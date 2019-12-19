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 Зеленский назначил послов Украины в Иордании, Молдове, Катаре и Китае

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указы о назначении послов Украины еще в четырех странах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Так, своими указами глава государства назначил послов в Иордании, Молдове, Катаре и Китае.

"Назначить Щербатюк Мирославу Дмитриевну Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Иорданском Хашимитском Королевстве", - говорится в Указе №915/2019.

Согласно Указу №914/2019 Андрей Михайлович Кузьменко стал послом Украины в Государстве Катар.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новым послом Канады в Украине станет Галадза, - МИД

Марк Александрович Шевченко назначен послом Украины в Республике Молдова (Указ №913/2019), а Сергей Алексеевич Камышев - послом Украины в Китайской Народной Республике (Указ №912/2019).

Ранее сообщалось, что Зеленский назначил замглавы МИД Украины Сергея Кислицу постоянным представителем Украины при ООН, а занимавшего ранее эту должность Владимира Ельченко - Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в США

Источник: https://censor.net.ua/n3166252
 
 
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Зеленский назначил послов Украины в Иордании, Молдове, Катаре и Китае - Цензор.НЕТ 6731
Тётя Роза‏ @Anakoyher 13 ч.13 часов назад

УКРАИНА-2010. Президент - проффесор.
УКРАИНА-2019. Президент - сын проффесора.
Вот она, злая ирония исторической спирали.
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двоюрідного брата Лєниного преподу з етикету, знайомого, що вигулює разом з Юзіком собачку, та інші офіційні особи
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Так президент ще в липні обіцяв трампу призначити дуже хорошого посла.
Сказано - зроблено. 5 місяців минуло - обіцянка виконана.
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Главное чтобы новый посол в Китае был нормальный. И решил вопросы с получением виз.
Про Гонконг можно забыть понятно для украинцев...
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