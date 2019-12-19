 Политическое и санкционное давление на российские власти должно быть усилено, - Порошенко в Страсбурге

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности", об этом во время сессии по вопросам безопасности Парламентского Комитета ассоциации между Украиной и ЕС заявил пятый Президент Украины, лидер партии ЕС Петр Порошенко,

"Важно усилить политическое давление на российскую власть для безусловного и немедленного освобождения всех незаконно удерживаемых украинских граждан как в России, так и на временно оккупированных территориях Украины", – подчеркнул Порошенко. Он приветствовал инициативу депутатов Европарламента о направлении письма накануне нормандского саммита с призывом содействовать освобождению всех украинских граждан из российских тюрем.

"Мы должны удвоить усилия для принуждения России восстановить и обеспечить свободу судноплавства согласно Конвенции ООН по морскому праву в Керченском проливе и Азовском море", – убежден Петр Порошенко.

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По его словам, санкции против России являются гарантией для прогресса Украины, в том числе для укрепления оборонных возможностей и внутренних реформ.

"Я приветствую продление санкций ЕС против России, включая санкции за применение силы в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Санкции нельзя приостановить или отменить до полного выполнения Минских договоренностей и возвращения Крыма Украине", – подчеркнул Петр Порошенко.

Он также призвал европейских партнеров не возвращаться к "статус-кво"в отношениях с РФ до восстановления территориальной целостности Украины. Петр Порошенко инициировал визит нового высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля на Донбасс.