 Политическое и санкционное давление на российские власти должно быть усилено, - Порошенко в Страсбурге

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности", об этом во время сессии по вопросам безопасности Парламентского Комитета ассоциации между Украиной и ЕС заявил пятый Президент Украины, лидер партии ЕС Петр Порошенко,
"Важно усилить политическое давление на российскую власть для безусловного и немедленного освобождения всех незаконно удерживаемых украинских граждан как в России, так и на временно оккупированных территориях Украины", – подчеркнул Порошенко. Он приветствовал инициативу депутатов Европарламента о направлении письма накануне нормандского саммита с призывом содействовать освобождению всех украинских граждан из российских тюрем.
"Мы должны удвоить усилия для принуждения России восстановить и обеспечить свободу судноплавства согласно Конвенции ООН по морскому праву в Керченском проливе и Азовском море", – убежден Петр Порошенко.
По его словам, санкции против России являются гарантией для прогресса Украины, в том числе для укрепления оборонных возможностей и внутренних реформ.
"Я приветствую продление санкций ЕС против России, включая санкции за применение силы в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Санкции нельзя приостановить или отменить до полного выполнения Минских договоренностей и возвращения Крыма Украине", – подчеркнул Петр Порошенко.
Он также призвал европейских партнеров не возвращаться к "статус-кво"в отношениях с РФ до восстановления территориальной целостности Украины. Петр Порошенко инициировал визит нового высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля на Донбасс.
у каждого свой уровень командировок
«Вкусно по-украински! Наши сыры, йогурты, колбасы и даже соки продают в самом центре Баку. Местный бизнесмен имеет уже одиннадцать магазинов Ukrayna Mahsullari. Скоро планирует расширяться: помимо дополнительных точек, откроет украинский ресторан», - сообщил президент. https://glavcom.ua/ru/photo/vkusno-po-ukrainski-zelenskiy-proshelsya-po-produktovomu-magazinu-v-azerbaydzhane-foto-647399.html
Возвращайся, бо беда.
Поясни своего "гетьмана"
Вот полная фраза Пороха:
""Я приветствую продолжение санкций ЕС против России, включая санкции за применение силы в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Санкции нельзя приостановить или отменить до полного выполнения Минских договоренностей и возвращения Крыма Украине", - отметил Петр Порошенко."
Ссылка: https://lb.ua/news/2019/12/19/445265_poroshenko_strasburge_vistupil.html
В редакции Цензора засели враги?
Только не понимаю, почему ему не ответили с переводом на 27 европейскиx языков:
"А херр/пан/мсьё/сеньор собственно - хто?"
Всё бегает в образе по двору и кудахчет с одной лишь целью :
найти заступников когда придёт время его посадки.
А оно придёт. Новый год скоро....
Порох уже не президент (увы! - надеюсь, эта ошибка ненадолго) - но финансирование ольгинским не сняли и задачи не поменяли (распил, то да се и т.п.)
Ну, они и вынуждены дудуть в ту же дуду, хоть оно и выглядит теперь смешно.
Пока смишной чувачок скидает портки перед ху...ом.
Лижи шоколадный анус щитильней...
У кацапов "Сатана" и у нас будет с женским именем - "Санкция".
Шум нужно поднимать постоянно!