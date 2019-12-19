 Тендер на проектирование аэропорта в Днепре отменили. Ни о каком строительстве ни одного аэропорта в 2020 году уже речь не идет, - Омелян

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян, передает Цензор.НЕТ.
"Помните громкие обещания Зеленского о 15 аэропортах за 5 лет? Поскольку каждый аэропорт строится минимум два года, а реально - три года, то Зеленскому, чтобы успеть за пять лет построить 15 аэропортов - ежегодно надо начинать строительство 5-6 аэродромов. Каждая взлетная полоса - это около 100 млн долл США, терминал - 30-50 млн долл (терминал может построить концессионер). Что мы имеем на 2020? Зеленский пообещал построить только три аэропорта: в Днепре, Мукачево и Измаиле. Есть ли субвенция на Измаильский аэропорт - не известно. Но в любом случае средств там хватит только на ремонт, а не строительство нового. На Мукачевский - точно нет, так его финансирование должно происходить за счет Программы развития Карпат, средства на которую не предусмотрены", - рассказал экс-министр.
"И сегодня пришла плохая весть из ПроЗорро: тендер на проектирование аэропорта в Днепре - отменен! Это значит, что теперь новый тендер и следующий год команда Зеленского потратит только на проектировочные работы в лучшем случае. Ни о каком строительстве ни одного аэропорта в 2020 году уже вообще речь не идет! И, кстати, Зеленский так "никого" и не попросил - летать в Днепр будет дальше очень дорого! К сожалению, Министерство инфраструктуры об этом молчит. Хотя должно было бить во все колокола", - добавил Омелян и привел в заключении отрывок из интервью отца Владимира Зеленского: "Знаете, у кого разочарование? У тупых. Умный человек поймет, что Вова - честный человек, и желание он продемонстрировал ... О чем вы говорите? Какие люди разочарованы? Эта биомасса?"
Уверен, что им так больше понравится!
Когда зеленый писюанист сказал - мысль такая: хуже не будет.
Я вспомнил - никогда не бывает так плохо, что бы не было еще хуже.
+ повышение цены на газ (а она в частном доме газом топит)
когда ее ********* - сидит, скрипит зубами, сопит - но не отвечает.
весной аж жопу рвала за пар...ое чудо.
бо страшно...
як фанера над Парижем
І синочка такого саомо викохав.
Але це все дарма, головно що "баригу" прибрали!
Правда ж, зє!біли?
Зєля хоче грошей. Дуже багато грошей!
Квартальські хочуть грошей. Дуже багато грошей!
"Слуги урода" хочуть грошей. Дуже багато грошей!
От і не вистачає.
Зате ,скоти,зарплати собі-хто втричі,хто-вдесятеро підняли !
Скоріше всього, що ніяк. Всьому приходить фініш.