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 70% жителей Украины считают Россию страной-агрессором, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

Большинство жителей Украины считают Россию страной-агрессором.

Об этом свидетельствуют данные опроса социологической группы "Рейтинг", информирует Цензор.НЕТ.

Количество респондентов, которые считают Россию страной-агрессором по отношению к Украине за последний месяц выросло (с 64% до 70%). Противоположного мнения придерживаются 21% опрошенных. Последних больше всего на Юге и особенно на Востоке страны и среди сторонников партии "Оппозиционная платформа - За життя".

Почти две трети опрошенных поддерживают дипломатические пути решения проблемы на Донбассе: 38% поддерживают идею прекращения военных действий и признания территорий временно оккупированными, замораживание конфликта, 22% - за предоставление этим территориям статуса автономии в составе Украины. Только 8% респондентов за их полное отделение.

С другой стороны продолжение военных действий до полного восстановления украинской власти на Донбассе поддерживают 16%. За последний месяц количество сторонников военного пути решении вопроса оккупированных территорий несколько уменьшилась. Больше всего их среди сторонников партии "Европейская солидарность", меньше всего - "Оппозиционная платформа - За життя".

Четверть опрошенных считают, что для установления мира на Донбассе нужно меньше одного года. Треть респондентов утверждают, что для этого требуется от одного до пяти лет. 16% - более пяти лет. Лишь 7% отмечают, установить мир на оккупированном Донбассе невозможно.

Зато относительно продолжительности полного возврата территорий оккупированного Донбасса мнения несколько отличаются: 22% считают, что для этого нужно более пяти лет, треть - от одного до пяти лет и лишь 14% утверждают, что нужно меньше года. Лишь 9% считают, что оккупированные территории на Востоке Украины вернуть невозможно. В скорое установления мира чаще других верят жители Востока, зато по срокам реинтеграции мысли менее оптимистичны.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 96-й "гумконвой" из России въехал на оккупированную часть Донбасса, - Госпогранслужба

70% жителей Украины считают Россию страной-агрессором, - опрос Рейтинга 01
70% жителей Украины считают Россию страной-агрессором, - опрос Рейтинга 02

Источник: https://censor.net.ua/n3166251
 
   
 Топ комментарии
 
прі чьом тут Расія?
проста Дамбас ні захатєл бить с Украінай!
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прі чьом тут Расія?
проста Дамбас ні захатєл бить с Украінай!
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70% считают паРашу агрессором, а Зеленый ящер считает, что на Донбассе сепары воюют 6 лет на танках и Буках из военторга. Ну оно так думает, что тут поделаешь, если мозгов нет и думать нечем.И совести - чести тоже нет. Какая совесть у рептилий...
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10% -это как раз ПЕТЕкантропы +10% зажоп+ 10%юлек
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Дебіл ты... туда с паребрика приехали , а у наших духа не хватило по их ногам гусеницами проехать. Вот в чем на старте ошибка была.
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Дебіл ты... туда с паребрика приехали , а у наших духа не хватило по их ногам гусеницами проехать. Вот в чем на старте ошибка была
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Не захотів бути - вийди цивілізованим чином.
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Хочу додати - цивілізовано, це якщо не подобається Україна, збирай шмотки, продавай свою нерухомість і валі в засрашку.
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8%-е, а вы в этих 70 или уже нет?
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отаты взбрехнул, порошарик. знаю - дело привычное.
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73%-ный, а вы что уже не устали от войны? Уже пох, что бубочка не хочет закончить войну, бо наживается на ней?
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не.. на передовую просто будем отправлять петюхловых холопов- они не устали..свеженькие..то что надо.
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Ты чего не на марше обиженных, на который тебя Арахамия звал, зелюховый холоп?

Отправлять оно будет.😂
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не ужели усталый от войны "нарід" начал прозревать?
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это смотря как и где задавать этот вопрос .. на самом деле у нас минимум 75% поклонников рускава мира ..
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Это ты как так определило? Кто не захотел за Порошка голосовать - тот за русский мир? Совсем уже тронулись?
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30% невиправних довбойобів, які рахують козлорилію не ворогом. Що ще мля, мають зробити москалі щоб до 30% дійшло. Чи у нас цих 30% і є козлорилію в середині країни...
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Ліщук Андрій - это завезенные с московии когда то, и не породнившиеся через браки с украинцами....

