 Отец в течение нескольких лет насиловал свою малолетнюю дочь, - полиция Николаевской области

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении отдела коммуникации полиции Николаевской области.

Как отметили в полиции, потерпевшая имеет задержку в развитии, а ее 40-летний отец проблемы со здоровьем. Она учится в специализированном учебном заведении в течение недели, а на выходные мужчина забирает ее домой. Мать девочки умерла.

Действия злоумышленника квалифицированы как изнасилование (ч. 4 ст. 152 УК), что наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет. Свою причастность к совершению указанного преступления он не отрицает. Мужчину задержали в порядке ст. 208 УПК.

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Сейчас полицейские готовят материалы для сообщения задержанному о подозрении. Продолжаются первоочередные следственные действия.