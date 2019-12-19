 Тендер на проектирование аэропорта в Днепре отменили. Ни о каком строительстве ни одного аэропорта в 2020 году уже речь не идет, - Омелян

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян, передает Цензор.НЕТ.

"Помните громкие обещания Зеленского о 15 аэропортах за 5 лет? Поскольку каждый аэропорт строится минимум два года, а реально - три года, то Зеленскому, чтобы успеть за пять лет построить 15 аэропортов - ежегодно надо начинать строительство 5-6 аэродромов. Каждая взлетная полоса - это около 100 млн долл США, терминал - 30-50 млн долл (терминал может построить концессионер). Что мы имеем на 2020? Зеленский пообещал построить только три аэропорта: в Днепре, Мукачево и Измаиле. Есть ли субвенция на Измаильский аэропорт - не известно. Но в любом случае средств там хватит только на ремонт, а не строительство нового. На Мукачевский - точно нет, так его финансирование должно происходить за счет Программы развития Карпат, средства на которую не предусмотрены", - рассказал экс-министр.

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"И сегодня пришла плохая весть из ПроЗорро: тендер на проектирование аэропорта в Днепре - отменен! Это значит, что теперь новый тендер и следующий год команда Зеленского потратит только на проектировочные работы в лучшем случае. Ни о каком строительстве ни одного аэропорта в 2020 году уже вообще речь не идет! И, кстати, Зеленский так "никого" и не попросил - летать в Днепр будет дальше очень дорого! К сожалению, Министерство инфраструктуры об этом молчит. Хотя должно было бить во все колокола", - добавил Омелян и привел в заключении отрывок из интервью отца Владимира Зеленского: "Знаете, у кого разочарование? У тупых. Умный человек поймет, что Вова - честный человек, и желание он продемонстрировал ... О чем вы говорите? Какие люди разочарованы? Эта биомасса?"









