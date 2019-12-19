EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Шеремета Рынок земли Нормандские переговоры Газовая война Обирай свідомо
 Политика Украины
  710  48
Материалы по теме:
Все про:Порошенко (17953) Россия (74589) санкции (7556)

 Политическое и санкционное давление на российские власти должно быть усилено, - Порошенко в Страсбурге

Санкции против России за агрессию на Востоке Украины и оккупацию Крыма должны быть усилены и продолжаться до полного выполнения Кремлем международных обязательств.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности", об этом во время сессии по вопросам безопасности Парламентского Комитета ассоциации между Украиной и ЕС заявил пятый Президент Украины, лидер партии ЕС Петр Порошенко, 

"Важно усилить политическое давление на российскую власть для безусловного и немедленного освобождения всех незаконно удерживаемых украинских граждан как в России, так и на временно оккупированных территориях Украины", – подчеркнул Порошенко. Он приветствовал инициативу депутатов Европарламента о направлении письма накануне нормандского саммита с призывом содействовать освобождению всех украинских граждан из российских тюрем.

"Мы должны удвоить усилия для принуждения России восстановить и обеспечить свободу судноплавства согласно Конвенции ООН по морскому праву в Керченском проливе и Азовском море", – убежден Петр Порошенко.

Также читайте: Переговоров в нормандском формате недостаточно для снятия санкций с России, - Меркель

По его словам, санкции против России являются гарантией для прогресса Украины, в том числе для укрепления оборонных возможностей и внутренних реформ.

"Я приветствую продление санкций ЕС против России, включая санкции за применение силы в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Санкции нельзя приостановить или отменить до полного выполнения Минских договоренностей и возвращения Крыма Украине", – подчеркнул Петр Порошенко.

Он также призвал европейских партнеров не возвращаться к "статус-кво"в отношениях с РФ до восстановления территориальной целостности Украины. Петр Порошенко инициировал визит нового высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля на Донбасс.

Источник: https://censor.net.ua/n3166257
 
   
 Топ комментарии
 
вазелин в азербайджан, порошенко в Страстбург
у каждого свой уровень командировок
 показать весь комментарий
 
Береги пердак, порохобот - ему еще рваться и рваться.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
По опять влез где не надо - своим пятаком лишь дискредитирует правильные идеи.
 показать весь комментарий
 
 
Ти не забув свій номер в списку тріпачів? Политическое и санкционное давление на российские власти должно быть усилено, - Порошенко в Страсбурге - Цензор.НЕТ 6219 №19
 показать весь комментарий
 
вазелин в азербайджан, порошенко в Страстбург
у каждого свой уровень командировок
 показать весь комментарий
 
 
ну наработал, ну наработал! - аж волосы на жёппе дыбом встали
 показать весь комментарий
 
Береги пердак, порохобот - ему еще рваться и рваться.
 показать весь комментарий
 
 
Ведомо, что не на того, что порохоботское стадо, а на НЕЁ - Неньку ридну Украину!
 показать весь комментарий
 
 
А що він "наработал"? - Конкретно? - Я отримав платіжку за тепло (листопад 2019) на 700 гр більше, ніж за листопад 2018. ПС. І напуркуа ви ховаєтесь за якимись ніками і прапорцями? Ви сц\куни, як і ваш ЗЕсц\кун?
 показать весь комментарий
 
Я й не сумнівався, що ЗЕгівнюки і ЗЕсцикуни ховаються за чижими їм по духу Union Jack, а по суті є кацапськими рабами.
 показать весь комментарий
 
Отвечаю лишь чтобы помочь тебе оплатить счета, хоть ты и пишешь как порохобот-порохоботом. Політичний і санкційний тиск на російську владу необхідно посилити, - Порошенко в Страсбурзі - Цензор.НЕТ 3377
 показать весь комментарий
 
а хто буде магазини рекламувати ?
«Вкусно по-украински! Наши сыры, йогурты, колбасы и даже соки продают в самом центре Баку. Местный бизнесмен имеет уже одиннадцать магазинов Ukrayna Mahsullari. Скоро планирует расширяться: помимо дополнительных точек, откроет украинский ресторан», - сообщил президент. https://glavcom.ua/ru/photo/vkusno-po-ukrainski-zelenskiy-proshelsya-po-produktovomu-magazinu-v-azerbaydzhane-foto-647399.html

Політичний і санкційний тиск на російську владу необхідно посилити, - Порошенко в Страсбурзі - Цензор.НЕТ 6725
 показать весь комментарий
 
Ничего усилено не будет ибо невозможно усилить то чего НЕТ а то что есть это просто дымовая завеса не имеющая никакого реального значения .
 показать весь комментарий
 