с ними уже ничего не сделать... - зов крови и гены...
национальность таки да - имеет значение...
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Таки доведеться щось робити. Інакше стрілятимуть в спини і кричатимуть ***************...
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ну да...
придется когда то...
жизнь заставит...
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******* - гроші, а маючи думку - вважають. Не поплюж мову!
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Але ж sз 70% більше половини згодні, що достатньо перестати стріляти і агресора не стане. Тож це ще не зрозуміло в кого дисоціація особистості.
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Типа те, которые за ОПЖЗ - не в этих 30%, а там именно те, кто за Зеленского?
Совсем ипанулись уже в своей брехне?
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Tierre - там очень тонкая граница....

во втором туре президентских и на парламентских, те кто был за ОПЖЗ голосовали в большинстве своем за Зе, когда поняли что ОПЗЖ пролетает....
Были исследования по теме.... - гуглите...
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"на парламентских, те кто был за ОПЖЗ голосовали в большинстве своем за Зе, когда поняли что ОПЗЖ пролетает."

ОПЖЗ не пролетал никуда - они прошли в парламент.
Исследования у него были. Вы же на элементарном прокалываетесь - так хочется какашкой в Зелю кинуть.
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Tierre - я перепутал ОПЗЖ С ОПОБЛОКОМ...

но это не так важно .....- с опоблока голосовали за опзж, а пролитал бы опзж, голосовали бы за зе....
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Ваше "бы" никому не интересно. Вы не Ванга и даже не аналитик - у вас другого уровня цели - во всех случаях метать дерьмом против конкурентов Пети.
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Tierre - ну раз не интересно, то чего прицепились?

Петя и Зеля должны сидеть в одной камере.., это мое мнение....
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А 9% важко відповісти - це уроди, дауни, яким похєр на все.
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Зрада!!!11 Як може електорат Зеленського вважати рашку агресором???77
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Больше всего НЕ считающих россию агрессором проживает в южных и восточных областях, где за Зеленсого проголосовали 80-90% пришедших на выборы преЗедента.
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Вибори Зеленський виграв в кожній області крім Львівської, він мав більшість скрізь в Україні, не тільки на півдні і сході.
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О! поляк вже не поляк.
Ви відсотки по областях бачили?
Я написала неправду про 80-90% за Зеленського в південних та східних областях?
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Стосовно виборців - так. Але рашку там і перед виборами підтримували, я Вам нагадаю.
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Звичайно. І побачили в Зеленському свого, тому майже поголовно за нього і проголосували.
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Ок, йдучи шляхом Вашої логіки це можна зрозуміти, але мало чого спільного. То чому Закарпаття віддало свої голоси за нього? Чому він отримав більшість Черкаси, Вінниця, Рівне, Івано-Франківськ, Луцьк - голосували за Зеленського, але далі вважають рашу агресором.
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Закарпаття завжди було вотчиною Шуфрича-медведчука. Ви не знали?
Процент голосувавших за Зе в західних областях майже в два рази менший за процент в східних. Мізки патріотичних людей цілодобово бомбили "мародерами" Бєніни "Г+Г", а на місцевому рівні на Волині бєнін Палиця, на Франківщині Бєнін Шевченко, на Тернопільшині свободівці, які до сих пір пишаються, що скинули баригу.
Тепер зелені ввалюються до них о 5 ранку, крутять і надягають кайданки на очах у дітей.
Їм стало краще?
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эт там Невзоров? так уже 8 дней как это вышло, или вообще 15
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Невзоров таке не розкаже. то зовсім інша тема.
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так пишіть шо Антиколорадос. ще вчора прочитав це.
правда він мутнуватий. стільки про себе вже розказав - практично де жив там(в "рфсср"), де жив тут, де дєд служив і в полоні німецькому був, де буває, де сам служив, навіть обісрався з віддзеркаленням, як і його напарниця(в другому випадку я їм швидко написав - прибери фото того мундиру Наполеона, а комент не пропускай - нє, опублікували і не прибрали фото) і т.д. і т.п.
+ маніпулює.
ну х.з. - у нього певно 72 години в добі - юриспруденція, спортзал, читати всі сайти, форуми, пошту, писати статті, коментувати, вести блог - феномен, або кабздьож.
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Ну, кожному своє. Абсолютно все що він пише (каже) я не запам'ятовую і не досліджую, але багато його статтей , як і ця, - цікаві і навіть корисні, звісно не для всіх.
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так г*споди, якщо маніпулює, то як "там написано" - збрехав раз, збрешеш і раз-два.
але він сам каже - думай.те. от я і подумав - колосальна шкода Рашці від людини котра про себе тільки шо розмір кедів не повідомила - іііі?
значить шото тут не так. чи ви думаєш шо його б не ліквідували петрови і боширови?
навіть тупо "кава на Майдані" - він написав(ну, ще з рік тому) - я буду там. тупо пару чувачків з камерами, фіксують, потім звіряють фото з сайту з ракурсом. І це тільки якщо б він про себе не понарозказував.
Правда сказав якось - я не все так точно даю про себе інфо(тоді якого біса брешеш?)
коротше мутнуватий. навіть дуже. я вже не кажу про недавнє фото з Лувру де сам Антиколорадос в відображенні - йому там написали, він сказв - а кожен бачить то шо хоче, але фото змінив з .... блін, короче "разрішеніє" 4000 - на 200пікселів.
загадка коротше така.
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Калорадость облизывает Порошенко, читать рвотно
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Он за Украину, но я вот заметил что манипулирен, он то. Так что.... кстати - весной - он писал всегда за название партии, а потом "Порох" назвал эту свою партию как есть - и Антиколорадос: 70% жителів України вважають Росію країною-агресором, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 404
он не на зарплате - это точно
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RoksolanaToday&Крым25%

