 48% украинцев поддерживают "Слугу народа", 11,4% - ОПЗЖ, 9% - ЕС, 7,8% - "Батькивщину", 4,4% - "Голос", - "Рейтинг" опубликовал электоральные симпатии населения. ИНФОГРАФИКА

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные опроса социологической группы "Рейтинг".

За последние две недели уровень удовлетворенности работой Президента Зеленского вырос с 53 до 62%, а недовольства - уменьшился с 33 до 25%.

По данным исследования, лидером электоральных симпатий является партия "Слуга народа", которую поддерживают почти 48% тех, кто определился и намерен принять участие в выборах.

11,4% поддерживают партию "Оппозиционная платформа - За жизнь", 9,0% - партию "Европейская Солидарность", 7,8% - партию "Батькивщина", 4,4% - партию "Голос". Рейтинг других политических сил - менее 3%. Тех, кто не определился - около 16%.

Рейтинги доверия украинцев возглавляет В.Зеленский, которому доверяют 67% опрошенных и не доверяют 25%. Далее Дмитрий Разумков (28% и 44% соответственно) и Святослав Вакарчук (28% и 59%). Далее Юрий Бойко (23% и 58%), Алексей Гончарук (22% и 44%) и Юлия Тимошенко (19% и 74%).

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