 
Возвращайся, Гетьман...
Возвращайся, бо беда.
 показать весь комментарий
 
 
Санкции можно приостановить или отменить до полного выполнения Минских договоренностей и возвращения Крыма Украине", - подчеркнул Петр Порошенко.Источник: https://censor.net.ua/n3166257
Поясни своего "гетьмана"
 показать весь комментарий
 
 
Поясняю: поскольку первая часть фразы диаметрально противоположна второй - ищи ошибку.
Вот полная фраза Пороха:
""Я приветствую продолжение санкций ЕС против России, включая санкции за применение силы в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Санкции нельзя приостановить или отменить до полного выполнения Минских договоренностей и возвращения Крыма Украине", - отметил Петр Порошенко."
Ссылка: https://lb.ua/news/2019/12/19/445265_poroshenko_strasburge_vistupil.html
 показать весь комментарий
 
 
Куда деть слово "можно"?
В редакции Цензора засели враги?
 показать весь комментарий
 
они переводили гуглем украинское "не можна призупинити" - и забыли вставить "не".
 показать весь комментарий
 
или с дипломатического порошенкова французского?
Только не понимаю, почему ему не ответили с переводом на 27 европейскиx языков:
"А херр/пан/мсьё/сеньор собственно - хто?"
 показать весь комментарий
 
Можеш висловити претензії до редактора тексту на Цензорі.
 показать весь комментарий
 
А Петруччо все не угомонится.Уже давно не президент,а туда же...
 показать весь комментарий
 
 
Это наша "курица без головы".
Всё бегает в образе по двору и кудахчет с одной лишь целью :
найти заступников когда придёт время его посадки.
А оно придёт. Новый год скоро.... Политическое и санкционное давление на российские власти должно быть усилено, - Порошенко в Страсбурге - Цензор.НЕТ 9456
 показать весь комментарий
 
 
А каким боком Украина к тебе, жаба мордовская? Политическое и санкционное давление на российские власти должно быть усилено, - Порошенко в Страсбурге - Цензор.НЕТ 2573
 показать весь комментарий
 
 
у них на расее 5 лет была установка - в нете мочить Пороха.
Порох уже не президент (увы! - надеюсь, эта ошибка ненадолго) - но финансирование ольгинским не сняли и задачи не поменяли (распил, то да се и т.п.)

Ну, они и вынуждены дудуть в ту же дуду, хоть оно и выглядит теперь смешно.
 показать весь комментарий
 
 
А каким боком Украина к тебе, жаба мордовская? Политическое и санкционное давление на российские власти должно быть усилено, - Порошенко в Страсбурге - Цензор.НЕТ 3562
 показать весь комментарий
 
На самом деле именно Порох и остался Президетном - он ездит и проталкивает внешнюю политику в правильном направлении.
Пока смишной чувачок скидает портки перед ху...ом.
 показать весь комментарий
 
Ха-ха-ха... остался на века ... Политическое и санкционное давление на российские власти должно быть усилено, - Порошенко в Страсбурге - Цензор.НЕТ 6279 ты такое же пи..здло как и твой "порох", превратившийся в брехливую "парашу".
 показать весь комментарий
 
как там в Ольгино, мордвин? слякоть не достала? на молочишко детишкам хватает?
 показать весь комментарий
 
как там в Ольгино, мордвин? слякоть не достала? на молочишко детишкам хватает? Політичний і санкційний тиск на російську владу необхідно посилити, - Порошенко в Страсбурзі - Цензор.НЕТ 4472

Лижи шоколадный анус щитильней... Політичний і санкційний тиск на російську владу необхідно посилити, - Порошенко в Страсбурзі - Цензор.НЕТ 7192
 показать весь комментарий
 
Порх, респект и благодарность от Украинцев! Политическое и санкционное давление на российские власти должно быть усилено, - Порошенко в Страсбурге - Цензор.НЕТ 209 Дави гниду парашную! Политическое и санкционное давление на российские власти должно быть усилено, - Порошенко в Страсбурге - Цензор.НЕТ 209
 показать весь комментарий
 
 
Санкціями можна видушити путіна з *******.
 показать весь комментарий
 
Ну да, можно баллистическую мегатонку так и назвать: "Санкция".
У кацапов "Сатана" и у нас будет с женским именем - "Санкция".
 показать весь комментарий
 
Ослепший от траста шкварчит. Барыга
 показать весь комментарий
 
 
Чем выше давление, тем выгоднее минская торговля
 показать весь комментарий
 
Наша ж ты умница. Ты такая хорошая, Когда не во власти )))
 показать весь комментарий
 
 
Правильно, Петя!
Шум нужно поднимать постоянно!
 показать весь комментарий
 
 
хитрый Петя робко прячет тело жирное в Европе...
 показать весь комментарий
 
 
Никто тебе уже не поможет, дело Шеремета, начало конца свиньи мародёра.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх