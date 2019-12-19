 Отец в течение нескольких лет насиловал свою малолетнюю дочь, - полиция Николаевской области

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении отдела коммуникации полиции Николаевской области.
Как отметили в полиции, потерпевшая имеет задержку в развитии, а ее 40-летний отец проблемы со здоровьем. Она учится в специализированном учебном заведении в течение недели, а на выходные мужчина забирает ее домой. Мать девочки умерла.
Действия злоумышленника квалифицированы как изнасилование (ч. 4 ст. 152 УК), что наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет. Свою причастность к совершению указанного преступления он не отрицает. Мужчину задержали в порядке ст. 208 УПК.
Сейчас полицейские готовят материалы для сообщения задержанному о подозрении. Продолжаются первоочередные следственные действия.
А вот если бы это был поп = "понять и простить", "бесы попутали", "там так написано что не грех", "вы все еретики", "вывсеврети", "Яхве, введи войска".
Покайтесь, пока не поздно, чтобы с вами не случилось чего хуже.