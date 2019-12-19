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Все про:ВР (24210) Львовщина (1797) декоммунизация (470)

 Комитет ВР по просьбе жителей Мармузовичей поддержал восстановление прежнего названия села в честь коммуниста Андреева

Бывший глава Украинского института национальной памяти, нардеп от "Европейской солидарности" Владимир Вятрович сообщил, что вчера профильный комитет парламента поддержал просьбу жителей села Мармузовичи на Львовщине вернуть населенному пункту прежнее название - Андреевка, которое заменили в связи с декоммунизацией.

Об этом Вятрович написал в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам историка, село получило название в честь убитого в 1946 году коммунистического активиста Андреева.

"Стыдно, что мои земляки галичане таким образом могут запустить процесс рекоммунизации. Стыдно, что члены общины во главе со священником УГКЦ говорили, что название села не имеет отношения к коммунистам и происходит от апостола Андрея. Завтра кто-то захочет снова Днепр переименовать в Днепропетровск - в честь апостола Петра", - отметил Вятрович.

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Данное событие также прокомментировал министр Кабмина Дмитрий Дубилет, который присутствовал на заседании комитета.

"В 2016 году в рамках декоммунизации Институт национальной памяти переименовал село Андреевка в Мармузовичи. По информации Института, Андреевка в свое время была названа в честь коммуниста Андреева. Жители села с таким решением оказались не согласны. Провели собрание и единогласно (320 голосов за, против 0) решили, что нужно переименоваться назад. По словам жителей, они хотят назвать село в честь Андрея Первозванного... И в результате, почти единогласно депутаты проголосовали за переименование", - отметил министр.

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О самом Андрееве информации сохранилось не много. После 1944 года, как рассказывают старшие жители, в селе (на тот момент Ферлеивка) появился коммунист, гражданин России Иван Андреев. Крестьяне не помнят, был ли он там и в 1939 году. Андреев руководил машинно-тракторной станцией и был убит в 1946 году. В дом, где происходило партийное заседание, бросили гранату. Тогда погибли несколько человек.

До сих пор существует две версии: гранату бросили украинские повстанцы или же это была провокация НКВД. Коммунист Андреев похоронен на сельском кладбище.

В 1946 году село Ферлеивку переименовали в Андреевку в честь Андреева. Комитет ВР по просьбе жителей Мармузовичей поддержал восстановление прежнего названия села в честь коммуниста Андреева 01
Комитет ВР по просьбе жителей Мармузовичей поддержал восстановление прежнего названия села в честь коммуниста Андреева 02
Комитет ВР по просьбе жителей Мармузовичей поддержал восстановление прежнего названия села в честь коммуниста Андреева 03

Источник: https://censor.net.ua/n3166243
 
 
 Топ комментарии
 
А какое прежнее название села было ? До коммунистов. Неужели старики не подержали свое родное ? Мда...Для Запада Украины,это позор. А порохоботы,меня дончанина проукраинского и прозападно-капиталлистического,еще пытаются этим затюкивать ))
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Что за маразм на Львовщине? Даром что база порохоботов.
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Ну а что
Летом кристмасовые венки вообще даром😀
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А какое прежнее название села было ? До коммунистов. Неужели старики не подержали свое родное ? Мда...Для Запада Украины,это позор. А порохоботы,меня дончанина проукраинского и прозападно-капиталлистического,еще пытаются этим затюкивать ))
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То есть до Андреевки село было Ферлеивкой? А откуда взялись Мармузовичи?
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Гранату кинув начальник місцевого НКВД Мармузович
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"З 1630 до 1946 року село мало назву Ферлиївка, а до цього - Мармузовичі. За словами доцента кафедри філології Львівського національного університету імені Івана Франка Ігоря Ціхоцького, згідно з архивами, селом володіли шляхтичі Ян Мармузовський, Захарій Швартовський, Станіслав Галка та Альберт Вишга. Ян Мармузовський мав прізвище, похідне від назви села, що походить з VIII-IХ століть."
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Стыдно, что мои земляки галичане таким образом могут запустить процесс рекоммунизации.- Вятрович.не катай балон на галычан, ВЗРада занимается по новой коммунизацией давая добро на это....
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Предложите тем селюкам назваться коммунистом,который их в Сибирь выселял поэтапно эшелонами ))) Чикатилой еще можно село назвать. Может там мазохисты прижились ))
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Хоть бы Бандеровкой назвались - в честь ликвидаторов коммуняки.
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Декоммунизацию отменили?
Хм... Странно все это... Это бзззжжж не с проста(
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Неудивительно, ведь большевистские лозунги ЮВТ и уЗеленских - всё взять и поделить, всех взять и посадить настолько привлекательны...
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Это тебе не Беларусь с лозунгом "зад намылил и жди".
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Единогласно! Надо же... Можэ Мармузовичи это шо-то ругательное?
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мож и не ругательное, но звучит уж больно колхозно...
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Умные!
Может и ДнепроПетровск нужно было переименовать в честь апостола Петра? Комітет ВР на прохання жителів Мармузовичів підтримав відновлення колишньої назви села на честь комуніста Андрєєва - Цензор.НЕТ 3337
Так было бы дешевле.
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Так така ідея тоді висувалася але не пройшла.
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..походу в селе все умные уехали на заработки, а проголосовали оставшиеся процветать зебилы..
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Село Кірово в Вінницькій області місцеві парнокопитьки хотіли виводити від якоїсь "Кіри", а не від комуняки Кірова аби тільки не перейменовувати вже звичну назву але йому все одно повернули історичну назву Рачки (наголос на останньому складі). Але бидлу рідна назва Рачки муляла і тепер її Верховна рада поміняла на Подільське, абсолютно вигаданий новодєл.
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справа навіть не в мешканцях цього села, справа в членах комітету ВР, оці самі члени мали б відмовити. це й є єдина державницька позиція щодо утвердження української держави.
але члени комітету ВР, здається мені, є латентними прихильниками сов'єтського союзу й т.п. тож вони із задоволенням скасовуватимуть декомунізацію де тільки буде можливість.
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