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Все про:НАТО (6609) опрос (1786) социология (430) Евросоюз (12715)

 60% украинцев за вступление в Евросоюз, 52% поддерживают вступление в НАТО, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

Количество украинцев, которые поддерживают вступление в Евросоюз, за месяц выросло на 3%, а количество тех, кто поддерживает вступление в НАТО, увеличилось на 4%.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные опроса социологической группы "Рейтинг".

В декабре выросла поддержка проевропейского вектора развития страны: 60% поддерживают вступление в Евросоюз (в ноябре - 57%), 52% поддерживают вступление в НАТО (48% - в ноябре).

В вопросах внешнеполитической ориентации Украины наблюдаются четкие региональные различия: сторонников прозападного направления движения страны больше на Западе и в Центре, противников - на Юге и Востоке. Среди жителей юго-восточных областей преобладает поддержка идеи о равноудаленности от России и Запада, или же пророссийские ориентации.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 48% украинцев поддерживают "Слугу народа", 11,4% - ОПЗЖ, 9% - ЕС, 7,8% - "Батькивщину", 4,4% - "Голос", - "Рейтинг" опубликовал электоральные симпатии населения. ИНФОГРАФИКА

60% украинцев за вступление в Евросоюз, 52% поддерживают вступление в НАТО, - опрос Рейтинга 01
60% украинцев за вступление в Евросоюз, 52% поддерживают вступление в НАТО, - опрос Рейтинга 02

Источник: https://censor.net.ua/n3166249
 
   
 Топ комментарии
 
Мне вот интересно, что в голове у 40 и 48% соответсвенно?
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Це латентні сепари, совкові дрочари, або просто дебіли.
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Потрібно провести всенародний референдум з цих питань, а не використовувати дані сумнівних опитувань!
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Да ,но вот только и Евросоюзу и НАТО глубоко плевать на то ,что мы так их любим ,увы но наши чувства безответны ... 60% украинцев за вступление в Евросоюз, 52% поддерживают вступление в НАТО, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 4713
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И где в этой прекрасной картине 48% зеленых ватников и 11% сепаров?
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там не хватает графы о вступлении в Таеженный Союз...
много малоросни проголосовало бы за нее....
вы бы охренели...
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ЕС и НАТО эту писульку не показывайте. Поберегите их психику.
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Мне вот интересно, что в голове у 40 и 48% соответсвенно?
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Це латентні сепари, совкові дрочари, або просто дебіли.
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Не устаю поражаться мудрости нашего мудрейшего народа. Поддерживают вступление в ЕС и НАТО и одновременно поддерживают ватного президента и его ватную партию. Где разум? Где логика?
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Ну все мудрые поддержали свынарчуков и гонтаревых, куда ж был дуракам деваться?
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Не пойму, при Зеленском ЗА на 10 процентов больше, чем при Порошенке
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52% поддерживают вступление в НАТО - ложка дорога к обеду!
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Будет и 62% , не сомневайся . Рейтинг поддержки НАТО и ЕС будет только расти .
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Пофігу, він мав бути 62% у 2004 році. Це врятувало би десятки житті, а так ці смерті на совісті тупої більшості
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Тупая бильшость сейчас вкушает интервью Путина , тьі ошибся страной .
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Яке інтерв'ю? Хто такий Путін, це *****? То може ти країною помилився?
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Почему не сльішно крика порохоботов о лживости рейтинга , как в случае с рейтингом президента и политсил Украиньі?
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А ктои замовник ???? Песики???? Я не вірю цьому соцопитуваню
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Хоть одного кого нибудь интересует во что верит иои не верит тупой зебил «сергейенин»!!??
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у вас вообще рейтинг за минус так что молчи и не скцули
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кроме Зеленского у всех политических деятелей доверие за минус. Не вам рассказывать как жить
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А я хочу Бентли, а еще 50% меня хочет жить на Мальдивах рядом с Петей.
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Лет через 50-100, Украина будет в ЕС и НАТО...А пока:"Дурень думкою багатие"...
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никогда никто не будет влаживать деньги в экономику украины,ни свои ни чужие, пока страна не будет в нато,страны восточной европы - пример
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Это гораздо меньше, чем я предполагал, исходя из существующей информационной кампании, которую проводят, наверное, последние лет 10. Даже затрудняюсь сказать, когда бы я мог увидеть в сми инфу с посылом, что вступать в ЕС, скажем, невыгодно, либо не стоит по какой-то причине. С НАТО всё не так однозначно, но вот за ЕС странно.
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Кто берёт Украину в ЕС, НАТО? Пустая болтовня...На многая лета....
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Ну, ось люди попрацювали в країнах ЄС та НАТО, подивилися і згодні приєднатися. Думаю що, навіть багато з південно-східних областей, хто ще п'ять років тому марили ерефією, попрацювавши на користь країн НАТО не бажають повертатися. Вони радше будуть платити податки на утримання військ НАТО ніж служити у військах ерефії.
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Вы можете быть **за** и руками и ногами, но, прочитайте внимательно все новости хотя бы за последние 7 дней и подумайте - кому, кто при своем уме, придет в голову брать в ЕС и НАТО злыдни и быдло????? Надеюсь, в Европе тоже внимательно следят за тем, что здесь происходит и они навеки откажутся от гиблой идеи брать себе такой геморрой. У нас могут только убивать, насиловать, взрывать банки, выносить терминалы с баблом, устраивать сотни дтп/сутки, брать взятки, пьянствовать, наживаться на войне, мародерствовать и это далеко не полный список....ЕС и НАТО нужно такое счастье??? - Я ВАС умоляю!!!! Не смешите мои подковы!!!
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Вот мне интересно , а за шо остальные ( падлы ) ?
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Не пойму, при Зеленском ЗА на 10 процентов больше, чем при Порошенке, т.е. понимали, что с мародером туда нас точно не возьму, а сейчас есть шанс
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жители юго-востока - это любители Совка, ничего кроме Совка не видевшие и не понимающие - зачем им порядок. У них в крови - продажность, блат, взятки. Все это в порядке вещей - иудо-большевизм, иначе говоря.
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При Зеленском даже процент считающих Россию агрессором вырос.
Порошенко, миллионы, которые уходят на пропагандонов на канале Кривом, 5-м и Эспресо, и всяких порохоботов, вылетают в трубу. Не жалко? А как нам жалко, это украденные у народа деньги.
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Проголосовали за Зэ так теперь можете свои хотелки и фантазии в заднее место себе засунуть. Зэфанатики и их дети должны пахать на умных европшеков и на нефтекацапов. Жаль что и нормалные люди станут заложниками последствий сотворенных ненормальными.
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Интересует опрос жителей Европы - хотят ли они видеть Украину в ЕС и НАТО! Это намного важнее наших хотелок.
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Нам без НАТО - труба....
Расия не отлипнет НИКОГДА!
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