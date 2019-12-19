 48% украинцев поддерживают "Слугу народа", 11,4% - ОПЗЖ, 9% - ЕС, 7,8% - "Батькивщину", 4,4% - "Голос", - "Рейтинг" опубликовал электоральные симпатии населения. ИНФОГРАФИКА

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные опроса социологической группы "Рейтинг".
За последние две недели уровень удовлетворенности работой Президента Зеленского вырос с 53 до 62%, а недовольства - уменьшился с 33 до 25%.
По данным исследования, лидером электоральных симпатий является партия "Слуга народа", которую поддерживают почти 48% тех, кто определился и намерен принять участие в выборах.
11,4% поддерживают партию "Оппозиционная платформа - За жизнь", 9,0% - партию "Европейская Солидарность", 7,8% - партию "Батькивщина", 4,4% - партию "Голос". Рейтинг других политических сил - менее 3%. Тех, кто не определился - около 16%.
Рейтинги доверия украинцев возглавляет В.Зеленский, которому доверяют 67% опрошенных и не доверяют 25%. Далее Дмитрий Разумков (28% и 44% соответственно) и Святослав Вакарчук (28% и 59%). Далее Юрий Бойко (23% и 58%), Алексей Гончарук (22% и 44%) и Юлия Тимошенко (19% и 74%).
Отличный результат.
він ось візьметься за політику та ще себе покаже!
Они всегда это делают очень аккуратно.
Их можно делать разом бесконечно долго...
https://www.pravda.com.ua/news/2019/12/19/7235303/
Оно ж засасывает
это у него после "нормандИ" так поперло?
Вроде бы сходится...
Двигаться можно только к цели! Или к конечному пункту.
Зе - "странные эти украинцы, ведь это я сажал их в тюрьмы, не выполнил ни одного обещания, оставлял без работы, пустил русню и днр, закрыл безвиз, а ненавидят они Порошенко.."