 70% жителей Украины считают Россию страной-агрессором, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

Об этом свидетельствуют данные опроса социологической группы "Рейтинг", информирует Цензор.НЕТ.
Количество респондентов, которые считают Россию страной-агрессором по отношению к Украине за последний месяц выросло (с 64% до 70%). Противоположного мнения придерживаются 21% опрошенных. Последних больше всего на Юге и особенно на Востоке страны и среди сторонников партии "Оппозиционная платформа - За життя".
Почти две трети опрошенных поддерживают дипломатические пути решения проблемы на Донбассе: 38% поддерживают идею прекращения военных действий и признания территорий временно оккупированными, замораживание конфликта, 22% - за предоставление этим территориям статуса автономии в составе Украины. Только 8% респондентов за их полное отделение.
С другой стороны продолжение военных действий до полного восстановления украинской власти на Донбассе поддерживают 16%. За последний месяц количество сторонников военного пути решении вопроса оккупированных территорий несколько уменьшилась. Больше всего их среди сторонников партии "Европейская солидарность", меньше всего - "Оппозиционная платформа - За життя".
Четверть опрошенных считают, что для установления мира на Донбассе нужно меньше одного года. Треть респондентов утверждают, что для этого требуется от одного до пяти лет. 16% - более пяти лет. Лишь 7% отмечают, установить мир на оккупированном Донбассе невозможно.
Зато относительно продолжительности полного возврата территорий оккупированного Донбасса мнения несколько отличаются: 22% считают, что для этого нужно более пяти лет, треть - от одного до пяти лет и лишь 14% утверждают, что нужно меньше года. Лишь 9% считают, что оккупированные территории на Востоке Украины вернуть невозможно. В скорое установления мира чаще других верят жители Востока, зато по срокам реинтеграции мысли менее оптимистичны.
проста Дамбас ні захатєл бить с Украінай!
Отправлять оно будет.😂
с ними уже ничего не сделать... - зов крови и гены...
национальность таки да - имеет значение...
придется когда то...
жизнь заставит...
Совсем ипанулись уже в своей брехне?
во втором туре президентских и на парламентских, те кто был за ОПЖЗ голосовали в большинстве своем за Зе, когда поняли что ОПЗЖ пролетает....
Были исследования по теме.... - гуглите...
ОПЖЗ не пролетал никуда - они прошли в парламент.
Исследования у него были. Вы же на элементарном прокалываетесь - так хочется какашкой в Зелю кинуть.
но это не так важно .....- с опоблока голосовали за опзж, а пролитал бы опзж, голосовали бы за зе....
Петя и Зеля должны сидеть в одной камере.., это мое мнение....
Ви відсотки по областях бачили?
Я написала неправду про 80-90% за Зеленського в південних та східних областях?
Процент голосувавших за Зе в західних областях майже в два рази менший за процент в східних. Мізки патріотичних людей цілодобово бомбили "мародерами" Бєніни "Г+Г", а на місцевому рівні на Волині бєнін Палиця, на Франківщині Бєнін Шевченко, на Тернопільшині свободівці, які до сих пір пишаються, що скинули баригу.
Тепер зелені ввалюються до них о 5 ранку, крутять і надягають кайданки на очах у дітей.
Їм стало краще?
правда він мутнуватий. стільки про себе вже розказав - практично де жив там(в "рфсср"), де жив тут, де дєд служив і в полоні німецькому був, де буває, де сам служив, навіть обісрався з віддзеркаленням, як і його напарниця(в другому випадку я їм швидко написав - прибери фото того мундиру Наполеона, а комент не пропускай - нє, опублікували і не прибрали фото) і т.д. і т.п.
+ маніпулює.
ну х.з. - у нього певно 72 години в добі - юриспруденція, спортзал, читати всі сайти, форуми, пошту, писати статті, коментувати, вести блог - феномен, або кабздьож.
але він сам каже - думай.те. от я і подумав - колосальна шкода Рашці від людини котра про себе тільки шо розмір кедів не повідомила - іііі?
значить шото тут не так. чи ви думаєш шо його б не ліквідували петрови і боширови?
навіть тупо "кава на Майдані" - він написав(ну, ще з рік тому) - я буду там. тупо пару чувачків з камерами, фіксують, потім звіряють фото з сайту з ракурсом. І це тільки якщо б він про себе не понарозказував.
Правда сказав якось - я не все так точно даю про себе інфо(тоді якого біса брешеш?)
коротше мутнуватий. навіть дуже. я вже не кажу про недавнє фото з Лувру де сам Антиколорадос в відображенні - йому там написали, він сказв - а кожен бачить то шо хоче, але фото змінив з .... блін, короче "разрішеніє" 4000 - на 200пікселів.
загадка коротше така.
он не на зарплате - это точно
@KrimRt
Любий Миколай! Принеси будь ласка,розуму 75% українців! і це найкрацій подарунок для решти 25% і для країни!
Этому 73-процентному ************* говну пофиг где и под кем жить, абы кормили вовремя и хорошо.
Зелефіли, підкажіть. Ви ж йдете? Чи вас лише на авку приліпити" Підтримую Президента - підтримую Україну!" вистачає?
ЗеБєня
@ze_benya
·9 мин
Боже, скільки в нас тугодумів та зрадників!
Но шостому році війни "За останній місяць зросла кількість респондентів, які вважають Росію країною-агресором по відношенню до України - з 64% до 70%.
Протилежної думки дотримуються 21% опитаних".
Оці 21% вважають Росію асвабадітєлєм...
Зеленые за колбасу по 2,20 и доллар по 8 маму родную на панель выставят, не говоря о том, шоб Родину продать.
Давайте, для начала, присоединимся к Шенгену. Для этого не нужно быть членом ЕС.
НедоНаполеон Ердоган "загнався"
Замало,щоб "качати права"
И прикол, что при Зеленском вырос процент, кто считает Россию страной-агрессором
==="Что касается Минских соглашений и расформирования органов управления в непризнанных "республиках". Первое - представлявший Украину в Минске Порошенко Петр Алексеевич настаивал на том, чтобы под этим документом были подписи руководителей двух непризнанных "республик". Они просто за горло меня взяли все. А представители отказывались это делать. Вот я вскрою подноготную переговоров. Но все-таки мы их уговорили", - сказал президент РФ.
"Так Украина сама признала, что такая власть существует. Там проведены выборы были. Люди пришли и проголосовали. И это очень демократический способ организации органов власти. В самих Минских соглашениях есть указание того, что является правом "Л/ДНР". Там все написано: про язык, местную милицию"===
20% это вата (комуняки, рыги, и разная шло*бонь)
Я что-то ничего не понимаю. ЕС - это же партия мыролюбца, противника закрытия границы с агрессором и введения визового режима, любителя пожимать ручонку карлика, подарившего ему Дебальцево и Новоазовск. И среди их сторонников есть такие, что считают правильным воевать? Что-то не складывается. А как же торговые партнёры, они могут обидеться?