що атеїзм тут кращий - нема це просто за промовчанням. А агностики кажуть - а може є, а може нема.
от і подивимось, що там за банером "суд Ізраіля"
чем мы хуже приватской шарашки?
надоели наши муды и прокуВоры - детище свинарей ))
Ах да! - Оба возьмут 100 млрд$ у Пуйла.. И газ..
А "через несколько лет украинцы забудут обиды и кровь" = Коломойский