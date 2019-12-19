 Зеленский назначил послов Украины в Иордании, Молдове, Катаре и Китае

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
Так, своими указами глава государства назначил послов в Иордании, Молдове, Катаре и Китае.
"Назначить Щербатюк Мирославу Дмитриевну Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Иорданском Хашимитском Королевстве", - говорится в Указе №915/2019.
Согласно Указу №914/2019 Андрей Михайлович Кузьменко стал послом Украины в Государстве Катар.
Марк Александрович Шевченко назначен послом Украины в Республике Молдова (Указ №913/2019), а Сергей Алексеевич Камышев - послом Украины в Китайской Народной Республике (Указ №912/2019).
Ранее сообщалось, что Зеленский назначил замглавы МИД Украины Сергея Кислицу постоянным представителем Украины при ООН, а занимавшего ранее эту должность Владимира Ельченко - Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в США
Тётя Роза @Anakoyher 13 ч.13 часов назад
УКРАИНА-2010. Президент - проффесор.
УКРАИНА-2019. Президент - сын проффесора.
Вот она, злая ирония исторической спирали.
Сказано - зроблено. 5 місяців минуло - обіцянка виконана.
Про Гонконг можно забыть понятно для украинцев...