@KrimRt
Любий Миколай! Принеси будь ласка,розуму 75% українців! і це найкрацій подарунок для решти 25% і для країни!
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Краще би Миколай восьмипроцентним вишиватникам щось в макітрі поправив.
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Ну какие они нафик украинцы?

Этому 73-процентному ************* говну пофиг где и под кем жить, абы кормили вовремя и хорошо.
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МАЛО ,получается что имеем 30% ВРАГОВ или ДЕБИЛОВ ...
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А на яку годину Арахамія закликав вийти підтримати ображеного Зеленського?

Зелефіли, підкажіть. Ви ж йдете? Чи вас лише на авку приліпити" Підтримую Президента - підтримую Україну!" вистачає?
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Вот и перепись населения прошла. 30%-этнические кацапы. Биомусор. Самое смешное,что подобный биомусор умотав из засрашки на ПМЖ в Европу,все равно визжит оттуда про "вяликую расею" и "прекрасного путена". Так что про местных ватных долб@@бов и говорить нечего.
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ЗА НЕПРИЗНАНИЕ ********* страной агрессором ,ДЕСЯТКУ ПО РОГАМ !!!
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Чисельність п'ятої колони сягає 21 відсотка від усього населення?
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Ага! у "Слуг"(мызамир) поддержка +10%, а тех кто знает шо Рашка-агрессор(мызавойну), тоже рост? ??Кажется что программист группы "Рейтинг" будет избит, за то что цифры перепутал.
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ЗеБєня

@ze_benya

·9 мин

Боже, скільки в нас тугодумів та зрадників!
Но шостому році війни "За останній місяць зросла кількість респондентів, які вважають Росію країною-агресором по відношенню до України - з 64% до 70%.
Протилежної думки дотримуються 21% опитаних".
Оці 21% вважають Росію асвабадітєлєм...
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Начнем с того, что даже из 70% типа адекватных довольно много зеленой плесени, которая за коммуналку и банку варенья с таким же успехом будет считать агрессором НАТО.

Зеленые за колбасу по 2,20 и доллар по 8 маму родную на панель выставят, не говоря о том, шоб Родину продать.
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Всего 30% дибилов-это хороший показатель
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21% вообще-то. Еще 9% - неопределившихся, философы наверное.
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А сколько жителей ЕС хотят видеть нас в Союзе?
Давайте, для начала, присоединимся к Шенгену. Для этого не нужно быть членом ЕС.
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Давайте сначала присоединимся к НАТО. Далеко не все новые члены ЕС в Шенгене, Болгария с Румынией уже 12 лет присоединяются и все никак.
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Україна має досить великі перспективи замінити Турцію в Нато.

