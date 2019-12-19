EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Шеремета Рынок земли Нормандские переговоры Газовая война Обирай свідомо
 Происшествия
  3757  11
Материалы по теме:
Все про:дети (3789) Николаевская область (915) педофил (424) Нацполиция (10599) правоохранительные органы (709)

 Отец в течение нескольких лет насиловал свою малолетнюю дочь, - полиция Николаевской области

11-летняя девочка призналась школьному психологу, что отец злоупотребляет алкоголем и совершает в отношении нее насилие. Об этом сообщили социальную службу и полицию. Когда правоохранители начали выяснять обстоятельства, оказалось, что насилие имеет сексуальный характер и длится уже несколько лет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении отдела коммуникации полиции Николаевской области.

Как отметили в полиции, потерпевшая имеет задержку в развитии, а ее 40-летний отец проблемы со здоровьем. Она учится в специализированном учебном заведении в течение недели, а на выходные мужчина забирает ее домой. Мать девочки умерла.

Действия злоумышленника квалифицированы как изнасилование (ч. 4 ст. 152 УК), что наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет. Свою причастность к совершению указанного преступления он не отрицает. Мужчину задержали в порядке ст. 208 УПК.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Полиция в Киеве задержала педофила, который через интернет выманил на встречу 10-летнюю школьницу и изнасиловал. ФОТО

Сейчас полицейские готовят материалы для сообщения задержанному о подозрении. Продолжаются первоочередные следственные действия.

Источник: https://censor.net.ua/n3166246
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Настоящий шарий☝️☝️☝️или член его партии
 показать весь комментарий
 
 
Теперь у мущинки будут проблемы не только со здоровьем, но и с какой-то частью тела Отец в течение нескольких лет насиловал свою малолетнюю дочь, - полиция Николаевской области - Цензор.НЕТ 3882

А вот если бы это был поп = "понять и простить", "бесы попутали", "там так написано что не грех", "вы все еретики", "вывсеврети", "Яхве, введи войска".
 показать весь комментарий
 
сегодня в твиттере видел, что несколько типов в какой то масульманской стране изнасиловали девочку и их всех казнили и отрубили головы.
 показать весь комментарий
 
Уже отрубили??? Я читал, что приговорили, в Бангладеш. Неужто уже казнили?!
 показать весь комментарий
 
Легко отделались...... Их надо было на правильную зону определить сначала, а казнить только после их многочисленных просьб...... и только при условии примерного поведения. Ну в Украине смертной казни нет, так что этот упырь не соскочит...... путь исправления начнется еще в СИЗО и будет долгим и трудным.
 показать весь комментарий
 
Мамы тоже злыми бывают ! )) - Мне мама в детстве выколола глазки, Чтоб я клубничного варенья не нашёл. Я не смотрю мультфильмы, не читаю сказки, Зато я нюхаю и слышу очень хорошо ( Яша Боярский)
 показать весь комментарий
 
Если действительно его вина доказана - вывести на площадь и публично расстрелять. такое быд . о переходит все границы. и другим неповадно будет, или на передовую нашим Воинам рыть окопы (там им помогут). А так еще когда посадят такую мразь, то потом всему народу надо его еще будет содержать в тюрьме.
 показать весь комментарий
 
Население деградирует от безнадёги и бухла ,от наркоты и злобы ,мы находимся на краю пропасти и наш долг не допустить ,чтобы мы туда рухнули .
 показать весь комментарий
 
 
а если бы это чмо было народным депутатом - фиг вам, пока оно исполняет депутатские полномочия, нельзя, пришлось бы ждать.... и ребенок бы ждал, пока дядя прокурор согласился бы, а папа был бы не против прийти в суд....
 показать весь комментарий
 
Вот за это и война пришла в Украину.

Покайтесь, пока не поздно, чтобы с вами не случилось чего хуже.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх