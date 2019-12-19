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 Политика Украины, Общество
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Все про:Зеленский (4060) опрос (1786) Батькивщина (1837) Слуга народа (579) Голос партия (119) Европейская Солидарность (191) Оппозиционная платформа - За життя (22)

 48% украинцев поддерживают "Слугу народа", 11,4% - ОПЗЖ, 9% - ЕС, 7,8% - "Батькивщину", 4,4% - "Голос", - "Рейтинг" опубликовал электоральные симпатии населения. ИНФОГРАФИКА

40% украинцев считают, что страна движется в правильном направлении, 38% - в неправильном, 22% - затруднились оценить. За последние 2 недели произошел рост положительных оценок (с 33 до 40%) и уменьшение негативных (с 48 до 38%).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные опроса социологической группы "Рейтинг".

За последние две недели уровень удовлетворенности работой Президента Зеленского вырос с 53 до 62%, а недовольства - уменьшился с 33 до 25%.

По данным исследования, лидером электоральных симпатий является партия "Слуга народа", которую поддерживают почти 48% тех, кто определился и намерен принять участие в выборах.

11,4% поддерживают партию "Оппозиционная платформа - За жизнь", 9,0% - партию "Европейская Солидарность", 7,8% - партию "Батькивщина", 4,4% - партию "Голос". Рейтинг других политических сил - менее 3%. Тех, кто не определился - около 16%.

Рейтинги доверия украинцев возглавляет В.Зеленский, которому доверяют 67% опрошенных и не доверяют 25%. Далее Дмитрий Разумков (28% и 44% соответственно) и Святослав Вакарчук (28% и 59%). Далее Юрий Бойко (23% и 58%), Алексей Гончарук (22% и 44%) и Юлия Тимошенко (19% и 74%).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 37% украинцев считают результаты встречи в "нормандском формате" успехом Зеленского, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

48% украинцев поддерживают Слугу народа, 11,4% - ОПЗЖ, 9% - ЕС, 7,8% - Батькивщину, 4,4% - Голос, - Рейтинг опубликовал электоральные симпатии населения 01
48% украинцев поддерживают Слугу народа, 11,4% - ОПЗЖ, 9% - ЕС, 7,8% - Батькивщину, 4,4% - Голос, - Рейтинг опубликовал электоральные симпатии населения 02
48% украинцев поддерживают Слугу народа, 11,4% - ОПЗЖ, 9% - ЕС, 7,8% - Батькивщину, 4,4% - Голос, - Рейтинг опубликовал электоральные симпатии населения 03

Источник: https://censor.net.ua/n3166245
 
 
 Топ комментарии
 
Проплаченые рецтинги ничего не стоят при дыре в бюджете! 48% украинцев поддерживают "Слугу народа", 11,4% - ОПЗЖ, 9% - ЕС, 7,8% - "Батькивщину", 4,4% - "Голос", - "Рейтинг" опубликовал электоральные симпатии населения - Цензор.НЕТ 9099
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та не...количество лохов не уменьшается 48% украинцев поддерживают "Слугу народа", 11,4% - ОПЗЖ, 9% - ЕС, 7,8% - "Батькивщину", 4,4% - "Голос", - "Рейтинг" опубликовал электоральные симпатии населения - Цензор.НЕТ 1174.за матькивщину все еще продолжают голосить
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Совет форумчанПравила форума
 
48% за ватных аферистов Коломойского, 11% за откровенных сепаров.

Отличный результат.
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все страны такие...ничего нового на белом свете
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не, критическое число идиотов больше только в Рашке
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совок не истребим... они продолжают клонироваться
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Как яхту назовёшь, так она і попльівет.

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Проплаченые рецтинги ничего не стоят при дыре в бюджете!
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та не...количество лохов не уменьшается 48% украинцев поддерживают "Слугу народа", 11,4% - ОПЗЖ, 9% - ЕС, 7,8% - "Батькивщину", 4,4% - "Голос", - "Рейтинг" опубликовал электоральные симпатии населения - Цензор.НЕТ 1174.за матькивщину все еще продолжают голосить
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честно говоря, больше всего поражают те, которые в 11,4% жопоблоковских
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Жизня все гавенее рейтинги все веселее.
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Лідером антирейтингу політиків є потужний сивочолий петя.. Це потужна й рішуча перемога..
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Вооот, а в альтернативном порохо-мирке когда что-то не получается у Зеленского или новой власти - у них это значит что Пеця ударными темпами наращивает свой рейтинг. А в реальности выходит пшик и антирекорды по доверию.
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А те що отпізжені мають 11.4 тобі не заважає? Головне перднути в бік Пороха.
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нічо-о!
він ось візьметься за політику та ще себе покаже!
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Леня. В моей деревне голосовавших за Зелю уже бьют . Тебя еще не били? Если нет, то возможно уже скоро
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Дыра в бюджете и прекращение финансирование госпрограмм вот потужна й решуча перемога, которую скоро все ощутят. А пока порадуйтесь хоть опросику, Центр Разумкова шмарклей порадует еще больше 😀
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У порохоботов сейчас бомбанет. Все ховайтесь.
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Можно не переживать. 48% украинцев поддерживают "Слугу народа", 11,4% - ОПЗЖ, 9% - ЕС, 7,8% - "Батькивщину", 4,4% - "Голос", - "Рейтинг" опубликовал электоральные симпатии населения - Цензор.НЕТ 3149
Они всегда это делают очень аккуратно. 48% украинцев поддерживают "Слугу народа", 11,4% - ОПЗЖ, 9% - ЕС, 7,8% - "Батькивщину", 4,4% - "Голос", - "Рейтинг" опубликовал электоральные симпатии населения - Цензор.НЕТ 2248
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Порошенко настолько дискредитировал понятие, ЕВРО...Что даже жопоблок его опережает.
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сложи рейтинги жоппо,юлькоа и зекрасавцев и прочих палковников-это и будут 73 %.шо нового?
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Ты по факту смотри. А прибаутки себе оставь.- Сложи дату своего рождения с датой своей смерти ))
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дурик,там обычно отнимают от даты смерти дату рождения...но не у рускавамирцев
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Гыга, не заганяйся, если человек против соевого барыги, то это не значит, что он за жопоблок. Кстати, чего с жопоблока в ПЭС перебегают, а с ПЭСа в жопоблок твои кумиры?
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вот это именно и значит.никак не уйметесь,которые "хуже не будет"...хавай-ТЕ
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Так "хуже не будет" - это ж кое чей то других слоган от 2014 года, насколько я помню.
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не надо свои заслуги другим приписывать...
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Нужно срочно сделать много новых злых ФОТОЖАБ на Зеленского.
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Рейтинг как ни странно падает не так быстро как ожидалось ,но тем не менее с учётом происходящего к весне тот рейтинг может стать как сейчас у пэти ... 48% украинцев поддерживают "Слугу народа", 11,4% - ОПЗЖ, 9% - ЕС, 7,8% - "Батькивщину", 4,4% - "Голос", - "Рейтинг" опубликовал электоральные симпатии населения - Цензор.НЕТ 9366
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Для этого надо брехать и красть как Пеца.
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Совсем не обязательно ,можно двинуть ворью земельку ,подписать какую-то херню с ****** и обвалить доллар махинациями с овзп и ВУАЛЯ ,рейтинг ноль и толпа на улице ... 48% украинцев поддерживают "Слугу народа", 11,4% - ОПЗЖ, 9% - ЕС, 7,8% - "Батькивщину", 4,4% - "Голос", - "Рейтинг" опубликовал электоральные симпатии населения - Цензор.НЕТ 2607
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Хрінові справи в "слуг урода" раз вже пішли "рейтинги"...😃
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👏 Браво! Рейтинги - це навіювання і самонавібвання. Це апеляція до прихильників і метод залякування опонентів. Це коли похвалитися реально нічим. Тоді витягужться з рукава рейтинг, яким показують, що ще не все втрачено, що ось, довіра нікуди не ділася. Але найкращий рейтинг млюожна дізнатися на базарі. Згідно цього рейтингу зебілів спюкоро справді будуть бити. По справжньому.
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это правда смешно.....

Их можно делать разом бесконечно долго...
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Медведчуку не довіряють менше, ніж Порошенкові)) бггг))) Країна неляканих ідіотів.
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Та да. Вас аж целых *% от числа голосовавших, а праздника у вас чего то так и нет...
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"пАбедные рейтинги" "Слуг" сразу после новостей о провале Бюджета и остановке строительства и развития по всей стране?

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У Порошенка платили мільйони за джинсу та координували блогерів у Facebook - Kyiv Post

https://www.pravda.com.ua/news/2019/12/19/7235303/
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Лєночка . Ви ж мудра жінка. Ну не смішіть людей цією маячнею , а то люди ще щось про вас подумають 😃
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Статєйка написана Красьовим, а хто такий Карасьов? Чувак, який не вилазить з раша-говно-смі і працює на Мертвечука. Зебіки всмоктують в себе всі посили відносно Порошенка і не важливо, хто це лайно метає - кацапи, опажопи, риги чи рідні каломойщики. Головне не втрачати градус ненависті до Мародера- це єдина причина по якій існує проект Зе. 48% украинцев поддерживают "Слугу народа", 11,4% - ОПЗЖ, 9% - ЕС, 7,8% - "Батькивщину", 4,4% - "Голос", - "Рейтинг" опубликовал электоральные симпатии населения - Цензор.НЕТ 9019
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Я давно тут - до тебе так не смирділо.
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соц.-группа "Рейтинг" после данного "исследования":
48% украинцев поддерживают "Слугу народа", 11,4% - ОПЗЖ, 9% - ЕС, 7,8% - "Батькивщину", 4,4% - "Голос", - "Рейтинг" опубликовал электоральные симпатии населения - Цензор.НЕТ 2702
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48% достаточно дать в чоло, шоб просветить, а тех 11.4% принудительно выселить к неадекватному соседу.
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Ну так давай, покажи пример, наполеон
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Шо, в чоло хочеш? Приїжджай до Праги, зроблю одолжєніє.
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Если выставляется подобная шляпа,знаяит дела у зеликов плохи. Чисто кацапская технология про "всенародную поддержку великого пу".
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Не население,а сплошная премия Дарвина
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почекаємо пару місяців, Зелений сам собі врив яму коли залишив сабакова при владі...через місяць буде 38 %
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Як можно двигаться в болоте?

Оно ж засасывает
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Манкурти, ватна наволоч, совкодрочери , свідки шарів та інша ригівська нечисть й досі підтримують опзж🤔🤔🤔
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"За последние две недели уровень удовлетворенности работой Президента Зеленского вырос с 53 до 62%, а недовольства - уменьшился с 33 до 25%."

это у него после "нормандИ" так поперло?
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Це капітуляція, брехливое животное?
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« Біда України в тому, що нею керують ті,кому вона не потрібна» /М. Грушевський/
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Слова человека, руководившего Украиной и просравшего все позиции
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Капець Україні. Зєля посадив боєвого генерала Марченка, сфальшував звинувачння на Антоненка і Кузьменко, збирається пограбувати українців з земельною реформою, а його підтримка росте. Капець.
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та не хрена там не растет! 48% украинцев поддерживают "Слугу народа", 11,4% - ОПЗЖ, 9% - ЕС, 7,8% - "Батькивщину", 4,4% - "Голос", - "Рейтинг" опубликовал электоральные симпатии населения - Цензор.НЕТ 2398 - это ж опрос компашки самого зелупенского
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48% "Слугу народа" плюс 11,4% - ОПЗЖ плюс 7,8% - "Батькивщину" плюс 4,4% - "Голос" плюс 1.2% - Партия Шария = 73%..
Вроде бы сходится...
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Всё очень непросто ,ситуацию в Украине на мой взгляд может спасти только жёсткая диктатура опирающаяся на поддержку народа при которой цены и тарифы будут не расти а падать ,воры будут сидеть ни в органах власти а в тюрьмах и международная политика будет жёсткой и самостоятельной ,в противном же случае имеем ВСЕ шансы просрать страну .
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на ваш взгляд,как это можно провернуть сохранив демократию?а может нужно просто начать выполнять законы,начиная с президента?а насчет диктатуры,так мы туда и движемся,вам что это не понятно?
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Двигаемся в правильном/неправильном направлении. 48% украинцев поддерживают "Слугу народа", 11,4% - ОПЗЖ, 9% - ЕС, 7,8% - "Батькивщину", 4,4% - "Голос", - "Рейтинг" опубликовал электоральные симпатии населения - Цензор.НЕТ 897
Двигаться можно только к цели! Или к конечному пункту.
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Як мені "подобаються" ці маніпуляції з баранами.......!
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Скоро будет так:
Зе - "странные эти украинцы, ведь это я сажал их в тюрьмы, не выполнил ни одного обещания, оставлял без работы, пустил русню и днр, закрыл безвиз, а ненавидят они Порошенко.."
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Так это,, победа,, ? Или никто еще за 9 месяцев так не обсе...ся ? Помнится рейтинги у бубочек были немного другие .
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власть вся не обремененная интеллектом, как впрочем и народ, который голосует за эти партии.
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уже уподобились рашке,ну так контора разумкова знает как все это делается,когда надо и кому надо
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Зелебоби, живіть вічно. Ви достойні свого вибору. Вічні обіцянки і вічне ниття.
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Це, прекрасно, тоді їм не страшно йти на перевибори.
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Цікаво те що, при настільки безвекторній і невизначеній политиці, відповідь на питання "чи в правильному напрямі рухається держава" нічого не дають. Бо кожен респондент може думати про своє.
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З усього врейського народу, який дав світу більшу половину Нобеоівських лауреатів, "мудрі" громадяни України умудрились вибрать вершителем своєї долі найтупішого криворізького "маланця", а тепер жаліються, що їм погано живеться...
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