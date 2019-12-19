 Начальница отделения "Укрпочты", которая присвоила более 90 тыс. грн пенсий, пойдет под суд, - прокуратура

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.
Согласно материалам расследования, в период с ноября 2018 года по февраль 2019 руководитель почтового отделения путем подделки подписей в официальных документах присвоила более 90 тыс. грн, которые предназначались для выплаты пенсий 16 гражданам.
Действия злоумышленницы квалифицированы по 2 ст. 191 ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины, то есть присвоение чужого имущества путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением и служебный подлог.
В настоящее время обвинительный акт в отношении должностного лица направлен в Шевченковский районный суд г. Киева для рассмотрения по сути.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.