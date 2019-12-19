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Все про:аэропорт (1266) Днепр_город (2905) Зеленский (4060) тендер (582) Омелян (664)

 Тендер на проектирование аэропорта в Днепре отменили. Ни о каком строительстве ни одного аэропорта в 2020 году уже речь не идет, - Омелян

Тендер на проектирование аэропорта в Днепре отменен.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян, передает Цензор.НЕТ.

"Помните громкие обещания Зеленского о 15 аэропортах за 5 лет? Поскольку каждый аэропорт строится минимум два года, а реально - три года, то Зеленскому, чтобы успеть за пять лет построить 15 аэропортов - ежегодно надо начинать строительство 5-6 аэродромов. Каждая взлетная полоса - это около 100 млн долл США, терминал - 30-50 млн долл (терминал может построить концессионер). Что мы имеем на 2020? Зеленский пообещал построить только три аэропорта: в Днепре, Мукачево и Измаиле. Есть ли субвенция на Измаильский аэропорт - не известно. Но в любом случае средств там хватит только на ремонт, а не строительство нового. На Мукачевский - точно нет, так его финансирование должно происходить за счет Программы развития Карпат, средства на которую не предусмотрены", - рассказал экс-министр.

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"И сегодня пришла плохая весть из ПроЗорро: тендер на проектирование аэропорта в Днепре - отменен! Это значит, что теперь новый тендер и следующий год команда Зеленского потратит только на проектировочные работы в лучшем случае. Ни о каком строительстве ни одного аэропорта в 2020 году уже вообще речь не идет! И, кстати, Зеленский так "никого" и не попросил - летать в Днепр будет дальше очень дорого! К сожалению, Министерство инфраструктуры об этом молчит. Хотя должно было бить во все колокола", - добавил Омелян и привел в заключении отрывок из интервью отца Владимира Зеленского: "Знаете, у кого разочарование? У тупых. Умный человек поймет, что Вова - честный человек, и желание он продемонстрировал ... О чем вы говорите? Какие люди разочарованы? Эта биомасса?"

Тендер на проектирование аэропорта в Днепре отменили. Ни о каком строительстве ни одного аэропорта в 2020 году уже речь не идет, - Омелян 01
Тендер на проектирование аэропорта в Днепре отменили. Ни о каком строительстве ни одного аэропорта в 2020 году уже речь не идет, - Омелян 02
Тендер на проектирование аэропорта в Днепре отменили. Ни о каком строительстве ни одного аэропорта в 2020 году уже речь не идет, - Омелян 03
Тендер на проектирование аэропорта в Днепре отменили. Ни о каком строительстве ни одного аэропорта в 2020 году уже речь не идет, - Омелян 04
Тендер на проектирование аэропорта в Днепре отменили. Ни о каком строительстве ни одного аэропорта в 2020 году уже речь не идет, - Омелян 05

Источник: https://censor.net.ua/n3166244
 
 
 Топ комментарии
 
Ну - раз работы нет - у зебилов будет больше времени на просмотр квартала и голобородька.

Уверен, что им так больше понравится!
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мой знакомый зебобик имеющий отношение к строительству и ремонту вчера впервые плевал и разговаривал матом в отношении "новых лиц"
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у жены на работе у самой ярой зебилки сняли субсидию Тендер на проектирование аэропорта в Днепре отменили. Ни о каком строительстве ни одного аэропорта в 2020 году уже речь не идет, - Омелян - Цензор.НЕТ 6904
+ повышение цены на газ (а она в частном доме газом топит) Тендер на проектирование аэропорта в Днепре отменили. Ни о каком строительстве ни одного аэропорта в 2020 году уже речь не идет, - Омелян - Цензор.НЕТ 3805
когда ее подъябуют - сидит, скрипит зубами, сопит - но не отвечает.
весной аж жопу рвала за пар...ое чудо.
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Ну - раз работы нет - у зебилов будет больше времени на просмотр квартала и голобородька.

Уверен, что им так больше понравится!
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денег нет,но вы держитесь!хорошего вам настроения!
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Та да, кончилась эпоха бедности, наступила эпоха песца.
Когда зеленый писюанист сказал - мысль такая: хуже не будет.
Я вспомнил - никогда не бывает так плохо, что бы не было еще хуже.
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мой знакомый зебобик имеющий отношение к строительству и ремонту вчера впервые плевал и разговаривал матом в отношении "новых лиц"
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у жены на работе у самой ярой зебилки сняли субсидию
+ повышение цены на газ (а она в частном доме газом топит) Тендер на проектирование аэропорта в Днепре отменили. Ни о каком строительстве ни одного аэропорта в 2020 году уже речь не идет, - Омелян - Цензор.НЕТ 3805
когда ее ********* - сидит, скрипит зубами, сопит - но не отвечает.
весной аж жопу рвала за пар...ое чудо.
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когда он у тебя попросит денег взаймы, на хлебушек - не давай...
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Ти вже пів року повітря псуєш, то й що з того?
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ничего. чувак потерял контракт на 15 лямов гривен. мог кинуться
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Зєля уклав парі, зєля програв. Зєля не дотримав слова. Що стається з людьми, що програють в парі і не тримають даного слова?
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сидят под диваном и громко сопят.
бо страшно...
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Б-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
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з зеленою дриснею тільки зебіли літають
як фанера над Парижем
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Не разочаровывайте ополоумевшего папочку зели-не разочаровывайтесь в его дебильном сынишке. А то быть вам биомассой.😄
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Той папуля хуцпатий єврей. У нього хуцпа така, що з вух лізе і у вигляді пейсів закручується!
І синочка такого саомо викохав.
Але це все дарма, головно що "баригу" прибрали!
Правда ж, зє!біли?
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так, друже зебіл Андрій! це наші успіх та радість.
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Бєня хоче грошей. Дуже багато грошей!
Зєля хоче грошей. Дуже багато грошей!

Квартальські хочуть грошей. Дуже багато грошей!

"Слуги урода" хочуть грошей. Дуже багато грошей!

От і не вистачає.
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з дорогами, в 2020, я так розумію, буде така сама фігня
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Днепр, поздравляю! Билет, например, в Одессу у Коломойши в одну сторону стоит 8 т! Вы зробили це разом
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Раз бабла нет,значит политика провальная.
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треба українцям напружитись, затягнути пояси, і виплативши Коломойському всі його втрати, покінчити нарешті з епохою бідності!
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Полетали - и хватит. Эпоха "зубожиння" закончилась, ёпта!
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ЯКІ нах... АЕРОПОРТИ ??? В них грошей хоч би на ямковий ремонт залишилось !!!
Зате ,скоти,зарплати собі-хто втричі,хто-вдесятеро підняли !
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Нах эти аэропорты,ты тварь потроховская посмотри что с дорогами после вас твориться.
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ой, я вас умоляю, какой еще аэропорт когда нужно срочно вводить обязательный техосморт для транспортных средств? не время сейчас для аэропортов, а кто не согласен с этим - тот биомасса
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що зробиш - не знають, як оживити економіку, які нищили попередники 28 років.
Скоріше всього, що ніяк. Всьому приходить фініш.
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