НедоНаполеон Ердоган "загнався"
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Чому дивуватися? Навіть цей сайт так просто рекламує тури до "Пітєра і Маскви. Паєхалі".
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Не 70,а 73 %. - Против жопоблок с порохоботами ))
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Я так розумію що, 21% тих, хто не вважає ерефію агресором, і 22% тих, хто за повну автономію ОРДЛО в Україні це, одні й ті самі люди. Що ж, не поганий результат. До чверті не дотягує і це добре. Хотілось би ще, мати якесь уявлення про віковий зріз але думаю що, там десь з половину 50+. Отже є тенденція до вимивання відсотків боярою.
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Не вважайте мене расистом, про бояру я написав, як про ліки. Старшим людям потрібно лікуватися, а бояра класичні мордовські ліки, які потрібно зробити більш доступними для окремих категорій населення.
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Є ще певний відсоток,хто визнає кацапію країною,але прагматик,що пропонує Україні "фінський варіант"
70% жителів України вважають Росію країною-агресором, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 8133
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Порохоботьі , большинство народа "тупьіе" потому , что не вьібрали Порошенко , или потому , что считают РФ агрессором ?
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В этом месте их операционка глючит.)) Программа прописана так, что только сывочёлый гетман реально сопротивляется агрессии. А тут оказывается есть ещё варианты. Шок! И ошибка 505.))
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Сивочолий("ЄС") має зараз підтримку 8.9 відсотка.
Замало,щоб "качати права"
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весьма примечательно, что во всех возрастных категориях процент приблизительно одинаков. Вот шо *уйло тв с людями делает . Ну если за 5 лет не дошло, то и ладно, туда им и дорога 70% жителів України вважають Росію країною-агресором, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 6931
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А 30% считают себя савецкими россиянами
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Кто эти умалишенные,которые знают кто агрессор и поддерживают бубачку?
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Так что,может быть,и не плохо,что Зеленский стал президентом,а "слуга народа" большинством.Сложно представить,если бы он не перетянул часть голосов у этих 30%,то сейчас от четверти до трети парламента было бы под медведчуком,рабиновичем,бойко и прочей х.етой.
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Не пойму, при Зеленском ЗА вступление в ЕС и НАТО на 10 процентов больше, чем при Порошенке, видимо, народ понимал, что с вором-мародером нас туда не пустят.

И прикол, что при Зеленском вырос процент, кто считает Россию страной-агрессором
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Не пойму, при Зеленском ЗА на 10 процентов больше, чем при Порошенке, т.е. понимали, что с мародером туда нас точно не возьму, а сейчас есть шанс
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Вскрывается вся подлость Порошенко для Украины
==="Что касается Минских соглашений и расформирования органов управления в непризнанных "республиках". Первое - представлявший Украину в Минске Порошенко Петр Алексеевич настаивал на том, чтобы под этим документом были подписи руководителей двух непризнанных "республик". Они просто за горло меня взяли все. А представители отказывались это делать. Вот я вскрою подноготную переговоров. Но все-таки мы их уговорили", - сказал президент РФ.
"Так Украина сама признала, что такая власть существует. Там проведены выборы были. Люди пришли и проголосовали. И это очень демократический способ организации органов власти. В самих Минских соглашениях есть указание того, что является правом "Л/ДНР". Там все написано: про язык, местную милицию"===
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Если бы минстец кум соевого и зелёные безбилетники показывали, всё что творили *роды из ордло с пленными, ранеными, то был бы результат 80%.
20% это вата (комуняки, рыги, и разная шло*бонь)
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"За останній місяць кількість прихильників військового шляху вирішення питання окупованих територій дещо зменшилася. Найбільше їх серед прихильників партії "Європейська Солідарність"

Я что-то ничего не понимаю. ЕС - это же партия мыролюбца, противника закрытия границы с агрессором и введения визового режима, любителя пожимать ручонку карлика, подарившего ему Дебальцево и Новоазовск. И среди их сторонников есть такие, что считают правильным воевать? Что-то не складывается. А как же торговые партнёры, они могут обидеться?
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А шо там считать, когда оно так и есть. Конечно, упырь Путин всё это замутил, но ведь РФ на это повелась.
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